SMC Larry Williams Structure MT4

SMC 래리 윌리엄스 구조는 유명 트레이더 래리 윌리엄스의 베스트셀러 "단기 거래의 장기적 비밀"에서 사용된 방법을 사용하여 가장 중요한 스윙 포인트를 구축하고 연결하는 가격 차트 구조를 분석하기 위한 지표로, 스마트 머니 개념을 사용하여 시장 구조를 적응시키고 대규모 참가자의 관심 영역을 분석하기 위한 견고한 기반을 마련합니다.

스윙을 구성하는 기본 논리는 간단하고 명확합니다. 연속된 3개의 봉 중 중간 봉이 이웃 봉보다 명확한 고점 또는 저점을 형성하는 로컬 극점을 포착합니다. 래리 윌리엄스 방법의 특징은 빌 윌리엄스의 고전적 프랙탈과 달리 추가 규칙이 있다는 점입니다. 중간 봉이 로컬 고점을 형성한다면(High가 양옆 봉의 High보다 높음), 그 Low도 옆 봉들의 Low보다 높아야 하며, 반대편에 '바닥'이 형성됩니다. 이와 유사하게, 로컬 저점은 중간 봉의 Low가 옆 봉의 Low보다 낮고, High는 옆 봉의 High보다 높아야 합니다. 이 조건은 중요한 스윙을 보다 명확하고 일관되게 식별하여 잘못된 신호를 줄이고 구조의 신뢰성을 높입니다.

내부봉(inside bars)과 외부봉 처리에 특별히 주의를 기울여, 내부봉은 주요 스윙 형성에서 제외하여 '노이즈' 극점을 방지하며, 시장을 움직이는 참여자 활동과 연관된 의미 있는 봉에 집중합니다. 이는 시장 구조 분석 및 축적/분배 구역 고려에 필수적인 접근법입니다.

이 기법을 사용하면 트레이더는 다음과 같은 혜택을 얻습니다:

  1. 주문 블록, 유동성 구역, 주요 수요/공급 레벨 등 현재 가장 인기 있는 스마트 머니 개념 요소들의 엄격하고 투명한 구조적 기초 제공
  2. 검증된 엄격한 규칙에 따라 형성된 극점들의 객관성에 대한 신뢰 확보
  3. 수동 표기 오류를 방지해 트레이더의 반복 작업을 줄여주는 자동 표기 기능
  4. 다양한 타임프레임과 상품에 적용 가능한 범용성
  5. 시장 상황과 거래 스타일에 맞게 조정할 수 있는 유연한 히스토리 깊이 및 필터 설정

SMC Larry Williams Structure는 고전 스윙 분석과 현대 스마트 머니 모델의 가교 역할을 합니다. 수학적으로 근거 있고 명확한 방법으로 로컬 극점을 식별하여 대형 참여자의 시각에서 시장 구조를 인식하도록 돕고, 거래 결정의 질을 향상시키며 표기 작업의 일부를 줄여줍니다.

지표는 주요 스윙 포인트를 트렌드 라인으로 시각적으로 강조하는 기능을 포함하며, 가격 차트에 직접 표시됩니다.

모드(Mode):

  • Standard — 각 구간에서 단일 선의 방향(상승/하락)을 색상으로 표시합니다.
  • Structural — 고점과 저점이 차례로 상승 또는 하락하는 전통적인 추세 정의에 따라 선을 그리며, 가격의 파동 구조와 임펄스 및 조정 주기를 고전 기술 분석 관점에서 강조합니다.
  • Disable — 그래픽 표기를 비활성화합니다.

또한, 주요 스윙 포인트 간의 가격 파동 크기를 텍스트 라벨로 시각화합니다. 이 라벨은 극점 근처에 자동 배치되어 인접 스윙 간 가격 움직임의 크기를 포인트 단위로 보여줍니다. 이를 통해 트레이더는 파동의 진폭을 빠르게 평가하고, 주문 블록 또는 축적/분배 영역과 같은 유의 레벨 및 관심 구역 식별에 활용할 수 있습니다. 이는 스마트 머니 개념 분석에 특히 중요합니다.

편의를 위해 두 가지 알림 모드를 추가했습니다:

  1. BoS (구조의 붕괴)
  2. ChoCH (성격의 변화)
  3. 마지막 일방적인 극단의 돌파
  4. 선의 방향 변화

다른 논리의 알림이 필요하면 연락 주시면 추후 업데이트에서 추가하겠습니다.

지표 매개변수:

설정 설명
 Maximum number of bars to analyze  분석할 최대 봉 수
 Inside bar search radius  내부 봉 검색 모드 활성화
 Radius size (in bars)  반경 크기 (봉 단위)
 Number of graphic lines  그래픽 선 수
 Mode of graphical line rendering  그래픽 선 표시 모드
 Color for lines up  상승선 색상
 Color for lines down  하락선 색상
 Width of lines up  상승선 두께
 Show size labels  크기 라벨 표시 여부
 Font size  글꼴 크기
 Font color  글꼴 색상
 Maximum number of labels to display  표시할 최대 라벨 수
 Show AVG  평균값 표시
 Show MED  중앙값 표시
 Number of lines for calculation  계산용 선 개수
 Font size (AVG)  평균값 글꼴 크기
 Text color (AVG)  평균값 글자 색상
 Font size (MED)  중앙값 글꼴 크기
 Text color (MED)  중앙값 글자 색상
 Alert when line reverses  라인 전환 알림
 Alert of breaking through the last extremum  최근 극점 돌파 알림
 Push  모바일 MT 앱 푸시 알림
 Sound  사운드 알림
 Sound file  사운드 파일
 Mail  이메일 알림
 Mail subject  이메일 제목
 Delete objects when indicator is removed   지표 제거 시 그래프 오브젝트 삭제


MT5 버전

트레이딩 시스템 보조 도구로   SMC Venom Model BPR를 사용하세요.

구매할 때마다 인디케이터 가격이 10달러씩 인상됩니다. 구매를 미루지 마세요! ;)

마켓플레이스에서 제 다른 제품들도 확인해 보세요 https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus/seller



✅ 지표가 마음에 드셨다면, 평가하고 리뷰를 남겨주세요. 저에게는 매우 중요합니다!


거래에서 큰 이익을 얻으시길 바랍니다!

