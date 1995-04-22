Martingale Osw MT4

Руководство пользователя: Расширенная система управления ордерами Мартингейл и контроля рисков

В этом профессиональном руководстве описывается работа, настройка и визуальный интерфейс расширенной системы управления ордерами Мартингейл, предназначенной для автоматизации восстановления позиций и управления рисками в MetaTrader.





1. Введение и назначение

Этот инструмент действует как высокоточный менеджер ордеров, основная логика которого основана на усреднении стоимости. Его цель — защитить и восстановить сделки, движущиеся против первоначального направления, путем развертывания сети отложенных ордеров для повышения средней цены выхода.





В отличие от базовых систем, это программное обеспечение включает в себя динамические алгоритмы точки безубыточности и скользящего стопа, а также экранный интерфейс управления для быстрого ручного вмешательства, обеспечивая приоритет управления капиталом.





2. Руководство по параметрам (меню ввода)

Настройка и расстояние Мартингейла

Количество Мартингейлов: Определяет максимальное количество хеджирующих ордеров, которые система позволит открыть после первоначальной сделки.





Тип расстояния: Позволяет выбрать между фиксированным расстоянием в пунктах или динамическим расстоянием на основе индикатора ATR (средний истинный диапазон).





Базовое расстояние (пункты): При использовании фиксированных пунктов это значение определяет начальное расстояние для первого хеджирующего ордера.





Период ATR: Расчетный период волатильности. Значение 14 является стандартным для адаптации к недавним рыночным циклам и используется в стоп-лосс ордерах.





Тип увеличения расстояния: Определяет, будут ли последующие ордера располагаться дальше друг от друга с использованием множителя (экспоненциального) или сумматора (линейного).





Множитель/суммарщик расстояния: Значения для увеличения расстояния между ордерами в серии, предотвращающие преждевременное срабатывание всей сети из-за небольшой коррекции.





Управление объемом и рисками

Множитель/суммарщик объема: Контролирует, насколько увеличивается размер лота с каждым новым ордером (например, умножить на 2,0 для применения классической стратегии двойного мартингейла).





Использование SL (Martingale End): При активации система рассчитывает глобальный стоп-лосс для всей серии ордеров, действуя как «короткое замыкание» для защиты счета от экстремальных, необратимых трендов.





Магическое число: Уникальный идентификатор, позволяющий системе управлять только собственными ордерами, не мешая другим стратегиям, которые могут быть активны у пользователя.





Защита прибыли (BE и TSL)

Использование BE (Break Even): Когда набор ордеров достигает заранее определенной прибыли, система перемещает стоп-лосс на среднюю цену, чтобы гарантировать, что сделка больше не будет приносить убытки.





Использование TSL (Trailing Stop): Активирует отслеживание прибыли. Если цена продолжает двигаться в вашу пользу, стоп-лосс будет «сопровождать» цену на фиксированное расстояние (TSL Steps) для максимизации прибыли. Это срабатывает только в том случае, если цена превышает среднюю цену плюс расстояние активации.





Ежедневный контроль и торговые часы

Стоп-лосс положительный/отрицательный: Позволяет устанавливать ежедневные максимальные целевые показатели прибыли или убытка в реальных деньгах. При достижении этих целей система ликвидирует все сделки и приостанавливает работу до следующего дня.





Использовать почасовой режим / Закрывать все после закрытия: Определяет временной интервал работы. Если включено закрытие после закрытия, система не позволит открывать позиции ночью или в выходные дни.





3. Визуальный интерфейс и управление в реальном времени

Система генерирует две кнопки быстрого доступа в верхней части графика для немедленного тактического управления:





Кнопка «Закрыть все»: Закрывает абсолютно все (активные позиции и отложенные системные ордера). Требует ручного подтверждения во избежание ошибок.





Кнопка «Закрыть программу»: Удаляет из сети мартингейла только отложенные ордера, которые еще не были исполнены, оставляя основную позицию нетронутой.





4. Руководство по торговле и рабочий процесс

Торговый цикл

Обнаружение: Система активируется при обнаружении открытой сделки в соответствующей валютной паре.





Исполнение: Немедленно размещает отложенные ордера в соответствии с установленным расстоянием (пункты или ATR).





Перерасчет: Каждый раз, когда в сети срабатывает ордер, система объединяет риски всех ордеров в новую, автоматически рассчитываемую точку безубыточности.





Защита: Если серия ордеров становится прибыльной, активируются механизмы точки безубыточности или скользящего стоп-лосса для обеспечения результата.





Маржинальная безопасность: Перед исполнением любого ордера система выполняет проверку маржи. Если доступного капитала недостаточно для покрытия рассчитанного размера лота, программное обеспечение автоматически скорректирует объем до максимально допустимого брокером значения, чтобы избежать отклонения ордера или маржин-колла.





5. Оптимизация и рекомендации

Рекомендуемые таймфреймы: Рекомендуются M15 и H1. На 1-минутных таймфреймах рыночные колебания могут слишком быстро истощить уровни мартингейла.





Адаптивность к рынку: Используйте опцию DISTANCE_IN_A.