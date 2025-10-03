Golden Breakout Rider

Introduzione

Golden Breakout Rider utilizza un algoritmo estremamente efficiente per identificare le fasi di prezzo stabili o in rapida evoluzione, eseguendo ordini pendenti sul metallo prezioso oro (XAUUSD).

Nessuna AI, nessuna griglia, nessun martingala, nessuna strategia di trading rischiosa o opaca.

Golden Breakout Rider inizialmente doveva chiamarsi Free Rider, ma il nome non è stato approvato a causa di parole vietate. L’idea di Free Rider era sottolineare che questo EA “fa l’autostop” sui movimenti di prezzo stabili o rapidi, traendo profitto da essi.

Free Rider (Golden Breakout Rider) non è gratuito, ma nemmeno costoso, attualmente prezzo $30

Configurazione consigliata

  • Timeframe: M1
  • Deposito iniziale: minimo $200
  • Strumento: XAUUSD
  • Leva: minimo 1:30
  • Broker: qualsiasi
  • Set file: clicca per scaricare
  • Segnali di trading: in preparazione