추천 제품
Powerful Binary Options
Ellan Dirgantara Tholkhah
지표
This is the binary options signal you all have been looking for. This in a modified version of the Garuda Scalper, that has been modified for Binary Options traders. Signals are very unique! Why this is so effective for binary options is because  it is a trend following system, it understands that the trend is your friend. It takes advantage of the buying/selling after the pullback in continuation of the current trend wave.  Because  signals are generated after the pullback,   you can place shor
Advanced Trend Breaker
Zhongqu Wu
지표
Advanced Trend Breaker Free Dashboard!!!   Advanced Trend Breaker DashBoard: https://www.mql5.com/en/market/product/66336   Breaker's smart algorithm detects the trend,Support and resistance, filters out market noise and find entry signals！！！ Test the demo version and explore its features, it would be useful tool added to your trading arsenal. Do not foget down load Free DashBoard!!!   Advanced Trend Breaker DashBoard !!! Advantages You Get Easy, visual and effective trend detection. Support an
Interactive BB Matrix
Tsvetan Tsvetanov
2 (1)
지표
This indicator displays Bollinger Bands signals for multiple symbols and multiple time frames. The signals are created as a simple ratios which represent the distance between the current price and the moving average measured in standard deviations. This way we create a very versatile and easy to use indicator which helps us to identify not only the strongest trends but also the most overbought and oversold conditions. Features Accurate signals in real time for multiple time frames and multiple
Icarus Auto Dynamic Support and Resistance
James D Scuderi
지표
The Icarus Auto Dynamic Support and Resistance  Indicator provides a highly advanced, simple to use tool for identifying high-probability areas of price-action automatically - without any manual input whatsoever. .  All traders and investors understand the importance of marking horizontal levels on their charts, identifying areas of supply and demand, or support and resistance. It is time-consuming and cumbersome to manually update all instruments, across all timeframes, and it requires regular
Trend TRN
Andriy Sydoruk
지표
The Trend TRN trend indicator works using a special algorithm and a set of indicators. It finds the current trend based on many factors. Trend TRN entry points should be used as potential market reversal points. The indicator works using the cyclic-wave dependence function. Thus, all entry points will be optimal points where the movement changes. A simple and convenient indicator. The user can easily see the trends. You can use this indicator alone or in combination with other indicators acco
Reversal Pattern MT4
Denis Povtorenko
지표
The technical indicator "Reversal patterns" is a mathematical interpretation of the classic reversal patterns: Pin Bar, Harami and Engulfing. That is, the "reversal bar", "Harami" and "Absorption". This indicator allows you to determine the moment of reversal of quotes based on market dynamics and the winner between the "bulls" and "bears". The indicator displays the moment of reversal at the local highs and lows of the chart of any timeframe, which allows you to increase the accuracy of the s
Breakout Pro Scalper Solution
Remi Passanello
5 (1)
지표
브레이크아웃 프로 스캘퍼 솔루션 이 표시기는 RPTrade Pro 솔루션 시스템의 일부입니다. Breakout Pro Scalper Solution은 Price Action, Dynamic Support 및 Resistance를 사용하는 일일 추세 지표입니다. 누구나 사용할 수 있도록 설계되었으며 거래의 절대 초보자도 사용할 수 있습니다. 다시 칠하지 마십시오. 표시는 닫기에서 닫기로 제공됩니다. 단독으로 사용하도록 설계되어 다른 표시기가 필요하지 않습니다. 당신에게 하루의 시작에 추세와 잠재적인 이익실현을 제공합니다. 특정 그래프는 이력 데이터에 따른 잠재적 이익을 보여줍니다. 어떻게 작동합니까 Breakout Pro Scalper Solution은 가격 조치 및 동적 지원 및 저항과 결합된 브레이크아웃 전략을 사용합니다. 야간 추세와 변동성은 다음날에 사용할 것으로 분석됩니다. 이 분석에서 브레이크아웃 한계(파란색 및 진한 주황색 선)와 이익실현(Take Profit)이
Mars 5 The Snake
Marta Gonzalez
지표
Mars 5     is a powerful indicator of   TREND   for any par and any timeframe. It doesn't requires any additional indicators for the trading setup.The indicator gives clear signals about opening and closing trades.This Indicator is a unique, high quality and affordable trading tool. Perfect For New Traders And Expert Traders Low risk entries. Never repaints signal. Never backpaints signal. Never recalculates signal. For MT4 Only Great For Scalping Great For Swing Trading Arrow Entry Alerts Pop
TrendMaster MT4
Giacomo Donati
지표
How TrendMaster Works TrendMaster is a trading indicator designed to streamline and enhance your chart analysis. Using algorithmic logic, it reviews historical price data to generate a dynamic reference line. When price action crosses this line, a "BUY" or "SELL" signal is displayed on your chart. The goal is to assist in identifying potential shifts in price behavior with a clear and user-friendly visual approach. Why Use TrendMaster? The TrendMaster MT4 Indicator helps highlight potential tre
Equilibrium MA
Jean Francois Le Bas
지표
This indicator cuts right through the price, in a straight line 100% non repaint, you get a new value at the opening of each new bar It is perfect for mean reversal strategies : open far from the line and close when the price touches the line It works really well for mean reverting pairs specially (CHF, NZD). It has absolutely no lag when there is a sudden move up or down and follows trend exactly ! This indicator should be a must have tool in the toolbox of every trader
MA Ribbon MT4
Diego Arribas Lopez
지표
MT5 Version MA Ribbon MT4 MA Ribbon is an enhanced indicator with 8 moving averages of increasing periods. MA Ribbon is useful to recognize trend direction,  reversals   and continuation points in the market as well as potential entry, partial take profit and exit points. Entry points for long and shorts position can be found when the price entries or leaves the Ribbon, at retest or a defined number of MA crossovers. It offers a good combination with mostly any volume or momentun indicators to f
