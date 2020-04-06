Introducción

Golden Breakout Rider utiliza un algoritmo altamente eficiente para identificar rangos de precios estables con cambios rápidos, y realiza operaciones pendientes en oro (XAUUSD).

Sin IA, sin grid, sin martingala, sin ninguna estrategia peligrosa u opaca.

Golden Breakout Rider originalmente iba a llamarse Free Rider, pero debido a palabras prohibidas no pasó la verificación. El nombre Free Rider quería expresar que este EA “aprovecha el viaje” cuando el precio está estable o cambia rápidamente, y obtiene beneficios de ello.

Free Rider (Golden Breakout Rider) no es gratuito, pero tampoco caro, actualmente su precio es de $32

Configuración recomendada