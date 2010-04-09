Algorithm Barbossa

Алгоритм AG, -это элемент комплексной торговой системы для торговли корзиной валют по 8 основным валютам по всем 28 валютным парам.

Алгоритм служит сигнальним блоком для определения входа /выхода из позиции.

Для сбора исходных значений AG использует данние с кластерного индикатора Currency Pairs Strong Weak.

Этот индикатор выбран не случайно – он показал себя очень хорошо во время тестирования работы алгоритма.

А. AG определяет ширину всего торгового канал, и определяет состояние в котором находится ринок.

Существует 4 состояния ринка.

1. Канал имеет ширину >100% и канал расширяется CROSS2.

2. Канал имеет ширину >100% и канал сжимается GAP2.

3. Канал имеет ширину <100% и канал сжимается GAP1.

4. Канал имеет ширину <100% и канал расширяется CROSS1.

В зависимости от того какое состояние канала форекс – для такой корзини и включается логика для торговли корзини. В конструкции алгоритма присутствует дифференциал, которий и задает условия для каждой отдельной корзины и при переключении корзин.

Б. AG определяет ширину канала каждого бара и определяет цену пая каждой пари в корзине в каждом баре, решается задача - растет пай етого инструмента или падает. В. AG определяет импульс всего канала -с какой скоростью происходит текущее расширение/сжатие толщини канал. Кроме этого определяется текущий динамический импульс с какой скоростью происходит изменение цени по каждому инструкменту.



G. После определения ширини всего канала, импульса в канале – задаются динамические диапазони для торговли, и условия для открития лимитних и стоп-ордеров, связанние текущим состояниям ринка (ширина канала -сжатие или расширение), а также с ценой пая, импульсом по валютам, которие торгуются.

На каждую торговую пару в алгоритме содержится 72 уравнения, всего 28х72= 2 016 для 28 неизвестних.

Эти исходние данние, условия и уравнения передаются матрице жесткости и происходит расчет и определяется результат.

Ответ в задаче и есть ответ сигнального блока -который и передается роботу для открытия – закрытия позиции.

Сигналы на открытие и закрытие ордеров передаются для автоматической торговли советнику Barboss по всем 28 валютным парам через глобальные переменные терминала МТ4.

Для автоматической торговли при помощи алгоритма

скачайте бесплатно индикатор Currency Pairs Strong Weak и советник Barboss с сетом. https://www.forexfactory.com/thread/1206434-barboss-trading-system-mt4







