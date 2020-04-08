Fixed Time AVWAP

📈 Fixed Time AVWAP (Free) — Базовый Анализ Справедливой Цены

Индикатор Fixed Time AVWAP — это ключевой инструмент для любого трейдера, основанный на концепции Volume-Weighted Average Price (VWAP). Мы предоставляем вам точную и надежную линию AVWAP, которая рассчитывается от фиксированного пользователем времени и необходима для определения текущей справедливой стоимости актива.

💡 Понимание VWAP: Зачем нужен этот индикатор?

VWAP — это средняя цена, по которой инструмент торговался, скорректированная с учетом объема. Она показывает, где сосредоточено большинство торговой активности. Профессиональные участники рынка (институты) используют VWAP как бенчмарк для своих сделок.

Используя Fixed Time AVWAP, вы сможете:

  • Определить, торгуется ли цена выше или ниже большинства объема, прошедшего с начала заданного периода.

  • Найти сильные уровни поддержки и сопротивления, поскольку институты часто защищают VWAP.

  • Оценить смещение рынка и общее направление тренда.

⚙️ Методика работы Fixed Time AVWAP (Free)

Индикатор работает по принципу «Якорь по времени». Вы вручную задаете точное время (дата и час) начала отсчета (якорь). VWAP будет рассчитываться и отрисовываться, начиная строго с этой точки. Для этой версии мы также включили 3 базовые полосы стандартного отклонения (SD), которые помогают оценить нормальное распределение цены и волатильность относительно VWAP.

⚠️ Важные ограничения и неудобства Free-версии!

Fixed Time AVWAP — это мощный, но статичный инструмент. Он идеально подходит для ознакомления, но быстро создает неудобства для активного трейдера:

  1. Отсутствие Интерактивности: Каждая смена точки отсчета требует, чтобы вы вручную заходили в настройки индикатора, вводили новую дату и время и перезагружали график. Это занимает время и отвлекает от анализа.

  2. Ограниченный Анализ: Вы ограничены всего одной линией AVWAP и 3 базовыми полосами SD. Этого недостаточно для комплексного анализа, который включает отслеживание VWAP от начала недели, дня и последнего импульса одновременно.

  3. Точность Якоря: Вам приходится искать точное время нужной свечи, чтобы правильно установить якорь.

  4. Нет Автоматики: Индикатор не умеет автоматически привязываться к началу торговой сессии или недели.

🚀 Переход на Профессиональный Уровень: Interactive AVWAP Pro

Если вы обнаружили, что тратите слишком много времени на ручную настройку, или вам нужно видеть больше, чем просто одна линия, значит, пришло время для Interactive AVWAP Pro!

Про-версия — это полный аналитический комплекс, который решает все вышеперечисленные проблемы:

Функция
 Fixed Time AVWAP (Free)
 Interactive AVWAP Pro
Управление Якорем
 Ручной ввод времени
 Drag-and-Drop (как в TradingView)
Количество SD-полос
 3 фиксированные полосы
 7 гибких настраиваемых полос
Мульти-анализ
 Только 1 линия
 До 10 независимых AVWAP
Авто-позиционирование
 ❌ Нет
 ✅ Автоматический старт (День/Неделя/Месяц)

🎯 Время инвестировать в свое удобство!

Fixed Time AVWAP дает вам основу. Interactive AVWAP Pro дает вам преимущество. Не усложняйте себе работу, переходите на интерактивный анализ.

Обновитесь до Interactive AVWAP Pro и получите полный контроль над объемом. [https://www.mql5.com/ru/market/product/157602?source=Site+Market+My+Products+Page]

⚙️ Входные параметры Fixed Time AVWAP:

  • Start Date/Time: Дата и время, от которого начинается расчет AVWAP.

  • SD Multiplier 1, 2, 3: Настройка множителей для трех базовых полос стандартного отклонения.

  • Real Volume: Переключение между тиковым объемом (для Forex) и реальным объемом (для биржевых инструментов).



