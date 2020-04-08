Trend Vision Pro

TrendVision Pro - Sistema de Negociação Profissional e Limpo

DESIGN LIMPO. SINAIS DE QUALIDADE. RESULTADOS PROFISSIONAIS.

TrendVision Pro é um indicador profissional de análise de tendências com uma interface limpa e moderna que não sobrecarrega seus gráficos.

RECURSOS PRINCIPAIS:
• Setas Inteligentes de Qualidade - Apenas sinais de compra/venda de alta probabilidade com confirmação multifatorial
• Painel Multi-Temporal - Análise de tendência em tempo real nos períodos M15, H1, H4 e D1
• Níveis Fibonacci Automáticos - Cálculo automático de níveis-chave de retração (38.2%, 50%, 61.8%)
• Painel Profissional - Painel compacto e fácil de ler mostrando força da tendência e alinhamento MTF
• Zero Repintura - Todos os sinais aparecem no fechamento da barra, totalmente confiável para backtesting
• Confirmação de Volume - Filtra sinais fracos exigindo volume acima da média
• Design Visual Limpo - Cores profissionais, não sobrecarrega, agradável aos olhos
• Alertas Avançados - Notificações sonoras, por email e push para mudanças de tendência
• Suporte/Resistência - Detecção automática de níveis-chave de preço
• Bandas de Volatilidade - Bandas baseadas em ATR para avaliar a volatilidade do mercado

O QUE O TORNA DIFERENTE:
Ao contrário de indicadores sobrecarregados que mostram setas em cada barra, TrendVision Pro foca em QUALIDADE sobre QUANTIDADE. A filtragem avançada garante que você veja apenas configurações de negociação fortes e confirmadas.

PERFEITO PARA:
✓ Traders intradiários buscando sinais claros
✓ Traders de swing precisando confirmação multi-temporal
✓ Iniciantes querendo sinais fáceis de entender
✓ Profissionais exigindo qualidade institucional
✓ Todos os mercados: Forex, ações, cripto, índices

Produtos recomendados
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Experts
This EA is a simple automated trading system for the Meta Trader 5 platform. It uses parabolic SAR to automatically adjust lot size based on market trends. By this, the EA does not take a large amount of risk, but instead steadily accumulates profits. Main Features The EA does not use the martingale method for lot size adjustment. If a position is taken before the forex market closes, the position will be carried over to the weekend. This EA is designed to hold multiple positions at the same t
Alphabet AI MT5
Sergei Pomytkin
3.43 (7)
Experts
O Alphabet AI é um consultor que trabalha com a estratégia de reversão à média — ou seja, utiliza a propriedade natural dos mercados de regressar aos seus valores médios após fortes desvios. O algoritmo analisa constantemente o preço atual do ativo, comparando-o com os níveis médios calculados. Quando o preço se desvia significativamente do seu valor médio, o consultor interpreta isso como um sinal de ação: quando o limite superior é excedido, abre posições curtas, esperando uma descida do preç
Tabajara Rules II The Best for MT5
Samuel Manoel De Souza
4.89 (9)
Indicadores
Tabajara Rules for MT5 , baseado em Setup Tabajara do professor André Machado, indica a direção do mercado com base em médias móveis quando tem velas na mesma direção da média móvel. O indicador contém a regra de coloração aplicada aos candles e a média móvel. O indicador permite a alteração dos parâmetros: período e método de suavização da média móvel. O indicador permite a alteração das cores dos candles ( contornos e preenchimento) e da média móvel. O modelo do professor André Machado conté
FREE
CyberCore EA
Eduard Nagayev
Experts
Introducing CybeCore EA - a cutting-edge Forex trading advisor that utilizes an innovative strategy based on fully-transformers without decoders, operating on the foundation of the CyberVision EA advisor. What sets CybeCore EA apart from CyberVision EA is its ability to analyze data with unprecedented accuracy and speed, achieved through the application of advanced machine learning techniques. CybeCore EA employs a decoder-less architecture, significantly enhancing the efficiency of its trading
RiskShield Hedge EA
Andrei Frasin
Experts
TRY ON GBP/USD XAU/USD - 5 MIN RiskShield Hedge EA   é um Expert Advisor (EA) projetado para oferecer uma gestão automática, inteligente e prudente das operações em mercados voláteis como XAUUSD e outros instrumentos CFD/Forex. Principais características: Gestão inteligente de risco: O sistema monitora continuamente a volatilidade do mercado e adapta sua atividade para evitar os períodos mais arriscados, reduzindo a exposição em momentos de alta instabilidade. Proteção avançada: Com um filtro
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Experts
