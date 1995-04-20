Interactive AVWAP Pro for MT4

💎 Interactive AVWAP Pro - TradingView-Style Analysis

Interactive AVWAP Pro es el indicador más conveniente de Anchored Volume-Weighted Average Price (AVWAP) para MetaTrader 5/4. Olvídese de las herramientas estándar y torpes. Hemos traído la funcionalidad intuitiva de arrastrar y soltar de TradingView directamente a su terminal MT5/4.

💡 La ventaja de una herramienta profesional

Deje de abarrotar los gráficos con líneas verticales y de juguetear con ajustes incómodos.Interactive AVWAP Pro le ofrece una velocidad y precisión sin precedentes en el análisis.

Simplemente agarre el punto de anclaje con el ratón, arrástrelo a cualquier punto significativo (Máximo, Mínimo o nivel clave) y el indicador recalculará instantáneamente el precio medio ponderado por volumen (VWAP) a partir de ese punto. Este método de análisis es crucial para identificar puntos de control de volumen, evaluar el precio justo de un activo tras un acontecimiento importante y localizar desequilibrios en el mercado.

⚠️ Comparación: ¿Por qué es imprescindible la versión Pro?

La versión gratuita le proporciona una línea básica de AVWAP. LaVersión Pro libera todo el potencial de la herramienta, necesario para la toma de decisiones profesionales:

Característica

Versión gratuita

Versión Pro (AVWAP Pro interactivo)

Anclaje interactivo (arrastrar y soltar)

❌ No (sólo a través de la configuración)

✅ Sí (total libertad de gráficos)

Número de bandas SD

3 bandas estándar

7 bandas flexibles (de 0,5 SD a 4.0 SD)

Multi-modo (ID) (Múltiples líneas AVWAP) ❌ No (sólo 1 línea) ✅ Hasta 10 AVWAPs
independientes Auto-Posicionamiento (Día/Semana/Mes)

❌ No

✅ 4 modos de inicio preestablecidos

Control Flexible

❌ No

✅ Control total sobre el tamaño y color del ancla


🔥 Características principales de Interactive AVWAP

Pro 1.

Ancla Interactiva (La experiencia TradingView

) Hemos eliminado las voluminosas líneas verticales que oscurecen las velas importantes en el gráfico. En su lugar, hemos implementado un anclacircular minimalista que se puede arrastrar con el ratón. El AVWAP recalcula instantáneamente, sin ningún retraso.

2.

Bandas de desviación estándar ampliadas (SD Bands)

A diferencia de la versión gratuita con un conjunto limitado, la versión Pro le permite utilizar hasta7 bandas personalizables ( de 0,5 a 4,0 desviaciones estándar) para una identificación precisa de:

  • Zonas de valor razonable.

  • Zonas de sobrecompra y sobreventa.

  • Puntos potenciales de reversión o continuación.

3.

Sistema Multi-Análisis (Multi-mode ID System)

¿Necesita rastrear el VWAP desde el inicio del mes, el inicio de la semana y el último impulso simultáneamente?Interactive AVWAP Pro soporta hasta10 instancias independientes en un solo gráfico. Simplemente asigne a cada una su propio ID único (1-10) y color. Esto permite realizar complejos análisis multinivel sin necesidad de utilizar 10 indicadores diferentes.

4.

Modos de posicionamiento automático

Empiece a analizar al instante eligiendo dónde debe aparecer el ancla por defecto:

  • Centro de la pantalla (Manual): Para análisis precisos.

  • Inicio del día (Intradía): Para operadores diarios.

  • Inicio de la semana (Swing trading): Para análisis a medio plazo.

  • Principios de mes (largo plazo): Para evaluar tendencias macro.

5.

Rendimiento (Ultra-Optimización

) El código está escrito en un núcleo de alto rendimiento (estilo C++). El indicador no ralentiza el terminal, incluso cuando se utiliza en el marco temporal M1 con el máximo histórico. Arrastrar y soltar es suave y sin lag.

⚙️ Descripción completa de los parámetros

de entrada Para garantizar la máxima transparencia y cumplir los requisitos del mercado, a continuación se enumeran todos los parámetros de entrada:

  • Anchor ID: Seleccione un identificador único (de 1 a 10),necesario para utilizar varios indicadores en un mismo gráfico.

  • Posición inicial: Posición inicial del ancla al añadir el indicador (Centro, Día, Semana, Mes).

  • Tamaño Icono: Tamaño del círculo de anclaje (de pequeño a grande).

  • Configuración de Bandas:

    • Activar/Desactivar Canales: Activar/Desactivar bandas de desviación estándar.

    • Multiplicador SD 1...7: Seleccione el multiplicador para cada una de las 7 bandas SD (por ejemplo, 1.0, 2.0, 3.0, etc.).

  • Volumen Real: Alternar entre Volumen Tick (para Forex) y Volumen Real (para instrumentos bursátiles/futuros).

  • Color AVWAP: Configurar el color de la línea principal AVWAP.

  • Color de las bandas: Establece el color de las bandas de desviación estándar.

⚠️ Nota Importante para el Probador de Estrategias: Este indicador está diseñado paraInteracción en Vivo. La función de arrastrar y soltar sólo funciona en gráficos en vivo. En el Probador de Estrategias, utiliceel Modo Visualización para ver las líneas dibujadas.

Gráficos limpios, cálculos precisos y cero lag. ¡Mejore su análisis VWAP hoy mismo!
