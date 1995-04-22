Martingale Osw MT4

Руководство пользователя: Расширенная система управления ордерами Мартингейл и контроля рисков
В этом профессиональном руководстве описывается работа, настройка и визуальный интерфейс расширенной системы управления ордерами Мартингейл, предназначенной для автоматизации восстановления позиций и управления рисками в MetaTrader.

1. Введение и назначение
Этот инструмент действует как высокоточный менеджер ордеров, основная логика которого основана на усреднении стоимости. Его цель — защитить и восстановить сделки, движущиеся против первоначального направления, путем развертывания сети отложенных ордеров для повышения средней цены выхода.

В отличие от базовых систем, это программное обеспечение включает в себя динамические алгоритмы точки безубыточности и скользящего стопа, а также экранный интерфейс управления для быстрого ручного вмешательства, обеспечивая приоритет управления капиталом.

2. Руководство по параметрам (меню ввода)
Настройка и расстояние Мартингейла
Количество Мартингейлов: Определяет максимальное количество хеджирующих ордеров, которые система позволит открыть после первоначальной сделки.

Тип расстояния: Позволяет выбрать между фиксированным расстоянием в пунктах или динамическим расстоянием на основе индикатора ATR (средний истинный диапазон).

Базовое расстояние (пункты): При использовании фиксированных пунктов это значение определяет начальное расстояние для первого хеджирующего ордера.

Период ATR: Расчетный период волатильности. Значение 14 является стандартным для адаптации к недавним рыночным циклам и используется в стоп-лосс ордерах.

Тип увеличения расстояния: Определяет, будут ли последующие ордера располагаться дальше друг от друга с использованием множителя (экспоненциального) или сумматора (линейного).

Множитель/суммарщик расстояния: Значения для увеличения расстояния между ордерами в серии, предотвращающие преждевременное срабатывание всей сети из-за небольшой коррекции.

Управление объемом и рисками
Множитель/суммарщик объема: Контролирует, насколько увеличивается размер лота с каждым новым ордером (например, умножить на 2,0 для применения классической стратегии двойного мартингейла).

Использование SL (Martingale End): При активации система рассчитывает глобальный стоп-лосс для всей серии ордеров, действуя как «короткое замыкание» для защиты счета от экстремальных, необратимых трендов.

Магическое число: Уникальный идентификатор, позволяющий системе управлять только собственными ордерами, не мешая другим стратегиям, которые могут быть активны у пользователя.

Защита прибыли (BE и TSL)
Использование BE (Break Even): Когда набор ордеров достигает заранее определенной прибыли, система перемещает стоп-лосс на среднюю цену, чтобы гарантировать, что сделка больше не будет приносить убытки.

Использование TSL (Trailing Stop): Активирует отслеживание прибыли. Если цена продолжает двигаться в вашу пользу, стоп-лосс будет «сопровождать» цену на фиксированное расстояние (TSL Steps) для максимизации прибыли. Это срабатывает только в том случае, если цена превышает среднюю цену плюс расстояние активации.

Ежедневный контроль и торговые часы
Стоп-лосс положительный/отрицательный: Позволяет устанавливать ежедневные максимальные целевые показатели прибыли или убытка в реальных деньгах. При достижении этих целей система ликвидирует все сделки и приостанавливает работу до следующего дня.

Использовать почасовой режим / Закрывать все после закрытия: Определяет временной интервал работы. Если включено закрытие после закрытия, система не позволит открывать позиции ночью или в выходные дни.

3. Визуальный интерфейс и управление в реальном времени
Система генерирует две кнопки быстрого доступа в верхней части графика для немедленного тактического управления:

Кнопка «Закрыть все»: Закрывает абсолютно все (активные позиции и отложенные системные ордера). Требует ручного подтверждения во избежание ошибок.

Кнопка «Закрыть программу»: Удаляет из сети мартингейла только отложенные ордера, которые еще не были исполнены, оставляя основную позицию нетронутой.

4. Руководство по торговле и рабочий процесс
Торговый цикл
Обнаружение: Система активируется при обнаружении открытой сделки в соответствующей валютной паре.

