Evara MT5

Вводное предложение: 800 для ранних покупателей. Как только будут проданы 15 копий, цена вырастет до 1112. В настоящее время продано 1 копий.


Evara - Алгоритмическая торговля следующего поколения

Поддерживается современным ИИ и адаптивным машинным обучением, Evara непрерывно развивается в соответствии с рыночными условиями, сочетая распознавание исторических паттернов с выполнением в реальном времени для повышения точности торговых операций.


  1. Напишите мне, чтобы получить Пробную лицензию с ограничением на демонстрационную торговлю на несколько дней.
  2. После покупки напишите мне, чтобы получить Бесплатного робота для вашего доверия.

  • Руководство по бэктестированию: свяжитесь со мной напрямую, и я предоставлю вам файл настроек и шаги.


[Канал для новостей и обновлений]  


Основные торговые преимущества:

  • Стратегия скальпинга на основе ATR – Применяет данные о средней истинной амплитуде для временных быстрых скальпов в волатильных условиях, оптимизируя точность входа и выхода
  • Фильтр точности RSI - Наш собственный алгоритм RSI фильтрует 87% ложных сигналов, сохраняя высокую вероятность входов
  • Технология временной торговли - Встроенный фильтр времени торговли автоматически фокусируется на пиковых периодах ликвидности во время сессий


Профессиональные рисковые контроли:

Evara включает многослойную защиту с:

  • Фиксация прибыли на основе анализа волатильности
  • Мониторинг понижения в реальном времени
  • Автоматическое снижение рисков в условиях высокой волатильности

Простая установка 

Установка занимает секунды - просто присоедините к графику EURUSD (M15)

[Руководство о том, как запустить EA]


Оптимизировано для нескольких валютных пар, включая:EURUSD,USDCAD,NZDUSD

Минимальные требования:

  • $100 (Стандартный режим)
  • $1000 (Рискованный режим)

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для получения уведомлений в реальном времени, экспертных настроек и обновлений.

"Торгуйте с точностью, а не наугад. Позвольте интеллектуальным алгоритмам Evara работать 24/5, чтобы увеличить ваш счет."

