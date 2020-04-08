Screener MT5

Скринер MT5

Один щелчок по активу в сканере — и он моментально открывается в том же окне графика. Не нужно тратить время на открытие новых окон и прокрутку Market Watch — один клик, и вы уже на нужном активе для торговли. Идеально для скальпинга, tape reading и для тех, кому важна скорость.
На 100% настраиваемая плавающая панель, которую можно перетащить в любой угол графика и скрыть одним нажатием кнопки «Screener».

Основные доступные фильтры и сортировка:

Daily % (High → Low) - наибольшие росты за день.
Daily % (Low → High) - наибольшие падения за день.
Spread (Low → High) - приоритет активам с меньшим спредом
Relative Volume - выделяет те, что торгуются намного выше среднего (сильное движение)
Moving Average (above/below) - показывает только активы в восходящем или нисходящем тренде.
Ограничение количества активов для отображения (например: top 10, top 20…)

Всё обновляется в реальном времени, прямо на графике, без необходимости открывать какие-либо другие окна.
Идеально для тех, кто торгует акциями, мини-индексом, мини-долларом, крипто, форексом или любым активом, доступным у вашего брокера.

Примечание: Чтобы видеть и фильтровать символы, сначала активируйте их в окне Market Watch MT5 (правый клик в Market Watch → Show All или вручную добавьте нужные символы).


Рекомендуем также
Red Zone Monitor
Tatsuya Otani
Индикаторы
RED ZONE Monitor Loss-Cut & Break-Even Risk Monitor for Averaging Traders (MT5) RED ZONE Monitor is a risk management indicator for traders who use averaging, scaling-in, or multiple open positions . It visually displays: The loss-cut (liquidation) risk zone The break-even price Based on current open positions, lots, and margin conditions This indicator does not provide entry signals. It does not promise profits. It shows where your account actually fails if price moves against you. What RED ZO
Drawdown Tracker
Jaron Clegg
Индикаторы
MT5 Drawdown Tracker – Track Your EA’s Performance with Precision! Take your trading analysis to the next level with our MT5 indicator designed to monitor, record, and report the drawdown of any Expert Advisor. Whether you’re fine-tuning your strategies or optimizing risk management, this tool gives you the insights you need. Key Features: Effortless Tracking: Automatically monitors the drawdown levels of your EAs with precision. Comprehensive Data Storage: Accurately logs each drawdown event,
Mega Spikes Max
Niccyril Chirindo
1 (2)
Индикаторы
Лучший инструмент для ловли стрелы и ударов шипов, как профессионал !!! Вы хотите стать трейдером с постоянным бумом и крахом Это расширенный индикатор, используемый для предварительного обнаружения всплесков индексов бума и падения. Он предупреждает о входах с высокой вероятностью с удивительной вероятностью успеха. Мы рекомендуем использовать виртуальный частный сервер для круглосуточного получения уведомлений по электронной почте или телефону. Как торговать с Mega Spikes Max 1.4? Когда н
SlopeChannelB MT5
MIKHAIL VINOGRADOV
Индикаторы
SlopeChannelB – инструмент технического анализа, который строит наклонный канал движения цены, предоставляя уникальные возможности для оценки текущего состояния рынка и поиска торговых сигналов. Основные особенности индикатора: Наклонный канал движения цены : Индикатор помогает визуализировать уровни поддержки и сопротивления, которые могут указывать на возможные точки разворота или продолжения тренда. Различные цвета линий и фоновое выделение : Наклонные уровни поддержки и сопротивления от
PAX3 Price Action Indicator
Marco Aurelio Santos Costa
5 (5)
Индикаторы
You probably won't see the power of the indicator in the backtest, because it uses 3 windows, something you can't do, in the DEMO version that the site offers.  I trust 100% on my work and on my indicator, if you want a test version, send me a message, different from other sellers, who just want to "sell", I want whether you have a full version before renting and deciding. Christmas Discount 30% off until the 25th As you can imagine, it was a failure, I'm not saying that any indicator doesn't w
Full Trend Killer
Tete Adate Adjete
Индикаторы
FULL TREND KILLER is an indicator based on Bollingen Bands and it is easy to use; no internal adjustments to be made. It is specially designed for synthetic indices but also works well on Forex Assets. The best time frame to use on synthetic indices is M15, this is just a tip, however it can be used on all time frames. Settings : BANDS PERIOD Push Notification Email Notification Audible Alert
Ultimate Candle Patterns
Wojciech Daniel Knoff
Индикаторы
