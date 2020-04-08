Screener MT5

Скринер MT5

Один щелчок по активу в сканере — и он моментально открывается в том же окне графика. Не нужно тратить время на открытие новых окон и прокрутку Market Watch — один клик, и вы уже на нужном активе для торговли. Идеально для скальпинга, tape reading и для тех, кому важна скорость.

На 100% настраиваемая плавающая панель, которую можно перетащить в любой угол графика и скрыть одним нажатием кнопки «Screener».

Основные доступные фильтры и сортировка:

Daily % (High → Low) - наибольшие росты за день.

Daily % (Low → High) - наибольшие падения за день.

Spread (Low → High) - приоритет активам с меньшим спредом

Relative Volume - выделяет те, что торгуются намного выше среднего (сильное движение)

Moving Average (above/below) - показывает только активы в восходящем или нисходящем тренде.

Ограничение количества активов для отображения (например: top 10, top 20…)

Всё обновляется в реальном времени, прямо на графике, без необходимости открывать какие-либо другие окна.

Идеально для тех, кто торгует акциями, мини-индексом, мини-долларом, крипто, форексом или любым активом, доступным у вашего брокера.

Примечание: Чтобы видеть и фильтровать символы, сначала активируйте их в окне Market Watch MT5 (правый клик в Market Watch → Show All или вручную добавьте нужные символы).