Evara MT5
Вводное предложение: 800 для ранних покупателей. Как только будут проданы 15 копий, цена вырастет до 1112. В настоящее время продано 1 копий.
Evara - Алгоритмическая торговля следующего поколения
Поддерживается современным ИИ и адаптивным машинным обучением, Evara непрерывно развивается в соответствии с рыночными условиями, сочетая распознавание исторических паттернов с выполнением в реальном времени для повышения точности торговых операций.
Основные торговые преимущества:
- Стратегия скальпинга на основе ATR – Применяет данные о средней истинной амплитуде для временных быстрых скальпов в волатильных условиях, оптимизируя точность входа и выхода
- Фильтр точности RSI - Наш собственный алгоритм RSI фильтрует 87% ложных сигналов, сохраняя высокую вероятность входов
- Технология временной торговли - Встроенный фильтр времени торговли автоматически фокусируется на пиковых периодах ликвидности во время сессий
Профессиональные рисковые контроли:
Evara включает многослойную защиту с:
- Фиксация прибыли на основе анализа волатильности
- Мониторинг понижения в реальном времени
- Автоматическое снижение рисков в условиях высокой волатильности
Установка занимает секунды - просто присоедините к графику EURUSD (M15)
Оптимизировано для нескольких валютных пар, включая:EURUSD,USDCAD,NZDUSD
Минимальные требования:
- $100 (Стандартный режим)
- $1000 (Рискованный режим)
"Торгуйте с точностью, а не наугад. Позвольте интеллектуальным алгоритмам Evara работать 24/5, чтобы увеличить ваш счет."