Check out my TRADE PLANNER MT5 – strongly recommended to anticipate account scenarios before risking any money. This is a multi-symbol, multi-timeframe, table-based indicator for MetaTrader 5 that identifies 46 types of candlestick formations. Each formation has its own image for easier recognition. The indicator includes popular patterns such as Engulfing, Hammer, Three Line Strike, Piercing, and Doji-like candles. You can check the full list of patterns in the screenshots below. Also you can
SessionsRangeZone
Vladimir Utkin
Индикаторы
Инструкция по использованию индикатора   RangeZone Общие сведения: Глобальная биржевая торговля от востока к западу Мировые финансовые рынки работают по принципу непрерывной торговой сессии, где активность перемещается вслед за солнцем от одного финансового центра к другому. Понимание этой динамики - ключ к успешной торговле! Как движется торговля по миру: Азиатская сессия   (Сидней, Токио): Открывается первой, задает тон дневной волатильности Японская иена, австралийский доллар, азиатские ин
Var moment pulse indicator
Ekaterina Saltykova
Индикаторы
VarMomentPulse is a unique manual trading algorithm developed with precision and flexibility in mind, based on an extensive historical data cluster.  Its operation is grounded in the principles of analyzing crossovers between normalized moving averages and dispersions across various time intervals, enabling it to uncover new opportunities in evaluating market trends. Key Features of the VarMomentPulse Indicator: Adaptability to Volatility:The use of price dispersion analysis allows VarMomentPul
Advanced Trading Chaos
Sergei Gurov
5 (1)
Индикаторы
Основная цель индикатора — помочь трейдеру обнаружить сигналы описанные Биллом Вильямсом в своих книгах для принятия быстрого и правильного торгового решения. 1)Бар бычьего/медвежьего разворота(BDB). Реализовано понятие "Ангуляции". 2) Дивергентный бар(DB) 3) Сигнал «Второй мудрец» — третий последовательный бар Awesome Oscillator 4) Рабочие фракталы( Фракталы, которые сработали выше\ниже красной ЛБ 5) Три режима окраски баров 5.1) Окраска баров по индикатору АО (Включая приседающий бар) 5.2) О
Notification TouchGuard Alert
Alireza Zahedi
Индикаторы
TouchGuard Alert – Индикатор касания цены с расширенной системой Alert & Notification для MetaTrader 5 (MT5) TouchGuard Alert — быстрый и точный индикатор, который отправляет мгновенные Alert, Pop-Up Alert, Email Notification, Push Notification при касании или приближении цены к любому графическому объекту, продолжающемуся в будущее. MetaTrader 4 (MT4) Ключевые особенности (расширенная система Alert & Notification) Полные уведомления касания цены: трендовые линии, уровни, прямоугольники, каналы
Deep Bollinger Bands
Marat Sultanov
Индикаторы
У каждого индикатора есть свои достоинства и недостатки. Трендовые показывают хорошие сигналы во время тренда, но запаздывают во время флэта. Флэтовые прекрасно себя чувствуют во флэте, но при наступлении тренда сразу же умирают. Все это не было бы проблемой, если было бы просто предсказать, когда тренд сменится флэтом, а флэт сменится трендом, но на практике это крайне серьезная задача. Что если разработать такой алгоритм, который сможет в индикаторе устранить недостатки и усилить его достоинст
Gold Market Regime Filter
Steven Pitacco
Индикаторы
Gold Market Regime Filter – Professional Trend & Market Condition Indicator for XAUUSD Gold Market Regime Filter is a professional trading indicator designed to identify high-quality market conditions on XAUUSD , helping traders avoid low-probability trades and focus only on favorable trend environments . This indicator does not generate buy or sell signals . Its purpose is to filter the market , allowing traders and Expert Advisors to operate only when market conditions are optimal . What
TransitBlueOcean
Bonginkosi Innocent Khumalo
5 (1)
Индикаторы
TransitBlueOcean is indicator system that uses ocean wave's pattern, to help one to know when to buy and when to sell. The indicator system is very powerful like the ocean waves. Join the mql5 channel for TransitBlueOcean  https://www.mql5.com/en/channels/transitblueocean   How to use: Zoom in so that the Ocean will appear on your chart. Buy when you see the candles, the candle will be above the ocean wave (buying signal). Sell when you can't see the candles, the candles will be inside the wav
Hybrid trend impulse indicator
Ekaterina Saltykova
Индикаторы
The Hybrid Trend Impulse indicator is an advanced tool that combines modern approaches to trend and impulse analysis, offering unique capabilities for effective deposit management. Key advantages of the HybridTrendImpulse_indicator: Nonlinear dynamics: The method of interaction between opening prices forms a unique nonlinear model that is particularly sensitive to significant price fluctuations, increasing their significance and making the indicator ideal for working in high volatility conditio
Ava 3
Sveinn FRIDFINNSSON
5 (1)
Эксперты
