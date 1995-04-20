Interactive AVWAP Pro for MT4

💎 Interactive AVWAP Pro — Анализ в стиле TradingView

Interactive AVWAP Pro — это самый удобный индикатор Anchored Volume-Weighted Average Price (AVWAP) для MetaTrader 5/4. Забудьте о стандартных, неуклюжих инструментах. Мы перенесли интуитивную функциональность TradingView прямо в ваш терминал MT5/4.

💡 Преимущество Профессионального Инструмента

Хватит загромождать графики вертикальными линиями и возиться с неудобными настройками. Interactive AVWAP Pro дает вам беспрецедентную скорость и точность анализа.

Просто захватите якорь мышью, перетащите его к любой значимой точке (High, Low, или важный уровень), и индикатор мгновенно пересчитает средневзвешенную цену по объему (VWAP) с этого момента. Этот метод анализа незаменим для определения точек контроля объема, оценки справедливой цены актива после важного события и поиска дисбалансов.

⚠️ Сравнение: Почему Pro-версия необходима?

Ваша бесплатная версия дает вам базовую линию AVWAP. Pro-версия открывает полный потенциал инструмента, необходимый для профессионального принятия решений:

Функция

Бесплатная версия (Free)

Pro-версия (Interactive AVWAP Pro)

Интерактивный Якорь (Drag-and-Drop)

❌ Нет (только через настройки)

✅ Да (Полная свобода на графике)

Количество SD-полос

3 стандартных полосы

7 гибких полос (от 0.5 SD до 4.0 SD)

Мульти-режим (ID) (Несколько линий AVWAP)

❌ Нет (только 1 линия)

✅ До 10 независимых AVWAP

Авто-позиционирование (День/Неделя/Месяц)

❌ Нет

✅ 4 предустановленных режима старта

Гибкое управление

❌ Нет

✅ Полное управление размером и цветом якоря



🔥 Ключевые особенности Interactive AVWAP Pro

1. Интерактивный Якорь (The TradingView Experience)

Мы отказались от громоздких вертикальных линий, которые закрывают важные свечи на графике. Вместо этого мы внедрили минималистичный Круглый Якорь (Circle Anchor), который можно перетаскивать мышью. Перерасчет AVWAP происходит мгновенно, без задержек.

2. Расширенные Полосы Стандартного Отклонения (SD Bands)

В отличие от бесплатной версии с ограниченным набором, Pro-версия позволяет использовать до 7 настраиваемых полос (от 0.5 до 4.0 стандартных отклонений) для точного определения:

Зон справедливой стоимости.

Зон перекупленности и перепроданности.

Потенциальных точек разворота или продолжения движения.

3. Система Мульти-анализа (Multi-mode ID System)

Вам нужно отслеживать VWAP от начала месяца, от начала недели и от последнего импульса одновременно? Interactive AVWAP Pro поддерживает до 10 независимых экземпляров на одном графике. Просто присвойте каждому свой уникальный ID (1-10) и цвет. Это позволяет проводить комплексный многоуровневый анализ, не используя 10 разных индикаторов.

4. Режимы Автоматического Позиционирования (Auto-Position Modes)

Начните анализ мгновенно, выбрав, где должен появиться якорь по умолчанию:

Center of the screen (Ручной) : Для точечного анализа.

Start of the day (Внутридневной) : Для ежедневных трейдеров.

Start of the week (Свинг-трейдинг) : Для среднесрочного анализа.

Start of the month (Долгосрочный): Для оценки макро-тенденций.

5. Производительность (Ultra-Optimization)

Код написан на высокопроизводительном ядре (C++ style). Индикатор не замедляет работу терминала, даже если вы используете его на минутном таймфрейме (M1) с максимальной историей. Перетаскивание происходит плавно и без задержек.

⚙️ Полное описание Входных Параметров (Input Parameters)

Для обеспечения максимальной прозрачности и соответствия требованиям Маркета, ниже приведены все входные параметры:

Anchor ID: Выбор уникального идентификатора (от 1 до 10). Обязательно для использования нескольких индикаторов на одном графике.

Start Position: Начальная позиция якоря при добавлении индикатора (Center, Day, Week, Month).

Icon Size: Размер круга якоря (от small до large).

Bands Settings: Enable/Disable Channels: Включение/выключение полос стандартного отклонения. SD Multiplier 1...7: Выбор множителя для каждой из 7 полос SD (например, 1.0, 2.0, 3.0 и т.д.).

Real Volume: Переключение между тиковым объемом (Tick Volume, для Forex) и реальным объемом (Real Volume, для биржевых инструментов/фьючерсов).

AVWAP Color: Настройка цвета основной линии AVWAP.

Bands Color: Настройка цвета полос стандартного отклонения.

⚠️ Важное замечание для Стратегического Тестера: Индикатор разработан для живого взаимодействия. Функция перетаскивания (drag-and-drop) работает только на реальных графиках. В Тестере стратегий используйте Режим визуализации (Visualization Mode), чтобы увидеть отрисованные линии.

Чистые графики, точные расчеты и отсутствие задержек. Улучшите свой анализ VWAP уже сегодня!