Исполнение: Немедленно размещает отложенные ордера в соответствии с установленным расстоянием (пункты или ATR).

Перерасчет: Каждый раз, когда в сети срабатывает ордер, система объединяет риски всех ордеров в новую, автоматически рассчитываемую точку безубыточности.

Защита: Если серия ордеров становится прибыльной, активируются механизмы точки безубыточности или скользящего стоп-лосса для обеспечения результата.

Маржинальная безопасность: Перед исполнением любого ордера система выполняет проверку маржи. Если доступного капитала недостаточно для покрытия рассчитанного размера лота, программное обеспечение автоматически скорректирует объем до максимально допустимого брокером значения, чтобы избежать отклонения ордера или маржин-колла.

5. Оптимизация и рекомендации
Рекомендуемые таймфреймы: Рекомендуются M15 и H1. На 1-минутных таймфреймах рыночные колебания могут слишком быстро истощить уровни мартингейла.

Адаптивность к рынку: Используйте опцию DISTANCE_IN_A.
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Market Pressure Dashboard
Chantal Sala
4.67 (3)
Утилиты
Market Pressure Dashboard — это утилита нового поколения. Ее основная функция заключается в помощи и предоставлении оперативных идей для оптимизации аналитической работы. Утилита позволяет с легкостью отслеживать множество финансовых инструментов (до 28 форекс-пар). Индикатор Market Pressure позволяет настроить внутренний список инструментов, которые необходимо анализировать. Благодаря панели функции открытия и управления позициями станут гораздо более удобными, а навигация графиков станет мощне
Dashboard Trading Made Simple
Wang Yu
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Утилиты
提供专业的EA编程服务，推出特色仪表盘EA编程，将您的交易策略自动化，可视化，一个图表管理多个交易货币对，详情查看: http://www.ex4gzs.com   Providing quick Developments and Conversion of MT4/MT5 EAs, Indicators, Scripts, and Tools. If you are looking for an Dashboard EA to turn your trading strategy into auto trading algo and to manage multi trades in one chart with visualizing tool, come and visit http://www.ex4gzs.com/en for more details. 如果产品有任何问题或者您需要在此产品上添加功能，请联系我 Contact/message me if you encounter any issue using the product or need extra feat
Telegram Publisher Agent
Omar Alkassar
5 (2)
Утилиты
Telegram Publisher Agent   — это надстройка, которая позволяет трейдерам отправлять сигналы в свои каналы и группы Telegram в режиме реального времени. С помощью настраиваемых сообщений, снимков экрана и других функций этот инструмент помогает трейдерам делиться своими торговыми идеями и стратегиями со своими подписчиками. Инструмент также имеет красивый дизайн с переключением светлой и темной темы, предоставляя пользователям эстетичный и функциональный торговый опыт. Telegram Publisher Agent б
Dashboard Super Currency Strength Advanced
Wang Yu
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Утилиты
Доступна демо-версия панели Dashboard Currency Strength Meter Advanced Demo , для начала ознакомьтесь с ее функциональностью в бесплатной версии ( ссылка ). Программа Dashboard Currency Strength Meter Advanced отображает сильные и слабые валюты на настраиваемых графиках четырех таймфрйемов и за выбранный период. Благодаря комбинации четырех индикаторов Currency Strength Meter вы можете отследить практически все виды ценовых паттернов (см. скриншоты 3, 4 и 5), а также включить формирование сигнал
Dashboard Genesis Matrix Trading
Wang Yu
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Утилиты
В списке моих продуктов доступна демо-версия панели Genesis Matrix Trading Demo. Протестируйте функции продукта бесплатно: LINK . В качестве основных индикаторов система использует набор Genesis Indi (TVI, CCI, GannHilo, и T3) для формирования сигналов на основном таймфрейме M15. Сигналы затем фильтруются с помощью 1) Стохастика на ТФ M5 и M15 ; 2) EMA5 и свечей Heiken Ashi Для более легкого и быстрого понимания принципов работы продукта, в первом комментарии к продукту я разместил все необходим