AvA 3 SET files AvA 3 - HELLENIC: Dynamic Multi-Module Trading System AvA 3 - HELLENIC is a sophisticated Expert Advisor meticulously engineered for serious forex traders seeking exceptional versatility and precision in automated trading. This powerful EA integrates multiple trading modules within a flexible framework, delivering a complete trading solution adaptable to diverse market conditions. At its core, AvA 3 - HELLENIC features four specialized trading modules - ALPHA, BETA, GAMMA, and
Trade Worker PRO
Massimiliano Cianci
Эксперты
Trade Worker PRO is designed to make your trading performance consistent and profitable over time. At the heart of this Expert Advisor is a Linear Regression oscillator providing signals for entries and reversal points for exits. The risk is handled by a DCA mechanism that adds positions until price reverses enough to turn the trade into profit. Such a mechanism provides profitable trades most of the times and is strengthened by a safety algorithm preventing liquidation of positions under heavy
Ichimoku Dashboard MT5
The Huy Phan
Индикаторы
This is the MT5 Ichimoku Dashboard. This dashboard will scan multiple timeframes in MT5 platform, from M1 chart to D1 chart. It will send the buy/sell signals by alert on the platform or sending notification to your phone or message you via a email. The buy/sell signal can be set by cross of multiple lines: ex: tenkan-sen line, kijun-sen line, the cloud or you can select the price to cross or above/below the kumo cloud... Please discovery in the input setting, You can find the rule that you are
Advanced Sessions Indicator MT5
Albertas Guscius
5 (1)
Индикаторы
MT5 Session Indicator: Track Global Market Hours with Precision Boost your trading strategy with this FREE Session Indicator for MetaTrader 5 , designed to help you effortlessly identify active trading sessions across global markets. Perfect for forex, stocks, and commodities traders, this tool highlights key market hours (Asian, European, North American, and overlaps) directly on your chart, ensuring you never miss high-liquidity periods. Key Features: Visual Session Overlays : Clear color-c
FREE
Stochastic Advanced MT5
Siarhei Vashchylka
Индикаторы
Индикатор " Stochastic Advanced "  отображает сигналы индикатора ' Stochastic " прямо на графике без наличия самой кривой индикатора в нижней части экрана. Сигналы индикатора могут отображаться не только по текущему таймфрейму, но и по таймфрейму на уровень старше. Кроме этого мы реализовали систему фильтров по средней скользящей Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Отображение сигналов индикатора "Stochastic" прямо на графике без наличия
TradeForge AlphaGain AI
Akshay Chunilal Patil
Эксперты
AlphaGain AI – Элитная точность в трейдинге с ИИ AlphaGain AI — мощный экспертный советник (EA) для MetaTrader 5, усиленный искусственным интеллектом и глубоким анализом исторических данных. Предназначен для трейдеров, которые стремятся стабильно получать прибыль, используя машинное обучение и адаптивную логику, подстраивающуюся под рыночные условия. Ключевые особенности: AI‑ядро: на основе свечных форм, зон волатильности и тренд‑логики. Тренирован на более чем 10 летах данных. Умная ст
TouchAlert Pro
Lù Hirata
Индикаторы
Touch Alert Pro Хотите не упустить торговые возможности, но устали постоянно смотреть на графики? Этот индикатор создан именно для вас. Обзор продукта Touch Alert Pro — это индикатор, который отправляет уведомления в приложение MetaTrader 5, когда цена достигает определённого объекта на графике. Вы можете свободно добавлять и удалять объекты оповещений с помощью кнопок, отображаемых прямо на графике. Для каждого объекта можно задать ограничение количества уведомлений . Индикатор не содержит
Smart Fair Value Gap Pro
Joao Luiz Savioli Filho
Индикаторы
Unlock the power of Smart Money Concepts (SMC) with the cleanest FVG indicator on the market. Smart FVG Pro is not just another gap detector. It is designed for professional traders who need to filter out noise and focus on high-probability reversal zones. Unlike standard indicators that clutter your chart with every minor gap, Smart FVG Pro uses advanced filtering logic (Trend + Volatility) and a unique "Smart Mitigation" system to automatically remove invalidated zones, keeping your chart clea
SQN Max indicator for MT5 by ITC
Renaud Herve Francois Candel
Индикаторы
Sqn Max Indicator Sqn Max is an exclusive indicator to trade the market with high effectiveness. The indicator is based on price action, volatility and trend. This indicator is as simple as possible but not too simple. The indicator can generate alerts to ease the trading process. You don't have to stay all day in front of your screen. The indicator can be used with any class of assets and with any time frame. It is possible to achieve better results trading our list of selected assets. We achi
Visual Dragon State Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Индикаторы
