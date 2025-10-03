Golden Breakout Rider

Introduction

Golden Breakout Rider utilise un algorithme très efficace pour identifier les zones de prix stables et à évolution rapide, et passer des ordres en attente sur l'or (XAUUSD).

Pas d'IA, pas de grille, pas de martingale, aucune stratégie de trading risquée ou opaque.

Golden Breakout Rider devait initialement s'appeler Free Rider, mais le nom a été rejeté en raison de mots interdits. Free Rider voulait suggérer que cet EA profite en « faisant du stop » lorsque le prix est stable ou en rapide mouvement.

Free Rider (Golden Breakout Rider) n'est pas gratuit, mais il n'est pas cher non plus, prix actuel : 30 $

Configuration recommandée

  • Période : M1
  • Dépôt minimum : 200 $
  • Instrument de trading : XAUUSD
  • Effet de levier : minimum 1:30
  • Broker : aucune restriction
  • Fichier de configuration : Cliquez pour télécharger
  • Signaux de trading : en préparation

AI Knights of the Round
Shui Hua Li
Experts
La plupart des EA AI facilement testables sont trompeurs Nous savons tous que l'utilisation de l'IA (c’est-à-dire des grands modèles) nécessite d’envoyer des requêtes. Mais la documentation MQL5 indique clairement que la fonction WebRequest() ne peut pas être exécutée dans le testeur de stratégie. (WebRequest() cannot be executed in the Strategy Tester.) Ainsi, les EA AI qui peuvent être facilement testés sont en grande partie trompeurs, ou bien l'IA dans ces EA joue seulement un rôle décoratif