Рекомендуем также
Normal price chart colored like HeikenAshi
Nikolay Mitrofanov
5 (6)
Индикаторы
Индикатор рисует нормальный график, раскрашивая его в цвета, основанные на ценах, вычисленных по алгоритму индикатора Heiken Ashi. То есть, форма свечей не меняется.  По сути, это тот же  Heiken Ashi, который не искажает ценовой график. Дальше будет рисунок кота, потому что больше об индикаторе писать нечего. . 　　　　　　　 　　　　　 　 　　　 　 　 　 　　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　 　　
FREE
AvgVolumes
Marco Montemari
5 (1)
Индикаторы
Индикатор основан на стандартном индикаторе объемов Volumes. Он рассчитывает средний объем на основе выбранных последних N баров, и если значение объема превышает указанное среднее значение в %, цвет индикатора изменится. Индикатор отображается в отдельном окне. Входные параметры Bars used to calculate the average volume - количество баров для расчета среднего объема. Threshold (in %) for changing the color of the Bar - порог в %, при котором цвет бара изменится.
FREE
Heiken Ashi Smoothed Indicator
Leonardo Daniel Isaia
Индикаторы
Индикатор Heiken Ashi Smoothed для MT5 Продвинутый Heiken Ashi с фильтром сглаживания. Убирает шум, ложные сигналы и определяет тренды заранее. Идеален для Forex, индексов и крипты на H1-D1. Как работает и как сглаживается? Традиционный Heiken Ashi рассчитывает свечи, усредняя значения открытия, закрытия, максимума и минимума предыдущих периодов, что уже снижает влияние мелких колебаний. Однако Heiken Ashi Smoothed поднимает этот подход на новый уровень, применяя дополнительный фильтр сглаживани
FREE
Gm Volumes
Antonio Augusto Barreto De Melo
4 (3)
Индикаторы
Простой индикатор объема по цвету свечи! - Пользовательский фон! - Поддерживает объем по тикам или реальный объем. Исходный индикатор объема Metatrader не отображает цвета полосы в соответствии с цветом свечи, он меняет цвет только тогда, когда объем свечи больше, чем у предыдущей, это иногда создает путаницу для новичков и не знает реального причина изменения цвета. Бесплатный индикатор, поддержка может занять некоторое время, чтобы ответить!
FREE
Tick Bars
Henrique Helmuth Kreutz Pfeifer
Индикаторы
Indicator that show candlestick bars with an different sampling method than time fixed. Real time data is sourced to the indicator and it may be used as substitute of the default graph. Each bar is formed when a predefined amount of ticks is received, showing in the graph the OHLC of this clusteri of ticks. The input variable is the amount of ticks of each bar. It's a different approach of sampling, the amount of bars is proportional to the amount of negotiations insted of a sample in a fixed am
FREE
Simple Midas
Jean Jacques Huve Ribeiro
5 (2)
Индикаторы
Initiated in 1995 by the physicist and technical analyst Paul Levine, PhD, and subsequently developed by Andrew Coles, PhD, and David Hawkins in a series of articles and the book MIDAS Technical Analysis: A VWAP Approach to Trading and Investing in Today's Markets.Latterly, several important contributions to the project, including new MIDAS curves and indicators, have been made by Bob English, many of them published in the book.
FREE
Tick Speed Free MT5
John Louis Fernando Diamante
Индикаторы
Tick Speed Free povides a on-chart label of tick speed to allow you to see the ebb and flow of market activity. Observing rises and falls in tick speed may allow you to better time entries to reduce slippage and re-quotes. Options include: - colores for low-mid-high tick speeds - placement and styling - prefix & suffix to customise the speed label Troubleshooting: - Note, in the tester environment, tick timings are limited to what is supplied by the tester environment and it's speed - If there
FREE
Weis Waves
Flavio Javier Jarabeck
2.83 (18)
Индикаторы
The original author is David Weis, an expert in the Wyckoff Method. The Weis Wave is a modern adaptation of the 1930's Wyckoff Method, another expert in Tape Reading techniques and Chart Analysis. Weis Waves takes market volume and stacks it into waves according to price conditions giving the trader valuable insights about the market conditions. If you want to learn more about this subject you can find tons of videos in YouTube. Just look for "The Wickoff Method", "Weis Wave" and "Volume Spread
FREE
Chart Mirror Client MT5
Fabio Albano
Индикаторы
This indicator will mirror the assets in use in another metatrader, being able to choose the timeframe and a template. This is the Metatrader 5 Client, it needs the Metatrader 4 or 5 Server versions: Metatrader 4 Mirror Chart Server:   https://www.mql5.com/en/market/product/88644 Metatrader 5 Mirror Chart Server: https://www.mql5.com/en/market/product/88652 Details of how it works in the video.
FREE
Waves Sizer