Dragon State Indicator is a powerful trading tool designed to empower traders by giving them the foundation to optimize it further. This indicator is not optimized, making it a perfect choice for traders who love to tweak and customize trading tools to suit their unique strategies. The Logic Behind the Indicator The Dragon State Indicator identifies pivotal market movements using these components: Buy and Sell Signals: Buy Signal: Clearly displayed with lime-green arrows when conditions suggest
Multi Level ATR and Moving Average Band Indicator
Nguyen Trung Khiem
Индикаторы
Обзор Индикатор Multi Level ATR и Moving Average Band — это мощный инструмент для трейдеров, стремящихся идентифицировать рыночные тренды, уровни поддержки и сопротивления, а также волатильность с ясностью. Этот индикатор сочетает несколько скользящих средних с умножителями ATR (Средний Истинный Диапазон), чтобы создать визуально отчетливые полосы вокруг ценовых движений. Он помогает трейдерам обнаруживать потенциальные зоны разворота, трендовые условия и области консолидации рынка. Особенности
FREE
Visual Momentum Flow Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Индикаторы
Visual Momentum Flow Indicator: Decode the Market's True Intent Are you tired of indicators that only work in trending markets, leaving you confused during consolidations? Do you struggle to distinguish between a genuine momentum breakout and a false move within a ranging market? The Visual Momentum Flow Indicator is your solution. This meticulously engineered tool is designed not just to follow trends, but to interpret the very character of the market, giving you a distinct edge by clearly ide
Market Profiles Linear United
Andrei Novichkov
Индикаторы
Основная информация. Для выполнения своей работы индикатор берет данные об объемах с младшего таймфрейма, строит Профили Рынка для старшего и гистограмму для текущего таймфреймов. Старт индикатора происходит в несколько этапов. При этом в лог выводятся сообщения вида: "Build Source & Target TF. Step: …" . Процесс можно ускорить, изменяя входной параметр Milliseconds between steps - скорость инициализации. Конечное значение этого параметра всегда индивидуально и устанавливается трейдером. Индикат
Ichimoku Advanced Free
Hoang Ngoc Thach
Индикаторы
Индикатор Ichimoku Kinko Hyo, предназначенный для торговли по тренду, успешно используется практически на всех рынках. Данный индикатор уникален во многих отношениях, однако его главное преимущество заключается в предоставлении трейдерам множества ориентиров, позволяющих составить более глубокое и полное представление о движении цены. Эта глубина анализа и исключительная наглядность индикатора позволяет трейдерам быстро увидеть торговые возможности и выделить среди них наиболее перспективные. Пр
SMMA Bands Indicator
Elie Baptiste Granger
Индикаторы
The SMMA Bands indicator is an advanced volatility-based trading tool that creates 6 dynamic support and resistance levels around an envelope formed by two Smoothed Moving Averages (SMMA).  This indicator combines the reliability of SMMA trend identification with the precision of standard deviation-based volatility bands, making it suitable for both trend-following and mean-reversion strategies. Every band has its own buffer for use in EA. feel free to make suggestions and add reviews , i will
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (1)
Индикаторы
Power Candles – Входные сигналы на основе силы для любого рынка Power Candles переносит проверенный анализ силы Stein Investments прямо на ценовой график. Вместо реакции только на цену каждая свеча окрашивается на основе реальной рыночной силы, позволяя мгновенно распознавать накопление импульса, ускорение силы и четкие смены тренда. Одна логика для всех рынков Power Candles автоматически работает со всеми торговыми инструментами . Индикатор определяет, является ли текущий символ валютной парой
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Индикаторы
Gold Sniper Scalper Pro - Торговая Система для Золота (XAU/USD) на MetaTrader 5 Для серьезного трейдера: Подходите к торговле Золотом со структурированной, основанной на данных методологией, которая сочетает в себе несколько факторов рыночного анализа. Этот инструмент создан для поддержки вашего анализа торговли Золотом. Ограниченная Ценовая Возможность Это шанс приобрести Gold Sniper Scalper Pro до повышения цены. Цена продукта будет увеличиваться на $50 после каждых 10 последующих покупок. О
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Индикаторы
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Индикаторы
Entry In The Zone и SMC Multi Timeframe — это инструмент для анализа рынка в реальном времени, разработанный на основе концепций Smart Money Concepts (SMC). Он создан для того, чтобы помочь трейдерам системно анализировать рыночную структуру и получать более ясное представление об общем направлении рынка. Система автоматически анализирует точки разворота, ключевые зоны и рыночную структуру на нескольких таймфреймах, отображая точки интереса (POI), сигналы без перерисовки и автоматические уровни
