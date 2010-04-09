Algorithm Barbossa

Алгоритм AG, -это элемент комплексной торговой системы для торговли корзиной валют по 8 основным валютам по всем 28 валютным парам.

 Алгоритм служит сигнальним блоком для определения входа /выхода из позиции.
Для сбора исходных значений AG использует данние с кластерного индикатора  Currency Pairs Strong Weak.

Этот индикатор выбран не случайно – он показал себя очень хорошо во время тестирования работы алгоритма.

А. AG определяет ширину всего торгового канал, и определяет состояние в котором находится ринок.
Существует 4 состояния ринка.
1. Канал имеет ширину >100% и канал расширяется CROSS2.  
2. Канал имеет ширину >100% и канал сжимается GAP2.  
3. Канал имеет ширину <100% и канал сжимается GAP1.  
4. Канал имеет ширину <100% и канал расширяется CROSS1.
В зависимости от того какое состояние канала форекс – для такой корзини и включается логика для торговли корзини. В конструкции алгоритма присутствует дифференциал, которий и задает условия для каждой отдельной корзины и при переключении корзин.
 Б.  AG определяет ширину канала каждого бара и определяет цену пая каждой пари в корзине в каждом баре, решается задача - растет пай етого инструмента или падает. В.  AG определяет импульс всего канала -с какой скоростью происходит текущее расширение/сжатие толщини канал. Кроме этого определяется текущий  динамический  импульс с какой скоростью происходит изменение цени по каждому инструкменту.

G. После определения ширини всего канала, импульса в канале – задаются динамические диапазони для торговли, и условия для открития лимитних и стоп-ордеров, связанние текущим состояниям ринка (ширина канала -сжатие или расширение), а также с ценой пая, импульсом по валютам, которие торгуются.
На каждую торговую пару в алгоритме содержится 72 уравнения, всего 28х72= 2 016 для 28 неизвестних.
Эти исходние данние, условия и уравнения передаются матрице жесткости и происходит расчет и определяется результат.
 Ответ в задаче и есть ответ сигнального блока -который и передается роботу для открытия – закрытия позиции.
 Сигналы на открытие и закрытие ордеров передаются для автоматической торговли советнику Barboss по всем 28 валютным парам через глобальные переменные терминала МТ4.
Для автоматической торговли при помощи алгоритма
 скачайте бесплатно индикатор Currency Pairs Strong Weak и советник Barboss с сетом. https://www.forexfactory.com/thread/1206434-barboss-trading-system-mt4


Рекомендуем также
FX28 Trader
Tsvetan Tsvetanov
5 (1)
Утилиты
Представляем вам FX28 Trader Dashboard – ваш идеальный менеджер сделок. Разблокируйте полный потенциал вашего торгового опыта с FX28 Trader Dashboard, всесторонним и интуитивно понятным менеджером сделок, разработанным для поднятия вашего опыта торговли на новый уровень. Будь вы опытным трейдером или только начинаете свой финансовый путь, этот мощный инструмент создан для оптимизации ваших торговых операций и улучшения вашего процесса принятия решений. Основные характеристики: Пользовательский
Trade Position and Back Testing Tool
Issam Kassas
4.9 (10)
Утилиты
Инструмент торговой позиции и бэктестирования: Инструмент торговой позиции и бэктестирования, также известный как "Инструмент соотношения риска и вознаграждения", представляет собой всесторонний и инновационный индикатор, разработанный для улучшения вашего технического анализа и торговых стратегий. Инструмент риска представляет собой всестороннее и удобное решение для эффективного управления рисками на рынке форекс. С возможностью предварительного просмотра торговых позиций, включая цену входа
FREE
Canadian Taiga
Charbel Abboud
Эксперты
CANADIAN TAIGA - это профессиональный портфельный советник, использующий систему торговли по тренду, основанную на принципах прорыва волатильности и прорыва уровней поддержки/сопротивления. Он работает на всех парах канадского доллара. Основной принцип Canadian Taiga заключается в захвате торговых возможностей на всех парах с канадским долларом, используя сложный модуль хеджирования. Скачайте CANADIAN TAIGA и протестируйте его на всех парах канадского доллара, как рекомендуется, и если он не д
KFX Trade Manager
Joe Christopher Ramirez
Утилиты
