VWAP Volume Profile Pro

VWAP Volume Profile Pro

Профессиональный анализ рыночной структуры

VWAP Volume Profile Pro — это профессиональный индикатор, объединяющий в одном решении VWAP, Volume Profile, Point of Control (POC), Value Area High (VAH) и Value Area Low (VAL).

Индикатор предназначен для объективного анализа структуры рынка на основе распределения объёмов и справедливой цены. Он помогает определить ключевые уровни поддержки и сопротивления, области накопления крупных участников рынка, оценить баланс покупателей и продавцов и находить наиболее вероятные торговые сценарии.

Подходит для анализа:

  • Forex

  • CFD

  • Акций

  • Индексов

  • Фьючерсов

  • Металлов

  • Нефти

  • Криптовалют

Почему VWAP Volume Profile Pro?

Большинство трейдеров используют отдельные индикаторы для анализа VWAP и профиля объёма.

VWAP Volume Profile Pro объединяет оба инструмента в единую систему анализа, позволяя одновременно оценивать:

  • справедливую цену актива;

  • распределение объёмов;

  • зоны интереса крупных участников;

  • области рыночного баланса;

  • потенциальные уровни поддержки и сопротивления;

  • статистическое отклонение цены от среднего значения.

Благодаря независимой настройке периодов VWAP и Volume Profile появляется возможность анализировать рынок сразу на нескольких временных горизонтах.

Основные возможности

Несколько периодов VWAP

Индикатор поддерживает расчёт VWAP для различных временных интервалов:

  • Дневной

  • Недельный

  • Месячный

  • Квартальный

  • Полугодовой

  • Годовой

Это позволяет использовать индикатор как для внутридневной торговли, так и для долгосрочного анализа рынка.

Полноценный Volume Profile

Автоматически рассчитываются:

  • Point of Control (POC)

  • Value Area High (VAH)

  • Value Area Low (VAL)

Горизонтальный профиль объёма показывает ценовые зоны, в которых была сосредоточена основная торговая активность, позволяя быстро определить наиболее важные уровни рынка.

Независимая настройка VWAP и Volume Profile

Одной из ключевых особенностей индикатора является независимый выбор периода расчёта для каждого инструмента.

Например:

  • Годовой VWAP + Годовой Volume Profile

  • Годовой VWAP + Квартальный Profile

  • Месячный VWAP + Квартальный Profile

  • Недельный VWAP + Дневной Profile

Такой подход позволяет одновременно анализировать глобальную структуру рынка и локальные зоны концентрации объёмов.

Полосы отклонения VWAP

Индикатор отображает статистические отклонения относительно линии VWAP.

Полностью настраиваются:

  • количество уровней;

  • коэффициенты отклонения;

  • отображение каждой полосы;

  • цвета;

  • толщина линий.

Полосы помогают определить области потенциальной перекупленности и перепроданности относительно справедливой цены.

Гибкая настройка Volume Profile

Настраиваются:

  • период построения профиля;

  • количество ценовых уровней;

  • процент Value Area;

  • ширина профиля;

  • цвета;

  • прозрачность;

  • отображение POC;

  • отображение VAH;

  • отображение VAL.

Все параметры легко адаптируются под любой стиль торговли.

Практическое применение

Индикатор одинаково эффективен для:

  • долгосрочного инвестирования;

  • позиционной торговли;

  • свинг-трейдинга;

  • среднесрочной торговли;

  • внутридневной торговли;

  • скальпинга.

Использование различных комбинаций VWAP и Volume Profile позволяет получать полную картину рынка независимо от рабочего таймфрейма.

Рекомендуемые настройки

D1 — Анализ глобального тренда

VWAP: Годовой

Volume Profile: Годовой

Используется для определения долгосрочного направления рынка, оценки стратегических зон объёма и положения текущей цены относительно справедливой стоимости за год.

H1 — Среднесрочная структура рынка

VWAP: Месячный

Volume Profile: Квартальный

Позволяет определить баланс покупателей и продавцов внутри текущего рыночного цикла и выделить наиболее значимые уровни поддержки и сопротивления.

