Session Time Line MT4

Название: Глобальная панель мониторинга временной шкалы сессий MT4

Описание: Индикатор Global Session Timeline — это интерактивный индикатор, который интуитивно отображает время открытия и закрытия основных валютных рынков (Сидней, Токио, Лондон, Нью-Йорк) на графике MT4.

Это обеспечивает необходимую среду для внутридневных трейдеров, которые используют ликвидность и волатильность, возникающие во время пересечения торговых сессий, позволяя мгновенно определять открытые рынки с помощью панелей мониторинга и вертикальных линий в режиме реального времени.

Основные характеристики:

  • Интерактивная панель мониторинга: отображает ход каждой сессии в виде горизонтальной полосы в реальном времени через удобный интерфейс, который можно свободно перетаскивать (перемещать) мышью внутри графика.

  • Управление линиями одним щелчком мыши: вы можете мгновенно включать и выключать вертикальные линии графика, указывающие время открытия/закрытия, нажав кнопки [ВКЛ]/[ВЫКЛ] на панели управления.

  • Функция запоминания состояния: Даже если вы измените таймфрейм или перезапустите терминал MT4, положения элементов панели управления и состояния активации кнопок, перетащенные пользователем, сохранятся.

  • Свободная настройка: вы можете свободно изменять время и цвет каждой сессии в соответствии со временем сервера используемого вами брокера.

  • Выход одним щелчком: нажмите кнопку «X» в правом верхнем углу панели управления, чтобы мгновенно и аккуратно удалить все линии, нарисованные на индикаторах и графиках.

Входные параметры (настройки ввода):

  • Смещение времени сервера: смещение по Гринвичу (GMT) сервера брокера (для отображения заголовка в верхней части панели управления).

  • СЕССИЯ В СИДНЕЕ / ТОКИО / ЛОНДОНЕ / НЬЮ-ЙОРКЕ: Укажите время открытия и закрытия каждого рынка (включая цвета).


Инструкции и меры предосторожности: Время сессии по умолчанию установлено на GMT+3 (стандартное летнее время брокера). В зимний период (GMT+2) или если вы используете брокера в другом часовом поясе, пожалуйста, скорректируйте время открытия и закрытия в окне ввода в соответствии со временем «Market Watch» в терминале брокера. Для корректной работы все время должно быть указано в формате HH:MM.


Рекомендуем также
Koala Supply Demand
Ashkan Hazegh Nikrou
4.6 (5)
Индикаторы
Представляем Koala Supply Demand ( Мы рекомендуем вам поделиться своим отзывом или мнением — положительным или отрицательным — чтобы другие трейдеры могли воспользоваться вашим опытом.)  Добро пожаловать в индикатор Koala Supply Demand. Этот индикатор предназначен для определения непробитых зон спроса и предложения на различных таймфреймах. Индикатор помогает трейдерам видеть рынок как набор зон. Вы можете наблюдать, как цена уважает сильные зоны. Индикатор также может показывать сигналы price a
FREE
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Индикаторы
The indicator allows you to trade binary options. The recommended time frame is М1 and the expiration time is 1,2,3 minutes. The indicator suitable for auto and manual trading. A possible signal is specified as a arrows above/under a candle. You should wait until the candle closes! Arrows are not re-painted Trade sessions: TOKYO section (Half-end) Currency pairs: USD/JPY Working time frame: M1 Expiration time: 1,2,3 minutes. The indicator also shows good results when using the martingale strateg
FREE
Quantum Smart Signals
Shaaban Riad
Индикаторы
Quantum Falcon Signal Free is a smart visual trading indicator for MetaTrader 4 designed for Forex and Gold traders. The indicator combines: • Trend analysis • RSI momentum confirmation • MACD momentum filtering • ATR volatility filtering • Higher timeframe confirmation • Smart exit signal detection Main Features: • Smart Buy and Sell signals • Exit Buy / Exit Sell alerts • Real-time dashboard on chart • Professional candle arrows • Multi-timeframe trend confirmation • ATR market volatility filt
FREE
Multi Pivot Pro
Ata Dandul
Индикаторы
Multi Pivot Indicator - Professional Trading Tool MULTI PIVOT PRO INDICATOR Professional Multi Pivot Indicator for MT4 5-in-1 Pivot Indicator Professional Trading Tool for MetaTrader 4 ENGLISH TÜRKÇE Multi Pivot Indicator PRO Classic Fibonacci Camarilla Woodie DM What is Multi Pivot Indicator? Multi Pivot Indicator is a professional trading tool that displays 5 different pivot calculation methods on your MetaTrader 4 charts. Pivot points are critical support and resistance
Candle Pattern Finder MT4
Dwi Nur Prasetyo
Индикаторы