Unique Trend
Andriy Sydoruk
지표
The Unique Trend indicator tracks market trends, ignoring sharp fluctuations and market noise. The indicator is suitable for trading on small timeframes because it ignores sudden price jumps or price corrections due to the reduction of market noise around the average price. The scan at minima and maxima forms the internal boundaries (channel) when calculating the indicator signals. The channel allows you to remove market noise. iMA and iATR are used to generate signals using the author's algor
Supply Demand Retest and Break MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
지표
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Supply Demand Retest and Break Multi Timeframe , 이 도구는 강한 모멘텀 캔들에 기반하여 공급 및 수요 영역을 그리며,   timeframe selector   기능을 사용하여 여러 시간대에서 이러한 영역을 식별할 수 있게 합니다. 재테스트 및 브레이크 라벨과 맞춤형 검증 및 스타일링 옵션을 통해 이 도구는 효과적인 거래 분석을 지원합니다. MT5 버전 자세히 보기:  Supply Demand Retest and Break MT5 Multi Timeframe 더 많은 제품
Hidden Cross Binary Options
Ellan Dirgantara Tholkhah
지표
The latest Binary Options arrow indicator in the Garuda Signals product line. Binary options signal based on multiple time frame cross over analysis. Gets confirmation from the most consistent signals known to man; Ichimoku, SMA, Bollinger Bands; and also uses the 1 Hour time frame as trend confirmation , so you don't have to open up multiple chart and waste time. - Can be used for all time frames up to 1 hour, but is most POWERFUL for 1 and 5 min options. - Place your Call/PUT based on the Arro
MACD Temp
Dmitriy Moshnin
지표
MACD Temp is a system of two oscillators, which allows to track the price changes of the Fast and Slow periods in case of their convergence/divergence. The bar border is colored in accordance with the MACD trend, while the color of the histogram changes when the values of the Momentum indicators cross the level of 100, for respective periods: Fast Moving Average (Fast Momentum), Slow Moving Average (Slow Momentum), selectively or for both values (the mode is to be chosen in the indicator propert
Professional Profiter
Yaroslav Varankin
지표
it is an indicator for trading on the forex market and binary options, it is a trend tool with which you can take it most often when the first signal appears, open a trade in the indicated direction stop loss set above the arrow if the signal is lower or below the arrow if the buy signal when signals appear in the same direction where the transaction is open, you can enter into additional stop loss orders; we also set up trading without take profit; you need to close the transaction when a signa
Wave trend channel
Kaijun Wang
지표
Provide ideas for trend trading. Automatic calculation and generation of trend channels. The channel line, also known as the pipeline line, is to draw a straight line parallel to the trend line in the opposite direction of the trend line, and the straight line crosses the highest or lowest price of the recent period. These two lines run the price in the middle and have obvious pipe or channel shapes. Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
지표
Alpha Trend sign has been a very popular trading tool in our company for a long time. It can verify our trading system and clearly indicate trading signals, and the signals will not drift. Main functions: Based on the market display of active areas, indicators can be used to intuitively determine whether the current market trend belongs to a trend market or a volatile market. And enter the market according to the indicator arrows, with green arrows indicating buy and red arrows indicating se
Jeslyn
Justine Kelechi Ekweh
지표
이것은 스캘퍼 시스템 또는 매우 강력한 모멘텀, 바이너리 옵션 거래자 또는 자동화 거래에 서 범용 EA가 사용하는 전략으로 Forex 수동 거래자 모두에게 적합한 다목적 시스템입니다. Jeslyn은 수년간의 연구를 기반으로 한 전략이며 특정 가격 행동 전략에 중점을 둡니다. 단순한 화살표 표시처럼 보이지만 정교하고 논리적인 알고리즘을 가지고 있습니다. 지표에서 계산을 하지 않고 가격 행동에 대한 계산만 합니다. 나는 추세, 모멘텀과의 차이, 다이버전스와 볼륨 스프레드 분석 사이의 관계를 해석하는 방 법을 찾았습니다. 모멘텀으로 포지션이 채워지는 미니 공급 및 수요 영역이 있습니다. 이것이 우리가 그들이 시작할 때 있기를 원하는 곳입니다. 또한 그들은 Metatrader에서 실제 볼륨을 얻을 수 없다고 말합니다. 음, 가격 모멘텀으로 볼륨을 얻고 조작하는 방법을 찾았습니다. Jeslyn은 수년간의 연구를 기반으로 한 전략이며 특정 가격 행동 전략에 중점을 둡니다. 단순한 화살표
Trend Code
Ning Liu
4 (1)
지표
Trend Code (v2.0) Trend Code is a very simple and yet effective trend indicator to capture trend movement, detect the trend reversal, calculate entry price as well as proper stop loss. Trend Code indicator is made up of a series of block, while bull trend block in bull colour and bear block in bear trend colour. For bull trend block, the TrendOpen is the lower edge, TrendClose is the upper edge, for bear trend block, the other way round. Parameters: TrendOpenAdjustment   = 0.8, (range 0~1.0) Tr
Order Blocks TV MT4
Tran Nhat Minh
지표
Powerful   Order Block indicator in Tradingview platform.  Indicator type: Price Action indicator Introduction: The Order Block Indicator - Elevating Your Price Action Analysis. If you're seeking a comprehensive Order Block indicator on the MQL5 platform, look no further. Firstly, according to this indicator, an OB is understood as a zone of pending orders from large institutions that haven't been fully executed, revealing themselves in the market through subtle signs. Prices react strongly whe
Ozi Arrow
Svyatoslav Kucher
지표
Ozi Arrow is a unique indicator that can display signals in the direction of the main trend and counter trend signals. For calculations, the indicator determines a price channel. If recently the price was at its borders, and all conditions of additional filters are observed, a signal is displayed in the form of arrows. Ozi Arrow is suitable for any timeframe and any pair. The indicator signals do not disappear under any conditions. A distinctive feature is the presence of a trend filter. If the
