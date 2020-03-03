Вводное предложение: 800 для ранних покупателей. Как только будут проданы 15 копий, цена вырастет до 1112. В настоящее время продано 1 копий.





Evara - Алгоритмическая торговля следующего поколения

Поддерживается современным ИИ и адаптивным машинным обучением, Evara непрерывно развивается в соответствии с рыночными условиями, сочетая распознавание исторических паттернов с выполнением в реальном времени для повышения точности торговых операций.





Напишите мне, чтобы получить Пробную лицензию с ограничением на демонстрационную торговлю на несколько дней. После покупки напишите мне, чтобы получить Бесплатного робота для вашего доверия.

Руководство по бэктестированию: свяжитесь со мной напрямую, и я предоставлю вам файл настроек и шаги.





[Канал для новостей и обновлений]





Основные торговые преимущества:

Стратегия скальпинга на основе ATR – Применяет данные о средней истинной амплитуде для временных быстрых скальпов в волатильных условиях, оптимизируя точность входа и выхода

Фильтр точности RSI - Наш собственный алгоритм RSI фильтрует 87% ложных сигналов, сохраняя высокую вероятность входов

Технология временной торговли - Встроенный фильтр времени торговли автоматически фокусируется на пиковых периодах ликвидности во время сессий





Evara включает многослойную защиту с:

Фиксация прибыли на основе анализа волатильности

Мониторинг понижения в реальном времени

Автоматическое снижение рисков в условиях высокой волатильности





Установка занимает секунды - просто присоедините к графику EURUSD (M15)

[Руководство о том, как запустить EA]





Оптимизировано для нескольких валютных пар, включая:EURUSD,USDCAD,NZDUSD

Минимальные требования:

$100 (Стандартный режим)

$1000 (Рискованный режим)





Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для получения уведомлений в реальном времени, экспертных настроек и обновлений.

"Торгуйте с точностью, а не наугад. Позвольте интеллектуальным алгоритмам Evara работать 24/5, чтобы увеличить ваш счет."