Flavio Javier Jarabeck
3.86 (7)
Индикаторы
Wyckoff fans, enjoy! Ideally to be used with the Weis Waves indicator, but it can be easily used alone, the Waves Sizer puts the range (in resulting Price movement) done by the Price on its market swings. You can control how accurate or loose will be the swings. This tool is very helpful for visually know how much the Price has traveled in your Timeframe. This way you can confront this level of effort with the resulting Volume, etc... Weis Waves indicator: https://www.mql5.com/en/market/produc
FREE
Basic Vwap
james mugendi
4 (1)
Индикаторы
Simple Vwap with the daily, weekly and monthly VWAP is the abbreviation for   volume-weighted average price , which is a technical analysis tool that shows the ratio of an asset's price to its total trade volume. It provides traders and investors with a measure of the average price at which a stock is traded over a given period of time. How it's used Identify entry and exit points:   Traders can use VWAP to determine when to buy or sell an asset.   Understand price trends :  Traders can use V
FREE
Volume Candlestick Bars
Henrique Helmuth Kreutz Pfeifer
Индикаторы
Indicator that show candlestick bars with an different sampling method than time fixed. Real time data is sourced to the indicator and it may be used as substitute of the default graph. Each bar is formed when a predefined volume of assets was dealt, showing in the graph the OHLC of this clustering. The amount of bars is proportional to the amount of negotiations instead of a sample in a fixed amount of time. If the broker doesn't show the real volume of the trades, this indicator won't work. Th
FREE
FVGs
Andrii Hurin
5 (10)
Индикаторы
Простой индикатор, который автоматически выделяет все образующиеся на графике FVG, а также FVG на истории. Есть возможность выбрать цвета для FVG разного направления (лонг или шорт), выбор временого промежутка, выбор цвета средней линии, а также можно выбрать удалять ли заполненные FVG или оставлять их на графике (опция полезна для проведения бэктеста). Индикатор станет незаменим для тех, кто торгует по концепции Smart Money, ICT или просто иcпользует паттерн FVG в своей торговле.
FREE
Tick Data Record MT5
Francisco Manuel Vicente Berardo
Утилиты
The Tick Data Record is a multi-symbol multi-timeframe Expert Advisor that records tick data for later graphical representation and analysis.  General Description  The Tick Data Record offers a(n) alternative/complement to the online/offline price charts displayed through the MT4/MT5 platform. The Expert Advisor permits to write and save the current/history values of Time, Bid, Ask, Spread, Last and Volume to a text file (“.txt”). The idea is to copy/open the obtained register to/in a spreadshe
FREE
BoxInside MT5
Evgeny Shevtsov
5 (4)
Индикаторы
Индикатор вычисляет профиль объёма и выставляет метки, соответствующие уровням VAL, VAH и POC, для каждой свечи индивидуально. Особенности работы индикатора Индикатор работает на периодах от M3 до MN, но для вычислений использует исторические данные меньших периодов: M1 - для периодов от M3 до H1, M5 - для периодов от H2 до H12, M30 - для периода D1, H4 - для периода W1, D1 - для периода MN. Цвет и положение меток VAL, VAH и POC на текущей свече считаются корректными только по времени близкому
FREE
RelicusRoad MACD v2 MT5
Relicus LLC
4.75 (20)
Индикаторы
Moving Average Convergence Divergence (MACD) торговая стратегия - это популярный инструмент технического анализа, который используется для выявления изменений в импульсе и направлении тренда. MACD рассчитывается путем вычитания 26-периодного экспоненциального скользящего среднего (EMA) из 12-периодного EMA. Затем на вершине MACD строится 9-периодное EMA, называемое "линией сигнала", которое действует как триггер для сигналов покупки и продажи. MACD считается находящимся в бычьей территории, когд
FREE
Volume Time
Mauricio Bornancin Cit
Индикаторы
Apresentação:  - O Indicador "Volume Time" da CIT Group é um indicador especializado na bolsa brasileira (B3). Objetivo:  - Especificamente desenvolvido para o perfil de pessoas que operam IntraDay. Funcionamento:  - Calculado com base nos trades realizados durante o pregão, sendo atualizado a cada 1 segundo, tendo maior precisão dos volumes Funcionalidades:  - Entrega de um conjunto de parâmetros como tipo de indicador (Financeiro, Volume ou Quantidade), estes podendo ser calculado (Unitário, U
ToolBot Probabilistic Analysis
Josue De Matos Silva
4 (1)
Индикаторы