Introducing the "KFX Trade Manager" expert advisor for MetaTrader 4 (MT4), a comprehensive solution for advanced trade management and risk control. This powerful tool is designed to enhance your trading experience by automating various aspects of order handling, profit optimization, and alert notifications. With the "KFX Trade Manager," you can take your trading to the next level and streamline your operations for improved efficiency and better risk management. Key Features: Trade Management Set
Auto Closer MT4
Manpreet Singh
Утилиты
FOREXBOB AUTO CLOSER   is a very handsome tool for manual traders who doing :- Scalping  Correlation Hedging Those who use averaging methods etc. As this utility tool will help you by closing all your running trades when the universal floating P/L reaches a certain value that you will put in inputs. You may enable and disable the alert message on your mobile phone when auto closer close all the running deals on specified profit. You may add any message you want in notification.  This tool consid
FREE
QuantumGuard Pro Safe Trading with Risk Panel
Nan Wang
Утилиты
QuantumGuard Pro - Intelligent Quantum Risk Management Trading System Core Features Five independent fund management groups for smart risk diversification Triple protection mechanism: profit target + drawdown protection + global risk control Professional trading panel for one-stop trade execution 24/7 real-time risk monitoring and protection Automatic display of average price lines for each group One-click close single group orders for precise control Order group highlighting for clear status o
TradeWise EA
Mark Norada
Утилиты
TradeWise EA is a compact yet powerful tool loaded with robust features. It offers a 30-trades compounding challenge , Risk-Management, Performance Tracking, Break-Even Calculation, Automated SR Zones, Trailing Stop-loss by ATR or PIPS, Automatic Risk-to Reward Ratio based on Stop-loss, Easy Order Adjustments, Calculates Total Stop Loss and Take Profit, Automatic buy and sell orders on manually placed SR Zones, and more. These features are designed to cater to both scalpers and long-term traders
Adaptive Trend Line
Alberto Boada
Индикаторы
Adaptive Trend Line is not an ordinary moving average. It is an intelligent trend line that changes color based on the internal strength of the market, as measured by the RSI. How does it work? It combines the smoothness of an Exponential Moving Average (EMA) with the sensitivity of the RSI. - Green Line: The RSI is above 55, indicating that buyers are in control. - Red Line: The RSI is below 45, indicating that sellers are in control. - Gray Line: The RSI is in the neutral zone (45-55), indic
Indiana
Maryna Shulzhenko
Эксперты
Indiana - трендовый эксперт. Работает входя на рынок только одним ордером на buy и другом на sell. Не формирует серии оредив, только 1 ордер! Для входа использует индикатор. Бот реализует систему мани-менеджмента, которая заключается в грамотном расчете риска в зависимости от депозита. Для корректного расчета объема, вам необходимо указать базовый депозит для расчета риска. По умолчанию речь идет о депозите 1000$ на валютной паре GBPUSD и таймфрейм H1. Необходимые условия для работы бота. Валю
MQLTrend
Mohammad Reza Aghaei
Индикаторы
This tool helps you to control the situation at other times and include them in your trades when analyzing the market  This tool scans the market and reports the movement of the market at different times With the help of this tool, you can prevent many wrong analyzes With the help of this tool, you can have an overview of the market in the shortest time and save your time
FREE
Moving Pivot Average MT4
Daifallah Alamri
Индикаторы
Moving Pivot Average    The pivot indicator compares the selected period with its counterpart from the previous period. The indicator uses very flexible algorithm for pivot value calculating. It allows you to allocate in days a certain time intervals (custom bars) and calculate the average pivot value based on High, Low and Close prices of these bars. How many custom bars will be taken into account is determined by the "Days" setting. The pivot line can be considered an average trend line and us
Targets
Jose Ramon Miranda Ramos
5 (1)
Индикаторы
