Fixed Time AVWAP for MT4

📈 Fixed Time AVWAP (Free) — Базовый Анализ Справедливой Цены

Индикатор Fixed Time AVWAP — это ключевой инструмент для любого трейдера, основанный на концепции Volume-Weighted Average Price (VWAP). Мы предоставляем вам точную и надежную линию AVWAP, которая рассчитывается от фиксированного пользователем времени и необходима для определения текущей справедливой стоимости актива.

💡 Понимание VWAP: Зачем нужен этот индикатор?

VWAP — это средняя цена, по которой инструмент торговался, скорректированная с учетом объема. Она показывает, где сосредоточено большинство торговой активности. Профессиональные участники рынка (институты) используют VWAP как бенчмарк для своих сделок.

Используя Fixed Time AVWAP, вы сможете:

  • Определить, торгуется ли цена выше или ниже большинства объема, прошедшего с начала заданного периода.

  • Найти сильные уровни поддержки и сопротивления, поскольку институты часто защищают VWAP.

  • Оценить смещение рынка и общее направление тренда.

⚙️ Методика работы Fixed Time AVWAP (Free)

Индикатор работает по принципу «Якорь по времени». Вы вручную задаете точное время (дата и час) начала отсчета (якорь). VWAP будет рассчитываться и отрисовываться, начиная строго с этой точки. Для этой версии мы также включили 3 базовые полосы стандартного отклонения (SD), которые помогают оценить нормальное распределение цены и волатильность относительно VWAP.

⚠️ Важные ограничения и неудобства Free-версии!

Fixed Time AVWAP — это мощный, но статичный инструмент. Он идеально подходит для ознакомления, но быстро создает неудобства для активного трейдера:

  1. Отсутствие Интерактивности: Каждая смена точки отсчета требует, чтобы вы вручную заходили в настройки индикатора, вводили новую дату и время и перезагружали график. Это занимает время и отвлекает от анализа.

  2. Ограниченный Анализ: Вы ограничены всего одной линией AVWAP и 3 базовыми полосами SD. Этого недостаточно для комплексного анализа, который включает отслеживание VWAP от начала недели, дня и последнего импульса одновременно.

  3. Точность Якоря: Вам приходится искать точное время нужной свечи, чтобы правильно установить якорь.

  4. Нет Автоматики: Индикатор не умеет автоматически привязываться к началу торговой сессии или недели.

🚀 Переход на Профессиональный Уровень: Interactive AVWAP Pro

Если вы обнаружили, что тратите слишком много времени на ручную настройку, или вам нужно видеть больше, чем просто одна линия, значит, пришло время для Interactive AVWAP Pro!

Про-версия — это полный аналитический комплекс, который решает все вышеперечисленные проблемы:

Функция
 Fixed Time AVWAP (Free)
 Interactive AVWAP Pro
Управление Якорем
 Ручной ввод времени
 Drag-and-Drop (как в TradingView)
Количество SD-полос
 3 фиксированные полосы
 7 гибких настраиваемых полос
Мульти-анализ
 Только 1 линия
 До 10 независимых AVWAP
Авто-позиционирование
 ❌ Нет
 ✅ Автоматический старт (День/Неделя/Месяц)

🎯 Время инвестировать в свое удобство!

Fixed Time AVWAP дает вам основу. Interactive AVWAP Pro дает вам преимущество. Не усложняйте себе работу, переходите на интерактивный анализ.

Обновитесь до Interactive AVWAP Pro и получите полный контроль над объемом. [https://www.mql5.com/ru/market/product/157582?source=Site+Market+My+Products+Page]

⚙️ Входные параметры Fixed Time AVWAP:

  • Start Date/Time: Дата и время, от которого начинается расчет AVWAP.

  • SD Multiplier 1, 2, 3: Настройка множителей для трех базовых полос стандартного отклонения.

  • Real Volume: Переключение между тиковым объемом (для Forex) и реальным объемом (для биржевых инструментов).
