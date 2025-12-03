ScalperTrailingEA
- Эксперты
- Aliaksandr Sych
- Версия: 1.8
- Обновлено: 15 декабря 2025
- Активации: 5
📌 ScalperTrailingEA — высокочастотный скальпирующий советник
ScalperTrailingEA — это полностью автоматизированный скальпирующий робот, разработанный для краткосрочной торговли (M1–H1) с использованием отложенных ордеров (BuyStop и SellStop). Советник открывает сделки в начале нового бара, устанавливает жёсткий Stop Loss и активирует трейлинг-стоп при движении в прибыль.
Для торговли с правильным исполнением стопа, используйте брокера tickmill_com с реферальным кодом IB92839672
Стратегия основана на ценовом действии и волатильности (ATR). Она автоматически адаптируется под условия рынка:
- не торгует при высоком спреде,
- блокирует входы при низкой волатильности,
- корректирует лот под текущий депозит и риск,
- соблюдает все ограничения брокера ( SYMBOL_VOLUME_MIN , SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL и др.).
Советник прошёл все проверки, необходимые для публикации в Маркете:
✅ Поддержка любых символов (EURUSD, XAUUSD, GBPJPY и др.)
✅ Безопасные торговые запросы (все OrderSend , OrderModify , OrderDelete проверяются)
✅ Нет скрытых ограничений — работает даже на NZDUSD
✅ Учёт маржи, лота, спреда и freeze level
⚙️ Параметры советника
Управление лотом
|
Параметр
|
По умолчанию
|
Описание
|
LotSize
|
0.1
|
Фиксированный размер лота (если UseRiskPercent = false ).
|
UseRiskPercent
|
false
|
Включить расчёт лота по проценту риска от депозита?
|
RiskPercent
|
1.0
|
Процент от депозита, который вы готовы потерять в одной сделке (только если UseRiskPercent = true ).
|
RiskPips
|
20
|
Предполагаемое расстояние до Stop Loss в пипсах — используется для расчёта лота. Должно совпадать с StopLossPips !
Торговая логика
|
Параметр
|
По умолчанию
|
Описание
|
OffsetPointsPips
|80
|
На каком расстоянии (в пипсах) от цены открытия бара выставлять BuyStop (+) и SellStop (–).
|
StopLossPips
|
40
|
Размер Stop Loss в пипсах от цены активации отложенного ордера.
|
TrailingStopPips
|
40
|
Трейлинг-стоп (в пипсах) — автоматически переносит Stop Loss в безубыток и далее.
|
MaxSpreadPoints
|
30
|
Максимально допустимый спред в пунктах (не в пипсах!). При превышении — торговля блокируется. Пример: 30 = 3.0 пипса на EURUSD (5 знаков).
|
UseATRFilter
|
true
|
Включить фильтр по волатильности (ATR)?
|
ATRPeriod
|
4
|
Период индикатора ATR.
|
MinATRPips
|
3
|
Минимальное значение ATR (в пунктах), при котором разрешена торговля. Рекомендуется ставить очень низкое значение (например, 0.00001 ), чтобы избежать отсутствия торговли на спокойных инструментах (NZDUSD).
|UseATRFilterUP
|true
|Открытие ордера открывались только если текущее значение ATR больше предыдущего:
Управление ордерами
|
Параметр
|
По умолчанию
|
Описание
|
MagicNumber
|
8
|
Уникальный номер для идентификации ордеров советника. Измените, если запускаете несколько копий.
|
Comm_BuyStop
|
"ST v1.8 BuyStop"
|
Комментарий для ордеров BuyStop (отображается в истории).
|
Comm_SellStop
|
"ST v1.8 SellStop"
|
Комментарий для ордеров SellStop.
🔒 Безопасность и надёжность
- ✔️ Лот автоматически нормализуется под требования символа ( SYMBOL_VOLUME_MIN/MAX/STEP )
- ✔️ Перед каждым ордером проверяется наличие маржи через AccountFreeMarginCheck()
- ✔️ Уровни SL/TP автоматически корректируются под SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL
- ✔️ Запрещена модификация ордера без фактического изменения уровней
- ✔️ Все торговые функции проверяют возвращаемое значение (нет «тихих» ошибок)
📈 Рекомендации
- Счёт: ECN/RAW с низким спредом и быстрым исполнением
- Депозит: от $100 (для лота 0.01)
- Инструменты: EURUSD, XAUUSD, GBPUSD (высокая ликвидность)
- Таймфреймы: M5, M15, H1
- VPS: обязательна для круглосуточной работы
❗ Важно: Если вы используете расчёт лота по риску ( UseRiskPercent = true ), убедитесь, что RiskPips совпадает с вашим StopLossPips . Иначе риск будет рассчитан неправильно.
Пользователь не оставил комментарий к оценке