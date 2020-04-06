Introdução

O Golden Breakout Rider utiliza um algoritmo altamente eficiente para identificar faixas de preço estáveis e de rápida variação, executando ordens pendentes no ouro (XAUUSD).

Sem IA, sem grade, sem martingale, sem quaisquer estratégias de negociação perigosas ou obscuras.

O Golden Breakout Rider originalmente se chamaria Free Rider, mas como continha palavras proibidas, não foi aprovado. O nome Free Rider queria transmitir a ideia de que este EA “pega carona” nos movimentos rápidos após períodos de estabilidade, lucrando com isso.

Free Rider (Golden Breakout Rider) não é gratuito, mas também não é caro. O preço atual é de $32

Configuração Recomendada