ToolBot Probabilistic Analysis - FREE   An effective indicator for your negotiations The toolbot indicator brings the calculation of candles and a probabilistic analysis so that you have more security on your own. Also test our  FREE tops and bottoms indicator: :   https://www.mql5.com/pt/market/product/52385#description Also test our  FREE (RSI, ATR, ADX, OBV) indicator:   https://www.mql5.com/pt/market/product/53448#description Try our EA ToolBot for free:   https://www.mql5.com/market/prod
FREE
Volume By Color RSJ
JETINVEST
5 (2)
Индикаторы
This simple indicator paints with a darker color on the volume bar when the quantity traded is above the average of select number of periods of the volume itself, highlighting the moments when there was a large volume of deals above the average. It is also possible to use a configuration of four colors where the color tone shows a candle volume strength. The indicator defaults to the simple average of 20 periods, but it is possible to change to other types of averages and periods. If you like t
FREE
Color Bollinger Bands
Jinsong Zhang
5 (3)
Индикаторы
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 This indicator is based on Bollinger Bands indicator. It helps user clearly know the Band is expand or contract. The method of use is the same as the traditional Brin channel index. Users can use different color areas to distribute forest channel indicators in expansion or contraction stage. -------------------------------------------------------------------------------------------
FREE
Macd MTF 1
Aiman Saeed Salem Dahbag
Индикаторы
MACD MTF 1 – Multi-Timeframe MACD A professional MACD indicator supporting all timeframes! Displays the histogram and signal line clearly in a separate window, helping you to: Identify current market momentum. Track market reversals easily. Choose optimal entry and exit points without switching timeframes. Adjustable Settings: Timeframe for any strategy. Fast and Slow Moving Averages. Signal line sensitivity. Perfect for all trading styles: scalping, daily, and long-term trading.
FREE
Pips Hunter PRO MT5
Rodrigo Arana Garcia
5 (2)
Индикаторы
Pips Hunter PRO   разрабатывался в течение нескольких лет и является улучшенной версией своего предшественника. Этот мощный индикатор анализирует рынок и историю цен, чтобы генерировать входы на покупку и продажу. Для расчета этих входов он использует различные индикаторы, которые работают вместе, а также сложный статистический логарифм, который отфильтровывает менее благоприятные входы и устраняет их /   MT4 версия . Особенности Отсутствие перерисовки Данный индикатор не меняет свои значения
FREE
Weis Waves Volumes
HENRIQUE ARAUJO
Индикаторы
Weis Waves — это технический индикатор, разработанный Дэвидом Вайсом и основанный на принципах Ричарда Вайкоффа. В отличие от традиционного объема, который отображается бар за баром, Weis Waves накапливает объем в «волнах» роста или падения, начиная новый отсчёт при изменении направления цены. Этот метод позволяет трейдеру ясно увидеть реальную силу движения рынка , поскольку каждая волна отражает интенсивность объема, стоящего за серией свечей. Основные особенности: Группировка объема в волн
FREE
Daily High Low Danilo Monteiro
Danilo Hudson Couto Monteiro
Индикаторы
# Indicador Daily High - Danilo Monteiro - MT5 ## Descrição O Daily High/Low Labels é um indicador personalizado para MetaTrader 5 que exibe automaticamente as máximas e mínimas diárias no gráfico, facilitando a identificação rápida dos níveis importantes de preço. O indicador marca os preços com etiquetas e linhas horizontais, permitindo uma visualização clara dos níveis críticos do dia atual e anterior. ## Principais Características ### 1. Marcação Automática - Exibe automaticamente as máxi
FREE
Easy VWAP
Luca Spinello
Индикаторы
VWAP Indicator, the short form of Volume Weighted Average Price, is similar to a moving average but takes into consideration the tick volume of the candles. The indicator calculates the moving average multiplying the price of each candle for the tick volume in the candle. Said calculation weighs with more significance price where more transactions were made. Features: Visual styling customizable Period customizable Ease of use
FREE
TrendBox Indicator MT5
Ivan Grachev
5 (14)
Индикаторы
Индикатор ищет консолидацию(флэт) на рынке в определенное время, строит коробку-канал и отмечает уровни с отступом от него на пробой. После пересечения одного из уровней индикатор отмечает зону для тейкпрофита и считает соответствующий профит или убыток в направлении данного входа на панели. Таким образом, индикатор, подстраиваясь под рынок, находит флэтовый участок с началом трендового движения для входа в него. Версия для MT4: https://www.mql5.com/ru/market/product/57466 Преимущества: уникаль
FREE
Thread
Sergei Kuzmenko
Индикаторы
