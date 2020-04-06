概要

Golden Breakout Rider は、非常に効率的なアルゴリズムを利用して、価格が安定しつつ急速に変動するレンジを検出し、ゴールド（XAUUSD）の指値注文による取引を行います。

AI なし、グリッドなし、マーチンゲールなし、不透明で危険な取引戦略も一切ありません。

Golden Breakout Rider は当初「Free Rider」と名付ける予定でしたが、禁止ワードが含まれていたため審査を通過できませんでした。ここでいう Free Rider とは、この EA が価格の安定と急変に「便乗」して利益を得る、という意味です。

Free Rider (Golden Breakout Rider) は無料ではありませんが、高価でもなく、現在の価格は $32 です

推奨設定