Before
Nadiya Mirosh
지표
The Before indicator predicts the most likely short-term price movement based on complex mathematical calculations. Most of the standard indicators commonly used in trading strategies are based on fairly simple calculations. This does not mean that there were no outstanding mathematicians in the world at the time of their creation. It is just that computers did not yet exist in those days, or their power was not enough for the sequential implementation of complex mathematical operations. Nowad
Adjustable Fractals Pro m
DMITRII GRIDASOV
지표
"Adjustable Fractals Pro"는 프랙탈 지표의 고급 버전으로, 매우 유용한 거래 도구입니다! - 알다시피 표준 프랙탈 mt4 지표에는 설정이 전혀 없습니다. 이는 거래자에게 매우 불편합니다. - Adjustable Fractals Pro는 이 문제를 해결했습니다. 필요한 모든 설정이 있습니다. - 지표의 조정 가능한 기간(권장 값 - 7 이상). - 가격의 고점/저점으로부터의 조정 가능한 거리. - 프랙탈 화살표의 조정 가능한 디자인. - Info Spread Swap Display가 있습니다. 현재 스프레드와 외환 페어의 스왑을 첨부된 위치에 표시합니다. - 디스플레이에는 계정 잔액, 자본 및 마진도 표시됩니다. - 차트의 어느 모서리에서나 Info Spread Swap Display를 찾을 수 있습니다. 0 - 왼쪽 상단 모서리, 1 - 오른쪽 상단, 2 - 왼쪽 하단, 3 - 오른쪽 하단. - 표시기에는 모바일 및 PC 알림 기능이 내장되어 있습니다. 여기를
Towers
Yvan Musatov
지표
Towers - Trend indicator, shows signals, can be used with optimal risk ratio. It uses reliable algorithms in its calculations. Shows favorable moments for entering the market with arrows, that is, using the indicator is quite simple. It combines several filters to display market entry arrows on the chart. Given this circumstance, a speculator can study the history of the instrument's signals and evaluate its effectiveness. As you can see, trading with such an indicator is easy. I waited for an a
StochasticPro
Evgeniy Zhdan
지표
The indicator is designed to determine the momentum of the price. The Stochastic is recommended to be used during the lateral movement phase together with other indicators. However, some Stochastic signals have worked well in the trending market. Overbought and oversold zones Oscillator zones above 80% and below 20% are called overbought and oversold zones, respectively. When the price enters the overbought zone (that is, trades near the upper border of the range), if it bounces down, then w
Positives Trends
Andriy Sydoruk
지표
The   Positive   Trend indicator is very reliable because it is based on moving averages. A feature of Trend Positive is the presence of a signal for entry/exit - the indicator line in a certain color indicates the signals "buy" or "sell". The accuracy of this signal is very high, matching 95% success to 5% failure. Trend Positive is also suitable for exiting a position. The indicator captures the trend almost completely, but during the flat it is necessary to use filters. When entering a positi
TrendTrade
Alexey Surkov
5 (2)
지표
The Trend Trade indicator displays assumed turning points of the price on the chart in the direction of the trend after correction. It is based on data of the Prise Reversal oscillator with the period 6 and indicators which characterize strength and availability of the trend. When the value of Prise Reversal is in overbought or oversold area (area size is set by a user), and the current trend is confirmed, the Trend Trade indicator draws an arrow pointed to the further assumed price movement. I
Price Direction
Svyatoslav Kucher
지표
Determining the current trend is one of the most important tasks for a trader regardless of their trading style. Price Direction is able to define a trend with a fairly high accuracy. The indicator applies the proprietary method in its calculations. Price Direction is suitable for any currency pair and timeframe. It does not change its readings. The indicator is based on volatility and the unique method. The histogram color depends on the current trend strength - the darker the histogram, the st
AIS Lehmer Moving Average
Aleksej Poljakov
지표
레머 평균은 창 함수로 간주할 수 있으며 가중치 계수는 계산에 사용된 변수의 값에 따라 다릅니다. 이 평균은 계산에 지수가 사용되기 때문에 비선형입니다. 표시기의 특성은 두 가지 매개변수에 따라 다릅니다. iPeriod - 표시기 기간, 유효한 값은 2 이상입니다. iPower - 지표 값을 계산할 때 사용되는 지수. 유효한 범위는 -32768 ~ 32767입니다. iPower = 0이면 조화 평균을 얻습니다. iPower = 1 - 산술 평균, iPower = 2의 경우 역고조파 평균입니다. 지수가 크면 Lehmer 평균이 시계열의 최대 경계를 강조 표시합니다. 그리고 음수 지수를 사용하면 최소값이 강조됩니다. 이 속성으로 인해 Lehmer 평균은 시계열을 평활화하고 채널을 구성하는 데 모두 사용할 수 있습니다. 첫 번째 그림은 지수가 +500 및 -500인 종가를 사용하여 계산된 채널을 보여줍니다. 두 번째 그림은 iPower = +1000 및 -1000인 동일한 채널을 보
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
지표
Gann Made Easy 는 mr.의 이론을 사용하여 최고의 거래 원칙을 기반으로 하는 전문적이고 사용하기 쉬운 Forex 거래 시스템입니다. W.D. 간. 이 표시기는 Stop Loss 및 Take Profit Levels를 포함하여 정확한 BUY 및 SELL 신호를 제공합니다. PUSH 알림을 사용하여 이동 중에도 거래할 수 있습니다. 거래 팁, 보너스, GANN MADE EA를 무료로 받으시려면 구매 후 저에게 연락주세요! 아마도 Gann 거래 방법에 대해 이미 여러 번 들었을 것입니다. 일반적으로 Gann의 이론은 초보자 거래자뿐만 아니라 이미 거래 경험이 있는 사람들에게도 매우 복잡한 것입니다. Gann의 거래 방식은 이론적으로 적용하기 쉽지 않기 때문입니다. 나는 그 지식을 연마하고 Forex 지표에 최고의 원칙을 적용하기 위해 몇 년을 보냈습니다. 표시기는 적용하기가 매우 쉽습니다. 차트에 첨부하고 간단한 거래 권장 사항을 따르기만 하면 됩니다. 지표는 지속적으로 시장
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (3)
지표
NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 80 DOLLARS FEW COPIES ONLY AT This price From 5th Jan -10th Jan MIDNIGHT Final offer GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Prices will be increased to 150 after the offer period ends Full Fledged EA will also be provided in this offer along with the purchase of Indicator. Limited copies only at this price and Ea too. Grab your copy soon SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
지표