Индикатор Thread, рассчитывает вероятные значения для следующих периодов. Построен на авторской системе, с возможностью самообучения.   Входные параметры:                                                  (рекомендуемый интервал) Чувствительность к резким колебаниям(целое 0-8) - увеличение значения смещает приоритет расчета в сторону высокочастотных колебаний (увеличение нагружает систему) Смещение графика (целое 0-8)                                 - смещает вывод  индикатора вправо Прогноз граф
FREE
Mouse calculation
Shi Jie He
Индикаторы
Mouse Calculation быстро рассчитывает прибыль/убыток по каждой сделке при закрытии по цене, на которую указывает мышь. Подходит для быстрого принятия решений при множестве ордеров: сетка, мартингейл, поэтапный набор позиции. Цена безубытка и целевые уровни — наглядно. Основные функции Mouse PnL (M) : Предпросмотр PnL по каждой сделке и по сумме (включая swap). Break even Price (B) : Отображение цены безубытка / линии безубытка для всей корзины. Time_Sync_Lines (T) : Синхронизация одного и того ж
FREE
Highlighting strong price movements
Nikolay Mitrofanov
Индикаторы
Индикатор выделяет цветом места на графике, где цена движется в одном направлении непрерывно от выбранного количества свечей. Можно указать количество пунктов от начала движения, чтобы выделять только движения от этого количества. Может быть полезно для поиска разворотов или резких импульсов.  Так же рекомендую приобрести эту утилиту, для определения локальных недельных/месячных трендов и линий поддержек и сопротивлений. https://www.mql5.com/ru/market/product/61401
FREE
MW Volume
Martin Bittencourt
3.8 (5)
Индикаторы
The Martinware Volume indicator plots a colored moving average over volume bars. The coloring uses three colors and can be done in different ways choosable by the user and is applied both to the average as to the volume bars. Three types of coloring are possible: None: no coloring is done Increasing or decreasing: changes the color depending on the current value being bigger or lesser than the previous one Volume relative to average: colors vary if the current volume is bigger or lesser then
FREE
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (1)
Индикаторы
Power Candles – Входные сигналы на основе силы для любого рынка Power Candles переносит проверенный анализ силы Stein Investments прямо на ценовой график. Вместо реакции только на цену каждая свеча окрашивается на основе реальной рыночной силы, позволяя мгновенно распознавать накопление импульса, ускорение силы и четкие смены тренда. Одна логика для всех рынков Power Candles автоматически работает со всеми торговыми инструментами . Индикатор определяет, является ли текущий символ валютной парой
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Индикаторы
Gold Sniper Scalper Pro - Торговая Система для Золота (XAU/USD) на MetaTrader 5 Для серьезного трейдера: Подходите к торговле Золотом со структурированной, основанной на данных методологией, которая сочетает в себе несколько факторов рыночного анализа. Этот инструмент создан для поддержки вашего анализа торговли Золотом. Ограниченная Ценовая Возможность Это шанс приобрести Gold Sniper Scalper Pro до повышения цены. Цена продукта будет увеличиваться на $50 после каждых 10 последующих покупок. О
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Индикаторы
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Индикаторы
АКЦИЯ НА ЗАПУСК Цена Azimuth Pro установлена на уровне 299 $ для первых 100 покупателей. Финальная цена составит 499 $ . РАЗНИЦА МЕЖДУ РОЗНИЧНЫМИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ВХОДАМИ — НЕ В ИНДИКАТОРЕ, А В МЕСТОПОЛОЖЕНИИ. Большинство трейдеров входят на произвольных ценовых уровнях, гонясь за импульсом или реагируя на запаздывающие сигналы. Институциональные игроки ждут, пока цена достигнет структурных уровней, где спрос и предложение действительно меняются. Azimuth Pro автоматически определяет эти
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Индикаторы
Entry In The Zone и SMC Multi Timeframe — это инструмент для анализа рынка в реальном времени, разработанный на основе концепций Smart Money Concepts (SMC). Он создан для того, чтобы помочь трейдерам системно анализировать рыночную структуру и получать более ясное представление об общем направлении рынка. Система автоматически анализирует точки разворота, ключевые зоны и рыночную структуру на нескольких таймфреймах, отображая точки интереса (POI), сигналы без перерисовки и автоматические уровни
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Индикаторы
Game Changer — это революционный трендовый индикатор, разработанный для использования с любым финансовым инструментом, который превратит ваш MetaTrader в мощный анализатор трендов. Индикатор не перерисовывается и не запаздывает. Он работает на любом таймфрейме и помогает определять тренд, сигнализирует о потенциальных разворотах, служит механизмом трейлинг-стопа и выдает оповещения в режиме реального времени для оперативной реакции рынка. Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером, пр
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Индикаторы
Раскройте силу торговли трендами с помощью индикатора Trend Screener: вашего идеального решения для торговли трендами, основанного на нечеткой логике и мультивалютной системе! Повысьте уровень своей торговли по тренду с помощью Trend Screener, революционного индикатора тренда, основанного на нечеткой логике. Это мощный индикатор отслеживания тренда, который сочетает в себе более 13 инструментов и функций премиум-класса и 3 торговые стратегии, что делает его универсальным выбором для превращения
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот торговый индикатор не перерисовывается, не перерисовывает и не отставает, что делает его идеальным как для ручной, так и для роботизированной торговли. Руководство пользователя: настройки, вводы и стратегия. Атомный аналитик - это индикатор ценового действия PA, который использует силу и импульс цены, чтобы найти лучший край на рынке. Оборудованный расширенными фильтрами, которые помогают убирать шумы и ложные сигналы, и повышают торговый потенциал. Испо
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Индикаторы
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений.  Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО:  Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Индикаторы
Smart Stop Indicator – Интеллектуальная точность стоп лоссов прямо на графике Обзор Smart Stop Indicator это специализированное решение для трейдеров, которые хотят устанавливать стоп лоссы чётко и методично, а не на интуитивной основе. Индикатор объединяет классическую логику прайс экшн (higher highs, lower lows) с современной системой распознавания пробоев, чтобы определить действительно логичный уровень стопа. В трендах, диапазонах или фазах резких движений он показывает оптимальные зоны SL
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Индикаторы
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Индикаторы
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэк-тестами, подтверждением производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и статистикой повсюду , но после использования в итоге сливали свой счет? Не стоит доверять только сигналу, необходимо знать, почему он появился в первую очередь, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на рынок
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (12)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Индикаторы
IX Power: Получите рыночные инсайты для индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс Обзор IX Power — это универсальный инструмент для анализа силы индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс. В то время как FX Power предлагает наивысшую точность для валютных пар, используя данные всех доступных пар, IX Power фокусируется исключительно на данных рынка базового символа. Это делает IX Power отличным выбором для некорреляционных рынков и надежным инструментом для форекса, если вам не нуж
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот Торговый Инструмент является Неперерисовывающимся Нерепейнтинговым Индикатором, что делает его идеальным для профессиональной торговли. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация. Индикатор Концепций Умного Действия Цены - очень мощный инструмент как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он объединяет более 20 полезных индикаторов в одном, комбинируя передовые торговые идеи, такие как анализ Inner Circle Trader и стратегии торговли концеп
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Индикаторы
Gold Entry Sniper – Профессиональная Мульти-Таймфрейм ATR Панель для Скальпинга и Свинг-Трейдинга на Золоте Gold Entry Sniper — это передовой индикатор для MetaTrader 5, разработанный для точных сигналов на покупку/продажу по XAUUSD и другим инструментам. Основан на логике ATR Trailing Stop и мульти-таймфрейм анализе , этот инструмент идеально подходит как для скальперов, так и для среднесрочных трейдеров, обеспечивая чёткие точки входа с высокой вероятностью . Основные возможности и преимуществ
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Индикаторы
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Индикаторы
Самотестируемый и самооптимизируемый и ндикатор Matreshka: 1. Я вляется интерпретацией Теории Волнового Анализа Элиотта. 2. За основу взят принцип индикатора типа ZigZag, а волны строятся на принципе интерпретации теории ДеМарка. 3. Фильтрует волны по длине и высоте. 4. Рисует до шести уровней ZigZag одновременно , отслеживая волны разных порядков. 5. Отмечает Импульсные и Откатные волны. 6. Рисует стрелки для открытия позиций 7. Рисует три канала. 8. Отмечает уровни поддержки и сопротивления. 9
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Индикаторы
Представляем вам революционный индикатор, который меняет правила игры в мире трендовой торговли. Индикатор разработан для того, чтобы переосмыслить производительность и поднять ваш торговый опыт на беспрецедентную высоту. Наш индикатор может похвастаться уникальным сочетанием передовых функций, которые отличают его от конкурентов. Передовая технология "Real Pricing Factors" обеспечивает непревзойденную устойчивость даже в самых сложных и изменчивых рыночных условиях. Попрощайтесь с неустойчивыми
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Индикаторы
Скринер поддержки и сопротивления находится в одном индикаторе уровня для MetaTrader, который предоставляет несколько инструментов внутри одного индикатора. Доступные инструменты: 1. Скринер структуры рынка. 2. Зона бычьего отката. 3. Зона медвежьего отката. 4. Ежедневные опорные точки 5. еженедельные опорные точки 6. ежемесячные опорные точки 7. Сильные поддержка и сопротивление, основанные на гармоническом паттерне и объеме. 8. Зоны уровня берега. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЯ: Индикатор подд
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Индикаторы
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Индикаторы
TPSproTrend PRO определяет момент, когда рынок действительно меняет направление, и формирует точку входа в начале движения. Вы входите в рынок тогда, когда цена только начинает двигаться, а не после того, как движение уже прошло.  Индикатор   не перерисовывает сигналы, автоматически отображает точки входа, Stop Loss и Take Profit, делая торговлю понятной, наглядной и структурированной. ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   VERSION MT4   Основные преимущества Сигналы без перерисовки.  Все сигналы фиксированные. Е
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Индикаторы
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 — это индикатор для MetaTrader 5, который автоматизирует анализ рыночной структуры и концепций ICT / Smart Money . Он не открывает и не управляет сделками : это инструмент визуального анализа , а не торговый робот. Что показывает индикатор Индикатор сканирует график и выделяет следующие элементы: Рыночная структура: значимые свинги, HH, HL, LH, LL Пробой структуры: Break of Structure (BOS) и Change of Characte
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Индикаторы
Представляем       Индикатор Quantum Trend Sniper   , инновационный индикатор MQL5, который меняет способ определения разворотов тренда и торговли ими! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Снайперский индикатор Quantum Trend       разработан, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря инновационному способу определения разворотов тренда с чрезвычайно высокой точностью. ***Купите индикатор Quantum Trend Sniper и получите индикатор Qu
Другие продукты этого автора
Interactive AVWAP Pro for MT5
Maksim Ermolin
Индикаторы
Interactive AVWAP Pro — Анализ в стиле TradingView Interactive AVWAP Pro — это самый удобный индикатор Anchored Volume-Weighted Average Price (AVWAP) для MetaTrader 5/4. Забудьте о стандартных, неуклюжих инструментах. Мы перенесли интуитивную функциональность TradingView прямо в ваш терминал MT5/4. Преимущество Профессионального Инструмента Хватит загромождать графики вертикальными линиями и возиться с неудобными настройками. Interactive AVWAP Pro дает вам беспрецедентную скорость и точно
Fixed Time AVWAP for MT4
Maksim Ermolin
Индикаторы
Fixed Time AVWAP (Free) — Базовый Анализ Справедливой Цены Индикатор   Fixed Time AVWAP   — это ключевой инструмент для любого трейдера, основанный на концепции   Volume-Weighted Average Price (VWAP) . Мы предоставляем вам точную и надежную линию AVWAP, которая рассчитывается от фиксированного пользователем времени и необходима для определения текущей справедливой стоимости актива. Понимание VWAP: Зачем нужен этот индикатор? VWAP   — это средняя цена, по которой инструмент торговался, ско
FREE
Interactive AVWAP Pro for MT4
Maksim Ermolin
Индикаторы
Interactive AVWAP Pro — Анализ в стиле TradingView Interactive AVWAP Pro   — это самый удобный индикатор Anchored Volume-Weighted Average Price (AVWAP) для MetaTrader 5/4. Забудьте о стандартных, неуклюжих инструментах. Мы перенесли интуитивную функциональность TradingView прямо в ваш терминал MT5/4. Преимущество Профессионального Инструмента Хватит загромождать графики вертикальными линиями и возиться с неудобными настройками.   Interactive AVWAP Pro   дает вам беспрецедентную скорость и
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв