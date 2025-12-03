ScalperTrailingEA

Этот советник (100% автоматический) может комбинировать два индикатора для создания стратегии, эта версия под названием «Медвежья версия» (ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ) содержит 2 индикатора: CCI и RSI. С помощью простого личного сообщения вы можете связаться со мной, чтобы попросить вашу «медвежью» (или SUPERIOR версию) советника с выбранными вами индикаторами и с вашими условиями, и после того, как я согласен, я выставлю его здесь на рынок, или перейду по ссылке на внизу страницы, которая приведет вас к

FREE