현재 20% 할인 ! 초보자 또는 전문가 트레이더를 위한 최고의 솔루션! 이 대시보드 소프트웨어는 28개의 통화 쌍에서 작동합니다. 2가지 주요 지표(Advanced Currency Strength 28 및 Advanced Currency Impulse)를 기반으로 합니다. 전체 Forex 시장에 대한 훌륭한 개요를 제공합니다. 고급 통화 강도 값, 통화 이동 속도 및 모든(9) 시간대의 28 Forex 쌍에 대한 신호를 보여줍니다. 추세 및/또는 스캘핑 기회를 정확히 파악하기 위해 차트의 단일 지표를 사용하여 전체 시장을 볼 수 있을 때 거래가 어떻게 개선될지 상상해 보십시오! 잠재적인 거래를 식별하고 확인하면서 강력한 통화와 약한 통화를 더욱 쉽게 식별할 수 있도록 이 지표에 기능을 내장했습니다. 이 표시기는 통화의 강세 또는 약세가 증가 또는 감소하는지 여부와 모든 시간대에서 수행되는 방식을 그래픽으로 보여줍니다. 추가된 새로운 기능은 현재 시장 조건 변화에 적응하는
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
지표
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
지표
F-16 비행기 지표를 소개합니다. 이것은 귀하의 거래 경험을 혁신하도록 설계된 최첨단 MT4 도구입니다. F-16 전투기의 비할 데 없는 속도와 정밀성에 영감을 받아이 지표는 고급 알고리즘과 최첨단 기술을 결합하여 금융 시장에서 압도적인 성능을 제공합니다. F-16 비행기 지표를 사용하면 실시간 분석을 제공하고 매우 정확한 거래 신호를 생성하여 경쟁을 앞서갈 수 있습니다. 다양한 자산 클래스에서 수익 기회를 식별하는 데 필요한 동적 기능을 갖추고 있어 확신을 가지고 정보에 근거한 결정을 내릴 수 있습니다. 사용자 친화적인 인터페이스로 구성된 F-16 비행기 지표는 인기있는 MetaTrader 4 플랫폼과 완벽하게 통합되어 원활하고 효율적인 거래 과정을 보장합니다. 초보자 트레이더든 경험 많은 전문가든 이 지표를 쉽게 사용자 정의하여 고유한 거래 스타일과 선호도에 맞출 수 있습니다. F-16 비행기 지표의 강력함을 경험해 보세요. 이 지표는 시장 트렌드를 정확하고 민첩하게 탐색하며
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
지표
Game Changer는 모든 금융 상품에 사용하도록 설계된 혁신적인 추세 지표로, 메타트레이더를 강력한 추세 분석기로 탈바꿈시켜 줍니다. 이 지표는 재작성이나 지연 현상이 발생하지 않습니다. 모든 시간대에서 작동하며 추세 파악을 지원하고, 잠재적 반전 신호를 제공하며, 트레일링 스톱 메커니즘으로 활용되고, 신속한 시장 반응을 위한 실시간 알림을 제공합니다. 숙련된 투자자, 전문가, 또는 우위를 점하려는 초보자 등 누구나 이 도구를 통해 자신감과 원칙을 바탕으로, 그리고 근본적인 추세 역학에 대한 명확한 이해를 바탕으로 거래할 수 있습니다. 구매 후 바로 연락 주시면 개인 보너스를 드립니다! 강력한 지지선과 추세 스캐너 지표를 무료로 받으실 수 있습니다. 개인 메시지로 알려주세요 저는 텔레그램에서 EA나 특별 세트를 판매하지 않습니다. Mql5에서만 사용 가능하며, 세트 파일은 제 블로그에서만 볼 수 있습니다 . 사기꾼을 조심하시고 다른 사람에게서 세트를 구매하지 마세요 설정 추세
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
지표
M1 SNIPER 는 사용하기 쉬운 거래 지표 시스템입니다. M1 시간대에 맞춰 설계된 화살표 지표입니다. 이 지표는 M1 시간대 스캘핑을 위한 단독 시스템으로 사용할 수 있으며, 기존 거래 시스템의 일부로도 사용할 수 있습니다. 이 거래 시스템은 M1 시간대 거래용으로 특별히 설계되었지만, 다른 시간대에도 사용할 수 있습니다. 원래는 XAUUSD와 BTCUSD 거래를 위해 이 방법을 설계했지만, 다른 시장 거래에도 유용하다는 것을 알게 되었습니다. 이 지표의 신호는 추세 방향과 반대로 거래될 수 있습니다. 저는 지표의 신호를 활용하여 양방향으로 거래할 수 있도록 돕는 특별한 거래 기법을 알려드립니다. 이 방법은 특별한 동적 지지선과 저항선 가격 영역을 활용하는 것을 기반으로 합니다. 구매하시면 M1 SNIPER 화살표 지표를 바로 다운로드하실 수 있습니다. 또한, 아래 스크린샷에 표시된 Apollo Dynamic SR 지표는 M1 SNIPER 도구를 사용하는 모든 사용자에게 무료로
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
지표
Dynamic Forex28 Navigator - 차세대 외환 거래 도구. 현재 49% 할인. Dynamic Forex28 Navigator는 오랫동안 인기 있는 지표의 진화형으로, 세 가지의 힘을 하나로 결합했습니다. 고급 통화 Strength28 지표(695개 리뷰) + 고급 통화 IMPULSE with ALERT(520개 리뷰) + CS28 콤보 신호(보너스). 지표에 대한 자세한 정보 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 차세대 Strength 지표는 무엇을 제공합니까?  원래 지표에서 좋아했던 모든 것이 새로운 기능과 더 높은 정확도로 강화되었습니다. 주요 기능: 독점적인 통화 Strength 공식.  모든 시간대에 걸쳐 부드럽고 정확한 강도선. 추세와 정확한 진입을 식별하는 데 이상적입니다. 역동적인 시장 피보나치 수준(시장 피보나치).  이 지표에만 있는 고유한 기능. 가격 차트가 아닌 통화 강도에 피보나치가 적용됩니다.
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
지표
Special Launch Offer: Available at a limited-time price to celebrate the new release. [Concept: Cutting Through the Noise] In a market filled with chaotic movements and lagging indicators, clarity is the ultimate weapon. KATANA Scalper is engineered with a singular philosophy: to cut through market noise like a precision blade. By filtering out non-essential fluctuations, it reveals the pure "Momentum Structure" hidden within the price action, allowing you to execute with surgical precision. 5
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
지표
트렌드 인공 지능 지표는 실행 가능한 진입 점 및 반전 경고와 추세 식별을 결합하여 상인의 시장 분석을 향상시킬 훌륭한 도구입니다. 이 표시기는 사용자가 자신감과 정밀도로 외환 시장의 복잡성을 탐색 할 수 있도록 지원합니다 기본 신호 외에도 트렌드 인공 지능 지표는 풀백 또는 되돌림 중에 발생하는 2 차 진입 점을 식별하여 거래자가 기존 트렌드 내에서 가격 수정을 활용할 수 있도록합니다. 중요한 장점: ·작동 4 및 5 *명확한 구매 또는 판매 신호 *다시 칠하지 않습니다 *모든 자산에서 작동 나는 전보 사기에 개 또는 세트를 판매하지 않도록주의. 모든 설정은 블로그에 여기에 무료.  중요! 지침 및 보너스를 얻기 위해 구입 후 즉시 저에게 연락! 진짜 가동 감시는 뿐 아니라 나의 다른 제품 여기에서 찾아낼 수 있습니다: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 설정 및 입력: 모든 자산에 대해 기본 설정을 권
RFI levels PRO
Roman Podpora
지표
사전 지표       시장 반전 수준과 영역을 파악하여   가격이 해당 수준으로 되돌아올 때까지 기다렸다가 새로운 추세의 시작점에서 진입할 수 있도록 해줍니다. 즉, 추세의 끝에서 진입하는 것이 아닙니다. 그는 보여준다       반전 수준       시장이 방향 전환을 확인하고 추가적인 움직임을 형성하는 지점입니다. 이 지표는 차트를 다시 그릴 필요 없이 작동하며, 모든 금융 상품에 최적화되어 있고, 특정 금융 상품과 함께 사용할 때 최대의 잠재력을 발휘합니다.       트렌드 라인즈 프로       지시자. 모든 계측기에 적용 가능한 가역 구조 스캐너 모든 거래 상품을 자동으로 추적하고 모든 R-반전 패턴을 즉시 식별하여 LOGIC AI 신호가 이미 존재하는 위치와 기타 유용한 정보를 표시합니다. 로직 AI – 진입점을 표시해주는 도우미 시장 진입에 가장 적합한 시점을 판단하는 지능형 신호입니다. TPSproSYSTEM 알고리즘을 사용하여 가격 변동, 추세 및 주요 시장 참
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
지표
현재 26% 할인 초보자 또는 전문가 트레이더를 위한 최고의 솔루션! 이 지표는 우리가 독점 기능과 새로운 공식을 통합했기 때문에 독특하고 고품질이며 저렴한 거래 도구입니다. 단 하나의 차트로 28 Forex 쌍의 통화 강도를 읽을 수 있습니다! 새로운 추세 또는 스캘핑 기회의 정확한 트리거 포인트를 정확히 찾아낼 수 있기 때문에 거래가 어떻게 개선될지 상상해 보십시오. 사용 설명서: 여기를 클릭  https://www.mql5.com/en/blogs/post/697384 그것이 첫 번째, 원본입니다! 쓸모없는 지망생 클론을 사지 마십시오. 더 스페셜  강력한 통화 모멘텀을 보여주는 하위 창의 화살표 GAP가 거래를 안내합니다! 기본 또는 호가 통화가 과매도/과매도 영역(외부 시장 피보나치 수준)에 있을 때 개별 차트의 기본 창에 경고 표시가 나타납니다. 통화 강도가 외부 범위에서 떨어질 때 풀백/반전 경고. 교차 패턴의 특별 경고 추세를 빠르게 볼 수 있는 다중 시간
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
지표
Christmas Sale! – The Only 100% Universal Tool Grab Hidden Cycles for only $129 (regular price $179). Stop trading against nature! This is your chance to secure the only indicator rooted in the absolute laws that govern the entire universe. Most tools guess—this one reveals the truth. Offer ends soon — Buy another toy or buy the truth. Your choice... Based on Universal Laws — NOT Some Guy’s Algorithm: Let the market adjust to the Hidden Cycles Geometry — not the other way around. Most indicat
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
지표
시장의 두 가지 기본 원칙에 기반한 일중 전략. 알고리즘은 추가 필터를 사용하여 거래량 및 가격 파동 분석을 기반으로 합니다. 지표의 지능형 알고리즘은 두 가지 시장 요인이 하나로 결합될 때만 신호를 제공합니다. 지표는 더 높은 시간 프레임의 데이터를 사용하여 M1 차트에서 특정 범위의 파도를 계산합니다. 그리고 파동을 확인하기 위해 지표는 볼륨 분석을 사용합니다. 이 표시기는 준비된 거래 시스템입니다. 트레이더가 필요로 하는 모든 것은 신호를 따르는 것입니다. 또한 지표는 자신의 거래 시스템의 기초가 될 수 있습니다. 거래는 분 차트에서만 수행됩니다. 지표가 MTF 원리를 사용한다는 사실에도 불구하고 지표 알고리즘은 가능한 한 안정적입니다. 구매 후 반드시 저에게 편지를 보내주세요! 내 거래 설정 및 권장 사항을 공유하겠습니다!