Dashboard Symphonie Trader System
Wang Yu
Утилиты
Доступна демо-версия панели Dashboard Symphonie Trader System Demo , для начала ознакомьтесь с функциональностью панели бесплатно: ссылка . Система использует набор индикаторов Symphonie (Extreme, Emotion, Trend и Sentiment) в качестве основных индикатор для формирования торговых сигналов на таймфрейме H1. Далее сигналы фильтруются: 1) Стохастику на M15 и M5; 2) EMA5 и ценовое действие Для более легкого и быстрого понимания принципов работы продукта, в первом комментарии к продукту я разместил в
Dashboard Babon Scalping System
Wang Yu
1 (1)
Утилиты
提供专业的EA编程服务，推出特色仪表盘EA编程，将您的交易策略自动化，可视化，一个图表管理多个交易货币对，详情查看: http://www.ex4gzs.com   Providing quick Developments and Conversion of MT4/MT5 EAs, Indicators, Scripts, and Tools. If you are looking for an Dashboard EA to turn your trading strategy into auto trading algo and to manage multi trades in one chart with visualizing tool, come and visit http://www.ex4gzs.com/en for more details. 如果产品有任何问题或者您需要在此产品上添加功能，请联系我 Contact/message me if you encounter any issue using the product or need extra feat
Pairs Trade
Oleg Pechenezhskiy
Утилиты
Индикатор PairsTrade предназначен для полуавтоматической парной торговли. Позволяет совмещать графики двух произвольных инструментов, даже если расписания их торговых сессий различаются. Отображает график спреда в виде гистограммы с наложенной на нее скользящей средней. Рассчитывает своп, который будет начисляться на синтетическую позицию (в валюте депозита). На графике спреда можно установить уровень автоматического открытия синтетической позиции (аналог отложенного ордера "sell limit"). Торгов
Corporate Report
Pavel Verveyko
5 (1)
Утилиты
Программа (скрипт) выводит на монитор информацию о корпоративных отчетах и дивидендах акций; информация скачивается с сайта   investing.com: Дата отчета Прибыль на акцию (EPS) Доход (Revenue) Рыночная капитализация Размер дивидендов Дата выплаты дивидендов Дивидендный доход Продукт нельзя протестировать в тестере   (так как там нет возможности получать информацию из интернета). Перед использованием :   н еобходимо добавить   2   URL  https://ru.investing.com/earnings-calendar/Service/getCalenda
Auto Stop Take Profit Stacker EA
Michael Kroeker
Утилиты
Советник Stacker: Автоматически устанавливает стоп-лосс для нового ордера Автоматически устанавливает тейк-профит для нового ордера Устанавливает группы (то есть открывает до 4 дополнительных) ордеров при открытии нового ордера, SL/TP можно задать отдельно для каждого ордера. Предоставляет прозрачную замену стандартных кнопок "торговли в 1 клик" в MetaTrader 4 (эти кнопки по-прежнему работают, SL/TP также будут устанавливаться автоматически, как и дополнительные ордера). Автоматически рассчитыва
Другие продукты этого автора
RSI Alarm Osw
William Oswaldo Mayorga Urduy
Индикаторы
RSI ALARM (для Metatrader 5) Этот индикатор работает как обычный RSI со всеми его настройками (периодичность, цвета, уровни и т. Д.), но, кроме того, сигналы тревоги могут быть установлены на верхнем и нижнем уровнях (Примеры 70 и 30), с возможностью регулировки этих уровней, перемещая синюю и красную линии, чтобы установить верхний и нижний уровни. Вы также можете включать и выключать дополнительную функцию, которая создает стрелку на графике при достижении ожидаемого верхнего или нижнего з
RSI Alarm Osw MT4
William Oswaldo Mayorga Urduy
Индикаторы
RSI ALARM (для Metatrader 4) Этот индикатор работает как обычный RSI со всеми его настройками (периодичность, цвета, уровни и т. Д.), но, кроме того, могут быть установлены сигналы тревоги на верхнем и нижнем уровне (Примеры 70 и 30) с возможностью регулировки этих уровней, перемещая верхнюю и нижнюю линии на индикаторе. Вы также можете активировать и деактивировать дополнительную функцию, которая помещает стрелку на график при достижении ожидаемого верхнего или нижнего RSI.
