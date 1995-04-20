SMC Larry Williams Structure MT4

SMC Larry Williams Structure è un indicatore per l'analisi delle strutture dei grafici dei prezzi che costruisce e collega i punti di oscillazione più importanti utilizzando il metodo del famoso trader Larry Williams tratto dal suo bestseller "I segreti a lungo termine del trading a breve termine", creando una solida base per adattare la struttura del mercato e analizzare le aree di interesse dei grandi partecipanti utilizzando il concetto di Smart Money.

La base per costruire gli swing è una logica semplice e chiara — identificare gli estremi locali chiave dove la barra centrale di tre barre consecutive diventa un massimo o un minimo evidente rispetto alle barre vicine. La caratteristica distintiva del metodo di Larry Williams, a differenza dei classici fractal di Bill Williams, è la regola aggiuntiva: se la candela centrale forma un massimo locale (il suo High è più alto degli High delle candele vicine), allora anche il suo Low deve essere più alto dei Low delle candele vicine — formando un «fondo» sul lato opposto. Analogamente, per un minimo locale — il Low della candela centrale è più basso dei Low vicini, mentre l’High è più alto degli High vicini. Questa condizione permette un’identificazione più chiara e univoca degli swing significativi, riducendo i falsi segnali e aumentando l’affidabilità della struttura costruita.

Si presta particolare attenzione al lavoro con barre interne ed esterne: l’indicatore ignora le barre interne (inside bars), escludendole dalla formazione degli swing chiave per evitare estremi “rumorosi”, e si concentra sulle barre significative legate all’attività dei partecipanti che muovono realmente il mercato. Questo approccio è necessario per analizzare la struttura del mercato e tenere conto delle zone di accumulazione/distribuzione.

L’uso di questa tecnica offre ai trader:

  1. Una base strutturale trasparente e rigorosa per la successiva marcatura di blocchi di ordini, zone di liquidità, livelli chiave di domanda e offerta, nonché di altri elementi del concetto Smart Money attualmente più popolare
  2. Fiducia nell’obiettività degli estremi identificati, poiché formati secondo una regola verificata e rigorosa
  3. Marcatura automatica, liberando il trader dal lavoro routinario e prevenendo errori nella marcatura manuale
  4. Universalità del metodo, applicabile a diversi timeframe e strumenti
  5. Parametri flessibili per la profondità storica e filtri che permettono di adattare l’indicatore a diverse condizioni di mercato e stili di trading

SMC Larry Williams Structure è un ponte tra l’analisi classica degli swing e i modelli moderni nel quadro del concetto Smart Money. L’indicatore cerca di aiutare il trader a riconoscere la struttura del mercato “con gli occhi” dei grandi giocatori, usando un metodo matematicamente fondato e chiaro per individuare gli estremi locali, migliorando la qualità delle decisioni di trading e liberando il trader da parte del lavoro routinario di marcatura.

L’indicatore include la possibilità di evidenziare visivamente i punti di swing chiave con linee di tendenza, che vengono mostrate direttamente sul grafico dei prezzi.

Modalità attivabili (Mode):

  • Standard — il colore riflette la direzione delle singole linee verso l’alto o verso il basso in ogni segmento.
  • Structural — le linee vengono costruite secondo la definizione classica di trend, dove massimi e minimi aumentano o diminuiscono successivamente. Questo evidenzia la struttura ondulatoria del prezzo e i suoi cicli di impulsi e correzioni secondo l’analisi tecnica classica.
  • Disable — disattiva la marcatura grafica.

Inoltre, l’indicatore mostra visivamente la dimensione delle onde di prezzo tra i punti di swing chiave usando etichette di testo. Queste etichette sono automaticamente posizionate vicino agli estremi (massimi e minimi), mostrando l’ampiezza del movimento di prezzo tra swing adiacenti in punti. Ciò aiuta i trader a valutare rapidamente l’ampiezza delle onde e a considerare questa valutazione nell’identificazione di livelli e zone di interesse, come blocchi di ordini o aree di accumulazione/distribuzione, particolarmente importante nell’analisi secondo il concetto Smart Money.

Per comodità, sono stati aggiunti due modalità di alert:

  1. BoS (crollo della struttura)
  2. ChoCH (cambiamento di carattere)
  3. Rottura di qualsiasi ultimo estremo unilaterale
  4. Cambio di direzione della linea

Se sono necessari altri alert con logiche diverse, contattatemi e li aggiungerò nei prossimi aggiornamenti.

Parametri dell’indicatore:

Impostazione Descrizione
 Maximum number of bars to analyze  Numero massimo di barre da analizzare
 Inside bar search radius
  Attivazione della modalità di ricerca delle barre interne
 Radius size (in bars)  Dimensione del raggio (in barre)
 Number of graphic lines  Numero di linee grafiche
 Mode of graphical line rendering  Modalità di visualizzazione delle linee grafiche
 Color for lines up  Colore per le linee verso l’alto
 Color for lines down  Colore per le linee verso il basso
 Width of lines up  Larghezza delle linee verso l’alto
 Show size labels  Mostra etichette dimensioni
 Font size  Dimensione del font
 Font color  Colore del font
 Maximum number of labels to display  Numero massimo di etichette da visualizzare
 Show AVG  Mostra valore medio
 Show MED  Mostra mediana
 Number of lines for calculation  Numero di linee per il calcolo
 Font size (AVG)  Dimensione font (media)
 Text color (AVG)  Colore testo (media)
 Font size (MED)  Dimensione font (mediana)
 Text color (MED)  Colore testo (mediana)
 Alert when line reverses  Allarme al cambio linea
 Alert of breaking through the last extremum  Allarme al superamento ultimo estremo
 Push  Notifiche push nell’app MT sul cellulare
 Sound  Allarme sonoro
 Sound file  File audio
 Mail  Email
 Mail subject  Oggetto email
 Delete objects when indicator is removed   Pulizia grafico alla rimozione dell’indicatore


Versione per MT5

Usa l’indicatore   SMC Venom Model BPR come complemento al tuo sistema di trading

Con ogni acquisto, il prezzo dell'indicatore aumenterà di 10 dollari. Non rimandare l'acquisto! ;)

Prova anche gli altri miei prodotti nel marketplace https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus/seller



✅ Se l'indicatore ti è piaciuto, per favore votalo e lascia una recensione, è molto importante per me!


Vi auguro grandi profitti nel trading!