Targets is an indicator to determine potential turning  points , targets  are calculated to determine levels in which the sentiment of the market could change from "bullish" to "bearish." This indicator can be used in any timeframe and any currency pair: IN CASE YOU DON'T SEE THE INDICATOR WHEN YOU ADD IT TO YOUR CHARTS JUST OPEN THE INDICATOR MENU AND CLOSE THE MENU AGAIN PLEASE TAKE NOTICE: For best results use this indicator as an extra tools after you have completed your regular analysis an
FREE
Telegram Broadcast
Volodymyr Hrybachov
4.67 (3)
Утилиты
Утилита TELEGRAM BROADCAST помогает моментально публиковать Вашу торговлю в Телеграм-канал. Если Вы давно хотели создать свой Телеграм-канал с ФОРЕКС сигналами, то это то, что Вам нужно.  TELEGRAM BROADCAST может отправлять сообщения: Открытие и закрытие сделок; Выставление и удаление отложенных ордеров; Модификация стоп-лосс и тейк-провит (последний ордер); Срабатывание стоп-лосс и тейк-провит; Активация и удаление отложенного ордера: Отправка отчетов о торговле; Отправка сообщения при пополнен
Trades Time Manager
Omar Alkassar
Утилиты
С легкостью возьмите под контроль свою торговую рутину с революционным менеджером времени сделок. Этот мощный инструмент автоматизирует выполнение ордеров в назначенное время, изменяя ваш подход к торговле. Создавайте персонализированные списки задач для различных торговых действий, от покупки до выставления ордеров, без ручного вмешательства. Руководство по установке и вводу данных Trades Time Manager Если вы хотите получать уведомления о работе советника, добавьте наш URL в терминал MT4/MT5 (с
AR Canada
Aleksandr Lila
3.33 (3)
Эксперты
AR Canada - это полностью автоматизированный торговый робот, оптимизирован для торговли на USDCAD H1. Продукт является бесплатной версией, торгует только в режиме фиксированного лота с минимальными объемами. Советник НЕ использует хеджирование, мартингейл, сеточные стратегии, арбитраж и т.д. Для проведения анализа состояния рынка используется торговый алгоритм на основе пересечения скользящих средних. Значения Take Profit и Stop Loss фиксированные и имеют соотношение 1 к 4. Позиции закрываются с
FREE
Scalp Bot EURUSD
Abu Talha Md Mahi Uddin
3.33 (9)
Эксперты
15% Discount Going on Previous Price 350$ Current    Price 299$ Contact @mahicmc21 telegram  EA Strategy Take scalp Positions in Higher Time Frame Trend with safe Pips Distance Major Pair EurUsd Major & Safe TF is H1 / Minor & Aggressive TF is M1 Minimum Deposit is 500$ / SAFE Deposit is 1000$ For each 500$ you can add 1 Major Pair I am running this EA 24 Hour with all high impact news. About Setting : Do not Change settings. I putted best Numbers in source code and this numbers working well
Fibonacci CSM
Emir Revolledo
Индикаторы
Fibonacci Currency Strength Meter (FCSM) Early Access Sale!! This new product is still in the process of adding new features and settings. For early bird buyers. The Price will be 50% Sale. In a few weeks, the product will be done. Go Grab your copy while it's still cheap. More details will be added soon. Things to be added. Alert Levels Mobile and Email Alert From it's name, Fibonacci Currency Strength Meter is a combination of Fibonacci levels and Currency Strength Meter. The plot of Fibona
DailyHighLow
Komi Eyram F Kahoho
5 (1)
Индикаторы
Пожалуйста, не забудьте оценить индикатор, чтобы помочь мне повысить его видимость. Индикатор DailyHighLow для MetaTrader 4 (MT4) — это мощный инструмент для отслеживания ежедневных ценовых движений. Разработанный для трейдеров, которым необходима чёткая и полезная информация о максимумах и минимумах на рынке, этот индикатор автоматически чертит линии тренда на основе самых высоких и самых низких цен за настраиваемый период. Основные особенности: Персонализация линий тренда: Настройте цвета, сти
FREE
Strong Pairs
Angelico Jurado
5 (1)
Индикаторы
Этот индикатор рассчитывает силу основных валют (EUR, USD, CAD, GBP, CHF, NZD, USD, JPY) и показывает 4 наиболее сильные валютные пары, на которых в текущее время наблюдается высоковероятностный тренд за день или неделю. Использование Индикатор отображает 8 валютных пар с направлением тренда (например, "EURUSD-DOWN") и оценкой по силе, где 1 - самая сильная. Отображается 4 пары для внутридневного периода и 4 пары для недельного Если валютная пара присутствует в верхней четверке для внутридневно
Ichimoku waves meter vm JP
Ichimoku sp z o.o.