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Индикаторы
АКЦИЯ НА ЗАПУСК Цена Azimuth Pro установлена на уровне 299 $ для первых 100 покупателей. Финальная цена составит 499 $ . РАЗНИЦА МЕЖДУ РОЗНИЧНЫМИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ВХОДАМИ — НЕ В ИНДИКАТОРЕ, А В МЕСТОПОЛОЖЕНИИ. Большинство трейдеров входят на произвольных ценовых уровнях, гонясь за импульсом или реагируя на запаздывающие сигналы. Институциональные игроки ждут, пока цена достигнет структурных уровней, где спрос и предложение действительно меняются. Azimuth Pro автоматически определяет эти
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Индикаторы
Раскройте силу торговли трендами с помощью индикатора Trend Screener: вашего идеального решения для торговли трендами, основанного на нечеткой логике и мультивалютной системе! Повысьте уровень своей торговли по тренду с помощью Trend Screener, революционного индикатора тренда, основанного на нечеткой логике. Это мощный индикатор отслеживания тренда, который сочетает в себе более 13 инструментов и функций премиум-класса и 3 торговые стратегии, что делает его универсальным выбором для превращения
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Индикаторы
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений.  Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО:  Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Индикаторы
Smart Stop Indicator – Интеллектуальная точность стоп лоссов прямо на графике Обзор Smart Stop Indicator это специализированное решение для трейдеров, которые хотят устанавливать стоп лоссы чётко и методично, а не на интуитивной основе. Индикатор объединяет классическую логику прайс экшн (higher highs, lower lows) с современной системой распознавания пробоев, чтобы определить действительно логичный уровень стопа. В трендах, диапазонах или фазах резких движений он показывает оптимальные зоны SL
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот торговый индикатор не перерисовывается, не перерисовывает и не отставает, что делает его идеальным как для ручной, так и для роботизированной торговли. Руководство пользователя: настройки, вводы и стратегия. Атомный аналитик - это индикатор ценового действия PA, который использует силу и импульс цены, чтобы найти лучший край на рынке. Оборудованный расширенными фильтрами, которые помогают убирать шумы и ложные сигналы, и повышают торговый потенциал. Испо
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Индикаторы
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Индикаторы
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэк-тестами, подтверждением производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и статистикой повсюду , но после использования в итоге сливали свой счет? Не стоит доверять только сигналу, необходимо знать, почему он появился в первую очередь, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на рынок
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (12)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Индикаторы
IX Power: Получите рыночные инсайты для индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс Обзор IX Power — это универсальный инструмент для анализа силы индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс. В то время как FX Power предлагает наивысшую точность для валютных пар, используя данные всех доступных пар, IX Power фокусируется исключительно на данных рынка базового символа. Это делает IX Power отличным выбором для некорреляционных рынков и надежным инструментом для форекса, если вам не нуж
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Индикаторы
Представляем вам революционный индикатор, который меняет правила игры в мире трендовой торговли. Индикатор разработан для того, чтобы переосмыслить производительность и поднять ваш торговый опыт на беспрецедентную высоту. Наш индикатор может похвастаться уникальным сочетанием передовых функций, которые отличают его от конкурентов. Передовая технология "Real Pricing Factors" обеспечивает непревзойденную устойчивость даже в самых сложных и изменчивых рыночных условиях. Попрощайтесь с неустойчивыми
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот Торговый Инструмент является Неперерисовывающимся Нерепейнтинговым Индикатором, что делает его идеальным для профессиональной торговли. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация. Индикатор Концепций Умного Действия Цены - очень мощный инструмент как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он объединяет более 20 полезных индикаторов в одном, комбинируя передовые торговые идеи, такие как анализ Inner Circle Trader и стратегии торговли концеп
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Индикаторы
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Индикаторы