Candle Pattern Finder Candle Pattern Finder is a powerful MT4 indicator designed to help traders easily detect key candlestick patterns in real-time. Whether you're trading trends, reversals, or consolidations, this tool highlights important price action signals directly on the chart — helping you make faster and more confident trading decisions. Detects popular candlestick patterns: Bullish/Bearish Engulfing Hammer & Inverted Hammer Shooting Star & Hanging Man Three White Soldiers Three Black
FREE
PW Oscillator
Svyatoslav Kucher
5 (1)
Индикаторы
PW Oscillator   - индикатор предназначенный для поиска локальных экстремумов, определения текущей тенденции. В расчетах индикатора используется авторская методика. С помощью индикатора можно определять места возможного разворота цены желательно в направлении тенденции, но также с достаточной точностью и против нее. Также с помощью индикатора можно определять текущую тенденцию. Индикатор подходит для любых валютных пар, но для адекватного отображения показания необходимо, чтобы было достаточно ис
Smart Non Repaint Trend Signal Pro
Atventius Bayu Riswanto
Индикаторы
Sinyal Tren Non-Repaint Cerdas Pro Smart Non-Repaint Trend Signal Pro — yang dapat membantu Anda mengatasi masalah ini menggunakan MetaTrader 4. Anda dapat menggunakan metode ini panggilan telepon dan panggilan telepon, panggilan telepon, готовые к использованию сигналы в baik itu Beli (Покупка) maupun Jual (Продажа) untuk tujuan yang sama. Filosofis рыночный шум, этот индикатор помогает как начинающим, так и опытным трейдерам ловить сильные импульсные движения рынка, избегая при этом опасных з
Mean Reversion Supply Demand MT4
Young Ho Seo
4.56 (9)
Индикаторы
Концепция спроса и предложения с возвратом к среднему значению Концепция торговли по спросу и предложению полагается на несовпадение объемов покупок и продаж на финансовых рынках. Для обычных трейдеров зоны спроса и предложения служат точками разворота. При рассмотрении первоначальной концепции было обнаружено, что первоначальная торговля по спросу и предложению может выполняться лучше на периоде возврата к среднему значению, а не на периоде тренда. Для демонстрации этой концепции, чтобы какая-л
Multi TF MA Overlay MT4
Dae Shik Kim
Индикаторы
1. Название продукта:   Multi TF MA Overlay MT4 Краткое описание: Универсальное торговое решение, позволяющее в режиме реального времени отображать линии скользящих средних для 7 основных временных интервалов на одном графике. 2. Введение в продукт (описание) Трейдерам необходимо одновременно анализировать несколько временных интервалов, чтобы определить основную тенденцию. Функция Smart MTF MA визуально проецирует линии скользящих средних от M1 до D1 на текущий график без необходимости перек
FREE
SRP Pro
Farhad Kia
5 (1)
Индикаторы
Strong Retracement Points Pro edition! SRP (Strong Retracement/Reversal Points) is a powerful and unique support and resistance indicator. It displays the closest important levels which we expect the price retracement/reversal! If all level are broken from one side, it recalculates and draws new support and resistance levels, so the levels might be valid for several days depending on the market! If you are still hesitating to start using this wonderful tool, you can check this link to see how ef
Gold Venamax MT4
Sergei Linskii
3 (2)
Индикаторы
Gold Venamax – это лучший биржевой технический индикатор. Алгоритм индикатора анализирует движение цены актива и отражает волатильность и потенциальные зоны для входа. Live Signal of manual trading >>>   [ Click Here ] Особенности индикатора: Это супер индикатор с Magic и двумя Блоками трендовых стрелочников для комфортной и профитной торговли. Красная Кнопка переключения по блокам выведена на график. Magic задается в настройках индикатора, так чтобы можно было установить индикатор на два график
Visual River Flow Divergence Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Индикаторы
Introducing the River Flow Divergence Indicator Are you ready to unlock your trading potential? Meet the River Flow Divergence Indicator, a powerful tool designed to help you navigate market trends and reversals with precision. This indicator is tailored for traders who are eager to fine-tune their strategies and take control of their success. Note: This indicator is not optimized out of the box. It’s crafted for you to customize and optimize according to your unique trading style and goals. Ho
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Индикаторы
Бесплатный информационный индикатор-помощник Email Alert & InfoPanel. Особенно будет полезен трейдерам, использующим большое количество валютных пар или сеточные торговые системы с усреднением или Мартингейлом. Также он просто удобен, как информатор с возможность отправки сообщения на почту или мобильное приложение. Выполняет следующие функции: Рассчитывает просадку депозита по эквити и отправляет сообщение пользователю, если она больше, чем указана в настройках. Отправляет уведомление о просадк