Утилиты
"Ichimoku Waves Meter"  Измеритель Волн Ишимоку  это професиональный инструмент для графического анализа с использованием действительных интерпретаций Ichimoku kinkōhyō! это графическая программа, позволяющая быстро и просто измерить пропорции между указанными точками на графике цены. Предлагаемый показатель ценового и временного диапазона является основным инструментом для анализа графика в соответствии со стратегией Ichimoku на платформе MT4. За короткий промежуток времени с помощью данного ин
FREE
Calculated
Vitalii Zakharuk
Индикаторы
Индикатор тренда Calculated , можно использовать с оптимальным коэффициентом риска к прибыли, показывает удачные сигналы. Использует два параметра для настроек. Показывает благоприятные моменты для входа в рынок стрелками. Вероятность успешного тренда очень не плохая! Индикатор можно использовать как для пипсовки на мелких периодах, так и для долгосрочной торговли. Индикатор не перерисовывается и не запаздывает. Работает на всех валютных парах и на всех таймфреймах.
Online Accounts Manager MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
Утилиты
OneClick Online Account Manager is a powerful utility that helps you to manage all your accounts from a centralized panel. It is suitable for all single account traders and specially for multiple accounts traders. The utility help you to : Monitor status of all accounts on a private web page. Some information such as account connection status, account profit, DD, Balance, Equity, Margin Level, Number of positions and orders, Daily and Weekly profit/loss and also overall summation of all these p
MACD Consensus Dashboard Trade Executor
Jerome Tommy Bodden
Утилиты
This Trade Executor is meant to be purchase with the MACD Consensus Dashboard which generates signals and with the Trade Executor can place trades.  The Trade Executor also comes with some trade management features such as rolling counter, grid management and the number of signals per trade.  Place it on the chart and it will Executor trade received from the MACD Consensus Dashboard.  