Apresentamos o SchermanActionPro: o novo bot de negociação automatizado da Automatictrading Recursos em destaque:  • Indicadores Configuráveis: Ajuste as médias e a quantidade de velas de acordo com as recomendações do Ivan.  • Flexibilidade Operacional: Escolha entre compras e vendas.  • Realização de lucros: Opções fixas, baseadas em ATR ou sinal contrário.  • Loss Stop: Fixo configurável, conforme ATR ou por sinal contrário.  • Tipos de Lote: Seleção de lote fixo, risco fixo em % da conta ou
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Manyal trading system, CovEchoTrend Robot, focuses on reliability and flexibility. By employing statistical analysis methods to study the relationships between the base indicator and market patterns, the system enables a deeper understanding of market processes. Intelligent pattern analysis: The application of statistical data processing helps identify key trend reversal points more accurately, signaling significant market shifts. Informed decision-making is based on the intersection of indicato
Breadwinner EMA Pro
Isidro Jr Rosalada Dadula
Experts
Trading Automatizado de Forex com Foco na Gestão de Riscos Esta é uma tradução gerada por IA para o seu idioma. Observe que alguns erros podem estar presentes. (Arquivos/Configurações Atualizadas na Comunidade DFX MQL5, link abaixo) Desencadeie o Poder dos Cruzamentos de EMA com uma Abordagem Disciplinada para a Rentabilidade EMA Pro da DFX é um poderoso e fácil de usar Expert Advisor (EA) de Forex, projetado para automatizar suas estratégias de trading. É baseado em uma estratégia comprovada de
Neuromios MultiNet
Dmytro Kucherenko
Experts
Neuromios MultiNet is a modern multi-currency trading advisor based on neural networks with a unique architecture. This version contains 12 trading strategies based on neural networks trained on 6 currency pairs: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, EURGBP, EURJPY, USDCAD. It operates on a daily timeframe. By default, trading is performed simultaneously using all strategies. You can choose one strategy for testing and trading. Trades are opened no more than once per day at the opening of the day, which redu
Solar Prediction
Dmitry Naumov
Indicadores
Solar Prediction – Indicator for Market Price Analysis Solar Prediction is a tool designed to analyze market price movements. The indicator processes market dynamics and helps identify potential entry and exit points. Market data analysis without additional indicators Flexible application – works on different timeframes Ease of use – suitable for both beginners and experienced traders Adaptability to market conditions – tracks price movement changes Solar Prediction is a solution
Modern bot
Nadiya Mirosh
Experts
The Forex trading advisor Modern bot is an automatic scalping system that opens and closes deals using a special tick analysis algorithm programmed in the code without human intervention. The main task of the ego is to instantly make a deal where a person loses time for analysis and decision making. They also automate trading, removing the emotional burden from a person and allowing you to save time. Scalping is one of the varieties of short-term strategies, moreover, the shortest of them. Usin
SentimentExpert
Lhoussaine Ait Ben Mouh
Experts
Easy to Use: SentimentExpert Designed for traders of all levels, our EA comes with user-friendly settings and comprehensive documentation. Set it up in minutes and let it work tirelessly to grow your trading account. Consistent Performance: Backed by rigorous testing and optimization, the Enhanced Trading EA delivers reliable and consistent results. It’s like having a professional trader working around the clock, analyzing markets, and executing trades on your behalf. Take Your Trading to the Ne
Floating peaks oscillator
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Floating peaks oscillator - it the manual trading system. It's based on Stochastik/RSI type of oscillator with dynamic/floating  overbought and oversold levels. When main line is green - market is under bullish pressure, when main line is red - market is under bearish pressure. Buy arrow appears at the floating bottom and sell arrow appears at floating top. Indicator allows to reverse signal types. Main indicator's adjustable inputs : mainTrendPeriod; signalTrendPeriod; smoothedTrendPeriod; tre
WaveTheory Fully automatic calculation
Kaijun Wang
Indicadores
Este indicador é um indicador para análise automática de ondas que é perfeito para negociações práticas! Caso... Nota:   Não estou acostumado a usar nomes ocidentais para classificação de ondas. Devido à influência da convenção de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nomeei a onda básica como   uma caneta   e a banda de onda secundária como   um segmento   . ao mesmo tempo, o segmento tem a direção da tendência.   O segmento de tendência principal   é nomeado (esse método de nomencl
