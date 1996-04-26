Session Time Line MT4

Название: Глобальная панель мониторинга временной шкалы сессий MT4

Описание: Индикатор Global Session Timeline — это интерактивный индикатор, который интуитивно отображает время открытия и закрытия основных валютных рынков (Сидней, Токио, Лондон, Нью-Йорк) на графике MT4.

Это обеспечивает необходимую среду для внутридневных трейдеров, которые используют ликвидность и волатильность, возникающие во время пересечения торговых сессий, позволяя мгновенно определять открытые рынки с помощью панелей мониторинга и вертикальных линий в режиме реального времени.

Основные характеристики:

Интерактивная панель мониторинга: отображает ход каждой сессии в виде горизонтальной полосы в реальном времени через удобный интерфейс, который можно свободно перетаскивать (перемещать) мышью внутри графика.

Управление линиями одним щелчком мыши: вы можете мгновенно включать и выключать вертикальные линии графика, указывающие время открытия/закрытия, нажав кнопки [ВКЛ]/[ВЫКЛ] на панели управления.

Функция запоминания состояния: Даже если вы измените таймфрейм или перезапустите терминал MT4, положения элементов панели управления и состояния активации кнопок, перетащенные пользователем, сохранятся.

Свободная настройка: вы можете свободно изменять время и цвет каждой сессии в соответствии со временем сервера используемого вами брокера.

Выход одним щелчком: нажмите кнопку «X» в правом верхнем углу панели управления, чтобы мгновенно и аккуратно удалить все линии, нарисованные на индикаторах и графиках.

Входные параметры (настройки ввода):

Смещение времени сервера: смещение по Гринвичу (GMT) сервера брокера (для отображения заголовка в верхней части панели управления).

СЕССИЯ В СИДНЕЕ / ТОКИО / ЛОНДОНЕ / НЬЮ-ЙОРКЕ: Укажите время открытия и закрытия каждого рынка (включая цвета).





Инструкции и меры предосторожности: Время сессии по умолчанию установлено на GMT+3 (стандартное летнее время брокера). В зимний период (GMT+2) или если вы используете брокера в другом часовом поясе, пожалуйста, скорректируйте время открытия и закрытия в окне ввода в соответствии со временем «Market Watch» в терминале брокера. Для корректной работы все время должно быть указано в формате HH:MM.