BitBull EA MT4
Arseny Potyekhin
Эксперты
Уважаемые трейдеры, Я рад представить вам наш последний проект. EA BitBull. Реальная торговля криптовалютой теперь стала реальностью! Поскольку эта стратегия настолько уникальна, я хочу продать ограниченное количество лицензий. Поэтому цена будет постепенно повышаться, чтобы ограничить продажи. Следующая цена — 790 USD. С помощью наших уважаемых партнеров со всего мира нам удалось разработать инновационную крипто-стратегию. Эта стратегия органично сочетает в себе принципы трендового следования
Push Noti to phone
Nguyen Van Bo
Утилиты
Tool to send alerts to the phone when the account is in a negative balance. - Push Noti to phone: Enable Push notifications to phone - Percents Equity/Balance, %: Percents loss - Loss amount, -$: Money loss Note: You need to Enable Push notifications on MT4 and enter your MetaQuotes ID The tool only serves the function of sending notifications to your phone when the account is in a negative balance
FREE
Trend Teller MT4
Ian Nganga Comba
Индикаторы
Trend Teller — Узнайте направление тренда за считанные секунды! Trend Teller   — это мощная и интуитивно понятная панель, созданная для того, чтобы дать вам полное представление о рыночных трендах по всем основным валютным парам и таймфреймам — от M1 до MN1. Созданный трейдерами для трейдеров, этот инструмент устраняет догадки при анализе тренда и помогает вам оставаться в курсе общей картины. Большинство начинающих трейдеров испытывают трудности при определении направления рынка — с этим иногда
FREE
Market Monitor
Rodrigo Rethka Goncalves
Утилиты
Market Monitor – Smart Asset Performance Dashboard for MT4 Turn your MetaTrader 4 into a professional trading intelligence center! Market Monitor is a powerful monitoring tool that displays, in real time, the most relevant performance metrics of each symbol being traded — helping you make faster, smarter, and more strategic decisions. What Does This Indicator Do? Market Monitor scans all open and historical orders, consolidates the data by symbol, and displays everything in visual pa
Risk And Trade Manager
Waseem Ejaz
Утилиты
THIS PRODUCT CAN NOT BE TEST IN STRATEGY TESTER. PLEASE TRY DEMO VERSION: https: //www.mql5.com/en/market/product/58082 FIRST 10 COPIES AT 30 USD, NEXT PRICE WOULD BE 50 USD RISK AND TRADE MANAGER RISK AND TRADE MANAGER   is an advanced trading panel designed for manual trading.   Utility helps to manage trades effectively and efficiently with a single click. MAIN FEATURES Convert and display Stop Loss (SL)   Pips into % and amount to view the clear picture of the trades if SL hits. Fund alloca
Snake NW
Sergei Shishaev
5 (1)
Индикаторы
Канальный индикатор "Snake" . Отлично показывает точки входа и выхода. Не перерисовывает! Хорошо подойдет для стратегий с сетками (усреднения), стратегий с пирамидами (стратегий добора), обычной торговли по тренду, торговли на коррекции. Для любых типов инструментов:   валюты, нефть, металлы, криптовалюты. Для любых таймфреймов:   от M1 до D1 . Для любых стилей торговли:   скальпинг, интрадэй, свинг, долгосрок . Используйте в сочетании с трендовым индикатором, чтобы исключить риски входа про
Golden City
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник Golden City действительно выглядит многообещающе благодаря своему комплексному подходу к автоматизации процесса принятия решений на рынке Форекс. Однако важно учитывать ряд факторов перед началом его использования: The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Ключевые особенности Golden City Автоматизация : Советник принимает решения самостоятельно, основываясь на сложных алгоритмах анализа рыночной ситуации. Это позволяет снизить эм
С этим продуктом покупают
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Утилиты
Опыт экстремально быстрого копирования сделок с помощью Local Trade Copier EA MT4 . Благодаря простой установке в течение 1 минуты этот копировщик сделок позволяет вам копировать сделки между несколькими терминалами MetaTrader на одном компьютере с Windows или на Windows VPS с крайне быстрыми скоростями копирования менее 0.5 секунды. Независимо от того, новичок вы или профессиональный трейдер, Local Trade Copier EA MT4 предлагает широкий спектр опций, чтобы настроить его под ваши конкретные пот
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Утилиты