Самотестируемый и самооптимизируемый и ндикатор Matreshka: 1. Я вляется интерпретацией Теории Волнового Анализа Элиотта. 2. За основу взят принцип индикатора типа ZigZag, а волны строятся на принципе интерпретации теории ДеМарка. 3. Фильтрует волны по длине и высоте. 4. Рисует до шести уровней ZigZag одновременно , отслеживая волны разных порядков. 5. Отмечает Импульсные и Откатные волны. 6. Рисует стрелки для открытия позиций 7. Рисует три канала. 8. Отмечает уровни поддержки и сопротивления. 9
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Индикаторы
Скринер поддержки и сопротивления находится в одном индикаторе уровня для MetaTrader, который предоставляет несколько инструментов внутри одного индикатора. Доступные инструменты: 1. Скринер структуры рынка. 2. Зона бычьего отката. 3. Зона медвежьего отката. 4. Ежедневные опорные точки 5. еженедельные опорные точки 6. ежемесячные опорные точки 7. Сильные поддержка и сопротивление, основанные на гармоническом паттерне и объеме. 8. Зоны уровня берега. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЯ: Индикатор подд
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Индикаторы
Индикатор   Trend Line PRO   является самостоятельной торговой стратегией. Он показывает смену тренда, точку входа в сделку, а так же автоматически рассчитывает три уровня Take Profit и защиту от потери Stop Loss Trend Line PRO   идеально подходит для всех символов Meta Trader:  валют, металлов, криптовалют, акций и индексов. Индикатор применяется в торговле на реальных счетах, что подтверждает надежность стратегии. Советники использующие   Trend Line PRO   и реальные Сигналы  вы можете найти з
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Индикаторы
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Индикаторы
TPSproTrend PRO определяет момент, когда рынок действительно меняет направление, и формирует точку входа в начале движения. Вы входите в рынок тогда, когда цена только начинает двигаться, а не после того, как движение уже прошло.  Индикатор   не перерисовывает сигналы, автоматически отображает точки входа, Stop Loss и Take Profit, делая торговлю понятной, наглядной и структурированной. ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   VERSION MT4   Основные преимущества Сигналы без перерисовки.  Все сигналы фиксированные. Е
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Индикаторы
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 — это индикатор для MetaTrader 5, который автоматизирует анализ рыночной структуры и концепций ICT / Smart Money . Он не открывает и не управляет сделками : это инструмент визуального анализа , а не торговый робот. Что показывает индикатор Индикатор сканирует график и выделяет следующие элементы: Рыночная структура: значимые свинги, HH, HL, LH, LL Пробой структуры: Break of Structure (BOS) и Change of Characte
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Индикаторы
Представляем       Индикатор Quantum Trend Sniper   , инновационный индикатор MQL5, который меняет способ определения разворотов тренда и торговли ими! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Снайперский индикатор Quantum Trend       разработан, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря инновационному способу определения разворотов тренда с чрезвычайно высокой точностью. ***Купите индикатор Quantum Trend Sniper и получите индикатор Qu
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
Индикаторы
Индикатор Matrix Arrow MT5   — это уникальный индикатор тренда 10 в 1, следующий за   100% неперерисовывающимся   индикатором с несколькими таймфреймами, который можно использовать на всех символах/инструментах:   форекс ,  товары ,   криптовалюты ,   индексы ,  акции . Индикатор Matrix Arrow MT5  будет определять текущую тенденцию на ранних этапах, собирая информацию и данные от до 10 стандартных индикаторов, а именно: Индекс среднего направленного движения (ADX) Индекс товарного канала (CCI)
Другие продукты этого автора
Shortcuts MT5 Hotkeys Scalping
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
Утилиты
Основные команды B – Покупка. S – Продажа. L – Buy Limit. M – Sell Limit. U – Buy Stop. N – Sell Stop. C – Закрывает все открытые позиции. X – Закрывает конкретную позицию. Z – Отменяет все отложенные ордера. T – Трейлинг-стоп. P – Частично. K – Безубыток (Breakeven). A - Торговый помощник 1-2-3 - Покупка (настраиваемые лоты) 4-5-6 - Продажа (настраиваемые лоты) Управление с горячими клавишами может быть включено или отключено по необходимости. Примечание: По умолчанию используются заглавные бу
ClassicMACD
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
Индикаторы
Классический MACD для MetaTrader 5 Этот индикатор представляет собой точную реализацию классического индикатора Moving Average Convergence Divergence (MACD), разработанного Джеральдом Аппелем, адаптированного специально для MetaTrader 5. Он помогает трейдерам выявлять рыночные тенденции, изменения импульса и потенциальные точки разворота с помощью основных компонентов: линии MACD, сигнальной линии и гистограммы. Линия MACD рассчитывается как разница между двумя экспоненциальными скользящими сре