Whatch and Candle Alarm Osw MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Индикаторы
Watch Osw: Простой и эффективный свечной таймер Легкий индикатор для MetaTrader, который показывает время, оставшееся до закрытия текущей свечи, прямо на графике. Это базовый и функциональный вспомогательный инструмент, разработанный для того, чтобы трейдер всегда видел, сколько времени осталось до формирования нового бара, без дополнительных сложностей в техническом анализе. Руководство по параметрам (Меню входных данных) Watch Color: Цвет текста таймера на графике. Text size: Размер шрифта ц
FREE
Points Candles Osw
William Oswaldo Mayorga Urduy
Индикаторы
Points Candles Osw Это профессиональный индикатор волатильности, предназначенный для количественной оценки точного пути свечей в пунктах. С помощью динамической гистограммы в отдельном окне он позволяет трейдерам визуализировать импульс и силу цены, немедленно идентифицируя всплески волатильности и критические уровни движения. Руководство по параметрам (Меню входных данных) Show Points Candles Bullish: Активирует отображение данных, соответствующих бычьим свечам. Show Points Candles Bearish:
FREE
Whatch and Candle Alarm Osw MT4
William Oswaldo Mayorga Urduy
Индикаторы
Watch Osw: Простой и эффективный свечной таймер Легкий индикатор для MetaTrader, который показывает время, оставшееся до закрытия текущей свечи, прямо на графике. Это базовый и функциональный вспомогательный инструмент, разработанный для того, чтобы трейдер всегда видел, сколько времени осталось до формирования нового бара, без дополнительных сложностей в техническом анализе. Руководство по параметрам (Меню входных данных) Watch Color: Цвет текста таймера на графике. Text size: Размер шрифта ц
FREE
SORS Osw MT4
William Oswaldo Mayorga Urduy
Индикаторы
Руководство пользователя: Система динамических уровней SORS Индикатор SORS — это высокоточный инструмент, предназначенный для прогнозирования ключевых уровней поддержки и сопротивления в реальном времени. Он использует стандартное отклонение (эндогенную волатильность) для расчета диапазонов расширения на основе цены открытия критических временных циклов. Его цель — определить области истощения или ускорения, позволяя трейдеру работать по математической дорожной карте. Руководство по параметрам
Divergence Osw Metatrader 4
William Oswaldo Mayorga Urduy
Индикаторы
DIVERGENCE OSW (для Metatrader 4) Этот индикатор работает на дивергенциях и имеет следующие функции: Генерация предупреждения при возникновении расхождения. Создавайте линии, вычисляя стоп-лосс и тейк-профит согласно проекционным волнам обратных волн. Нарисуйте стрелку, указывающую возможное направление рынка. Сигналы, посылаемые индикатором, подаются, когда свеча заканчивается. Трейдер должен оценить каждое расхождение, чтобы сделать вход. Настройки: Активация и деактивация предупреждений.
Trading Sesions MT4
William Oswaldo Mayorga Urduy
Индикаторы
COMMERCIAL SESSIONS This indicator shows in the selected graph divided by tables each of the sessions ASIA, JAPAN, LONDON, NEW YORK: Allows you to configure: Session Color  ASIA, JAPON, LONDRES, NEW YORK Hide and show each session It works in the lowest timeframes on the market, among which H4, H1, M15, M5 and M1 are recommended. (Don't forget to check out our other indicators)
Automatic Support and Resistance Osw MT4
William Oswaldo Mayorga Urduy
Индикаторы
Автоматическая поддержка и сопротивление Osw MT4 Este Indicador grafica líneas en los posibles puntos de soportes y resistencias del activo seleccionado. funciona en múltiples temporalidades. конфигуратор пермитов: Color de las líneas. Анчо де лас линеас. Tipo de líneas. Cuando el indicador empieza su funcionamiento, analiza los soportes y resistencias de niveles superiores para la temporalidad en la que se esta trabajando.
Round Numbers Osw MT4
William Oswaldo Mayorga Urduy
Индикаторы