Помогает рассчитать риск на сделку, простая установка нового ордера с помощью линий, управление ордерами с функциями частичного закрытия, 7 типов трейлинг-стопа и другие полезные функции. Дополнительные материалы и инструкции Инструкция по установке   -   Инструкция к приложению   -   Пробная версия приложения для демо счета Функция Линии   - отображает на графике линию открытия, стоп-лосс, тейк-профит. С помощью этой функции легко установить новый ордер и увидеть его дополнительные характери
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Утилиты
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Утилиты
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Копия Кот MT4) — это не просто локальный торговый копировщик; это полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных условий торговли. От испытаний в prop-фирмах до личного управления счетами — он адаптируется к любой ситуации, сочетая надежное исполнение, защиту капитала, гибкую настройку и расширенные функции обработки сделок. Копировщик работает как в режиме Master (отправитель), так и в режиме Slave (получатель), обеспечивая синхрон
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Утилиты
Averaging Helper - Это некий разруливатель поможет вам усреднить открытые вами ранее убыточные позиции с помощью двух техник: стандартного усреднения хеджирования с последующим открытием позиций по тренду Утилита имеет возможность разрулить сразу несколько позиций открытых в разных направлениях как на бай так и на селл. К примеру вы открыли 1 позицию на селл и вторую на бай, и они обе в минусе, или одна в минусе а одна в плюсе но недостаточном и вы бы хотели усреднить две эти позиции что-бы зак
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Утилиты
Risk/Reward Tool — это профессиональный советник, созданный для того, чтобы революционизировать способ планирования, визуализации и исполнения сделок в MetaTrader 4. Независимо от того, являетесь ли вы дискреционным трейдером, ценящим точное управление рисками, или разработчиком стратегий, которому необходимо визуально тестировать торговые настройки, этот инструмент предоставляет всё необходимое в одном элегантном и интуитивно понятном интерфейсе. В отличие от простых калькуляторов позиций, Risk
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Утилиты
MT4 к Telegram Signal Provider - это простой в использовании и полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять сигналы в Telegram, превращая ваш аккаунт в поставщика сигналов. Формат сообщений полностью настраиваем! Однако для простого использования вы также можете выбрать предопределенный шаблон и включать или отключать определенные части сообщения. [ Демо ]  [ Руководство ] [ Версия для MT5 ] [ Версия для Discord ] [ Телеграм-канал ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Шаг за
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Утилиты
Мгновенно просматривайте историю закрытых сделок по дням и неделям, текущие открытые сделки и экспозицию форекс на одном графике! Используйте тепловую карту для определения прибыльных сделок и текущего проседания в вашем торговом портфеле. Кнопки быстрого закрытия Используйте кнопки быстрого закрытия, чтобы закрыть каждую сделку по одному символу, закрыть отдельные сделки полностью или зафиксировать частичную прибыль или убыток одним нажатием кнопки. Больше не нужно искать сделки в списке и ду
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Утилиты
Копировщик позиций/сделок/ордеров для MetaTrader 4 ( Для копирования на терминал MetaTrader 4 ). Копирует сделки, позиции, ордера с любых счетов, в том числе и счетов, открытых по инвест паролю. Один из лучших копировщиков сделок COPYLOT  МТ4 - МТ4, МТ5 - МТ4 для версии  COPYLOT MT4  ( или  МТ4 - МТ5  МТ5 - МТ5 для версии COPYLOT MT5)  на сегодняшний день. Версия МТ5 Полное описание +DEMO +PDF Как купить Как установить    Как получить файлы журналов   Как тестировать и оптимизировать    Все
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Утилиты
Trade Panel — это многофункциональный торговый помощник. Приложение содержит более 50 торговых функций для ручной торговли и позволяет автоматизировать большинство торговых операций. Внимание приложение не работает в тестере стратегий. Перед покупкой вы можете протестировать демоверсию на демо-счете. Демоверсия здесь . Полная инструкция здесь . Торговля. Позволяет совершать торговые операции в один клик: Открыть отложенные ордера и позиции с автоматическим расчетом риска. Открыть несколько ордер
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Утилиты
Remote Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both   local   and   remote   modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes a second.  In new version, in remote mode , the copy operation can be performed with a delay of milliseconds or zero . After purchase, ask how to activate it MT4 Version (Only Loc
