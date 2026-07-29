VWAP Volume Profile Pro
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- Версия: 1.12
- Активации: 5
Профессиональный анализ рыночной структуры
VWAP Volume Profile Pro — это профессиональный индикатор, объединяющий в одном решении VWAP, Volume Profile, Point of Control (POC), Value Area High (VAH) и Value Area Low (VAL).
Индикатор предназначен для объективного анализа структуры рынка на основе распределения объёмов и справедливой цены. Он помогает определить ключевые уровни поддержки и сопротивления, области накопления крупных участников рынка, оценить баланс покупателей и продавцов и находить наиболее вероятные торговые сценарии.
Подходит для анализа:
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Forex
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CFD
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Акций
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Индексов
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Фьючерсов
-
Металлов
-
Нефти
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Криптовалют
Большинство трейдеров используют отдельные индикаторы для анализа VWAP и профиля объёма.
VWAP Volume Profile Pro объединяет оба инструмента в единую систему анализа, позволяя одновременно оценивать:
-
справедливую цену актива;
-
распределение объёмов;
-
зоны интереса крупных участников;
-
области рыночного баланса;
-
потенциальные уровни поддержки и сопротивления;
-
статистическое отклонение цены от среднего значения.
Благодаря независимой настройке периодов VWAP и Volume Profile появляется возможность анализировать рынок сразу на нескольких временных горизонтах.
Основные возможности
Несколько периодов VWAP
Индикатор поддерживает расчёт VWAP для различных временных интервалов:
-
Дневной
-
Недельный
-
Месячный
-
Квартальный
-
Полугодовой
-
Годовой
Это позволяет использовать индикатор как для внутридневной торговли, так и для долгосрочного анализа рынка.
Полноценный Volume Profile
Автоматически рассчитываются:
-
Point of Control (POC)
-
Value Area High (VAH)
-
Value Area Low (VAL)
Горизонтальный профиль объёма показывает ценовые зоны, в которых была сосредоточена основная торговая активность, позволяя быстро определить наиболее важные уровни рынка.
Независимая настройка VWAP и Volume Profile
Одной из ключевых особенностей индикатора является независимый выбор периода расчёта для каждого инструмента.
Например:
-
Годовой VWAP + Годовой Volume Profile
-
Годовой VWAP + Квартальный Profile
-
Месячный VWAP + Квартальный Profile
-
Недельный VWAP + Дневной Profile
Такой подход позволяет одновременно анализировать глобальную структуру рынка и локальные зоны концентрации объёмов.
Полосы отклонения VWAP
Индикатор отображает статистические отклонения относительно линии VWAP.
Полностью настраиваются:
-
количество уровней;
-
коэффициенты отклонения;
-
отображение каждой полосы;
-
цвета;
-
толщина линий.
Полосы помогают определить области потенциальной перекупленности и перепроданности относительно справедливой цены.
Гибкая настройка Volume Profile
Настраиваются:
-
период построения профиля;
-
количество ценовых уровней;
-
процент Value Area;
-
ширина профиля;
-
цвета;
-
прозрачность;
-
отображение POC;
-
отображение VAH;
-
отображение VAL.
Все параметры легко адаптируются под любой стиль торговли.Практическое применение
Индикатор одинаково эффективен для:
-
долгосрочного инвестирования;
-
позиционной торговли;
-
свинг-трейдинга;
-
среднесрочной торговли;
-
внутридневной торговли;
-
скальпинга.
Использование различных комбинаций VWAP и Volume Profile позволяет получать полную картину рынка независимо от рабочего таймфрейма.Рекомендуемые настройки
D1 — Анализ глобального тренда
VWAP: Годовой
Volume Profile: Годовой
Используется для определения долгосрочного направления рынка, оценки стратегических зон объёма и положения текущей цены относительно справедливой стоимости за год.
H1 — Среднесрочная структура рынка
VWAP: Месячный
Volume Profile: Квартальный
Позволяет определить баланс покупателей и продавцов внутри текущего рыночного цикла и выделить наиболее значимые уровни поддержки и сопротивления.
M1–M5 — Внутридневная торговля
VWAP: Недельный
Volume Profile: Дневной
Оптимальная конфигурация для поиска внутридневных точек входа с использованием локальных зон концентрации объёма и оценки текущего рыночного баланса.Преимущества
✔ Поддержка нескольких периодов VWAP.
✔ Полноценный горизонтальный Volume Profile.
✔ Автоматический расчёт POC, VAH и VAL.
✔ Независимая настройка периодов VWAP и Volume Profile.
✔ Настраиваемые полосы отклонения VWAP.
✔ Гибкая настройка отображения.
✔ Высокая скорость работы даже на больших объёмах исторических данных.
✔ Подходит для любых финансовых рынков.
✔ Эффективен на любых таймфреймах.
✔ Один индикатор вместо нескольких специализированных решений.Для кого создан индикатор
VWAP Volume Profile Pro будет полезен:
-
профессиональным трейдерам;
-
проп-трейдерам;
-
инвесторам;
-
аналитикам;
-
управляющим капиталом;
-
начинающим трейдерам, изучающим анализ рыночной структуры.
Заключение
VWAP Volume Profile Pro — это универсальный профессиональный инструмент анализа рыночной структуры, объединяющий возможности VWAP и Volume Profile в одном индикаторе.
Он позволяет объективно оценивать справедливую цену, распределение объёмов и баланс участников рынка, что помогает принимать торговые решения на основе реальных рыночных данных, а не только классических технических индикаторов.
Независимая настройка периодов VWAP и Volume Profile делает индикатор одинаково эффективным как для стратегического анализа долгосрочных тенденций, так и для поиска точек входа внутри торгового дня.
Если ваша торговая система основана на понимании структуры рынка и объёмов, VWAP Volume Profile Pro станет одним из ключевых инструментов вашего анализа.