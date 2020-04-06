Golden Breakout Rider
- Experts
- Shui Hua Li
- Versão: 2.1
- Atualizado: 4 dezembro 2025
- Ativações: 15
Introdução
O Golden Breakout Rider utiliza um algoritmo altamente eficiente para identificar faixas de preço estáveis e de rápida variação, executando ordens pendentes no ouro (XAUUSD).
Sem IA, sem grade, sem martingale, sem quaisquer estratégias de negociação perigosas ou obscuras.
O Golden Breakout Rider originalmente se chamaria Free Rider, mas como continha palavras proibidas, não foi aprovado. O nome Free Rider queria transmitir a ideia de que este EA “pega carona” nos movimentos rápidos após períodos de estabilidade, lucrando com isso.
Free Rider (Golden Breakout Rider) não é gratuito, mas também não é caro. O preço atual é de $32
Configuração Recomendada
- Período de tempo: M1
- Depósito inicial: mínimo $200
- Ativo: XAUUSD
- Alavancagem: mínimo 1:30
- Corretora: sem restrições
- Sinal de negociação: em preparação