SMC Larry Williams Structure MT4

SMC Larry Williams Structure est un indicateur permettant d'analyser les structures des graphiques de prix qui construit et relie les points de swing les plus importants en utilisant la méthode du célèbre trader Larry Williams de son best-seller « Long-Term Secrets of Short-Term Trading », créant une base solide pour adapter la structure du marché et analyser les domaines d'intérêt des grands participants en utilisant le concept Smart Money.

La construction des swings repose sur une logique simple et claire — identifier les extrêmes locaux clés où la barre médiane parmi trois barres consécutives devient un maximum ou un minimum évident par rapport aux barres voisines. La particularité de la méthode de Larry Williams, différente des fractales classiques de Bill Williams, est la règle additionnelle suivante : si la bougie centrale forme un maximum local (son High est supérieur aux Highs des bougies voisines), alors son Low doit également être supérieur aux Lows des bougies voisines — formant ainsi un « creux » de l’autre côté. De manière similaire, pour un minimum local, le Low de la bougie centrale est inférieur aux Lows des voisines, tandis que le High est supérieur aux Highs voisins. Cette condition permet de définir des swings significatifs de façon plus claire et univoque, réduisant les faux signaux et augmentant la fiabilité de la structure formée.

Une attention particulière est portée au traitement des barres internes et externes : l’indicateur ignore les barres internes (inside bars), les excluant de la formation des swings clés pour éviter les extrêmes « bruités », et se concentre sur les barres significatives liées à l’activité des acteurs qui font réellement bouger le marché. Cette approche est essentielle pour analyser la structure du marché et tenir compte des zones d’accumulation/distribution.

L’utilisation de cette technique offre aux traders :

  1. Une base structurelle transparente et rigoureuse pour le marquage ultérieur des blocs d’ordres, zones de liquidité, niveaux clés de l’offre et de la demande, ainsi que tous les autres éléments du concept Smart Money populaire aujourd’hui
  2. La confiance dans l’objectivité des extrêmes identifiés, puisqu’ils sont formés selon une règle vérifiée et stricte
  3. Un marquage automatique, libérant le trader du travail routinier et évitant les erreurs de marquage manuel
  4. La universalité de la méthode, applicable à différents timeframes et instruments
  5. Des réglages flexibles des paramètres d’historique et des filtres permettant d’adapter l’indicateur à diverses conditions de marché et styles de trading

SMC Larry Williams Structure est un pont entre l’analyse classique des swings et les modèles modernes dans le cadre du Smart Money Concept. L’indicateur tente d’aider le trader à reconnaître la structure du marché « à travers les yeux » des gros acteurs, en utilisant une méthode mathématiquement fondée et claire pour identifier les extrêmes locaux, améliorant ainsi la qualité des décisions de trading et allégeant le trader d’une partie du travail routinier de marquage.

L’indicateur offre la possibilité de mettre en évidence visuellement les points pivots clés avec des lignes de tendance, affichées directement sur le graphique des prix.

Modes activables (Mode) :

  • Standard — la couleur reflète la direction des lignes individuelles vers le haut ou vers le bas sur chaque segment.
  • Structural — les lignes sont tracées selon la définition classique de la tendance, où les maxima et minima augmentent ou diminuent de manière successive. Cela souligne la structure ondulatoire du prix et ses cycles d’impulsions et de corrections selon l’analyse technique classique.
  • Disable — désactive le marquage graphique.

De plus, l’indicateur affiche visuellement la taille des vagues de prix entre les points pivots clés à l’aide d’étiquettes textuelles. Ces étiquettes sont automatiquement placées près des extrêmes (maxima et minima) et montrent l’amplitude du mouvement de prix entre swings adjacents en nombre de points. Cela aide les traders à évaluer rapidement l’amplitude des vagues et à intégrer cette mesure dans l’identification des niveaux et zones d’intérêt, comme les blocs d’ordres ou les zones d’accumulation/distribution, particulièrement important dans l’analyse selon le concept Smart Money.

Pour plus de commodité, deux modes d’alerte ont été ajoutés :

  1. BoS (décomposition structurelle)
  2. ChoCH (changement de caractère)
  3. Percée d'un extrême unilatéral
  4. Changement de direction de la ligne

Si d’autres alertes avec des logiques différentes sont nécessaires, contactez-moi et je les ajouterai dans les mises à jour futures.

Paramètres de l’indicateur :

Réglage Description
 Maximum number of bars to analyze  Nombre maximal de barres à analyser
 Inside bar search radius
  Activation du mode de recherche des barres internes
 Radius size (in bars)  Taille du rayon (en barres)
 Number of graphic lines  Nombre de lignes graphiques
 Mode of graphical line rendering  Mode d'affichage des lignes graphiques
 Color for lines up  Couleur pour les lignes ascendantes
 Color for lines down  Couleur pour les lignes descendantes
 Width of lines up  Largeur des lignes ascendantes
 Show size labels  Afficher les étiquettes de taille
 Font size  Taille de la police
 Font color  Couleur de la police
 Maximum number of labels to display  Nombre maximal d’étiquettes à afficher
 Show AVG  Afficher la moyenne
 Show MED  Afficher la médiane
 Number of lines for calculation  Nombre de lignes pour le calcul
 Font size (AVG)  Taille de la police (moyenne)
 Text color (AVG)  Couleur du texte (moyenne)
 Font size (MED)  Taille de la police (médiane)
 Text color (MED)  Couleur du texte (médiane)
 Alert when line reverses  Alerte au renversement de ligne
 Alert of breaking through the last extremum  Alerte au franchissement du dernier extrême
 Push  Notifications push vers l’app MT sur mobile
 Sound  Alerte sonore
 Sound file  Fichier sonore
 Mail  E-mail
 Mail subject  Objet de l’e-mail
 Delete objects when indicator is removed   Nettoyage du graphique à la suppression de l’indicateur


