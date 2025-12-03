ScalperTrailingEA

📌 ScalperTrailingEA — высокочастотный скальпирующий советник

ScalperTrailingEA — это полностью автоматизированный скальпирующий робот, разработанный для краткосрочной торговли (M1–H1) с использованием отложенных ордеров (BuyStop и SellStop). Советник открывает сделки в начале нового бара, устанавливает жёсткий Stop Loss и активирует трейлинг-стоп при движении в прибыль.

Для торговли с правильным исполнением стопа, используйте брокера tickmill_com с реферальным кодом IB92839672


Стратегия основана на ценовом действии и волатильности (ATR). Она автоматически адаптируется под условия рынка:

  • не торгует при высоком спреде,
  • блокирует входы при низкой волатильности,
  • корректирует лот под текущий депозит и риск,
  • соблюдает все ограничения брокера ( SYMBOL_VOLUME_MIN , SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL и др.).

Советник прошёл все проверки, необходимые для публикации в Маркете:
✅ Поддержка любых символов (EURUSD, XAUUSD, GBPJPY и др.)
✅ Безопасные торговые запросы (все OrderSend , OrderModify , OrderDelete проверяются)
✅ Нет скрытых ограничений — работает даже на NZDUSD
✅ Учёт маржи, лота, спреда и freeze level

⚙️ Параметры советника

Управление лотом
Параметр
По умолчанию
Описание
LotSize
0.1
Фиксированный размер лота (если UseRiskPercent = false ).
UseRiskPercent
false
Включить расчёт лота по проценту риска от депозита?
RiskPercent
1.0
Процент от депозита, который вы готовы потерять в одной сделке (только если UseRiskPercent = true ).
RiskPips
20
Предполагаемое расстояние до Stop Loss в пипсах — используется для расчёта лота. Должно совпадать с StopLossPips !

Торговая логика
Параметр
По умолчанию
Описание
OffsetPointsPips
80
На каком расстоянии (в пипсах) от цены открытия бара выставлять BuyStop (+) и SellStop (–).
StopLossPips
40
Размер Stop Loss в пипсах от цены активации отложенного ордера.
TrailingStopPips
40
Трейлинг-стоп (в пипсах) — автоматически переносит Stop Loss в безубыток и далее.
MaxSpreadPoints
30
Максимально допустимый спред в пунктах (не в пипсах!). При превышении — торговля блокируется. Пример: 30 = 3.0 пипса на EURUSD (5 знаков).
UseATRFilter
true
Включить фильтр по волатильности (ATR)?
ATRPeriod
4
Период индикатора ATR.
MinATRPips
3
Минимальное значение ATR (в пунктах), при котором разрешена торговля. Рекомендуется ставить очень низкое значение (например, 0.00001 ), чтобы избежать отсутствия торговли на спокойных инструментах (NZDUSD).
UseATRFilterUP     true Открытие ордера открывались только если текущее значение ATR больше предыдущего:

Управление ордерами
Параметр
По умолчанию
Описание
MagicNumber
8
Уникальный номер для идентификации ордеров советника. Измените, если запускаете несколько копий.
Comm_BuyStop
"ST v1.8 BuyStop"
Комментарий для ордеров BuyStop (отображается в истории).
Comm_SellStop
"ST v1.8 SellStop"
Комментарий для ордеров SellStop.

🔒 Безопасность и надёжность

  • ✔️ Лот автоматически нормализуется под требования символа ( SYMBOL_VOLUME_MIN/MAX/STEP )
  • ✔️ Перед каждым ордером проверяется наличие маржи через AccountFreeMarginCheck()
  • ✔️ Уровни SL/TP автоматически корректируются под SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL
  • ✔️ Запрещена модификация ордера без фактического изменения уровней
  • ✔️ Все торговые функции проверяют возвращаемое значение (нет «тихих» ошибок)

📈 Рекомендации

  • Счёт: ECN/RAW с низким спредом и быстрым исполнением
  • Депозит: от $100 (для лота 0.01)
  • Инструменты: EURUSD, XAUUSD, GBPUSD (высокая ликвидность)
  • Таймфреймы: M5, M15, H1
  • VPS: обязательна для круглосуточной работы

Важно: Если вы используете расчёт лота по риску ( UseRiskPercent = true ), убедитесь, что RiskPips совпадает с вашим StopLossPips . Иначе риск будет рассчитан неправильно.


Фильтр:
lisi 7887
1574
lisi 7887 2025.12.04 09:42 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Aliaksandr Sych
924
Ответ разработчика Aliaksandr Sych 2025.12.04 10:02
be careful, for it to properly work the broker must provide execution of the order according to the limit order https://tickmill.link/4pLAnST
Konstantin Grihin
268
Konstantin Grihin 2025.12.03 17:14 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Ответ на отзыв