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Утилиты
Trade Copier Pro - это мощный инструмент для удаленного копирования сделок между несколькими счетами MetaTrader 4/MetaTrader 5, расположенными в разных местах, по сети интернет. Это идеальное решение для провайдеров сигналов, которые хотят поделиться своей торговлей с другими трейдерами по всему миру. Один поставщик может копировать сделки на множество счетов-получателей, а один получатель может копировать торговлю множества провайдеров. Поставщик может указать срока завершения подписки для кажд
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Утилиты
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Утилиты
Trade Copier — это профессиональная утилита, предназначенная для копирования и синхронизации сделок между торговыми счетами. Копирование происходит от счета/терминала поставщика к счету/терминалу получателя, которые установлены на одном компьютере или vps. Перед покупкой вы можете протестировать демо-версию на демо-счете. Демо-версия здесь . Полная инструкция здесь . Основной функционал и преимущества: Русифицированный интерфейс, поддержку на русском языке. Поддерживает копирование МТ4 > МТ4, МТ
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Утилиты
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Утилиты
Seconds Chart — уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 4 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы, советники и скрипты. Работать с ними так же удобно, как и на стандартных графиках. В отличие от с
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Утилиты
Торговая Панель для торговли в 1 клик.  Работа с позициями и ордерами!  Торговля с  чарта  (график) или с  клавиатуры . С помощью нашей торговой панели Вы можете торговать   в один клик с графика   и совершать торговые операции в   30   раз быстрее стандартного управления в MetaTrader.  Автоматические расчеты параметров и функции, которые облегчают жизнь трейдеру и помогают трейдеру вести свою торговую деятельность в разы быстрее и удобнее. Графические подсказки и полная информация по торговым с
RS Trade Copier
Boris Sedov
5 (1)
Утилиты
Профессиональное решение для копирования сделок между терминалами. RS Trade Copier — это надёжная и гибкая система копирования торговых операций между терминалами MetaTrader 4. Программа подходит как опытным трейдерам и сигнал-сервисам, так и частным инвесторам. Позволяет передавать сигналы от одного или нескольких источников к одному или нескольким приёмникам с высокой точностью и минимальными задержками. Поддерживает как простую автоматическую настройку, так и расширенное ручное конфигурирован
Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.5 (22)
Утилиты
Советник дублирует позиции на Вашем счете  MetaTrader 4 , открытые Вами, другим советником или MQL. Копирует все сделки, которые открыты вручную или другим советником. Копирует сигналы и увеличивает лот с сигналов! Увеличивает лот других советников. Поддерживает функции: установить свой лот при дублировании, дублировать стоп-лосс, тейк-профит, использовать трейлинг-стоп для продублированных позиций...... Версия МТ 5 Полное описание +DEMO +PDF Как купить Как установить     Как получить файлы ж
Auto Grid trades
Makarii Gubaydullin
Утилиты
Auto Grid:  автоматическое создание сеточных ордеров на основе ваших существующих сделок. Автоматизируйте сложные торговые стратегии   с помощью продвинутых сеточных систем, которые обнаруживают новые позиции и автоматически создают оптимизированные массивы ордеров. Многофункциональная утилита : 66+ функций, включая этот инструмент  |   пишите мне  по любым вопросам  |   Версия для MT5 A. Интеллектуальное обнаружение и мониторинг сделок: Сканирование конкретного символа или полного портфеля Рас
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
Утилиты
Закрытие позиций в MetaTrader 4 по общей прибыли\убытку с трейлингом прибыли. Включите Режим Виртуальных стопов . Закрытие и расчет отдельно по BUY и SELL позициям . Закрытие и расчет по всем символам или только по текущему . Активируйте трейлинг-стоп прибыли. Закрытие по общей прибыли и убытку в валюте депозита, пунктах или % от баланса . Советник предназначен для использования на любом счёте в паре с любым другим советником или при ручной торговле. Версия MT5 Полное описание + DEMO + PDF Как
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Утилиты