КРУГЛЫЕ ЧИСЛА (для Metatrader 4) Этот индикатор позволяет добавлять горизонтальные линии в соответствии с круглыми числами, содержащимися в активе. В отличие от других индикаторов, этот рассчитывает ближайшие уровни динамически и автоматически по мере движения цены. работает с валютными парами, индексами, металлами, акциями и т. д. Округлить 5-значным, 3-значным и целым числом 10 100 или 1000. линии можно настроить в таких параметрах, как: Скройте строку или круглое число, которое вы не
Supports and Resistances and Order Blocks Osw MT4
William Oswaldo Mayorga Urduy
Индикаторы
Руководство пользователя: Интеллектуальная система разметки SRO 1. Введение Индикатор SRO — это динамический инструмент для MetaTrader 5, разработанный для трейдеров, использующих стратегии Price Action и SMC. Его конкурентное преимущество — визуальная наглядность: он позволяет рисовать критические уровни, которые проецируются только в будущее, предотвращая пересечение линий всей истории графика. Он также автоматически помечает каждый объект таймфреймом, в котором он был создан. 2. Команды быс
Alert Up Down MT4
William Oswaldo Mayorga Urduy
Индикаторы
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВВЕРХ - ВНИЗ ДЛЯ METATRADER 5 Этот индикатор генерирует алерт, когда цена покидает зону между линиями UP и DOWN. Вы можете создавать предупреждения различных типов, например: > Звук > Окно сообщения > Сообщение в поле эксперта > Почта (предварительно настроенная) > PUSH-уведомления (предварительно настроенные) Линии должны быть настроены из свойств индикатора, а не из свойств линий, поскольку, если это делается из свойств линий, это может повлиять на finonacci. Среди н
Break Out Signal Osw
William Oswaldo Mayorga Urduy
Индикаторы
Руководство пользователя: BOS Breakout Signal (OswalTrading) BOS Breakout Signal — это высокоточный инструмент для MetaTrader, специально разработанный для трейдеров, торгующих пробой структуры (Break of Structure). Индикатор не перегружает график случайными сигналами; вместо этого он фильтрует рыночный шум с помощью оптимизированного алгоритма ZigZag, чтобы идентифицировать только наиболее значимые уровни поддержки и сопротивления перед подтверждением пробоя. 1. Назначение и принцип работы Эт
Automatic OrderBlocks Osw MT4
William Oswaldo Mayorga Urduy
Индикаторы
АВТОМАТИКА БЛОКИ ЗАКАЗА OSW (МЕТАТРЕЙДЕР 5) Этот индикатор отвечает за отображение Блоков ордеров по некоторым заранее установленным правилам, среди которых: >что есть импульс, который ломает предыдущий импульс. > Когда он найден, он отвечает за поиск сформированного паттерна свечи, чтобы рассчитать наиболее эффективным способом максимум и минимум места, чтобы создать максимум и минимум блока ордеров. >После того, как блок ордеров создан, индикатор постоянно проверяет, пересекает ли какая-
Signal Indicator to Expert MT4
William Oswaldo Mayorga Urduy
Утилиты
Руководство пользователя: Советник «Универсальный коннектор индикаторов» Эта система представляет собой высокопроизводительный мост автоматизации, предназначенный для выполнения сигналов от любого пользовательского индикатора (.ex5) без перепрограммирования. Советник действует как интеллектуальный менеджер ордеров, позволяя применять правила выхода, управление финансовыми рисками и контроль времени к стратегиям, которые изначально были только визуальными. 1. Настройка связи с индикатором Для р
Local Copy Trading Osw MT4
William Oswaldo Mayorga Urduy
Утилиты
Руководство пользователя: Многоканальный копировщик сделок (MT4/MT5) Эта система позволяет автоматически реплицировать сделки между терминалами MetaTrader, выступая в качестве коммуникационного моста для синхронизации портфелей с минимальной задержкой. 1. Введение и назначение Многоканальный копировщик сделок — это инфраструктурный инструмент, предназначенный для управления зеркальными счетами. Его функция заключается в извлечении сигналов из основного счета и их исполнении на подчиненном счет
Telegram Sender Osw MT4
William Oswaldo Mayorga Urduy
Утилиты