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
지표
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
BlueDigitsFx Easy 1 2 3 System
Ziggy Janssen
4.87 (299)
지표
MT5 버전은 여기에서 이용 가능합니다: https://www.mql5.com/en/market/product/50048 텔레그램 채널 & 그룹: https://t.me/bluedigitsfx V.I.P 그룹 접속: 유료 제품 구매 증빙을 메시지로 보내주세요 추천 브로커: https://bit.ly/BlueDigitsFxStarTrader BlueDigitsFx Easy 123 System — MT4용 강력한 반전 및 돌파 감지 시스템 초보자와 전문가 모두를 위한, 시장 구조 변화, 돌파 및 추세 반전을 쉽고 명확하게 감지할 수 있는 올인원 논리 재도색 방지(Non-Repaint) 인디케이터입니다. 이 인디케이터는 "123" 패턴을 따릅니다: 1단계: 잠재적 과매수/과매도 지점에서 큰 화살표로 새로운 고점 또는 저점을 식별 2단계: 구조가 깨졌음을 신호로 보내 추세 반전 가능성을 확인 3단계: 작은 화살표와 지지/저항 점으로 진입 신호를 확정 참고: 큰 화살표는 봉이 종료될
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
지표
소개       Quantum Breakout PRO   , 브레이크아웃 존 거래 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 지표! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발한   Quantum Breakout PRO는   혁신적이고 역동적인 브레이크아웃 영역 전략으로 거래 여정을 새로운 차원으로 끌어올리도록 설계되었습니다. Quantum Breakout Indicator는 5개의 이익 목표 영역이 있는 브레이크아웃 영역의 신호 화살표와 브레이크아웃 상자를 기반으로 한 손절 제안을 제공합니다. 초보자 거래자와 전문 거래자 모두에게 적합합니다. Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 MT5 버전 :   여기를 클릭하세요 중요한! 구매 후 설치 매뉴얼을 받으려면 개인 메시지를 보내주십시오. 추천: 기간: M15 통화쌍: GBPJPY, EURJPY, USDJPY,NZDUSD, XAUUSD 계정 유형: 스프레드가 매우 낮은 ECN, Raw 또는 Razo
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.62 (172)
지표
다시 색을 칠하지 않고 거래에 진입할 수 있는 정확한 신호를 제공하는 MT4용 지표입니다. 외환, 암호화폐, 금속, 주식, 지수 등 모든 금융 자산에 적용할 수 있습니다. 매우 정확한 추정값을 제공하고 매수와 매도의 가장 좋은 시점을 알려줍니다. 하나의 시그널로 수익을 내는 지표의 예와 함께 비디오 (6:22)시청하십시오! 대부분의 거래자는 Entry Points Pro 지표의 도움으로 첫 거래 주 동안 트레이딩 결과를 개선합니다. 저희의   Telegram Group 을 구독하세요! Entry Points Pro 지표의 좋은점. 재도색이 없는 진입 신호 신호가 나타나고 확인되면(시그널 캔들이 완성된 경우) 신호는 더 이상 사라지지 않습니다. 여타 보조지표의 경우 신호를 표시한 다음 제거되기 때문에 큰 재정적 손실로 이어집니다. 오류 없는 거래 게시 알고리즘을 통해 트레이드(진입 또는 청산)를 할 이상적인 순간을 찾을 수 있으며, 이를 통해 이를 사용하는 모든 거래자의 성공률이
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
지표
트렌드 라인즈 프로       이 지표는 시장이 실제로 어떤 방향으로 전환되는지 파악하는 데 도움이 됩니다. 실제 추세 반전 지점과 주요 시장 참여자들이 다시 진입하는 지점을 보여줍니다. 보시다시피       BOS 라인       복잡한 설정이나 불필요한 노이즈 없이 더 높은 시간대의 추세 변화와 주요 레벨을 확인할 수 있습니다. 신호는 차트에 다시 그려지지 않고 캔들이 마감된 후에도 계속 표시됩니다. 지표가 보여주는 내용: 실제 변화       추세(BOS 라인) 한 번 신호가 나타나면 그 신호는 계속 유효합니다! 이는 신호를 발생시킨 후 변경될 수 있는 리페인팅 방식의 지표와 중요한 차이점입니다. 리페인팅 방식의 지표는 잠재적으로 자금 손실로 이어질 수 있습니다. 이제 더욱 높은 확률과 정확도로 시장에 진입할 수 있습니다. 또한 화살표가 나타난 후 목표가(익절)에 도달하거나 반전 신호가 나타날 때까지 캔들스틱 색상이 계속 바뀌는 기능도 있습니다. 반복 항목          
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
지표
이 인디케이터는 각 지점에서 볼륨을 분석하고 해당 볼륨에 대한 시장의 피로 레벨을 계산합니다. 이 인디케이터는 세 개의 라인으로 구성됩니다: 강세 볼륨 피로 라인 약세 볼륨 피로 라인 시장 추세를 나타내는 라인. 이 라인은 시장이 강세인지 약세인지에 따라 색이 변합니다. 원하는 시작 지점에서 시장을 분석할 수 있습니다. 볼륨 피로 라인에 도달하면 다음 분석을 시작할 새 지점을 식별하세요. 트렌드와 수정 모두 분석할 수 있습니다. 좋은 접근 방법은 트렌드 라인에 도달하거나 고점 또는 저점에 도달할 때마다 인디케이터를 이동시키는 것입니다. 트렌드 라인과 볼륨 피로 라인 간의 거리가 클수록 해당 방향의 볼륨이 더 큽니다. 트렌드 라인은 주문을 열기 위한 장소로 사용할 수 있으며, 피로 라인은 수익을 얻는 데 사용됩니다. 이 시스템은 정말 독특하지만 매우 직관적입니다. 시장에는 비슷한 제품이 없습니다. 사용에 제한이 없습니다. 모든 시장과 모든 시간 프레임에서 적용할 수 있습니다. 중요:
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
지표
현재 33% 할인! 초보자나 전문 트레이더를 위한 최고의 솔루션! 이 보조지표는 우리가 다수의 독창적 기능과 새로운 공식을 통합한 독특하고 고품질이며 저렴한 거래 도구입니다. 이 업데이트를 통해 이중 시간대를 표시할 수 있습니다. 더 높은 TF를 표시할 수 있을 뿐만 아니라 차트 TF와 더 높은 TF 모두를 표시할 수 있습니다: 중첩 영역 표시. 모든 Supply Demand 트레이더들이 좋아할 것입니다. :) 중요한 정보 공개 Advanced Supply Demand의 잠재력을 극대화하려면 다음을 방문하십시오. https://www.mql5.com/ko/blogs/post/720245   진입 또는 목표의 명확한 트리거 포인트를 정확히 찾아냄으로 해서 거래가 어떻게 개선될지 상상해 보십시오. 새로운 알고리즘을 기반으로 매수자와 매도자 간의 잠재적인 불균형을 훨씬 더 쉽게 분간할 수 있습니다. 왜냐하면 가장 강한 공급영역과 가장 강한 수요 영역과 과거에 어떻게 진행 되었는지를(이전
TickUnit Scalper Currency Strength28 PRO
Bernhard Schweigert
3.91 (22)
지표
현재 26% 할인!! 이 지표는 두 주요 지표( Advanced Currency Strength 28   &  Advanced Currency IMPULSE with ALERT )의 슈퍼 조합입니다. TICK-UNITS에 대한 통화 강도 값과 28개 Forex 쌍에 대한 경고 신호를 보여줍니다. 11개의 다른 틱 단위를 사용할 수 있습니다. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30초입니다. 두 번째 타이머 내에 최소 1틱이 있으면 하위 창의 Tick-Unit 막대가 표시되고 왼쪽으로 이동합니다. 단 하나의 차트로 28 Forex 페어를 스캘핑할 수 있습니다! 스캘핑 기회의 정확한 트리거 포인트를 정확히 찾아낼 수 있기 때문에 스캘핑이 어떻게 개선될지 상상해 보십시오. 그것은 1분보다 낮은 기간에 작동하는 시장의 첫 번째 통화 강도 지표입니다! 그것은 시장에 빠르게 들어오고 나가고 시장에서 작은 핍을 잘라내기를 원하는 빠른 스캘퍼를 위한 것입니다. 사
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
지표
현재 20% 할인! 초보자 또는 전문가 트레이더를 위한 최고의 솔루션! 이 표시기는 Exotic Pairs Commodities, Indexes 또는 Futures와 같은 기호에 대한 통화 강도를 표시하는 데 특화되어 있습니다. 금, 은, 석유, DAX, US30, MXN, TRY, CNH 등의 진정한 통화 강도를 보여주기 위해 9번째 줄에 모든 기호를 추가할 수 있습니다. 이것은 독특하고 고품질이며 저렴한 거래 도구입니다. 우리는 많은 독점 기능과 새로운 공식을 통합했습니다. 새로운 추세 또는 스캘핑 기회의 정확한 트리거 포인트를 정확히 찾아낼 수 있기 때문에 거래가 어떻게 개선될지 상상해 보십시오. 사용 설명서: 여기를 클릭 https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 모든 시간대에 작동합니다. TREND를 빠르게 확인할 수 있습니다! 새로운 기본 알고리즘을 기반으로 설계되어 잠재적인 거래를 더욱 쉽게 식별하고 확인할 수 있습니다. 8개의
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
지표
Day Trader Master 는 데이 트레이더를 위한 완벽한 거래 시스템입니다. 시스템은 두 개의 지표로 구성됩니다. 하나의 지표는 매수 및 매도를 위한 화살표 신호입니다. 얻을 수 있는 화살표 표시기입니다. 2차 지표를 무료로 드립니다. 두 번째 지표는 이러한 화살표와 함께 사용하도록 특별히 설계된 추세 지표입니다. 표시기는 반복하지 않고 늦지 않습니다! 이 시스템을 사용하는 것은 매우 간단합니다. 2색 선으로 표시되는 현재 추세 방향의 화살표 신호를 따라가기만 하면 됩니다. 파란색은 구매 추세입니다. 빨간색은 판매 추세입니다. 파란색 화살표는 매수 신호입니다. 빨간색 화살표는 매도 신호입니다. 추세선의 색상과 일치하려면 화살표의 색상과 신호의 방향이 필요합니다. 화살표 표시기는 주로 시간 간격 M5 및 M15에서 일중 거래를 위해 만들어졌습니다. 그러나 기술적으로 시스템은 다른 시간 간격으로 사용할 수 있습니다. 표시기에는 PUSH 메시지 기능이 있는 팝업 경고가 장착되어 있
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
지표
평균 회귀 거래에 대한 전문적이고 정량적인 접근 방식을 구현하는 고유한 지표입니다. 이는 가격이 예측 가능하고 측정 가능한 방식으로 평균으로 전환되고 반환된다는 사실을 이용하여 비정량적 거래 전략을 훨씬 능가하는 명확한 진입 및 퇴장 규칙을 허용합니다. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] 명확한 거래 신호 놀랍도록 쉬운 거래 사용자 정의 가능한 색상 및 크기 성능 통계 구현 대부분의 거래 전략을 능가합니다. 적절한 SL 및 TP 레벨을 표시합니다. 이메일/음향/시각 알림을 구현합니다. 작동 원리 이 지표는 더 높은 기간에서 완전히 사용자 정의 가능한 이동 평균 주변의 표준 편차를 측정하고 추세 추종 접근 방식을 사용하여 정확하게 거래를 찾습니다. 거래는 현재 차트의 가격 동작을 살펴보고 선택한 더 높은 기간에서 계산된 평균 가격대로 가격이 돌아오면 닫힙니다. 코딩 방식 때문에 지