FREE
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Индикаторы
Forex Gump - это полностью готовая полуавтоматическая торговая система. В виде стрелок на экран выводятся сигналы для открытия и закрытия сделок. Все, что вам нужно, это следовать указаниям индикатора. Когда индикатор показывает синюю стрелку, Вам нужно открывать ордер на покупку. Когда индикатор показывает красную стрелку, нужно открывать ордер на продажу. Закрываем ордера когда индикатор рисует желтый крестик. Для того, чтобы получить максимально эффективный результат, рекомендуем использовать
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Auto FIBO Pro" - отличный вспомогательный инструмент в торговле! - Индикатор автоматически рассчитывает и размещает на графике уровни Фибоначчи и локальные линии тренда (красного цвета). - Уровни Фибоначчи указывают ключевые области, где цена может развернуться. - Наиболее важными уровнями являются 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8%. - Вы можете использовать его для скальпинга на разворот или для торговли по зональной сетке. - Существует множество возможностей улучшить вашу текущ
Nirvana prop controler MT4
Aiireza Arjmandi Nezhad
Индикаторы
Индикатор управления рисками и мониторинга лимитов для профессиональных трейдеров и счетов оценивания (Prop) Этот инструмент лишь отображает на графике точную информацию по управлению рисками и лимитам, помогая принимать решения более сосредоточенно. Индикатор не открывает/не закрывает/не изменяет сделки и не конфликтует с советниками (EA). Возможности Мониторинг дневной и общей просадки Рассчитывает и показывает дневную и суммарную просадку на базе баланса (Balance) или средств (Equity) (настр
VR Cub
Vladimir Pastushak
Индикаторы
VR Cub это индикатор что бы получать качественные точки входа. Индикатор разрабатывался с целью облегчить математические расчеты и упростить поиск точек входа в позицию. Торговая стратегия, для которой писался индикатор, уже много лет доказывает свою эффективность. Простота торговой стратегии является ее большим преимуществом, что позволяет успешно торговать по ней даже начинающим трейдерам. VR Cub рассчитывает точки открытия позиций и целевые уровни Take Profit и Stop Loss, что значительно повы
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
4.8 (5)
Индикаторы
Индикатор Smart FVG для MT4 – Продвинутое определение Fair Value Gap для MetaTrader 4 Индикатор Smart FVG для MetaTrader 4 обеспечивает профессиональное обнаружение, мониторинг и оповещение о Fair Value Gap (FVG) прямо на ваших графиках. Он сочетает фильтрацию на основе ATR со структурно-ориентированной логикой, чтобы убрать шум, адаптироваться к ликвидности и оставлять только наиболее значимые дисбалансы для точных торговых решений. Ключевые преимущества Точное обнаружение FVG: находит реальн
FREE
SX Supply Demand Zones MT4
Mojtaba Sarikhani
Индикаторы
SX Supply Demand Zones accurately identifies and draws high-probability Supply and Demand zones using a sophisticated algorithm. Unlike traditional indicators that clutter your chart, this indicator is designed with a focus on performance and a clean user experience. New Unique Feature: Interactive Legend System What truly sets this indicator apart from everything else is the Interactive Control Legend. You have a professional dashboard directly on your chart that allows you to: Show/Hide: Ins
FREE
Chart Pattern MT4
Young Ho Seo
Индикаторы
Introduction to Chart Pattern MT Chart Pattern MT is a chart pattern scanner to detect the triangle pattern, falling wedge pattern, rising wedge pattern, channel pattern and so on. Chart Pattern MT uses highly sophisticated chart pattern detection algorithm. However, we have designed it in the easy to use with intuitive user interface. Chart Pattern MT will show all the patterns in your chart in the most efficient format for your trading. You do not have to do tedious manual pattern detection an
Automatic Fibonacci Pivots
Martin Alejandro Bamonte
Индикаторы
Now free. The key Fibonacci pivot levels, drawn for you automatically every day, on any timeframe. Automatic Fibonacci Pivots calculates the daily support and resistance from the Fibonacci sequence and plots them clean on your chart: the daily pivot, S1/S2/S3 below and R1/R2/R3 above. These are the price zones where the market tends to react, bounce or break, and now you see them without drawing a single line. What it does: - Daily Fibonacci pivot levels (pivot, S1/S2/S3, R1/R2/R3), updated
FREE
Hedge Trading King
Stefano Frisetti
5 (1)
Индикаторы
Hedge Trading Monitor is my indicator that instantly monitors the difference or ratio between two assets useful for hedge trading. How to use it + Download the indicator + Apply the indicator on an open chart + You can change the assets using the settings. Distribution + It is distributed only on MQL5.vom + Free license (FREE) - Contact me privately on MQL5.com: send me a message
FREE
Oscillator 5 35
Paul Bratby
Индикаторы
5/35 Oscillator to be used with our Elliott Wave Indicator as part of the overall strategy on trading the 5th wave. The Elliott Wave Indicator Suite is designed around a simple but effective Swing Trading Strategy. The Indicator Suite is great for Stocks, Futures and Forex trading on multiple timeframes You can find the main Elliott Wave Indicator here  https://www.mql5.com/en/market/product/44034
FREE
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Индикаторы
Daily Candle Predictor - это индикатор, который предсказывает цену закрытия свечи. Прежде всего индикатор предназначен для использования на графиках D1. Данный индикатор подходит как для традиционной форекс торговли, так и для торговли бинарными опционами. Индикатор может использоваться как самостоятельная торговая система, так может выступать в качестве дополнения к вашей уже имеющейся торговой системе. Данный индикатор производит анализ текущей свечи, рассчитывая определенные факторы силы внут
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Индикаторы
Профиль Рынка (Market Profile) определяет ряд типов дней, которые помогают трейдеру распознать поведение рынка. Ключевая особенность - это область значений (Value Area), представляющая диапазон ценового действия, в котором произошло 70% торговли. Понимание области значений может помочь трейдерам вникнуть в направление рынка и установить торговлю с более высокими шансами на успех. Это отличное дополнение к любой системе, которую вы возможно используете. Blahtech Limited представляет сообществу Me
Stop Loss Take Profit Drawer
Roy Meshulam
Индикаторы
Introduction It is common practice for professional trades to hide their stop loss / take profit from their brokers. Either from keeping their strategy to the themselves or from the fear that their broker works against them. Using this indicator, the stop loss / take profit points will be drawn on the product chart using the bid price. So, you can see exactly when the price is hit and close it manually.  Usage Once attached to the chart, the indicator scans the open orders to attach lines for t
ARKA Qstick MT4
Aren Davidian
Индикаторы
This indicator idea comes from Tushar Chande called Qstick. Technical indicators quantify trend direction and strength in different ways. One way is to use the difference between close and open for each bar and to sum it up over a period of time. The formual is: Qstick (period ) = Average ((close-open ), period ) In this indicator, we can choose how to calculate body by two famous chart types. The first and default indicator settings are based on Heiken Ashi chart, and the second is based
FREE
CyberZingFx Trend Reversal
Afsal Meerankutty
4.18 (17)
Индикаторы
NEW YEAR SPECIAL DISCOUNT RUNNING NOW 40% DISCOUNT Price slashed from $149 to $89 until 3rd Jan 2025 Indicator captures the trend reversals with no-repaint Buy and Sell Arrow signals. CyberZingFx Trend Reversal Indicator - your go-to solution for accurate and reliable trend reversal signals. With its  advanced trading strategy , the indicator offers you Buy and Sell Arrow signals that do not repaint, making it a reliable tool for catching Swing Highs and Swing Lows in any market and any time fr
AP Vwap Bands Pro MT4
Allan Graham Pike
Индикаторы
AP VWAP Bands Pro (MT4) Volume-weighted average price with ±σ bands for clear intraday bias, mean-reversion zones, and dynamic support/resistance. Works on crypto (incl. BTC), FX, indices, and metals. Uses tick-volume when real volume isn’t available. What it shows VWAP line (volume-weighted mean price). Two envelopes around VWAP (default ±1σ and ±2σ) to highlight balance vs. extension. Reset modes: Day, Week, or Anchor Time (HH:MM) to start VWAP where you need it (e.g., exchange open). Why
FREE
Sorsawo Magic Signal
Ilham Hijrah Saputra
Индикаторы
Sorsawo Magic Signal Pro is an advanced technical analysis tool designed to identify high-probability entry points by combining adaptive momentum logic with smart volatility filtering. Core Features Adaptive WPR Logic : Unlike standard oscillators, Sorsawo Magic uses a dynamic calculation period that automatically adjusts based on market volatility. Volatility-Filtered Signals : The indicator analyzes price gaps and momentum surges to ensure signals are only generated when there is sufficient ma
FREE
С этим продуктом покупают
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.84 (171)
Индикаторы