Руководство пользователя: Telegram Sender Osw Telegram Sender Osw — это экспертный помощник (EA), предназначенный для автоматизации отправки торговых сигналов из MetaTrader в Telegram. Идеально подходит для поставщиков сигналов и управления счетами, мгновенно и профессионально отправляет важные данные (цена, стоп-лосс, тейк-профит, объем). 1. Настройка параметров Общие и подключение Включить EA: Активирует (true) или приостанавливает (false) работу системы. Токен бота: Буквенно-цифровой код,
Market Profile Osw MT4
William Oswaldo Mayorga Urduy
Индикаторы
Руководство пользователя: Market Profile Osw Market Profile Osw — это продвинутый инструмент анализа аукциона, который позволяет визуализировать распределение объема и цены за определенный период. В отличие от обычных свечных графиков, эта система показывает, где происходила наибольшая торговая активность, позволяя выявить психологические зоны поддержки и сопротивления на основе реального участия рынка. 1. Руководство по параметрам (Меню настроек) Общие настройки Show Market Profile: Включает
VWap Osw MT4
William Oswaldo Mayorga Urduy
Индикаторы
VWAP Institutional Pro: Карта реальной стоимости VWAP Institutional Pro — это незаменимый инструмент для определения справедливой рыночной цены, позволяющий торговать с теми же ориентирами, что и крупные инвестиционные фонды и высокочастотные алгоритмы. Этот индикатор рассчитывает средневзвешенную цену по объему в реальном времени, выявляя невидимые уровни динамической поддержки и сопротивления, на которых институциональный поток ордеров обычно реагирует с филигранной точностью. Руководство по
Fibo Alerts MT4
William Oswaldo Mayorga Urduy
Индикаторы
Профессиональный индикатор сигналов Фибоначчи Повысьте эффективность трейдинга с помощью точных сигналов от уровней коррекции Этот продвинутый индикатор автоматизирует мониторинг ключевых уровней, обнаруживая точные пересечения цены на любом инструменте коррекции Фибоначчи, нарисованном на вашем графике. Созданный для требовательных трейдеров, работающих с золотым сечением, он гарантирует, что вы больше никогда не пропустите точку входа в зонах вероятного разворота или продолжения тренда, отпра
FVG Indicator Osw MT4
William Oswaldo Mayorga Urduy
Индикаторы
FVG Pro Institutional Scanner Продвинутый детектор Fair Value Gap (FVG) для трейдеров Smart Money. Автоматически сканирует и выделяет критические дисбалансы ликвидности на графике, позволяя предвидеть реакцию цены, торговать продолжения с высокой вероятностью и уточнять институциональные точки входа. Руководство по параметрам CandlesScan: Лимит исторических свечей для анализа с целью оптимизации производительности платформы. FVGPointsMin: Минимальный размер гэпа (в пунктах), необходимый для фи
Multi Indicators Osw MT4
William Oswaldo Mayorga Urduy
Индикаторы
Multi Indicators Osw Коммерческое описание Multi Indicators Osw — это совершенная техническая рабочая станция, объединяющая 8 самых мощных классических торговых стратегий в одном инструменте для MetaTrader 5. Разработанный для упрощения визуального анализа, этот индикатор позволяет фильтровать и визуализировать конфлюэнции RSI, MACD, скользящих средних, полос Боллинджера, стохастика, CCI, Parabolic SAR и Envelopes, не загромождая график. Это идеальное решение для трейдеров, ищущих точные технич
SORS Osw
William Oswaldo Mayorga Urduy
Индикаторы
Руководство пользователя: Система динамических уровней SORS Индикатор SORS — это высокоточный инструмент, предназначенный для прогнозирования ключевых уровней поддержки и сопротивления в реальном времени. Он использует стандартное отклонение (эндогенную волатильность) для расчета диапазонов расширения на основе цены открытия критических временных циклов. Его цель — определить области истощения или ускорения, позволяя трейдеру работать по математической дорожной карте. Руководство по параметрам
Automatic Support and Resistance Osw MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Индикаторы