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
지표
Unlock hidden profits: accurate divergence trading for all markets Tricky to find and scarce in frequency, divergences are one of the most reliable trading scenarios. This indicator finds and scans for regular and hidden divergences automatically using your favourite oscillator. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to trade Finds regular and hidden divergences Supports many well known oscillators Implements trading signals based on breakouts Display
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
지표
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
지표
트렌드 표시기, 트렌드 트레이딩 및 필터링을 위한 획기적인 고유 솔루션, 하나의 도구 안에 내장된 모든 중요한 트렌드 기능! Forex, 상품, 암호 화폐, 지수 및 주식과 같은 모든 기호/도구에 사용할 수 있는 100% 다시 칠하지 않는 다중 시간 프레임 및 다중 통화 표시기입니다. 기간 한정 특가: 지원 및 저항 스크리너 지표는 단 100달러에 평생 제공됩니다. (원래 가격 50 달러) (제안 연장) Trend Screener는 차트에 점이 있는 화살표 추세 신호를 제공하는 효율적인 지표 추세 추종 지표입니다. 추세 분석기 표시기에서 사용할 수 있는 기능: 1. 트렌드 스캐너. 2. 최대 이익 분석이 있는 추세선. 3. 추세 통화 강도 측정기. 4. 경고가 있는 추세 반전 점. 5. 경고가 있는 강력한 추세 점. 6. 추세 화살표 Trend Screener Indicator가 있는 일일 분석 예, 일일 신호 성능...등은 여기에서 찾을 수 있습니다.   여기를 클릭하십시오. L
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
지표
우선적으로 언급할 점은이 거래 지표가 다시 그리지 않고 지연되지 않으며 이를 통해 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적이라는 점입니다. 사용자 매뉴얼: 설정, 입력 및 전략. Atomic Analyst는 가격의 강도와 모멘텀을 활용하여 시장에서 더 나은 이점을 찾는 PA Price Action Indicator입니다. 고급 필터를 장착하여 잡음과 거짓 신호를 제거하고 거래 잠재력을 높이는 데 도움이 됩니다. 복잡한 지표의 다중 레이어를 사용하여 Atomic Analyst는 차트를 스캔하고 복잡한 수학적 계산을 간단한 신호와 색상으로 변환하여 초보 트레이더가 이해하고 일관된 거래 결정을 내릴 수 있도록합니다. "Atomic Analyst"는 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를위한 종합적인 거래 솔루션입니다. 프리미엄 지표와 최고 수준의 기능을 하나의 거래 전략에 결합하여 모든 종류의 트레이더에 대한 다재다능한 선택지가되었습니다. 인트라데이 거래 및 스캘핑 전략 : 빠르고 정확한 일일
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
지표
추측을 멈추세요. 통계적 우위로 트레이딩을 시작하세요. 주식 지수는 외환과 다르게 거래됩니다. 정해진 세션이 있고, 야간에 갭이 발생하며, 예측 가능한 통계적 패턴을 따릅니다. 이 지표는 DAX, S&P 500, 다우존스와 같은 지수를 자신 있게 거래하는 데 필요한 확률 데이터를 제공합니다. 무엇이 다른가 대부분의 지표는 무엇이 일어났는지 보여줍니다. 이 지표는 다음에 무엇이 일어날 가능성이 있는지 보여줍니다. 매 거래일마다 지표는 100일간의 과거 데이터를 기준으로 현재 설정을 분석합니다. 유사한 갭, 유사한 시가 위치를 가진 날을 찾고, 가격이 주요 레벨에 도달한 빈도를 정확히 계산합니다. 갭이 메워질지, 어제 고점이 테스트될지 더 이상 추측할 필요가 없습니다. 실제 데이터에 기반한 정확한 백분율을 얻게 됩니다. 모든 입력 설명이 포함된 전체 매뉴얼: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766370 훌륭한 설정을 찾는 데 도움이 되는 전략 가이드: ht
제작자의 제품 더 보기
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
지표
SMC Venom Model BPR 지표는 Smart Money(SMC) 개념 내에서 일하는 트레이더를 위한 전문 도구입니다. 가격 차트에서 두 가지 주요 패턴을 자동으로 식별합니다. FVG (공정 가치 갭)는 3개의 캔들의 조합으로, 첫 번째와 세 번째 캔들 사이에 갭이 있습니다. 이는 볼륨 지원이 없는 레벨 사이에 구역을 형성하여 종종 가격 수정으로 이어집니다. BPR (균형 가격 범위)은 두 개의 FVG 패턴의 조합으로, "브리지"를 형성합니다. 이는 가격이 낮은 볼륨 활동으로 움직일 때 브레이크아웃과 레벨로의 복귀 구역으로, 캔들 사이에 갭을 생성합니다. 이러한 패턴은 거래자가 차트에서 거래량과 가격 역학을 분석하여 주요 지지/저항 수준, 돌파 구역 및 진입 지점을 식별하는 데 도움이 되며, 여기서 대형 시장 참여자와 일반 참여자 간의 상호 작용이 발생합니다. 이 지표는 사각형과 화살표 형태로 패턴을 시각화하며 유연한 경고 설정도 지원합니다. 주요 특징: 패턴 표시 모드
Fractals Dynamic
Ivan Butko
5 (1)
지표
Fractals Dynamic Fractals Dynamic  –  이제 프랙탈 동적 표시기를 기반으로하거나 기반으로 한 모든 거래 전략에는 추가 신호가 있습니다.  또한 프랙탈은 지원 및 저항 수준으로 작용할 수 있습니다. 그리고 일부 거래 전략에서는 유동성 수준을 보여줍니다. 이를 위해,이 버전의 멀티 프랙탈 및 멀티 프레임 표시기 MultiFractal Levels 에 레벨이 도입되었습니다. 당신은 어떤 가격 차트에 거래의 조수로 더 많은 정보,시각 및 유용이 표시를 찾을 수 있습니다. 거래 시스템에 추가로 Fractals Dynamic 표시기를 사용하십시오 또한 시장에 내 다른 제품을 사용해보십시오 https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus/seller 지표가 마음에 드셨다면, 평가하고 리뷰를 남겨주세요. 저에게는 매우 중요합니다! 거래에서 큰 이익을 얻으세요!
FREE
ZigZag WaveSize
Ivan Butko
지표
이전 버전의 인디케이터 개발 ZigZag WaveSize MT4 ZigZag WaveSize - 표준 ZigZag 인디케이터를 수정하여 포인트, 레벨 및 다양한 경고 로직에 대한 정보 추가 일반적인 개선 사항: MetaTrader 5 코드 적응 그래픽 객체 작업 최적화 새로운 기능: 극점에서의 수평 수준 수준 유형 선택: 수평/광선/세그먼트 유동성 수준 필터 (가격에 의해 돌파되지 않음) 돌파 버퍼: 거짓 돌파에 대한 민감도 설정 레이블 및 기능 설정: 수량, 외관, 오래된 레이블 삭제 구조 돌파 알림 (BoS) 움직임 성격 변경 알림 (ChoCH) 최적화: 극값 업데이트 로직 수정 새로운 객체의 동적 업데이트 바 출현 시 하중 감소 레이블의 중앙 집중 시스템 수정 사항: 배열 범위 초과 수정 레이블의 정확한 위치 지정 중복 파라미터 제거 ZigZag WaveSize 인디케이터를 귀하의 트레이딩 시스템의 보완재로 사용하세요   또한 시장에서의 나의 다른 제품도 시도해 보세요 
FREE
Fractals Dynamic MT4
Ivan Butko
5 (2)
지표
Fractals Dynamic Fractals Dynamic  –  이제 프랙탈 동적 표시기를 기반으로하거나 기반으로 한 모든 거래 전략에는 추가 신호가 있습니다.  또한 프랙탈은 지원 및 저항 수준으로 작용할 수 있습니다. 그리고 일부 거래 전략에서는 유동성 수준을 보여줍니다. 이를 위해,이 버전의 멀티 프랙탈 및 멀티 프레임 표시기 MultiFractal Levels 에 레벨이 도입되었습니다. 당신은 어떤 가격 차트에 거래의 조수로 더 많은 정보,시각 및 유용이 표시를 찾을 수 있습니다. 거래 시스템에 추가로   Fractals Dynamic   표시기를 사용하십시오 또한 시장에 내 다른 제품을 사용해보십시오   https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus/seller 지표가 마음에 드셨다면, 평가하고 리뷰를 남겨주세요. 저에게는 매우 중요합니다! 거래에서 큰 이익을 얻으세요!
FREE
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
지표
SMC Venom Model BPR 지표는 Smart Money(SMC) 개념 내에서 일하는 트레이더를 위한 전문 도구입니다. 가격 차트에서 두 가지 주요 패턴을 자동으로 식별합니다. FVG (공정 가치 갭)는 3개의 캔들의 조합으로, 첫 번째와 세 번째 캔들 사이에 갭이 있습니다. 이는 볼륨 지원이 없는 레벨 사이에 구역을 형성하여 종종 가격 수정으로 이어집니다. BPR (균형 가격 범위)은 두 개의 FVG 패턴의 조합으로, "브리지"를 형성합니다. 이는 가격이 낮은 볼륨 활동으로 움직일 때 브레이크아웃과 레벨로의 복귀 구역으로, 캔들 사이에 갭을 생성합니다. 이러한 패턴은 거래자가 차트에서 거래량과 가격 역학을 분석하여 주요 지지/저항 수준, 돌파 구역 및 진입 지점을 식별하는 데 도움이 되며, 여기서 대형 시장 참여자와 일반 참여자 간의 상호 작용이 발생합니다. 이 지표는 사각형과 화살표 형태로 패턴을 시각화하며 유연한 경고 설정도 지원합니다. 주요 특징: 패턴 표시 모드:
ZigZag WaveSize MT4
Ivan Butko
4.75 (4)
지표
ZigZag WaveSize - 파장에 대한 정보를 포인트로 추가한 수정된 표준 ZigZag 지표입니다. 특징: 최적화된 온라인 구성 로직: 레이블은 각 틱에서 처음부터 다시 그려지지 않고, 주 계산과 병렬로 작동하며, ZigZag가 새로운 선을 그리거나 업데이트할 때 마지막 레이블만 그립니다. 포인트의 또 다른 계산 모드가 추가되었습니다. 설정에서 지정된 포인트 수를 초과하면 라인이 구축됩니다. 수동 및 자동(미세 조정을 위한 계수가 있는 ATR에 의해) 가장 최근의 것부터 시작하여 색상과 두께에 따라 모든 지그재그 선을 강조 표시하는 추세선이 추가되었습니다. 2가지 색상 렌더링 모드가 추가되었습니다: 1) 표준(상단선 - 한 가지 색상, 하단선 - 다른 색상); 2) 구조적(동시에 상승 또는 하락 극단을 갖는 고전적 추세 - 단일 색상) 알림 모드 2개가 추가되었습니다: 1) 새로운 지그재그 선이 나타납니다. 2) 현재 지그재그 라인에 의한 마지막 극단의 돌파 평균 라인 크기
FREE
TimeBar
Ivan Butko
5 (1)
유틸리티
TimeBar TimeBar는 바가 닫힐 때까지 남은 시간과 바가 열린 후 경과된 시간, 현재 시간을 표시하는 간단한 정보 표시기입니다. 이해하기 쉽도록 두 가지 유형의 표시 모드가 추가되었습니다. 즉, 그래프 왼쪽 상단에 설명 형식으로 표시되거나 그래픽 개체 형식으로 표시됩니다. 장점 글꼴 선택 글꼴 크기. 아무거나 설정할 수 있습니다. 댓글보니 너무 작아서 개체를 이동할 수 있습니다. 언제든지 마우스를 두 번 클릭하여 선택하고 차트의 어느 위치로든 이동할 수 있으며 평소와 같이 계속 업데이트됩니다 시각적 경고. 현재 막대가 닫힐 때까지 지정된 시간(초)을 설정할 수 있으며, 해당 시간에 도달하면 설정에 지정된 경고 색상으로 변합니다 설정 표시할 시간을 선택합니다 각 시간의 색상(그래픽 개체의 경우) 바가 곧 닫힐 것임을 알려주는 알림입니다 귀하의 거래 시스템에 추가로 TimeBar 표시기를 사용하십시오. 시장에 있는 다른 제품도 사용해 보세요  https://www.mql5
FREE
TimeBar MT4
Ivan Butko
유틸리티
TimeBar TimeBar는 바가 닫힐 때까지 남은 시간과 바가 열린 후 경과된 시간, 현재 시간을 표시하는 간단한 정보 표시기입니다. 이해하기 쉽도록 두 가지 유형의 표시 모드가 추가되었습니다. 즉, 그래프 왼쪽 상단에 설명 형식으로 표시되거나 그래픽 개체 형식으로 표시됩니다. 장점 글꼴 선택 글꼴 크기. 아무거나 설정할 수 있습니다. 댓글보니 너무 작아서 개체를 이동할 수 있습니다. 언제든지 마우스를 두 번 클릭하여 선택하고 차트의 어느 위치로든 이동할 수 있으며 평소와 같이 계속 업데이트됩니다 시각적 경고. 현재 막대가 닫힐 때까지 지정된 시간(초)을 설정할 수 있으며, 해당 시간에 도달하면 설정에 지정된 경고 색상으로 변합니다 설정 표시할 시간을 선택합니다 각 시간의 색상(그래픽 개체의 경우) 바가 곧 닫힐 것임을 알려주는 알림입니다 귀하의 거래 시스템에 추가로 TimeBar 표시기를 사용하십시오. 시장에 있는 다른 제품도 사용해 보세요  https://www.mql5
FREE
Market Noise MT4
Ivan Butko
지표
Market Noise 시장 노이즈는 가격 차트에서 시장 단계를 결정하는 지표이며, 축적 또는 분산 단계가 발생할 때 분명하고 부드러운 추세 움직임과 시끄러운 평탄한 움직임을 구별합니다. 각 단계는 자체적인 거래 유형에 적합합니다. 추세를 따르는 시스템에서는 추세를 따르고, 공격적인 시스템에서는 플랫합니다. 시장 소음이 시작되면 거래 종료를 결정할 수 있습니다. 마찬가지로, 소음이 끝나자마자 공격적인 거래 시스템을 꺼야 합니다. 누군가는 두 가지 유형의 거래 전략을 서로 전환하면서 거래할 수 있습니다. 따라서 이 지표는 거래 결정 분야에서 훌륭한 조력자 역할을 합니다. 모든 가격 변동은 선택한 기간 동안의 일반적인 가격 변동과 해당 기간 내 가격 변동 형태의 노이즈라는 두 가지 구성 요소로 나눌 수 있습니다. 동시에, 서로 다른 기간의 서로 다른 시장은 잡음과 추세 구성 요소 사이의 광범위한 상호 관계를 보여줄 수 있습니다(그림 1). 가격 변동의 소음 수준이 높을수록 기본 추세의
MinMax Levels
Ivan Butko
지표
MinMax Levels  –  은 중요한 거래 기간(일, 주, 월)의 최대, 최소 및 시가 수준을 나타내는 지표입니다. 각 Forex 시장 참가자는 거래 시스템에서 레벨을 사용합니다. 이는 거래를 위한 주요 신호일 수도 있고 분석 도구 역할을 하는 추가 신호일 수도 있습니다.  이 지표에서는 대규모 시장 참여자의 주요 거래 기간인 일, 주, 월을 중요한 기간으로 선택했습니다. 아시다시피 가격은 수준에서 수준으로 이동하며 중요한 수준과 관련된 가격 위치에 대한 지식은 거래 결정을 내리는 데 이점을 제공합니다.  편의를 위해 두 레벨 자체를 활성화 및 비활성화하고 버튼을 축소하여 가격 차트 작업 창에서 공간을 확보할 수 있는 버튼이 추가되었습니다.  각 Forex 시장 참가자는 거래 시스템에서 레벨을 사용합니다. 이는 거래를 위한 주요 신호일 수도 있고 분석 도구 역할을 하는 추가 신호일 수도 있습니다.  이 지표에서는 대규모 시장 참여자의 주요 거래 기간인 일, 주, 월을 중요
Palantir
Ivan Butko
지표
Palantir 지표는 사용자가 설정에서 지정한 포인트 수에 따라 가격 반전을 예측합니다. 관심 있는 추세의 크기를 선택하면 지표는 가격이 가장 가까운 극단에서 지정된 포인트 수의 반대 방향으로 움직일 확률을 예측합니다. 지표의 작동은 과거 추세의 통계적 계산을 기반으로 합니다. Palantir는 설정에 지정된 크기로 기록의 추세를 분석하고 통계를 수집하며 이를 기반으로 결과를 생성합니다. 예를 들어 추세 크기를 500핍으로 설정했습니다. 이 지표는 수정이 500핍을 초과하지 않은 추세를 분석합니다. 그런 다음 최신(현재) 추세와 과거 추세를 비교하고 현재 추세가 역사상 어느 위치를 차지하고 있는지 보여줍니다. 지표 수치가 50%를 초과하면 현재 추세가 과거 추세의 절반보다 크다는 것을 의미하며 그 반대도 마찬가지입니다. 또한 50% 수준은 추세 반전이 가장 자주 발생하는 중앙값입니다. 70/80/90% 이상의 수치는 또한 높은 추세 강도를 나타냅니다. 최근 300개의 과거 동향
MultiFractal
Ivan Butko
지표
MultiFractal 은 수정된 Bill Williams 프랙탈 표시기로, 시간 프레임을 변경하는 것과 유사하게 크기 차이가 4인 고차 프랙탈로 보완됩니다. 원래 터미널 표시기에 비해 장점: 편의 시계 정보 내용 이 지표는 작업할 때 다른 기간으로 전환할 필요가 없기 때문에 편리합니다. 가시성 - 하나의 차트에서 소규모 시장, 중규모 시장, 대규모 시장 움직임까지 차트의 구조를 볼 수 있습니다. 정보 내용 - 시각적으로 그래픽에 대한 더 많은 정보를 얻습니다. 이제 MultiFractal 지표를 기반으로 하거나 기반으로 하는 모든 거래 전략에는 추가 신호가 있습니다. 또한, 아시다시피 프랙탈은 지지선과 저항선의 역할을 할 수 있습니다. 그리고 일부 거래 전략에서는 유동성 수준을 표시합니다. 거래에서 큰 이익을 얻으시기 바랍니다.
Market Noise
Ivan Butko
지표
Market Noise 시장 노이즈는 가격 차트에서 시장 단계를 결정하는 지표이며, 축적 또는 분산 단계가 발생할 때 분명하고 부드러운 추세 움직임과 시끄러운 평탄한 움직임을 구별합니다. 각 단계는 자체적인 거래 유형에 적합합니다. 추세를 따르는 시스템에서는 추세를 따르고, 공격적인 시스템에서는 플랫합니다. 시장 소음이 시작되면 거래 종료를 결정할 수 있습니다. 마찬가지로, 소음이 끝나자마자 공격적인 거래 시스템을 꺼야 합니다. 누군가는 두 가지 유형의 거래 전략을 서로 전환하면서 거래할 수 있습니다. 따라서 이 지표는 거래 결정 분야에서 훌륭한 조력자 역할을 합니다. 모든 가격 변동은 선택한 기간 동안의 일반적인 가격 변동과 해당 기간 내 가격 변동 형태의 노이즈라는 두 가지 구성 요소로 나눌 수 있습니다. 동시에, 서로 다른 기간의 서로 다른 시장은 잡음과 추세 구성 요소 사이의 광범위한 상호 관계를 보여줄 수 있습니다(그림 1). 가격 변동의 소음 수준이 높을수록 기본 추세의
Currency Strength Dynamic
Ivan Butko
지표
Currency Strength Dynamic 통화 강도 동적(Currency Strength Dynamic)은 통화 강도를 나타내는 지표입니다. 통화 강도는 해당 통화가 속한 대부분 또는 모든 통화 쌍의 추세 방향을 나타냅니다. 이 지표는 MACD 지표와 유사하게 가장 인기 있는 28개 통화쌍(주요 통화쌍과 보조 통화쌍)의 이동 평균 간의 차이를 판독한 것을 기반으로 합니다. 장점 독특한 진동 계산 방법 특정 통화 라인을 비활성화하거나 활성화하는 버튼의 가용성 정보 테이블 2가지 유형의 경고: 표시 선이 교차할 때와 선이 지정된 수준을 교차할 때. 그려지는 막대 수는 선택 사항입니다. 각 사항을 자세히 살펴보겠습니다. 고유한 진동 계산 방법을 사용하면 지표가 오랫동안 최대값에 머물지 않고 미리 종료할 수 있습니다. 이는 발산 및 수렴의 친숙한 효과와 유사합니다. 이 방법에는 지정된 계산 기간과 판독값의 평활화 수준도 포함되어 있어 판독값이 더 매끄러워집니다. 계산에는 불필요
MultiFractal Levels
Ivan Butko
지표
MultiFractal Levels MultiFractal Levels – 는 레벨이 추가된 수정된 Bill Williams 프랙탈 표시기입니다. 프랙탈은 설정에서 허용되는 모든 TF에서 구축됩니다. 레벨은 아직 가격 테스트를 거치지 않은 최신 프랙탈을 기반으로만 구성됩니다. 원래 터미널 표시기에 비해 장점: 편의 시계 유익성 최신 레벨 맞춤형 프랙탈 맞춤형 레벨 이 지표는 작업할 때 다른 기간으로 전환할 필요가 없기 때문에 편리합니다. 가시성 - 하나의 차트에서 소규모 시장, 중규모 시장, 대규모 시장 움직임까지 차트의 구조를 볼 수 있습니다. 정보 내용 - 시각적으로 그래픽에 대한 더 많은 정보를 얻습니다. 사용자 정의 프랙탈은 양면에서 변경할 수 있습니다. 왼쪽과 오른쪽의 막대 수는 설정에서 지정할 수 있습니다. 사용자 정의 가능한 수준은 변경할 수 있습니다. 극단에 따라 그려지거나 신호의 그림자(중앙 캔들)에 따라 영역으로 그려집니다. 따라서 이전 TF의 프랙탈에 큰
MinMax Levels MT5
Ivan Butko
지표
MinMax Levels  –  은 중요한 거래 기간(일, 주, 월)의 최대, 최소 및 시가 수준을 나타내는 지표입니다. 각 Forex 시장 참가자는 거래 시스템에서 레벨을 사용합니다. 이는 거래를 위한 주요 신호일 수도 있고 분석 도구 역할을 하는 추가 신호일 수도 있습니다.  이 지표에서는 대규모 시장 참여자의 주요 거래 기간인 일, 주, 월을 중요한 기간으로 선택했습니다. 아시다시피 가격은 수준에서 수준으로 이동하며 중요한 수준과 관련된 가격 위치에 대한 지식은 거래 결정을 내리는 데 이점을 제공합니다.  편의를 위해 두 레벨 자체를 활성화 및 비활성화하고 버튼을 축소하여 가격 차트 작업 창에서 공간을 확보할 수 있는 버튼이 추가되었습니다.  각 Forex 시장 참가자는 거래 시스템에서 레벨을 사용합니다. 이는 거래를 위한 주요 신호일 수도 있고 분석 도구 역할을 하는 추가 신호일 수도 있습니다.  이 지표에서는 대규모 시장 참여자의 주요 거래 기간인 일, 주, 월을 중요한
SMC Larry Williams Structure
Ivan Butko
지표
SMC 래리 윌리엄스 구조는 유명 트레이더 래리 윌리엄스의 베스트셀러 "단기 거래의 장기적 비밀"에서 사용된 방법을 사용하여 가장 중요한 스윙 포인트를 구축하고 연결하는 가격 차트 구조를 분석하기 위한 지표로, 스마트 머니 개념을 사용하여 시장 구조를 적응시키고 대규모 참가자의 관심 영역을 분석하기 위한 견고한 기반을 마련합니다. 스윙을 구성하는 기본 논리는 간단하고 명확합니다. 연속된 3개의 봉 중 중간 봉이 이웃 봉보다 명확한 고점 또는 저점을 형성하는 로컬 극점을 포착합니다. 래리 윌리엄스 방법의 특징은 빌 윌리엄스의 고전적 프랙탈과 달리 추가 규칙이 있다는 점입니다. 중간 봉이 로컬 고점을 형성한다면(High가 양옆 봉의 High보다 높음), 그 Low도 옆 봉들의 Low보다 높아야 하며, 반대편에 '바닥'이 형성됩니다. 이와 유사하게, 로컬 저점은 중간 봉의 Low가 옆 봉의 Low보다 낮고, High는 옆 봉의 High보다 높아야 합니다. 이 조건은 중요한 스윙을 보다 명
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변