Scale Fixed
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
Утилиты
Fixed Scale Indicator для MetaTrader 5 Этот индикатор позволяет пользователям включать или отключать фиксированную шкалу цен на графиках MetaTrader 5. Он центрирует цену на экране и автоматически корректирует масштаб в зависимости от движения рынка. Функциональность Переключение фиксированной шкалы: включение или выключение фиксированной шкалы выполняется тройным щелчком по оси цены (правая сторона графика). Центрирование цены: поддерживает цену в центре графика при изменении котировок. Автомати
Shortcuts MT4 Hotkeys Scalping
Pablo Filipe Soares De Almeida
Утилиты
MT4 Hotkeys – инструмент управления ордерами и позициями Этот инструмент позволяет пользователям управлять ордерами и позициями на платформе MetaTrader 4 с помощью клавиатурных сочетаний. Поддерживается открытие ордеров, закрытие позиций, установка трейлинг-стопов и управление риском через настраиваемые параметры. Ключевые команды «B»: размещает ордер на покупку. «S»: размещает ордер на продажу. «C»: закрывает все открытые позиции. «X»: закрывает конкретную позицию (самую старую или самую свеж
MultiChart Pro
Pablo Filipe Soares De Almeida
Утилиты
MultiChart Pro – Инструмент управления графиками для MetaTrader 5 Этот советник (EA) позволяет автоматизировать открытие и настройку графиков в MetaTrader 5. Поддерживает настройку до четырех графиков с указанными таймфреймами и шаблонами, включая офлайн-графики. Функциональность Открытие графиков: Открывает до трёх дополнительных графиков (например, D1, M1, M15) и один офлайн-график (например, 10 секунд), а также настраивает текущий график (например, M5). Применение шаблонов: Применяет пользова
Time and Sales Tick
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
Time & Sales Tick Indicator — это индикатор для MetaTrader 5, который отображает информацию о тиках в режиме реального времени. Он показывает цену, объем тиков и время на графике, помогая анализировать активность рынка. Функциональные возможности Отображает данные тиков, включая цену, объем и время, в панели на графике. Группирует тики по заданным пользователем интервалам, используя цветовое кодирование (зеленый — рост, красный — падение). Панель можно разместить в любом углу графика, регулируя
Partial
Pablo Filipe Soares De Almeida
Утилиты
Partial Close Manager – Инструмент для регулировки торгового объёма Этот инструмент позволяет выполнять частичное закрытие открытых сделок в MetaTrader 5. Функционал Частичное закрытие: Закрывайте часть открытых сделок одним действием. Расчёт объёма: Автоматически вычисляет объём для закрытия, без ручного ввода. Поддержка нескольких ордеров: Применяет частичное закрытие ко всем ордерам по тому же символу. Перемещаемая таблица: Нажмите и удерживайте заголовок, чтобы переместить таблицу по графику
HighLow Fury EA
Pablo Filipe Soares De Almeida
Эксперты
HighLow Fury EA — торговый робот-прорыв с управлением рисками и капиталом. Динамический размер лота на основе процента риска счета или фиксированных лотов Дневные лимиты прибыли/убытка для защиты капитала Интеллектуальное сокращение капитала после достижения целевой прибыли/убытка Несколько вариантов трейлинг-стопа (Highest/Lowest, предыдущие свечи) Пользовательские фильтры по времени/дню + контроль времени жизни позиции Настроен с оптимизированными параметрами для XAUUSD (2025). Пользователи мо
Volume Candle Indicator
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
Volume Color Histogram для MetaTrader 5 Этот индикатор отображает объем в виде гистограммы в отдельном окне. Столбцы окрашиваются в зависимости от направления свечи: зеленый для бычьих (close > open) и красный для медвежьих (close < open). Основные функции Источник объема: тиковый объем или реальный (на выбор пользователя). Дополнительная линия скользящей средней поверх гистограммы объема, которую можно включить через настройки. Поддерживаемые типы средних: SMA, EMA, SMMA, LWMA. Период усреднени
Day Of Week SMA
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
Индикатор SMA дня недели рассчитывает скользящую среднюю на основе цен закрытия конкретного дня недели, выбранного пользователем. Он поддерживает различные типы скользящих средних, включая простую (SMA), экспоненциальную (EMA), сглаженную (SMMA) и линейно-взвешенную (LWMA). Период определяет, сколько экземпляров выбранного дня включить в расчет. Этот инструмент полезен для анализа недельных паттернов на финансовых рынках, помогая трейдерам выявлять тенденции, специфичные для определенных дней. Ф
High Low MTF
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