Автоматическая поддержка и сопротивление Osw MT5 Этот индикатор отображает линии на возможных точках поддержки и сопротивления выбранного актива. он работает во множестве темпоральностей. позволяет настроить: Цвет линий. Ширина линий. Тип линий. Когда индикатор начинает свою работу, он анализирует поддержки и сопротивления более высоких уровней в зависимости от времени, в котором он работает.
Round Number Osw MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Индикаторы
КРУГЛЫЕ ЧИСЛА (для Metatrader 5) Этот индикатор позволяет добавлять горизонтальные линии в соответствии с круглыми числами, содержащимися в активе. В отличие от других индикаторов, этот рассчитывает ближайшие уровни динамически и автоматически по мере движения цены. работает с валютными парами, индексами, металлами, акциями и т. д. Округлить 5-значным, 3-значным и целым числом 10 100 или 1000. линии можно настроить в таких параметрах, как: Скройте строку или круглое число, которое вы не
Supports and Resistances and Order Blocks Osw MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Индикаторы
Руководство пользователя: Интеллектуальная система разметки SRO 1. Введение Индикатор SRO — это динамический инструмент для MetaTrader 5, разработанный для трейдеров, использующих стратегии Price Action и SMC. Его конкурентное преимущество — визуальная наглядность: он позволяет рисовать критические уровни, которые проецируются только в будущее, предотвращая пересечение линий всей истории графика. Он также автоматически помечает каждый объект таймфреймом, в котором он был создан. 2. Команды быс
Multi Temporalities Osw MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Индикаторы
НЕСКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ДЛЯ METATRADER 5 Этот индикатор в нижнем окне показывает текущий график на разных таймфреймах, это может помочь вам лучше расшифровать рынок с учетом старших таймфреймов. Среди настроек, которые вы можете изменить: просмотр цен в графиках просмотр темпоральностей на графиках включить каждую графику в разных временных рамках (M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1, MN1).
Alert Up Down MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Индикаторы
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВВЕРХ - ВНИЗ ДЛЯ METATRADER 5 Этот индикатор генерирует алерт, когда цена покидает зону между линиями UP и DOWN. Вы можете создавать предупреждения различных типов, например: > Звук > Окно сообщения > Сообщение в поле эксперта > Почта (предварительно настроенная) > PUSH-уведомления (предварительно настроенные) Линии должны быть настроены из свойств индикатора, а не из свойств линий, поскольку, если это делается из свойств линий, это может повлиять на finonacci. Среди н
Master Calendar Osw
William Oswaldo Mayorga Urduy
Индикаторы
Руководство пользователя для профессионалов: Master Calendar OSW Это руководство призвано помочь вам полностью понять, как работает Master Calendar OSW. Это высокопроизводительная консоль фундаментального анализа, которая интегрирует экономический календарь непосредственно в вашу платформу MetaTrader. Система не только отображает данные, но и интерпретирует состояние валютного рынка и циклы институциональной ликвидности. 1. Введение и назначение системы Master Calendar OSW — это инструмент ана
Volumes Direction MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Индикаторы
НАПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ MT5 Обычно индикатор громкости меняет цвет по умолчанию, когда текущий объем выше предыдущего, это важно, но не очень полезно. По этой причине был создан этот индикатор, который в дополнение к нормальному объему, когда свеча является бычьей или медвежьей, он окрашивает их в другой цвет, по умолчанию синий для бычьего и красный для медвежьего, но эти цвета можно настроить для Вкус трейдера. Не забудьте проверить другие мои индикаторы, которые помогут вам улучшить вашу то
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