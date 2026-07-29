VWAP Volume Profile Pro

Профессиональный анализ рыночной структуры

VWAP Volume Profile Pro — это профессиональный индикатор, объединяющий в одном решении VWAP, Volume Profile, Point of Control (POC), Value Area High (VAH) и Value Area Low (VAL).

Индикатор предназначен для объективного анализа структуры рынка на основе распределения объёмов и справедливой цены. Он помогает определить ключевые уровни поддержки и сопротивления, области накопления крупных участников рынка, оценить баланс покупателей и продавцов и находить наиболее вероятные торговые сценарии.

Подходит для анализа:

Forex

CFD

Акций

Индексов

Фьючерсов

Металлов

Нефти

Криптовалют

Почему VWAP Volume Profile Pro?

Большинство трейдеров используют отдельные индикаторы для анализа VWAP и профиля объёма.

VWAP Volume Profile Pro объединяет оба инструмента в единую систему анализа, позволяя одновременно оценивать:

справедливую цену актива;

распределение объёмов;

зоны интереса крупных участников;

области рыночного баланса;

потенциальные уровни поддержки и сопротивления;

статистическое отклонение цены от среднего значения.

Благодаря независимой настройке периодов VWAP и Volume Profile появляется возможность анализировать рынок сразу на нескольких временных горизонтах.

Основные возможности

Несколько периодов VWAP

Индикатор поддерживает расчёт VWAP для различных временных интервалов:

Дневной

Недельный

Месячный

Квартальный

Полугодовой

Годовой

Это позволяет использовать индикатор как для внутридневной торговли, так и для долгосрочного анализа рынка.

Полноценный Volume Profile

Автоматически рассчитываются:

Point of Control (POC)

Value Area High (VAH)

Value Area Low (VAL)

Горизонтальный профиль объёма показывает ценовые зоны, в которых была сосредоточена основная торговая активность, позволяя быстро определить наиболее важные уровни рынка.

Независимая настройка VWAP и Volume Profile

Одной из ключевых особенностей индикатора является независимый выбор периода расчёта для каждого инструмента.

Например:

Годовой VWAP + Годовой Volume Profile

Годовой VWAP + Квартальный Profile

Месячный VWAP + Квартальный Profile

Недельный VWAP + Дневной Profile

Такой подход позволяет одновременно анализировать глобальную структуру рынка и локальные зоны концентрации объёмов.

Полосы отклонения VWAP

Индикатор отображает статистические отклонения относительно линии VWAP.

Полностью настраиваются:

количество уровней;

коэффициенты отклонения;

отображение каждой полосы;

цвета;

толщина линий.

Полосы помогают определить области потенциальной перекупленности и перепроданности относительно справедливой цены.

Гибкая настройка Volume Profile

Настраиваются:

период построения профиля;

количество ценовых уровней;

процент Value Area;

ширина профиля;

цвета;

прозрачность;

отображение POC;

отображение VAH;

отображение VAL.

Все параметры легко адаптируются под любой стиль торговли.

Практическое применение

Индикатор одинаково эффективен для:

долгосрочного инвестирования;

позиционной торговли;

свинг-трейдинга;

среднесрочной торговли;

внутридневной торговли;

скальпинга.

Использование различных комбинаций VWAP и Volume Profile позволяет получать полную картину рынка независимо от рабочего таймфрейма.

Рекомендуемые настройки

D1 — Анализ глобального тренда

VWAP: Годовой

Volume Profile: Годовой

Используется для определения долгосрочного направления рынка, оценки стратегических зон объёма и положения текущей цены относительно справедливой стоимости за год.

H1 — Среднесрочная структура рынка

VWAP: Месячный

Volume Profile: Квартальный

Позволяет определить баланс покупателей и продавцов внутри текущего рыночного цикла и выделить наиболее значимые уровни поддержки и сопротивления.

M1–M5 — Внутридневная торговля

VWAP: Недельный

Volume Profile: Дневной

Оптимальная конфигурация для поиска внутридневных точек входа с использованием локальных зон концентрации объёма и оценки текущего рыночного баланса.

Преимущества

✔ Поддержка нескольких периодов VWAP.

✔ Полноценный горизонтальный Volume Profile.

✔ Автоматический расчёт POC, VAH и VAL.

✔ Независимая настройка периодов VWAP и Volume Profile.

✔ Настраиваемые полосы отклонения VWAP.

✔ Гибкая настройка отображения.

✔ Высокая скорость работы даже на больших объёмах исторических данных.

✔ Подходит для любых финансовых рынков.

✔ Эффективен на любых таймфреймах.

✔ Один индикатор вместо нескольких специализированных решений.

Для кого создан индикатор

VWAP Volume Profile Pro будет полезен:

профессиональным трейдерам;

проп-трейдерам;

инвесторам;

аналитикам;

управляющим капиталом;

начинающим трейдерам, изучающим анализ рыночной структуры.

Заключение

VWAP Volume Profile Pro — это универсальный профессиональный инструмент анализа рыночной структуры, объединяющий возможности VWAP и Volume Profile в одном индикаторе.

Он позволяет объективно оценивать справедливую цену, распределение объёмов и баланс участников рынка, что помогает принимать торговые решения на основе реальных рыночных данных, а не только классических технических индикаторов.

Независимая настройка периодов VWAP и Volume Profile делает индикатор одинаково эффективным как для стратегического анализа долгосрочных тенденций, так и для поиска точек входа внутри торгового дня.

Если ваша торговая система основана на понимании структуры рынка и объёмов, VWAP Volume Profile Pro станет одним из ключевых инструментов вашего анализа.