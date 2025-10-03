Introduction

Golden Breakout Rider utilise un algorithme très efficace pour identifier les zones de prix stables et à évolution rapide, et passer des ordres en attente sur l'or (XAUUSD).

Pas d'IA, pas de grille, pas de martingale, aucune stratégie de trading risquée ou opaque.

Golden Breakout Rider devait initialement s'appeler Free Rider, mais le nom a été rejeté en raison de mots interdits. Free Rider voulait suggérer que cet EA profite en « faisant du stop » lorsque le prix est stable ou en rapide mouvement.

Free Rider (Golden Breakout Rider) n'est pas gratuit, mais il n'est pas cher non plus, prix actuel : 30 $

Configuration recommandée