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
Утилиты
Откройте для себя мгновенное копирование сделок с революционным X2 Copy MT4. Всего за 10 секунд простой установки вы получите мощный инструмент для синхронизации сделок между терминалами MetaTrader на одном компьютере Windows или VPS с беспрецедентной скоростью — менее 0.1 секунды. Управляете несколькими счетами, следуете сигналам или масштабируете свою стратегию — X2 Copy MT4 адаптируется к вашему рабочему процессу с непревзойдённой точностью и контролем. Хватит ждать — начните копировать с лид
Loss Recovery Trading Robot
Quang Dung Pham
5 (2)
Утилиты
Данный советник можно использовать для ручной торговли в качестве фонового советника, либо сочетать с другим советником для открытия сделок. Loss Recovery Trading - это вариант для управления убыточными позициями вместо использования стоп-лосса, устанавливая зону восстановления и целевые уровни для выхода из последовательности шагов. Как он работает? Если цена движется в противоположном направлении от первой позиции на определенное количество пунктов убытка, советник откроет противоположно напр
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Утилиты
Копир->Удобное и быстрое взаимодействие с интерфейсом, пользователи могут использовать его сразу       ->>>> Рекомендуется использовать на компьютерах Windows или VPS Windows Функции: Разнообразные и персонализированные настройки копирования сделок: 1. Различные режимы лота могут быть установлены для различных источников сигналов. 2. Различные источники сигналов могут быть установлены для прямого и обратного копирования сделок. 3. Сигналы могут быть установлены с комментариями. 4. Следует ли ка
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Утилиты
Автоматически торгуйте зонами поддержки и сопротивления или спроса и предложения, как только вы определите ключевые области, из которых хотите торговать. Этот советник позволяет вам рисовать зоны покупки и продажи одним щелчком мыши, а затем размещать их именно там, где вы ожидаете разворота цены. Затем советник отслеживает эти зоны и автоматически совершает сделки на основе ценового действия, которое вы указываете для зон. После совершения первоначальной сделки советник выйдет с прибылью в про
Drawdown Manager MT4
Biswarup Banerjee
Утилиты
Drawdown Manager MT4 — это мощный экспертный советник для MetaTrader 4, разработанный как защитник капитала для управления сделками и обеспечения безопасности вашего торгового счета. Этот инструмент, созданный специально для проп-трейдинговых фирм, повышает качество торговли благодаря продвинутым функциям управления рисками, защищая ваши инвестиции. Он отслеживает и контролирует торговую активность, не выполняя сделки, сосредотачиваясь на защите капитала и оптимизации производительности счета. П
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Утилиты
Это скринер позволяет выявлять активы которые больше чем обычно перекупленны (% рост) или перепроданны (% падение) в рамках выбранного отрезка времени (тайм фрейма). На рынке правит закон, купить дешевле, продать дороже , но без автоматического сканера вам будет весьма сложно выявлять валюты / акции которые перекупленные или перепроданные больше обычного скажем в рамках текущей недели, или текущего часа, или месяца. Инструментов может быть десятки или сотни, иногда просто физически можно не успе
Bermaui Manual EA
Muhammad Elbermawi
5 (10)
Утилиты
Полуавтоматический советник, торгующий по сеточной системе. Идея состоит в том, чтобы постепенно занимать разные позиции на рынке, а затем рассчитывать для них уровень безубыточности. Когда цены проходят этот уровень безубыточности на заданное расстояние, все открытые ордера закрываются. Важная информация Вот руководство пользователя:   https://www.mql5.com/en/blogs/post/730567 Вы можете попробовать этот советник с другими моими продуктами здесь: https://www.mql5.com/en/users/bermaui314/seller
Другие продукты этого автора
Pay Barbossa
Alexander Pryakha
Утилиты
28 Pairs for free version PayBarbossa @ pattern 2 Sharks The AG algorithm is an element of a comprehensive trading system for trading a basket of currencies across 8 major currencies across all 28 currency pairs. The algorithm serves as a signal block for determining entry/exit from a position. To collect initial values, AG uses data from the CSS Currency Slope Strength cluster indicator. This indicator was not chosen by chance - it performed very well during testing of the algorithm. A. AG d
FREE
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв