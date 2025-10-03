Golden Breakout Rider
- Shui Hua Li
Introduzione
Golden Breakout Rider utilizza un algoritmo estremamente efficiente per identificare le fasi di prezzo stabili o in rapida evoluzione, eseguendo ordini pendenti sul metallo prezioso oro (XAUUSD).
Nessuna AI, nessuna griglia, nessun martingala, nessuna strategia di trading rischiosa o opaca.
Golden Breakout Rider inizialmente doveva chiamarsi Free Rider, ma il nome non è stato approvato a causa di parole vietate. L’idea di Free Rider era sottolineare che questo EA “fa l’autostop” sui movimenti di prezzo stabili o rapidi, traendo profitto da essi.
Configurazione consigliata
- Timeframe: M1
- Deposito iniziale: minimo $200
- Strumento: XAUUSD
- Leva: minimo 1:30
- Broker: qualsiasi
- Set file: clicca per scaricare
