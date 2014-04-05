Trend Vision Pro

TrendVision Pro - Sauberes Professionelles Handelssystem





SAUBERES DESIGN. QUALITÄTSSIGNALE. PROFESSIONELLE ERGEBNISSE.





TrendVision Pro ist ein professioneller Trendanalyse-Indikator mit einer sauberen, modernen Benutzeroberfläche, die Ihre Charts nicht überladen macht.





HAUPTMERKMALE:

• Intelligente Qualitätspfeile - Nur hochwahrscheinliche Kauf-/Verkaufssignale mit Mehrfaktorbestätigung

• Multi-Zeitrahmen-Panel - Echtzeit-Trendanalyse über M15, H1, H4 und D1 Zeitrahmen

• Automatische Fibonacci-Levels - Automatische Berechnung wichtiger Retracement-Levels (38.2%, 50%, 61.8%)

• Professionelles Dashboard - Kompaktes, leicht lesbares Panel zeigt Trendstärke und MTF-Ausrichtung

• Null Neuzeichnung - Alle Signale erscheinen beim Balkenabschluss, vollständig zuverlässig für Backtesting

• Volumenbestätigung - Filtert schwache Signale durch Anforderung überdurchschnittlichen Volumens

• Sauberes Visuelles Design - Professionelle Farben, nicht überwältigend, angenehm für die Augen

• Erweiterte Alarme - Sound-, E-Mail- und Push-Benachrichtigungen für Trendänderungen

• Unterstützung/Widerstand - Automatische Erkennung wichtiger Preisniveaus

• Volatilitätsbänder - ATR-basierte Bänder zur Messung der Marktvolatilität





WAS MACHT ES ANDERS:

Im Gegensatz zu überladenen Indikatoren, die bei jedem Balken Pfeile zeigen, konzentriert sich TrendVision Pro auf QUALITÄT statt QUANTITÄT. Fortgeschrittene Filterung stellt sicher, dass Sie nur starke, bestätigte Handelssetups sehen.





PERFEKT FÜR:

✓ Daytrader, die klare Intraday-Signale suchen

✓ Swing-Trader, die Multi-Zeitrahmen-Bestätigung benötigen

✓ Anfänger, die leicht verständliche Signale wünschen

✓ Profis, die institutionelle Qualität verlangen

✓ Alle Märkte: Forex, Aktien, Krypto, Indizes