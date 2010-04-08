소개

Golden Breakout Rider는 매우 효율적인 알고리즘을 사용하여 가격이 안정적이거나 급격히 변동하는 구간을 식별하고, 골드(XAUUSD) 매수/매도 대기 주문을 실행합니다.

AI 없음, 그리드 없음, 마틴게일 없음, 위험하고 불투명한 거래 전략 없음.

Golden Breakout Rider는 원래 Free Rider라는 이름을 지으려 했으나, 금지된 단어가 포함되어 검증에 통과하지 못했습니다. Free Rider라는 이름은 이 EA가 가격이 안정적이고 급변할 때 '편승'하여 수익을 얻는다는 의미를 담고 있습니다.

Free Rider (Golden Breakout Rider)는 무료가 아니지만, 비싸지 않습니다. 현재 가격 $32

추천 설정