High Low MTF – Уровни Максимумов и Минимумов на Разных Таймфреймах High Low MTF — это профессиональный индикатор, позволяющий трейдерам визуализировать ключевые зоны поддержки и сопротивления, основанные на максимумах и минимумах любого таймфрейма. Он позволяет отображать эти уровни с меньших или больших периодов непосредственно на текущем графике, обеспечивая полноценный многотаймфреймовый анализ рынка. Он подходит для скальпинга, внутридневной торговли, среднесрочной торговли и алгоритмически
Seasonal Cycle
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
Seasonal MT5 Indicator Откройте силу сезонности рынка с помощью индикатора Seasonal MT5, разработанного для дневного таймфрейма, чтобы выявлять и визуализировать повторяющиеся ценовые модели на основе исторических данных. Идеален для трейдеров, ищущих аналитическое преимущество на рынке Forex, акций или сырьевых товаров. Основные функции: Строит сезонную линию тренда на основе исторических дневных данных, показывая предсказуемые рыночные циклы. Отображает прямую линию, соединяющую сезонные экстр
GSV Williams
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
GSV – Guided Swing Value Levels Индикатор GSV – Guided Swing Value Levels разработан для трейдеров, которые хотят находить ценовые области, где рынок чаще всего реагирует с высокой статистической точностью. Его расчет вдохновлен идеями Ларри Вильямса, представленными в его книге «Long-Term Secrets to Short-Term Trading» , где подчеркивается важность статистического среднего колебаний рынка для прогнозирования уровней, где цена, вероятнее всего, остановится, скорректируется или развернется. Этот
Trading Report
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
Trading Report — лёгкий и чрезвычайно функциональный визуальный индикатор, который в реальном времени показывает основные данные по счёту и торговле — всё в одном элегантном, полностью перетаскиваемом мини-панели с минималистичным дизайном. Основные возможности Обновление на каждый тик (открытая позиция и плавающий P/L в реальном времени) Детали текущей позиции (BUY/SELL + объём + цена входа + плавающий P/L с зелёным/красным цветом) Daily P/L и изменение баланса за день (автоматическая окраска:
Pivot Price Round
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
Pivot Round Price — это индикатор, основанный на классических формулах Pivot Points (Classic Pivots), точно сохраняя исходные расчёты поддержки, сопротивления и центрального пивота, не изменяя ни одной части стандартной используемой математики. Отличие и главное преимущество этого индикатора заключается в том, что уровни автоматически корректируются до округлённых цен, что облегчает визуализацию на активах с несколькими знаками после запятой и делает уровни гораздо более значимыми на реальном гр
Avwap
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
Avwap Основные функции: Автоматический дневной VWAP (идеально перезапускается каждый день в 00:00 по времени сервера) 8 типов цен для расчёта: Close, (H+L+C)/3, (H+L)/2, (O+C)/2, (O+H+L+C)/4 и другие Режим Anchored VWAP: просто перетащите вертикальную линию в любую точку прошлого, и VWAP мгновенно пересчитывается с этого момента Цвет, толщина и стиль вертикальной линии полностью настраиваются (вы выбираете, как отображать якорь) Без надписей и текстов на графике Код чрезвычайно оптимизирован Гла
LBR Oscillator
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
LBR Oscillator – 3/10 Oscillator LBR Oscillator — это улучшенная версия классического индикатора 3/10 Oscillator, широко используемого и популяризированного профессиональным трейдером Линдой Рашке. Индикатор разработан с использованием оригинальной стандартной конфигурации Линды Рашке: скользящие средние с периодами 3 и 10 и сигнальная линия с периодом 16, с фокусом на анализе импульса и изменения рыночного ритма. Концептуальная основа – Как Линда Рашке использует 3/10 Oscillator Линда Рашке исп
Keltner Channel Color
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
Keltner Channel Color — это пользовательский индикатор для MetaTrader 5 (MQL5), предназначенный для улучшения визуализации тенденций и волатильности на графике. Он окрашивает бары или свечи на основе их относительного положения к Каналу Кельтнера, помогая трейдерам быстро идентифицировать зоны роста, падения и прорывов. Идеален для стратегий следования за трендом, скальпинга или анализа волатильности, этот индикатор упрощает чтение рынка, выделяя бары выше или ниже полос Кельтнера, а также бары,
ROC Color
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
Цветной ROC с скользящей средней и оповещениями - Продвинутый индикатор импульса Улучшенный Rate of Change (ROC)! Этот пользовательский индикатор для MetaTrader 5 предлагает ясный и интуитивный вид импульса рынка, идеальный для трейдеров, ищущих точные сигналы ускорения или замедления тенденций. Что такое ROC и его преимущества? Rate of Change (ROC) — это чистый осциллятор импульса, который измеряет процентное изменение цены по отношению к предыдущему периоду. Он подчеркивает скорость и силу цен
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв