AW Heiken Ashi EA
- Эксперты
- AW Trading Software Limited
- Версия: 1.0
- Активации: 15
Многофункциональный автоматизированный советник, работающий по сигналам трендового индикатора AW Heiken Ashi. С расширенными и гибкими настройками управления рисками, объёмами, логикой входа и сопровождения позиций. При необходимости использует усреднение, регулируемые уровни TakeProfit и StopLoss, встроенная функция перекрытия, динамический шаг межу ордерами.
Основные функции: Работа по индикатору AW Heiken Ashi — Советник автоматически открывает сделки при смене направления сигнала от индикатора. Все параметры индикатора (период, фильтрация и т.д.) задаются прямо в настройках советника.
Преимущества:
Сигналы индикатора (период, фильтрация и т.д.) редактируются в настройках советника,
Полностью автоматизированный торговый робот, с полноценной стратегией,
Подходит для всех таймфреймов и символов (оптимально — M15 и выше),
Гибкие, интуитивно понятные настройки, с удобной панелью на чарте.
Входные настройки:
MAIN SETTINGS
Size_of_the_first_order - Переменная определяющая размер первого ордера
Enable_Autolot_calculation - Эта функция позволяет сохранить настройки рисков при изменении депозита
Autolot_deposit_per_0.01_lots - Объем депозита на каждые 0.01 при использовании автолота
Maximum_size_of_orders - Максимальный объем для одного ордера, измеряется в лотах
TAKE PROFIT SETTINGSTake_Profit - Размер виртуального Тейк Профита. Считается для текущей группы ордеров от цены безубытка, измеряете в пунктах
Overlap_Recovery_Algorithm - Использовать перекрытие первого ордера последним, помогает закрывать часть позиции быстрее
Use_Overlap_Recovery_Algorithm_after_number_of_orders - Использовать Overlap после заданного колличества открытых ордеров
STOP LOSS SETTINGS
Use_StopLoss - Включить или отключить функцию стоплосс.
StopLoss_in_points_(0-not_used) - Вписать значение для стоплосс в пунктах. Для корзин ордеров рассчитывается от цены безубытка, для отдельных ордеров от цены открытия.
AVERAGING SETTINGS
Multiplier_for_size_of_orders - Каждый последующий открытый советником ордер в корзине ордеров будет больше предыдущего на данный коэффициент
Fixed_Step - Переменная, регулирующая шаг между ордерами, измеряется в пунктах
Dynamic_Step_start_after_number_of_orders - Использовать динамический шаг для каждого последующего ордера после заданного количество ордеров
Multiplier_for_Dynamic_Step - Вписать коэффициент увеличения для динамического шага
SIGNALS
_Period_ - Период индикатора, чем больше, тем меньше чувствительность сигналов индикатора. (Чем больше, тем меньше чувствительность сигналов индикатора. Чем меньше, тем больше чувствительность сигналов индикатора).
Smoothing_type - Тип сглаживания свечей индикатора, влияет на плавность отображения, скорость реакции на изменения рынка и количество ложных сигналов. Может быть выбран из четырех вариантов: Simple, Smoothed, Exponential, Linear-weighted.
Candle_number_for_signal - Фильтрация по количеству свечей для отображения сигнала, для фильтрации рыночного шума и ложных сигналов. После подтверждения сигнала на указанном количестве свеч отобразится сигнал для входа.
Maximum_bars - Количество свеч на основе которого будут произведены расчеты индикатора.
ADVISOR SETTINGS
Allow_to_open_OP_BUY_orders - Включить или отключить возможность советником открывать ордера типа BUY.
Allow_to_open_OP_SELL_orders - Включить или отключить возможность советником открывать ордера типа SELL.
Allow_to_open_new_orders_after_close - При окончании торговли можно отключить эту функцию и тогда советник не сможет открывать новые ордера, после закрытия предыдущих
Magic_number - Основной идентификатор ордеров советника
Comments - Комментарий ордеров открытых советником
PROTECTION SETTINGS
Maximum_slippage_in_points - Максимально допустимое проскальзывание в пунктах для открытия и закрытия ордеров
Maximum_spread_in_points - Максимально допустимый спред для открытия ордеров. Измеряется в пунктах
Maximum_number_of_orders - Максимально допустимое количество ордеров одного типа
NOTIFICATIONS SETTINGS
Send_push_notifications_when_closing_orders - Разрешить отправку уведомлений на мобильную версию терминала. Письма отправляются при закрытии ордеров
Send_mails_when_closing_orders - Разрешить отправку писем на электронный почтовый адрес пользователя. Письма отправляются при закрытии ордеров
Send_alerts_when_closing_orders - Разрешить отправку pop-up уведомлений на терминале пользователя. Алерты отправляются при закрытии ордеров
PANEL SETTINGS
Show_panel_of_advisor - Отображать или не отображать панель советника
Size_for_panel - Регулировка размера панели
Font_in_panels - Регулировка размера шрифта панели
Buy_Lines_and_Text_Color - Цвет линий для отображения уровня TakeProfit и отметки следующего ордера типа Buy
Sell_Lines_and_Text_Color - Цвет линий для отображения уровня TakeProfit и отметки следующего ордера типа Sell