SMC Larry Williams Structure MT4

SMC Larry Williams Structure est un indicateur permettant d'analyser les structures des graphiques de prix qui construit et relie les points de swing les plus importants en utilisant la méthode du célèbre trader Larry Williams de son best-seller « Long-Term Secrets of Short-Term Trading », créant une base solide pour adapter la structure du marché et analyser les domaines d'intérêt des grands participants en utilisant le concept Smart Money.

La construction des swings repose sur une logique simple et claire — identifier les extrêmes locaux clés où la barre médiane parmi trois barres consécutives devient un maximum ou un minimum évident par rapport aux barres voisines. La particularité de la méthode de Larry Williams, différente des fractales classiques de Bill Williams, est la règle additionnelle suivante : si la bougie centrale forme un maximum local (son High est supérieur aux Highs des bougies voisines), alors son Low doit également être supérieur aux Lows des bougies voisines — formant ainsi un « creux » de l’autre côté. De manière similaire, pour un minimum local, le Low de la bougie centrale est inférieur aux Lows des voisines, tandis que le High est supérieur aux Highs voisins. Cette condition permet de définir des swings significatifs de façon plus claire et univoque, réduisant les faux signaux et augmentant la fiabilité de la structure formée.

Une attention particulière est portée au traitement des barres internes et externes : l’indicateur ignore les barres internes (inside bars), les excluant de la formation des swings clés pour éviter les extrêmes « bruités », et se concentre sur les barres significatives liées à l’activité des acteurs qui font réellement bouger le marché. Cette approche est essentielle pour analyser la structure du marché et tenir compte des zones d’accumulation/distribution.

L’utilisation de cette technique offre aux traders :



Une base structurelle transparente et rigoureuse pour le marquage ultérieur des blocs d’ordres, zones de liquidité, niveaux clés de l’offre et de la demande, ainsi que tous les autres éléments du concept Smart Money populaire aujourd’hui La confiance dans l’objectivité des extrêmes identifiés, puisqu’ils sont formés selon une règle vérifiée et stricte Un marquage automatique, libérant le trader du travail routinier et évitant les erreurs de marquage manuel La universalité de la méthode, applicable à différents timeframes et instruments Des réglages flexibles des paramètres d’historique et des filtres permettant d’adapter l’indicateur à diverses conditions de marché et styles de trading

SMC Larry Williams Structure est un pont entre l’analyse classique des swings et les modèles modernes dans le cadre du Smart Money Concept. L’indicateur tente d’aider le trader à reconnaître la structure du marché « à travers les yeux » des gros acteurs, en utilisant une méthode mathématiquement fondée et claire pour identifier les extrêmes locaux, améliorant ainsi la qualité des décisions de trading et allégeant le trader d’une partie du travail routinier de marquage.

L’indicateur offre la possibilité de mettre en évidence visuellement les points pivots clés avec des lignes de tendance, affichées directement sur le graphique des prix.



Modes activables (Mode) :

Standard — la couleur reflète la direction des lignes individuelles vers le haut ou vers le bas sur chaque segment.

— la couleur reflète la direction des lignes individuelles vers le haut ou vers le bas sur chaque segment. Structural — les lignes sont tracées selon la définition classique de la tendance, où les maxima et minima augmentent ou diminuent de manière successive. Cela souligne la structure ondulatoire du prix et ses cycles d’impulsions et de corrections selon l’analyse technique classique.

— les lignes sont tracées selon la définition classique de la tendance, où les maxima et minima augmentent ou diminuent de manière successive. Cela souligne la structure ondulatoire du prix et ses cycles d’impulsions et de corrections selon l’analyse technique classique. Disable — désactive le marquage graphique.

De plus, l’indicateur affiche visuellement la taille des vagues de prix entre les points pivots clés à l’aide d’étiquettes textuelles. Ces étiquettes sont automatiquement placées près des extrêmes (maxima et minima) et montrent l’amplitude du mouvement de prix entre swings adjacents en nombre de points. Cela aide les traders à évaluer rapidement l’amplitude des vagues et à intégrer cette mesure dans l’identification des niveaux et zones d’intérêt, comme les blocs d’ordres ou les zones d’accumulation/distribution, particulièrement important dans l’analyse selon le concept Smart Money.

Pour plus de commodité, deux modes d’alerte ont été ajoutés :



BoS (décomposition structurelle) ChoCH (changement de caractère) Percée d'un extrême unilatéral Changement de direction de la ligne

Si d’autres alertes avec des logiques différentes sont nécessaires, contactez-moi et je les ajouterai dans les mises à jour futures. Paramètres de l’indicateur :



Réglage Description

Maximum number of bars to analyze Nombre maximal de barres à analyser Inside bar search radius

Activation du mode de recherche des barres internes

Radius size (in bars) Taille du rayon (en barres) Number of graphic lines Nombre de lignes graphiques Mode of graphical line rendering Mode d'affichage des lignes graphiques Color for lines up Couleur pour les lignes ascendantes Color for lines down Couleur pour les lignes descendantes Width of lines up Largeur des lignes ascendantes Show size labels Afficher les étiquettes de taille Font size Taille de la police Font color Couleur de la police Maximum number of labels to display Nombre maximal d’étiquettes à afficher Show AVG Afficher la moyenne Show MED Afficher la médiane Number of lines for calculation Nombre de lignes pour le calcul Font size (AVG) Taille de la police (moyenne) Text color (AVG) Couleur du texte (moyenne) Font size (MED) Taille de la police (médiane) Text color (MED) Couleur du texte (médiane) Alert when line reverses Alerte au renversement de ligne Alert of breaking through the last extremum Alerte au franchissement du dernier extrême Push Notifications push vers l’app MT sur mobile Sound Alerte sonore Sound file Fichier sonore Mail E-mail Mail subject Objet de l’e-mail Delete objects when indicator is removed Nettoyage du graphique à la suppression de l’indicateur

Utilisez l’indicateur SMC Venom Model BPR comme complément à votre système de trading Avec chaque achat, le prix de l’indicateur augmentera de 10 dollars. Ne retardez pas votre achat ! ;)

Découvrez aussi mes autres produits sur le marketplace https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus/seller





✅ Si vous avez aimé l'indicateur, veuillez le noter et laisser un avis, c'est très important pour moi !



Je vous souhaite de grands profits dans le trading !