Golden Breakout Rider
- Asesores Expertos
- Shui Hua Li
- Versión: 2.1
- Actualizado: 4 diciembre 2025
- Activaciones: 15
Introducción
Golden Breakout Rider utiliza un algoritmo altamente eficiente para identificar rangos de precios estables con cambios rápidos, y realiza operaciones pendientes en oro (XAUUSD).
Sin IA, sin grid, sin martingala, sin ninguna estrategia peligrosa u opaca.
Golden Breakout Rider originalmente iba a llamarse Free Rider, pero debido a palabras prohibidas no pasó la verificación. El nombre Free Rider quería expresar que este EA “aprovecha el viaje” cuando el precio está estable o cambia rápidamente, y obtiene beneficios de ello.
Configuración recomendada
- Período de tiempo: M1
- Depósito mínimo: $200
- Instrumento: XAUUSD
- Apalancamiento: mínimo 1:30
- Bróker: sin restricción
- Señales de trading: en preparación