Hrum
Yvan Musatov
Indicadores
The Hrum indicator was created to neutralize temporary pauses and rollbacks. It analyzes price behavior and, if there is a temporary weakness in the trend, you can notice this from the indicator readings, as in the case of a pronounced change in trend direction. Entering the market is not difficult, but staying in it is much more difficult. With the Giordano Bruno indicator and its unique trend line, staying on trend will become much easier! Every rise and every fall is reflected in your emoti
Gonadri EA
Mario Bellanco Vaquero
Experts
GONADRI EA: Take control of your trades with intelligence. If you want free gonadri contact me dm set file:  c ontact me via dm If you have any questions, you can ask me privately. IT IS EXCLUSIVELY FOR BROKERS WITH 2 DECIMALS IN GOLD AND SPREAD LESS THAN 10, FOR EXAMPLE: VTMARKETS ECN RAW, ULTIMAMARKETS ECN RAW AND SIMILAR Always use it on GOLD, but you can try to make it work on other pairs; for example, in FTMO it works very well on GER40. Timeframe: M5 Minimum recommended deposit: 5.000 at
MadVenomPro
Joseph Kalu Ude
Experts
MADVENOM ALGO EXPERT ADVISOR Unleash Precision. Dominate the Synthetic Markets. MADVENOMPRO ALGO EA is a cutting-edge, trend-following Expert Advisor engineered exclusively for synthetic indices, specifically the Boom and Crash markets. It combines institutional-grade market analysis, smart trade management, and advanced loss mitigation into a fully automated system — built for traders who demand accuracy, consistency, and dominance. Core Features: Smart Trend Detection : Analyzes H1 to M5 stru
SuperTrend EA Pro MT5
Sahib Ul Ahsan
Experts
SUPER TREND EA for Meta Trader 5 – Trade Smarter, Any Timeframe, Any Market Unlock the full potential of automated trading with SUPER TREND EA for MT5 , a professional Expert Advisor built for precision, flexibility, and intelligent risk management. Perfect for Forex, Gold, indices, and cryptocurrencies, this EA adapts to any timeframe—from ultra-fast scalping on M1 to long-term swing trading on D1. Whether you trade intraday moves or position trends, the SUPER TREND EA provides reliable signals
Trend Recognizer
Harun Cagiran
Experts
Trend recogniser is a Pattern Recognation   technique  based  Expert Advisor . With thanks to statistics and signal processing approaches it estimates short term trends, and gives long/short position signals   automatically . While you are in a position, if the trens broken recogniser sign you to close your position, with a reasonable income. It is mostly suitable for huge volume curencies (EUR/USD, GPB/USD, BTC/USDT, ETH/USDT). Additionally, to get best performance from EA please use in 30 mins
Pocioli X
Mike Amega
Experts
PiocoliX : The Next Generation of Automated Trading Tired of robots that crash and burn at the first market turbulence? Meet PiocoliX , an Expert Advisor that changes the game. Powered by cutting-edge Adaptive Intelligence , PiocoliX is not programmed to follow rigid rules—it is designed to learn and evolve with the market, ensuring consistently optimized decisions. The Power of a Machine that Learns Predictive Decisions: PiocoliX analyzes the true state of the market strong trend, consolidat
Golden Algo MT5
Abderrahmane Benali
Experts
A professional automated trading expert that relies on the Bollinger Bands indicator to execute precise buy and sell trades based on price interactions with the indicator's bands and Exit the deal by standard deviation. Best Settings:  Download SET File For XAUUSD Time Frame : 1 Min Features : Smart information window that allows you to see open trades and daily limits. a news filter to prevent trading during important economic events, daily money management to determine the maximum loss during
Quantum bot
Samuel Bedin
Experts
quantum bot designed for forex trading. test on eur/usd gives good returns. based on several indicators include risk management. best timeframes 1h; 4h. this bot was backtesting for the past year and gives 2000% return profit. no hidden lost trades in code. settings are customizables to give you better experience of trading. contact me for more details or installation guide
EYeQ Indicator
Amos Chacha
Indicadores
EYeQ Indicator é uma ferramenta poderosa para oferecer sinais de entrada em STEP INDEX, VOLATILITY 10, 25,50,75 100, BOOM e CRUSH. É mais eficaz para capturar SPIKES em BOOM e CRUSH 300, 500 e 1000. O indicador EYeQ analisa os mercados em vários prazos e encontra os pontos de entrada mais adequados com base nas tendências. Você só precisa ativar os alertas da área de trabalho para ser notificado quando os sinais forem liberados. Permita notificações por push para outros dispositivos portáteis
