Red and Green Light Indicators
- Индикаторы
- Fang Yu Lin
- Версия: 1.3
- Обновлено: 25 ноября 2025
- Активации: 5
📋 Описание продукта
Red and Green Light — это профессиональный индикатор торговых сигналов, основанный на многоступенчатом сглаживающем алгоритме T3. Он объединяет визуальную систему «светофора», интеллектуальное распознавание сигналов, оповещения о рисках и многоуровневую систему уведомлений. Независимо от того, являетесь ли вы ручным трейдером или разработчиком советников (EA), этот индикатор поможет вам точнее улавливать рыночные возможности и эффективно избегать рисков торговли против тренда.
✨ Ключевые преимущества
- 🎯 Точные сигналы: алгоритм T3 фильтрует рыночный шум и выявляет истинные тренды
- 🚦 Интуитивная визуализация: система «светофора» понятна с первого взгляда
- ⚠️ Защита от рисков: автоматическое обнаружение сделок против текущего сигнала
- 🔔 Многоуровневые оповещения: всплывающие окна, звуковые сигналы и push-уведомления
- 🎨 Высокая степень настройки: полностью регулируемые текст, цвета и расположение элементов
- ⚡ Обновление в реальном времени: обновление каждые 5 секунд с синхронизацией состояния
🎯 Основные функции
1. Алгоритм T3: основан на методах Tim Tillson / Fulks-Matulich, 6-ступенчатое сглаживание с динамическими каналами. Параметры: период 6–21, коэффициент Hot 0,5–0,8, поддержка различных типов цен.
2. Распознавание сигналов:
- Покупка, когда цены закрытия N последовательных баров выше верхней границы канала T3 (T3_1u/2u/3u/5u).
- Продажа, когда цены закрытия N последовательных баров ниже нижней границы канала T3 (T3_1d/2d/3d/5d).
Доступны два режима: оперативный и стабильный.
3. Светофор 🚦:
- Зелёный = покупка (лонг)
- Жёлтый = ожидание
- Красный = продажа (шорт)
Автоматическое обновление каждые 5 секунд, поддержка нескольких таймфреймов, регулируемое положение.
4. Система отображения:
5 режимов текста (по умолчанию / лонг-шорт / покупка-продажа / вход / пользовательский), стрелки для сделок, настраиваемые цвета.
5. Система оповещений 🔔:
Всплывающие окна, звуковые сигналы, push-уведомления. Возможность задать собственные звуки и интервалы между оповещениями.
6. Оповещения о рисках ⚠️:
Мониторинг позиций, открытых вручную или через EA, если они противоречат текущему сигналу. Уведомления через всплывающие окна, звук, push и графические предупреждения на графике.
7. Вертикальные линии:
Временные метки, поддержка нескольких таймфреймов, автоматическая очистка.
📖 Быстрый старт
- Установка: скопируйте файл .ex5 в папку MQL5/Indicators и перетащите его на график.
- Использование: следите за «светофором» — зелёный для покупки, красный для продажи.
- Настройка: измените режим отображения, оповещения, текст и цвета по своему вкусу.
Рекомендации по параметрам
- Консервативный стиль: период 18–21, проверять 2–3 бара, стабильный режим
- Агрессивный стиль: период 10–12, проверять 1 бар, оперативный режим
- Внутридневная торговля: период 8–10, Hot 0,7–0,8
- Средне- и долгосрочная торговля: период 18–21, Hot 0,5–0,6
Советы по использованию
Подтверждайте сигналы на нескольких таймфреймах (например, H1 + H4), комбинируйте с линиями тренда, включите оповещения о рисках и используйте разные звуки для торговых сигналов и предупреждений.
💡 Часто задаваемые вопросы
В1: Всегда горит жёлтый?
→ Дождитесь чёткого сигнала; уменьшите количество проверяемых баров или скорректируйте период.
В2: Слишком много сигналов?
→ Увеличьте количество проверяемых баров (2–3), используйте стабильный режим и увеличьте период.
В3: Сигналы появляются слишком медленно?
→ Уменьшите количество проверяемых баров (1), переключитесь в оперативный режим, снизьте период и увеличьте коэффициент Hot.
В4: Как отличить ложные сигналы от настоящих?
→ Подтверждайте сигналы на нескольких таймфреймах, учитывайте доминирующий тренд и отдавайте предпочтение стабильному режиму.
В5: Получено предупреждение о сделке против тренда?
→ Временно приостановите торговлю и дождитесь выравнивания позиции с текущим сигналом.
В6: Нагрузка на ресурсы?
→ Кольцевой буфер, инкрементальные вычисления, обновление каждые 5 секунд → крайне низкое потребление CPU/памяти.
🔧 Технические особенности
Кольцевой буфер, инкрементальные вычисления, проверка границ, обработка исключений. Совместим со всеми версиями MT5, всеми торговыми инструментами и всеми таймфреймами.
📊 Сценарии применения
Трейдеры: ручные, разработчики EA, новички и профессионалы.
Рынки: форекс, акции, фьючерсы, криптовалюты.
Таймфреймы:
- M5–M30 (краткосрочная торговля)
- H1–H4 (внутридневная)
- D1–W1 (средне- и долгосрочная)
🎁 Причины для покупки
- Отработанный алгоритм T3, проверенный рынком
- Комплексная функциональность: сигналы, оповещения, управление рисками
- Простота использования: интуитивная система «светофора»
- Гибкая настройка под любой стиль торговли
- Постоянные обновления
- Отличное соотношение цены и качества: единоразовая покупка — пожизненное использование
Окупаемость инвестиций: снижение убытков, повышение процента прибыльных сделок, экономия времени, лучший контроль эмоций.
📞 Техническая поддержка
Электронная почта: ivx@ivx.wang
Версия: 1.3
Обновления: постоянные
История изменений:
- v1.3 – исправлены некоторые проблемы отображения
- v1.2 – оптимизация производительности
- v1.1 – добавлен мониторинг EA
- v1.0 – первая версия
⚠️ Отказ от ответственности
Данный индикатор предоставляется исключительно в информационных целях и не является инвестиционной рекомендацией. Торговля сопряжена с рисками. Разработчик не несёт ответственности за результаты торговли. Используйте инструмент разумно в соответствии с вашей толерантностью к риску.
Red and Green Light — ваш интеллектуальный помощник в торговле. Начните использовать его уже сегодня и упростите свою торговлю! 🚀
© 2025 Red and Green Light Indicator. Все права защищены.