Gann Made Easy - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только н
Neuro Poseidon MT4
Daria Rezueva
4.8 (45)
Индикаторы
Neuro Poseidon - новый индикатор от Дарьи Резуевой. Он сочетает точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL , в результате создавая максимально выгодные сделки! TO SWITCH TO   ENG   PLEASE CHOOSE IT IN THE UPPER-RIGHT CORNER OF THE WEBSITE Напишите мне после покупки и получите Neuro Poseidon Assistant в подарок для автоматизации вашей торговли! Что отличает его от других индикаторов? 1. Доказанная прибыльность на всех активах и таймфреймах 2. На графике присутствуют только подтвержденн
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (26)
Индикаторы
M1 SNIPER — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на д
Prop Firm Sniper
Mohamed Hassan
4.33 (6)
Индикаторы
Prop Firm Sniper MT4  is a professional market structure indicator that automatically identifies high-probability BUY and SELL opportunities using BOS and CHoCH analysis. Recommended Timeframes: For backtesting, use the indicator on   M5 or M15   for Gold (XAUUSD), and   M15 or H1   for more volatile Forex pairs such as   GBPUSD, USDJPY, EURGBP , and similar markets. CONTACT ME AFTER PURCHASE TO CLAIM YOUR FREE BONUSES! Prop Firm Sniper  is a professional market structure indicator designed t
BTMM State Engine Pro MT4
Garry James Goodchild
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 4. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status,
DayTrader PRO MT4
Davit Beridze
5 (1)
Индикаторы
DayTrader PRO DayTrader PRO — это передовой торговый индикатор, сочетающий фильтр Лагерра (Laguerre Filter) Джона Элерса с мощным движком автоматической оптимизации. Вместо использования фиксированных параметров индикатор автоматически подбирает оптимальные настройки на основе недавних рыночных условий, что позволяет адаптироваться к изменяющейся волатильности без необходимости ручной корректировки. Индикатор генерирует четкие сигналы на ПОКУПКУ и ПРОДАЖУ, а также адаптивные уровни Stop Loss и T
Gold Signal Pro XAUUSD with Auto TP SL
Genki Andou
5 (2)
Индикаторы
KURAMA GOLD SIGNAL PRO (MT4) — 7-уровневый фильтр · Автоматический TP/SL · Оценка качества · Сохранение истории сигналов | Полная торговая система для XAUUSD Без перерисовки в реальном времени. В момент появления сигнала стрелка, вход, TP и SL фиксируются на месте и больше никогда не смещаются. Вы торгуете именно этот сигнал в реальном времени. А в версии 7.20 каждый фактически отправленный сигнал автоматически сохраняется и точно восстанавливается после перезапуска. БОНУС ДЛ
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
Индикаторы
Scalper Inside PRO помогает читать внутридневной тренд и планировать сделку до входа в рынок. Индикатор использует эксклюзивные встроенные алгоритмы для оценки направления рынка и расчёта ключевых целевых уровней в момент появления сигнала, поэтому вы всегда заранее видите потенциальный вход, стоп-лосс и цели по прибыли. Индикатор также показывает подробную статистику эффективности на исторических данных, чтобы вы могли увидеть, как вели себя разные инструменты и стратегии, и выбрать то, что под
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.81 (21)
Индикаторы
В настоящее время скидка 30%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
SR Liquidity
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
SR Liquidity — это торговый индикатор, предназначенный для выявления скрытых зон, где концентрируется рыночная ликвидность и наблюдается наиболее сильная реакция цены. Эти особые зоны ликвидности выступают в качестве мощных уровней поддержки и сопротивления, предоставляя вам четкую картину того, где с наибольшей вероятностью произойдет разворот рынка. Вместо построения стандартных линий поддержки и сопротивления, индикатор SR Liquidity анализирует реальное поведение цены, выявляя зоны концентрац
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработанная командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет,   Quantum Breakout PRO   предназначена для того, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря своей инновационной и динамичной стратегии зон прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
Индикаторы
Super Signal – Skyblade Edition Профессиональная система трендовых сигналов без перерисовки и без задержек с исключительным процентом выигрышей | Для MT4 / MT5 Лучше всего работает на младших таймфреймах, таких как 1 минута, 5 минут и 15 минут. Основные характеристики: Super Signal – Skyblade Edition — это интеллектуальная система сигналов, специально разработанная для трендовой торговли. Она использует многоуровневую фильтрацию, чтобы выявлять только сильные направленные движения, подкреплённ
Zoryk Gold mt4