YenFlow
Kelly Philip Aketch
Experts
This is a machine learning trend following strategy based on the Ichimoku Kinko Hyo indicator combined with market volatility and volume metrics. It works best on the H1 Chart . The signals utilized to begin trading are carefully vetted via the machine learning capability, and a sophisticated algorithm ensures that the trader remains in the trend for as long as possible. Features. This is a fully automated multi-symbol expert advisor. It works on the following symbols USDJPY, AUDJPY, CHFJPY, EU
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Experts
Disclaimer : Keep in mind that seasonal patterns are not always reliable. Therefore, thoughtful risk management is crucial to minimize losses.  Seasonal patterns in the financial world are like a well-guarded secret that successful investors use to their advantage. These patterns are recurring price movements that occur during specific periods or around special events. Additionally, there are also intraday patterns that repeat. For example, Uncle Ted from Forex Family suggests examining previou
FG Gold Scalper Pro
Ikbal Hossain Molla
Experts
Forex Genius EA – Gold Scalper (XAUUSD, M1–M5) Hello, traders! I am Forex Genius EA , a professional Expert Advisor crafted exclusively for Gold (XAUUSD) . Optimized for scalping on 1-minute (HFT Mode) and 5-minute (Safe Mode) charts, I deliver fast, precise, and disciplined trades on Gold with strict risk management. No Martingale, no Grid – just a clean and systematic approach tailored for intraday Gold scalping. Key Benefits Works only on Gold (XAUUSD) Optimized for M1 (High-Fre
Insight AInvestor
Oleksii Ferbei
Experts
Insight Investor: Advanced Multi-Currency Forex Trading Bot Introduction In the fast-paced world of Forex trading, having the right tools can significantly enhance your trading experience. Insight Investor is an advanced multi-currency trading bot designed to automate and optimize your trading operations. This expert advisor employs modern algorithms to analyze market conditions and execute trades, aiming to deliver consistent results while maintaining controlled risk levels. Key Features of Ins
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (7)
Experts
Sem exageros e sem riscos desnecessários. Com rebaixamento mínimo: One Man Army é um sistema de trading multimoeda desenvolvido tanto para trading pessoal quanto para trading em empresas Prop. Ele segue uma estratégia de scalping baseada em correções e reversões de curto e médio prazo, operando através de ordens limitadas pendentes. Este robô de trading não adivinha a direção do mercado — ele entra nas melhores zonas de preço com alta precisão. Exatamente do jeito que você gosta. Agora, vamos ao
MSC Line EA MT5
Bui Huy Dat
Experts
Live signal https://www.mql5.com/en/users/datbh/seller [MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/93601 ] ! Next price --> $699 and final: 1779$ This is a smart grid-based automated trading system, meticulously developed from over a decade of trading experience. The system leverages quantitative analysis, trend evaluation, and key resistance levels to execute precise entries. Our EA specializes in trading three major currency pairs: AUDCAD NZDCAD AUDNZD Designed with both efficiency a
Multi Smart Structure EA
Andrew Hahn
Experts
Multi Smart Structure EA – ICT BOS/CHoCH + Chart Dashboard + 6th Sense Filter Created by a Trader with 16-Years of market experience – No Black-Box, No Grid, No Martingale This EA uses ICT structure methods to identify BOS/CHoCH breaks, Order Blocks, Fair Value Gaps, Equal Highs/Lows, and Premium/Discount zones. Signals are filtered by Pressure Volume and 6th Sense Hybrid (0–4 scoring: DEAD → WEAK → STRONG → EXPLOSIVE → PARABOLIC) for risk scaling from 0.5× to 2×. Tested on XAUUSD M5 (19 Nov
Os compradores deste produto também adquirem
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO O preço do Azimuth Pro está inicialmente definido em 299 $ para os primeiros 100 compradores. O preço final será de 499 $. A DIFERENÇA ENTRE ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONAIS NÃO É O INDICADOR — É A LOCALIZAÇÃO. A maioria dos traders entra em níveis de preço arbitrários, perseguindo momentum ou reagindo a sinais atrasados. As instituições esperam o preço atingir níveis estruturados onde oferta e demanda realmente mudam. Azimuth Pro mapeia esses níveis automaticamente: V
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Apresentando   Quantum TrendPulse   , a ferramenta de negociação definitiva que combina o poder do   SuperTrend   ,   RSI   e   Stochastic   em um indicador abrangente para maximizar seu potencial de negociação. Projetado para traders que buscam precisão e eficiência, este indicador ajuda você a identificar tendências de mercado, mudanças de momentum e pontos de entrada e saída ideais com confiança. Principais características: Integração SuperTrend:   siga facilmente a tendência predominante do
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
Quantas vezes você comprou um indicador de negociação com ótimos backtests, prova de desempenho em conta real com números fantásticos e estatísticas por toda parte, mas depois de usá-lo, você acaba perdendo sua conta? Você não deve confiar em um sinal por si só, você precisa saber por que ele apareceu em primeiro lugar, e é isso que o RelicusRoad Pro faz de melhor! Manual do Usuário + Estratégias + Vídeos de Treinamento + Grupo Privado com Acesso VIP + Versão Móvel Disponível Uma Nova Maneira d
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
O indicador Berma Bands (BBs) é uma ferramenta valiosa para traders que buscam identificar e capitalizar tendências de mercado. Ao analisar a relação entre o preço e os BBs, os traders podem discernir se um mercado está em uma fase de tendência ou de variação. Visite o [ Blog Berma Home ] para saber mais. As Bandas de Berma são compostas por três linhas distintas: a Banda de Berma Superior, a Banda de Berma Média e a Banda de Berma Inferior. Essas linhas são plotadas em torno do preço, criando u
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Apresentamos-lhe um indicador revolucionário que muda as regras do jogo no mundo da negociação de tendências. O indicador foi projetado para repensar o desempenho e elevar sua experiência de negociação a uma altura sem precedentes. Nosso indicador possui uma combinação única de recursos avançados que o diferenciam da concorrência. A tecnologia de ponta "Real Pricing Factors" oferece estabilidade incomparável, mesmo nas condições de mercado mais desafiadoras e voláteis. Diga adeus a padrões instá
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicadores
Este é um indicador para MT5 que fornece sinais precisos para entrar em uma negociação sem redesenhar. Ele pode ser aplicado a qualquer ativo financeiro: forex, criptomoedas, metais, ações, índices. Ele fornecerá estimativas bastante precisas e informará quando é melhor abrir e fechar um negócio. Assista o vídeo (6:22) com um exemplo de processamento de apenas um sinal que compensou o indicador! A maioria dos traders melhora seus resultados de negociação durante a primeira semana de negociação c
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Indicadores
A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este Indicador é uma ferramenta comercial única, de alta qualidade e acessível, porque incorporámos uma série de características proprietárias e uma nova fórmula. Com apenas UM gráfico, pode ler a força da moeda para 28 pares de Forex! Imagine como a sua negociação irá melhorar porque é capaz de apontar o ponto exacto do gatilho de uma nova tendência ou oportunidade de escalada? Manual do utilizador:   clique aqui Este é o p
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indicadores
De forma simples, você pode começar a operar quando o movimento dos números brancos — conhecidos como "pips" — começar a aparecer ao lado do candle atual. Os "pips" brancos indicam que uma operação de compra ou venda está ativa e se movendo na direção correta, conforme indicado pela cor branca. Quando o movimento dos pips brancos para e se transforma em uma cor verde estática, isso sinaliza o fim do momento atual. A cor verde dos números representa o lucro total obtido em "pips", independenteme
Micro gravity regression AIselfregulation system
Jingfeng Luo
Indicadores
AI Adaptive Market Holographic System Indicator Based on Microstructure and Field Theory Abstract: This paper aims to explore the construction principles and implementation mechanism of a novel financial market analysis tool—the Micro gravity regression AIselfregulation system. This system fuses Market Microstructure theory, classical mechanics (elasticity and gravity models), information entropy theory, and adaptive AI algorithms. By aggregating Tick-level data in real-time, physically modeling
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Indicadores
Apresentando       Quantum Breakout PRO   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você negocia Breakout Zones! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Quantum Breakout PRO       foi projetado para impulsionar sua jornada comercial a novos patamares com sua estratégia de zona de fuga inovadora e dinâmica. O Quantum Breakout Indicator lhe dará setas de sinal em zonas de breakout com 5 zonas-alvo de lucro e su