M1–M5 — Внутридневная торговля

VWAP: Недельный

Volume Profile: Дневной

Оптимальная конфигурация для поиска внутридневных точек входа с использованием локальных зон концентрации объёма и оценки текущего рыночного баланса.

Преимущества

✔ Поддержка нескольких периодов VWAP.

✔ Полноценный горизонтальный Volume Profile.

✔ Автоматический расчёт POC, VAH и VAL.

✔ Независимая настройка периодов VWAP и Volume Profile.

✔ Настраиваемые полосы отклонения VWAP.

✔ Гибкая настройка отображения.

✔ Высокая скорость работы даже на больших объёмах исторических данных.

✔ Подходит для любых финансовых рынков.

✔ Эффективен на любых таймфреймах.

✔ Один индикатор вместо нескольких специализированных решений.

Для кого создан индикатор

VWAP Volume Profile Pro будет полезен:

  • профессиональным трейдерам;

  • проп-трейдерам;

  • инвесторам;

  • аналитикам;

  • управляющим капиталом;

  • начинающим трейдерам, изучающим анализ рыночной структуры.

Заключение

VWAP Volume Profile Pro — это универсальный профессиональный инструмент анализа рыночной структуры, объединяющий возможности VWAP и Volume Profile в одном индикаторе.

Он позволяет объективно оценивать справедливую цену, распределение объёмов и баланс участников рынка, что помогает принимать торговые решения на основе реальных рыночных данных, а не только классических технических индикаторов.

Независимая настройка периодов VWAP и Volume Profile делает индикатор одинаково эффективным как для стратегического анализа долгосрочных тенденций, так и для поиска точек входа внутри торгового дня.

Если ваша торговая система основана на понимании структуры рынка и объёмов, VWAP Volume Profile Pro станет одним из ключевых инструментов вашего анализа.


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The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
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Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
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Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
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Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
Axiom Matrix
Issam Kassas
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Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
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Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (8)
Индикаторы
Trend Forecaster - это индикатор для MetaTrader 5, который объединяет сигналы пробоя, анализ возможных зон разворота, данные о рыночном диапазоне и визуальную панель статистики в одном рабочем пространстве на графике. Индикатор показывает сигналы Buy и Sell, отслеживает Average Range и Current Range, а также может автоматически настраивать Sensitivity для текущего символа и таймфрейма. Ручная настройка Sensitivity тоже доступна. Индикатор можно использовать на валютных парах Forex, металлах, акц
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
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Индикаторы
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
Индикаторы
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Power of Three AMD Protocol
Ravi Gurung
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Индикаторы
ICT PO3 (Power of 3) AMD Protocol Framework Indicator True Time & Structure Integration   |  Non-Repainting | Real-Time  | Multi-Asset  | MT4 Version Available Full Setup Guide & Strategy Playbook: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768683 MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/171742 Indicator Overview The ICT PO3 AMD Protocol Framework is a complete structural overlay for MetaTrader 5 that maps the True Daily Cycle directly onto your lower-timeframe execution chart. It projects
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
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Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Квантовый прорыв PRO       разработан, чтобы поднять ваше торговое путешествие к новым высотам с его инновационной и динамичной стратегией зоны прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса на основе поля
PZ Lopez Trend MT5
PZ TRADING SLU
Индикаторы
Этот индикатор отслеживает рыночную тенденцию с непревзойденной надежностью, игнорируя внезапные колебания и рыночный шум. Он был спроектирован для трендовых внутридневных графиков и небольших таймфреймов. Коэффициент выигрыша составляет около 85%. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Найти ситуации перепроданности / перекупленности Наслаждайтесь бесшумной торговлей в любое время Избегайте провалов на вн
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Trade2Telegram — плагин для автоматической отправки торговых уведомлений из MetaTrader в Telegram. Инструмент предназначен для трейдеров, управляющих капиталом, ведущих сигнальные каналы или обучающие сообщества. Плагин копирует все торговые операции из терминала и публикует их в выбранный чат, группу или канал Telegram. Сообщения отправляются автоматически при открытии и закрытии позиций, изменении уровней стоп-лосса и тейк-профита, срабатывании отложенных ордеров или частичном закрытии сделки.
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