Reda El Koutbane
Индикаторы
Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ограниченное количество копий по стартовой цене ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 4 Вам знакомо это чувство. Вы анализируете золото, ждёте вход и наконец открываете сделку. Цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, переносите Stop Loss или сомневаетесь несколько секунд. А затем рынок без вас достигает именно той цели, которую вы ожидали с самого начала. Проблема не всегд
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
Индикаторы
Специальное предложение – скидка 30% Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и пре
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
Индикаторы
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
Индикаторы
Индикатор AW Candle Patterns является комбинацией из продвинутого трендового индикатора в сочетании с мощным сканером свечных паттернов. Это полезный инструмент для распознания и выделения тридцати наиболее надежных свечных паттернов. Помимо этого это анализатор текущего тренда по окрашенным барам с  подключаемой мультитаймфреймовой трендовой панелью, изменяемой по размеру и положению. Уникальная возможность регулировки отображения паттернов в зависимости от трендовой фильтрации.  Преимущества: 
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
Индикаторы
Индикатор All-in-One Trade (AOTI) определяет дневные цели для пар EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD и USDJPY. Все остальные модули работают на любых финансовых инструментах. Индикатор включает в себя множество функций: двойной канал для определения тренда, ценовой канал, полосы МА, построение уровней Фибо, определение точки кульминации и др. Индикатор создан для упрощения анализа рынка и основан на нескольких торговых стратегия
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Индикаторы
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
Market Reversal Alerts Dashboard
Lee Samson
5 (9)
Индикаторы
Эта информационная панель представляет собой инструмент оповещения для использования с индикатором разворота структуры рынка. Его основная цель - предупредить вас о возможностях разворота на определенных временных рамках, а также о повторных проверках предупреждений (подтверждении), как это делает индикатор. Панель инструментов предназначена для самостоятельного размещения на графике и работы в фоновом режиме, чтобы отправлять вам оповещения о выбранных вами парах и таймфреймах. Он был разработ
Другие продукты этого автора
MT5 Supertrend Pure
Dae Shik Kim
4.83 (6)
Индикаторы
Supertrend Pure MT5 — высокоточный индикатор следования за трендом Ваши отзывы, комментарии и оценки являются для меня огромным источником вдохновения в процессе работы над программой. Спасибо. [Описание продукта] Supertrend Pure — это самый чистый и мощный индикатор тренда, ориентированный на суть торговли. Благодаря отсутствию сложных настроек и использованию математически оптимизированных вычислений среднего истинного диапазона (ATR), он устраняет рыночный шум и фиксирует только истинный
FREE
Candle Timer META5
Dae Shik Kim
Индикаторы
Таймер свечей: Интуитивно понятный индикатор времени закрытия свечи Таймер свечей — это важный вспомогательный индикатор, который помогает трейдерам отслеживать оставшееся время до закрытия текущей свечи на графике в режиме реального времени. Он особенно полезен для внутридневной торговли или для определения точного времени входа и выхода на рынках с высокой волатильностью. ※ Ваши отзывы и комментарии являются большим стимулом для развития этой программы. Спасибо. Основные функции: Обратный
FREE
META5 AlamTMA
Dae Shik Kim
Индикаторы
«Чтение сути трендов в условиях нестабильных колебаний: канал TMA (треугольная скользящая средняя)» Вы когда-нибудь терпели убытки, гоняясь за растущими ценами из-за бесчисленных шумов и ложных сигналов, заполонивших рынок? Канал TMA — это аутентичный индикатор тренда, который выходит за рамки простых скользящих средних, визуализируя «истинный поток» цен наиболее плавным и понятным образом. ※ Ваши отзывы и оценки в комментариях очень помогают в развитии этой программы. Спасибо. 1. TMA: Почем
FREE
MT4 Supertrend Pure
Dae Shik Kim
Индикаторы
Supertrend Pure MT5 — высокоточный индикатор следования за трендом Ваши отзывы, комментарии и оценки являются для меня огромным источником вдохновения в процессе работы над программой. Спасибо. [Описание продукта] Supertrend Pure — это самый чистый и мощный индикатор тренда, ориентированный на суть торговли. Благодаря отсутствию сложных настроек и использованию математически оптимизированных вычислений среднего истинного диапазона (ATR), он устраняет рыночный шум и фиксирует только истинный т
FREE
Aura Sideways Specialist
Dae Shik Kim