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
MonsterDash Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
3 (4)
Indicadores
MonsterDash Harmonics Indicator is a harmonic pattern dashboard. It recognizes all major patterns. MonsterDash is a dashboard that displays all detected patterns for all symbols and (almost) all timeframes in sortable and scrollable format. Users can add their own user defined patterns . MonsterDash can open and update charts with the pattern found. Settings MonsterDash's default settings are good enough most of the time. Feel free to fine tune them to your needs. The color settings are for tho
Impulse correction and SCOB mapper WinWorld
LEGEX LTD
Indicadores
DESCRIÇÃO ICSM (Impulse-Correction SCOB Mapper) é o indicador que analisa o movimento do preço e identifica impulsos válidos, correções e SCOBs (Single Candle Order Block). É uma ferramenta poderosa que pode ser usada com qualquer tipo de análise técnica porque é flexível, informativa, fácil de usar e melhora substancialmente a consciência do trader sobre as zonas de interesse mais líquidas. CONFIGURAÇÕES Geral | Visuais Tema de cor — define o tema de cor do ICSM. SCOB | Visuais Mostrar S
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Next Candle Prediction
Samuel Bedin
Indicadores
Who does not want to predict markets prices? This indicator gives you more confidence to take position. It gives you alerts with a pourcentage of chance that next candle could be bearish or bullish. Of course we can not predict future but we can try.... You can adjust pourcentage in order to get more precise filter. Do not hesitate to contact me for informations.
Advanced Currency Impulse with Alert MT5
Bernhard Schweigert
5 (1)
Indicadores
A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este indicador é uma ferramenta comercial única, de alta qualidade e acessível, porque incorporámos uma série de características proprietárias e uma fórmula secreta. Com apenas UM gráfico, dá alertas para todos os 28 pares de moedas. Imagine como a sua negociação irá melhorar porque é capaz de identificar o ponto exacto de desencadeamento de uma nova tendência ou oportunidade de escalada! Construído sobre novos algoritmos sub
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicadores
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
Indicadores
TREND FLOW PRO ajuda a identificar onde o mercado realmente muda de direção. O indicador destaca reversões de tendência e áreas onde os principais participantes do mercado voltam a entrar. As marcações BOS no gráfico representam mudanças reais de tendência e níveis-chave de timeframes superiores. Os dados do indicador não são redesenhados e permanecem no gráfico após o fechamento de cada candle. Principais elementos do indicador: BOS FLOW – ondas de tendência e mudanças reais de tendência. Repre
Stargogs Spike Catcher
Lorenzo Edward Beukes
4.5 (8)
Indicadores
Stargogs Spike Catcher V4.0 This Indicator is Developed To milk the BOOM and CRASH indices . Now Also work on weltrade for PAIN and GAIN indices. Send me Message if you need any help with the indicator.  CHECK OUT THE STARGOGS SPIKE CATCHER EA/ROBOT V3: CLICK HERE ALSO CHECK OUT SECOND TO NONEFX SPIKE CATCHER:   CLICK HERE STARGOGS SPIKE CATCHER V4.0 WHATS NEW! Brand New Strategy. This is the Indicator you need for 2025. New Trend Filter to minimize losses and maximize profits. New Trendline th
Royal Scalping Indicator M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (6)
Indicadores
Royal Scalping Indicator is an advanced price adaptive indicator designed to generate high-quality trading signals. Built-in multi-timeframe and multi-currency capabilities make it even more powerful to have configurations based on different symbols and timeframes. This indicator is perfect for scalp trades as well as swing trades. Royal Scalping is not just an indicator, but a trading strategy itself. Features Price Adaptive Trend Detector Algorithm Multi-Timeframe and Multi-Currency Trend Low
Mais do autor
Trend Vision PRO SMC
Miyambo Mumba
Indicadores
Indicador profissional de Smart Money com Order Blocks HTF/LTF, FVG, detecção BOS, níveis de entrada/SL/TP e alertas. Opere como as instituições. FULL DESCRIPTION: VisionSMC Pro - Indicador Profissional de Smart Money Concepts Opere como as instituições com VisionSMC Pro, o indicador SMC mais completo para MetaTrader 5. Esta ferramenta poderosa revela os rastros do dinheiro inteligente, ajudando você a identificar setups de alta probabilidade com precisão. RECURSOS PRINCIPAIS - Análise Mul
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário