AW Heiken Ashi EA

Многофункциональный автоматизированный советник, работающий по сигналам трендового индикатора AW Heiken Ashi. С расширенными и гибкими настройками управления рисками, объёмами, логикой входа и сопровождения позиций. При необходимости использует усреднение, регулируемые уровни TakeProfit и StopLoss, встроенная функция перекрытия, динамический шаг межу ордерами.

Индикатор AW Heiken Ashi - ЗДЕСЬ / MT5 версия советника - ЗДЕСЬ 

Основные функции:

Работа по индикатору AW Heiken Ashi — Советник автоматически открывает сделки при смене направления сигнала от индикатора. Все параметры индикатора (период, фильтрация и т.д.) задаются прямо в настройках советника.
    Автоматический расчет объема (автолот) — Возможность торговать с фиксированным лотом или использовать автолот с привязкой к размеру депозита.
      TP / SL (Take Profit и Stop Loss) — Поддерживается: Виртуальный TP в пунктах, расчитывается для группы ордеров от безубытка. SL для одиночных ордеров (от цены открытия), при сетке ордеров SL — рассчитывается от безубытка всей группы ордеров по направлению.
        Динамический шаг между ордерами — Советник открывает первый ордер по тренду. Далее шаг между ними: может быть фиксированным, или динамическим — с мультипликатором шага после заданного количества ордеров (например, для контроля агрессии усреднения).
          Умножение объема для ордеров в корзине — Опциональное увеличение лота при открытии новых ордеров в корзине.
            Оверлап — Функция перекрытия первого ордера последним, в некоторых случаях, когда профита недостаточно для закрытия всех ордеров в корзине, будут закрыты только два ордера (первый и последний). 
              Фильтрация по направлению — Можно отключить BUY или SELL направление, чтобы торговать только в одну сторону (удобно для ручного контроля тренда или новостного фона).
                Уведомления — Советник присылает алерты/уведомления при закрытии позиций (можно отключить).
                  Встроенная панель управления — Информативная панель на графике: текущие сделки, просадка, прибыль, кнопки для быстрого ручного закрытия BUY или SELL направления.

                    Преимущества:

                    Сигналы индикатора (период, фильтрация и т.д.) редактируются в настройках советника,
                    Полностью автоматизированный торговый робот, с полноценной стратегией,
                    Подходит для всех таймфреймов и символов (оптимально — M15 и выше),
                    Гибкие, интуитивно понятные настройки, с удобной панелью на чарте.

                        Входные настройки:

                        MAIN SETTINGS 

                        Size_of_the_first_order - Переменная определяющая размер первого ордера
                        Enable_Autolot_calculation - Эта функция позволяет сохранить настройки рисков при изменении депозита
                        Autolot_deposit_per_0.01_lots - Объем депозита на каждые 0.01 при использовании автолота
                        Maximum_size_of_orders - Максимальный объем для одного ордера, измеряется в лотах

                        TAKE PROFIT SETTINGS 

                        Take_Profit - Размер виртуального Тейк Профита. Считается для текущей группы ордеров от цены безубытка, измеряете в пунктах 

                        Overlap_Recovery_Algorithm - Использовать перекрытие первого ордера последним, помогает закрывать часть позиции быстрее
                        Use_Overlap_Recovery_Algorithm_after_number_of_orders - Использовать Overlap после заданного колличества открытых ордеров

                        STOP LOSS SETTINGS

                        Use_StopLoss - Включить или отключить функцию стоплосс. 
                        StopLoss_in_points_(0-not_used) - Вписать значение для стоплосс в пунктах. Для корзин ордеров рассчитывается от цены безубытка, для отдельных ордеров от цены открытия. 

                        AVERAGING SETTINGS 

                        Multiplier_for_size_of_orders - Каждый последующий открытый советником ордер в корзине ордеров будет больше предыдущего на данный коэффициент
                        Fixed_Step - Переменная, регулирующая шаг между ордерами, измеряется в пунктах
                        Dynamic_Step_start_after_number_of_orders - Использовать динамический шаг для каждого последующего ордера после заданного количество ордеров 
                        Multiplier_for_Dynamic_Step - Вписать коэффициент увеличения для динамического шага

                        SIGNALS 

                        _Period_ - Период индикатора, чем больше, тем меньше чувствительность сигналов индикатора. (Чем больше, тем меньше чувствительность сигналов индикатора. Чем меньше, тем больше чувствительность сигналов индикатора).
                        Smoothing_type - Тип сглаживания свечей индикатора, влияет на плавность отображения, скорость реакции на изменения рынка и количество ложных сигналов. Может быть выбран из четырех вариантов: Simple, Smoothed, Exponential, Linear-weighted. 
                        Candle_number_for_signal - Фильтрация по количеству свечей для отображения сигнала, для фильтрации рыночного шума и ложных сигналов. После подтверждения сигнала на указанном количестве свеч отобразится сигнал для входа. 
                        Maximum_bars - Количество свеч на основе которого будут произведены расчеты индикатора.

                          ADVISOR SETTINGS

                          Allow_to_open_OP_BUY_orders - Включить или отключить возможность советником открывать ордера типа BUY.
                          Allow_to_open_OP_SELL_orders - Включить или отключить возможность советником открывать ордера типа SELL.
                          Allow_to_open_new_orders_after_close - При окончании торговли можно отключить эту функцию и тогда советник не сможет открывать новые ордера, после закрытия предыдущих
                          Magic_number - Основной идентификатор ордеров советника
                          Comments - Комментарий ордеров открытых советником

                            PROTECTION SETTINGS 

                            Maximum_slippage_in_points - Максимально допустимое проскальзывание в пунктах для открытия и закрытия ордеров
                            Maximum_spread_in_points - Максимально допустимый спред для открытия ордеров. Измеряется в пунктах
                            Maximum_number_of_orders - Максимально допустимое количество ордеров одного типа

                              NOTIFICATIONS SETTINGS 

                              Send_push_notifications_when_closing_orders - Разрешить отправку уведомлений на мобильную версию терминала. Письма отправляются при закрытии ордеров
                              Send_mails_when_closing_orders - Разрешить отправку писем на электронный почтовый адрес пользователя. Письма отправляются при закрытии ордеров
                              Send_alerts_when_closing_orders - Разрешить отправку pop-up уведомлений на терминале пользователя. Алерты отправляются при закрытии ордеров

                              PANEL SETTINGS

                              Show_panel_of_advisor - Отображать или не отображать панель советника
                              Size_for_panel - Регулировка размера панели
                              Font_in_panels - Регулировка размера шрифта панели 
                              Buy_Lines_and_Text_Color - Цвет линий для отображения уровня TakeProfit и отметки следующего ордера типа  Buy
                              Sell_Lines_and_Text_Color -  Цвет линий для отображения уровня TakeProfit и отметки следующего ордера типа Sell