Эксперты
Aura Specialist V34: Эксперт по точной торговле на боковом рынке ※ Ваши отзывы и оценки очень помогают в дальнейшем развитии этой программы. Спасибо. ※ Эта программа разработана исключительно для высоковолатильного золота (XAUUSD). Она обеспечивает стабильную работу даже на волатильных рынках, но была специально разработана для тех, кто испытывает трудности с управлением боковым рынком. Aura Specialist V34 — это высокоэффективная алгоритмическая торговая система, разработанная для максимизац
FREE
META4 AlamTMA
Dae Shik Kim
Индикаторы
«Чтение сути трендов в условиях нестабильных колебаний: канал TMA (треугольная скользящая средняя)» Вы когда-нибудь терпели убытки, гоняясь за растущими ценами из-за бесчисленных шумов и ложных сигналов, заполонивших рынок? Канал TMA — это аутентичный индикатор тренда, который выходит за рамки простых скользящих средних, визуализируя «истинный поток» цен наиболее плавным и понятным образом. ※ Ваши отзывы и оценки в комментариях очень помогают в развитии этой программы. Спасибо. 1. TMA: Почем
FREE
CM Ultimate MA MTF Triple System MT5
Dae Shik Kim
5 (1)
Индикаторы
CM Ultimate MA MTF V2 Triple — это высокоэффективный индикатор скользящих средних для нескольких таймфреймов (MTF), разработанный для MetaTrader 5. Он отображает три независимые скользящие средние (короткая, средняя, ​​длинная) на одном графике, каждая из которых имеет динамическую трехцветную визуализацию тренда, основанную на изменениях импульса. Рассчитывая сдвиги верхнего и нижнего наклона, этот индикатор помогает трейдерам определять выравнивание тренда и фильтровать рыночный шум без задер
FREE
Candle Timer META4
Dae Shik Kim
Индикаторы
Таймер свечей: Интуитивно понятный индикатор времени закрытия свечи Таймер свечей — это важный вспомогательный индикатор, который помогает трейдерам отслеживать оставшееся время до закрытия текущей свечи на графике в режиме реального времени. Он особенно полезен для внутридневной торговли или для определения точного времени входа и выхода на рынках с высокой волатильностью. ※ Ваши отзывы и комментарии являются большим стимулом для развития этой программы. Спасибо. Основные функции: Обратный
FREE
Aura TMA Compound Integrated
Dae Shik Kim
Эксперты
[Название продукта: Aura TMA Compound Master] Вершина гибридной торговли: следование за трендом по TMA и интеллектуальная система масштабирования по сетке ※ Ваши отзывы и комментарии являются большим стимулом для развития этой программы. Спасибо. ※ Эта программа разработана исключительно для крайне волатильной пары «Золото» (XAUUSD). Не используйте этого бота для других валютных пар. ※ Если вы посмотрите на настройки переменных, прикрепленные в виде изображения, я думаю, вы получите стабиль
FREE
CM Ultimate MA MTF Triple System MT4
Dae Shik Kim
Индикаторы
[Описание продукта] CM Ultimate MA MTF V4 Triple — это высокотехнологичный индикатор тройной скользящей средней для нескольких таймфреймов (MTF), специально разработанный для платформы MetaTrader 4 (MT4). Он одновременно отслеживает краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные рыночные тренды на одном графике, используя адаптивную 3-цветную архитектуру затенения импульса. В то время как MT4 традиционно ограничивает индикаторы максимум 8 буферами, этот премиальный инструмент использует собственн
FREE
CM Ultimate MA MTF Strategy MT5
Dae Shik Kim
Индикаторы
Описание продукта CM Ultimate MA MTF V2 — это высокооптимизированный технический индикатор с двумя скользящими средними, разработанный специально для MetaTrader 5. Он отображает две независимые скользящие средние (краткосрочную и долгосрочную) на одном графике, используя адаптивную 3-цветную визуализацию тренда для мгновенного отслеживания изменений рыночного импульса. Благодаря использованию высокопроизводительной технологии Multi-Timeframe (MTF), этот индикатор предоставляет трейдерам чистое
FREE
Session Time Line MT5
Dae Shik Kim
Индикаторы
Название:   Глобальная панель мониторинга временной шкалы сессий Описание:   Индикатор «Глобальная временная шкала сессии» — это интерактивный индикатор, который наглядно отображает время открытия и закрытия основных валютных рынков (Сидней, Токио, Лондон, Нью-Йорк) на графике. Это обеспечивает необходимую среду для трейдеров, использующих ликвидность и волатильность, возникающие во время пересечения торговых сессий, позволяя мгновенно получать информацию об открытых рынках в режиме реального в
FREE
Multi TF MA Overlay MT5
Dae Shik Kim
Индикаторы
1. Название продукта: Интеллектуальная многовременная скользящая средняя (MTF MA) Краткое описание в одной строке: Универсальное торговое решение, позволяющее в режиме реального времени отображать линии скользящих средних для 7 основных временных интервалов на одном графике. 2. Описание продукта Трейдерам необходимо анализировать несколько временных интервалов одновременно, чтобы понять общую динамику трендов. Интеллектуальная MTF MA визуально проецирует линии скользящих средних от M1 до D1
