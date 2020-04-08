Trend Vision Pro
- Indicadores
- Miyambo Mumba
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
TrendVision Pro - Sistema de Negociação Profissional e Limpo
DESIGN LIMPO. SINAIS DE QUALIDADE. RESULTADOS PROFISSIONAIS.
TrendVision Pro é um indicador profissional de análise de tendências com uma interface limpa e moderna que não sobrecarrega seus gráficos.
RECURSOS PRINCIPAIS:
• Setas Inteligentes de Qualidade - Apenas sinais de compra/venda de alta probabilidade com confirmação multifatorial
• Painel Multi-Temporal - Análise de tendência em tempo real nos períodos M15, H1, H4 e D1
• Níveis Fibonacci Automáticos - Cálculo automático de níveis-chave de retração (38.2%, 50%, 61.8%)
• Painel Profissional - Painel compacto e fácil de ler mostrando força da tendência e alinhamento MTF
• Zero Repintura - Todos os sinais aparecem no fechamento da barra, totalmente confiável para backtesting
• Confirmação de Volume - Filtra sinais fracos exigindo volume acima da média
• Design Visual Limpo - Cores profissionais, não sobrecarrega, agradável aos olhos
• Alertas Avançados - Notificações sonoras, por email e push para mudanças de tendência
• Suporte/Resistência - Detecção automática de níveis-chave de preço
• Bandas de Volatilidade - Bandas baseadas em ATR para avaliar a volatilidade do mercado
O QUE O TORNA DIFERENTE:
Ao contrário de indicadores sobrecarregados que mostram setas em cada barra, TrendVision Pro foca em QUALIDADE sobre QUANTIDADE. A filtragem avançada garante que você veja apenas configurações de negociação fortes e confirmadas.
PERFEITO PARA:
✓ Traders intradiários buscando sinais claros
✓ Traders de swing precisando confirmação multi-temporal
✓ Iniciantes querendo sinais fáceis de entender
✓ Profissionais exigindo qualidade institucional
✓ Todos os mercados: Forex, ações, cripto, índices