Interactive AVWAP Pro for MT4

Interactive AVWAP Pro — TradingView 风格

MetaTrader 4 上最易用的锚定 VWAP。拖拽、释放、自动吸附。

终于，TradingView 的便捷体验现在来到了 MT4！

别再让垂直线弄乱您的图表，也不要在繁琐的设置中浪费时间。 Interactive AVWAP Pro 将直观的“拖放”（Drag & Drop）功能带入了 MetaTrader 4。

专为追求速度与精度的专业交易者设计。只需用鼠标抓住锚点，将其拖到任何高点或低点，指标即刻从该确切时刻自动计算成交量加权平均价格（VWAP）。

🔥 为什么这是市场上最好的 AVWAP：

✅ 交互式锚点：

不再有遮挡视线的垂直线！我们使用极简的 圆形锚点（就像 TradingView 一样）。将其拖动到任何地方 — VWAP 瞬间重新计算。

✅ 智能磁吸技术 (Smart Magnet)：

无需像素级的精确瞄准。锚点会自动“吸附”到最近 K 线的价格（开盘价、最高价、最低价或收盘价）。它会自动为您找到最佳落点。

✅ 极致优化：

基于高性能 C++ 风格内核编写。即使在最大历史数据的 M1 图表上使用，也不会拖慢您的终端。拖拽操作流畅顺滑， 零延迟。

✅ 多实例模式 (ID 系统)：

需要追踪多个市场波段？您可以在同一图表上添加多达 10 个独立的 AVWAP。只需为每个指标分配唯一的 ID (1-10) 和颜色。

✅ 自动定位模式：

立即开始分析。选择锚点默认出现的位置：

屏幕中心 (手动)

日线起点 (日内交易)

周线起点 (波段交易)

月线起点 (长线交易)

✅ 标准差通道 (Bands)：

包含上轨和下轨（0.5 SD 到 4.0 SD），用于识别超买和超卖区域。

⚙️ 设置 / 输入参数：

Anchor ID: 选择唯一的 ID (1 到 10) 以在同一图表上使用多个指标。

Start Position: 默认锚点位置（屏幕中心、日开盘、周开盘、月开盘）。

Magnet Mode: 启用对 K 线价格的智能吸附功能。

Bands Settings: 启用/禁用通道并选择标准差倍数。

Real Volume: 切换 报价量 (Tick Volume - 外汇) 和 真实成交量 (Real Volume - 股票/期货)。

⚠️ 策略测试器重要提示：

此指标专为 实时交互而设计。“拖放”功能仅在实时图表上有效。在策略测试器中，请使用 视觉模式 (Visual Mode) 以查看线条绘制情况。

整洁的图表，精确的计算，零延迟。立即升级您的 VWAP 分析工具。