FREE
Multi TF MA Overlay MT4
Dae Shik Kim
Индикаторы
1. Название продукта:   Multi TF MA Overlay MT4 Краткое описание: Универсальное торговое решение, позволяющее в режиме реального времени отображать линии скользящих средних для 7 основных временных интервалов на одном графике. 2. Введение в продукт (описание) Трейдерам необходимо одновременно анализировать несколько временных интервалов, чтобы определить основную тенденцию. Функция Smart MTF MA визуально проецирует линии скользящих средних от M1 до D1 на текущий график без необходимости перек
FREE
CM Ultimate MA MTF Strategy MT4
Dae Shik Kim
Индикаторы
Описание продукта CM Ultimate MA MTF V2 — это высокооптимизированный технический индикатор с двумя скользящими средними, разработанный специально для MetaTrader 4. Он отображает две независимые скользящие средние (краткосрочную и долгосрочную) на одном графике, используя адаптивную 3-цветную визуализацию тренда для мгновенного отслеживания изменений рыночного импульса. Благодаря использованию высокопроизводительной технологии Multi-Timeframe (MTF), этот индикатор предоставляет трейдерам чистое
FREE
Multi TF SuperTrend Map MT4
Dae Shik Kim
Индикаторы
Подробное описание индикатора Multi_TF_SuperTrend_Map Этот продукт является улучшенной версией ранее разработанного индикатора Supertrend Pure MT5 - High-Precision Trend Follower. Предыдущий продукт отображал только линию супертренда на текущем таймфрейме. Однако в новой улучшенной версии отображается не только супертренд текущего таймфрейма, но и линии супертренда и временные интервалы более высоких таймфреймов. Отображение подробного направления и ограничений — например, в каком направле
Multi TF Candle Timer MT4
Dae Shik Kim
Индикаторы
Индикатор Multi Candle Timer (MT4/MT5) — Премиум-панель Multi Candle Timer — это высококачественный цифровой индикатор, разработанный для обеспечения интуитивно понятного и полного контроля над сложным анализом на нескольких временных интервалах (MTF) на одном графике. Он выходит за рамки простого перечисления индикаторов, органично сочетая направление свечей в реальном времени и оставшееся время до закрытия, от минутных до дневных графиков, чтобы улавливать ключевые рыночные импульсы. Ва
Higher High Lower Low ZigZag Strategy MT4
Dae Shik Kim
Индикаторы
Основное руководство: Полное издание Aura HHLL   Platinum  V2.00 Интегрированное руководство Эта программа — инструмент, помогающий трейдерам определить, «в каком состоянии находится рынок прямо сейчас?» Наиболее быстро среди сложных движений графиков. Это кульминация технического анализа, сочетающего точность ценового движения с интуитивностью торговли в диапазоне. РАЗДЕЛ 01 Индикатор   Ключевые компоненты   Элементы Он обеспечивает возможность чтения структуры рынка. 1. 3 основные оси систе
Multi TF SuperTrend Map MT5
Dae Shik Kim
Индикаторы
Подробное описание индикатора Multi_TF_SuperTrend_Map Этот продукт является улучшенной версией ранее разработанного индикатора Supertrend Pure MT5 - High-Precision Trend Follower. Предыдущий продукт отображал только линию супертренда на текущем таймфрейме. Однако в новой улучшенной версии отображается не только супертренд текущего таймфрейма, но и линии супертренда и временные интервалы более высоких таймфреймов. Отображение подробного направления и ограничений — например, в каком направле
Multi TF Candle Timer MT5
Dae Shik Kim
Индикаторы
Индикатор Multi Candle Timer (MT4/MT5) — Премиум-панель Multi Candle Timer — это высококачественный цифровой индикатор, разработанный для обеспечения интуитивно понятного и полного контроля над сложным анализом на нескольких временных интервалах (MTF) на одном графике. Он выходит за рамки простого перечисления индикаторов, органично сочетая направление свечей в реальном времени и оставшееся время до закрытия, от минутных до дневных графиков, чтобы улавливать ключевые рыночные импульсы. Ва
Higher High Lower Low ZigZag Strategy MT5
Dae Shik Kim
Индикаторы
Основное руководство: Полное издание Aura HHLL   Platinum  V2.00 Интегрированное руководство Эта программа — инструмент, помогающий трейдерам определить, «в каком состоянии находится рынок прямо сейчас?» Наиболее быстро среди сложных движений графиков. Это кульминация технического анализа, сочетающего точность ценового движения с интуитивностью торговли в диапазоне. РАЗДЕЛ 01 Индикатор   Ключевые компоненты   Элементы Он обеспечивает возможность чтения структуры рынка. 1. 3 основные оси систе
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв