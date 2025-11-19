Red and Green Light Indicators

📋 Описание продукта

🚦 Индикатор интеллектуальных торговых сигналов «Red and Green Light»

Red and Green Light — это профессиональный индикатор торговых сигналов, основанный на многоступенчатом сглаживающем алгоритме T3. Он объединяет визуальную систему «светофора», интеллектуальное распознавание сигналов, оповещения о рисках и многоуровневую систему уведомлений. Независимо от того, являетесь ли вы ручным трейдером или разработчиком советников (EA), этот индикатор поможет вам точнее улавливать рыночные возможности и эффективно избегать рисков торговли против тренда.

✨ Ключевые преимущества

🎯 Точные сигналы : алгоритм T3 фильтрует рыночный шум и выявляет истинные тренды

: алгоритм T3 фильтрует рыночный шум и выявляет истинные тренды 🚦 Интуитивная визуализация : система «светофора» понятна с первого взгляда

: система «светофора» понятна с первого взгляда ⚠️ Защита от рисков : автоматическое обнаружение сделок против текущего сигнала

: автоматическое обнаружение сделок против текущего сигнала 🔔 Многоуровневые оповещения : всплывающие окна, звуковые сигналы и push-уведомления

: всплывающие окна, звуковые сигналы и push-уведомления 🎨 Высокая степень настройки : полностью регулируемые текст, цвета и расположение элементов

: полностью регулируемые текст, цвета и расположение элементов ⚡ Обновление в реальном времени: обновление каждые 5 секунд с синхронизацией состояния

🎯 Основные функции

1. Алгоритм T3: основан на методах Tim Tillson / Fulks-Matulich, 6-ступенчатое сглаживание с динамическими каналами. Параметры: период 6–21, коэффициент Hot 0,5–0,8, поддержка различных типов цен.

2. Распознавание сигналов:

Покупка , когда цены закрытия N последовательных баров выше верхней границы канала T3 (T3_1u/2u/3u/5u).

, когда цены закрытия N последовательных баров выше верхней границы канала T3 (T3_1u/2u/3u/5u). Продажа, когда цены закрытия N последовательных баров ниже нижней границы канала T3 (T3_1d/2d/3d/5d).

Доступны два режима: оперативный и стабильный.

3. Светофор 🚦:

Зелёный = покупка (лонг)

Жёлтый = ожидание

Красный = продажа (шорт)

Автоматическое обновление каждые 5 секунд, поддержка нескольких таймфреймов, регулируемое положение.

4. Система отображения:

5 режимов текста (по умолчанию / лонг-шорт / покупка-продажа / вход / пользовательский), стрелки для сделок, настраиваемые цвета.

5. Система оповещений 🔔:

Всплывающие окна, звуковые сигналы, push-уведомления. Возможность задать собственные звуки и интервалы между оповещениями.

6. Оповещения о рисках ⚠️:

Мониторинг позиций, открытых вручную или через EA, если они противоречат текущему сигналу. Уведомления через всплывающие окна, звук, push и графические предупреждения на графике.

7. Вертикальные линии:

Временные метки, поддержка нескольких таймфреймов, автоматическая очистка.

📖 Быстрый старт

Установка: скопируйте файл .ex5 в папку MQL5/Indicators и перетащите его на график. Использование: следите за «светофором» — зелёный для покупки, красный для продажи. Настройка: измените режим отображения, оповещения, текст и цвета по своему вкусу.

Рекомендации по параметрам

Консервативный стиль : период 18–21, проверять 2–3 бара, стабильный режим

: период 18–21, проверять 2–3 бара, стабильный режим Агрессивный стиль : период 10–12, проверять 1 бар, оперативный режим

: период 10–12, проверять 1 бар, оперативный режим Внутридневная торговля : период 8–10, Hot 0,7–0,8

: период 8–10, Hot 0,7–0,8 Средне- и долгосрочная торговля: период 18–21, Hot 0,5–0,6

Советы по использованию

Подтверждайте сигналы на нескольких таймфреймах (например, H1 + H4), комбинируйте с линиями тренда, включите оповещения о рисках и используйте разные звуки для торговых сигналов и предупреждений.

💡 Часто задаваемые вопросы

В1: Всегда горит жёлтый?

→ Дождитесь чёткого сигнала; уменьшите количество проверяемых баров или скорректируйте период.

В2: Слишком много сигналов?

→ Увеличьте количество проверяемых баров (2–3), используйте стабильный режим и увеличьте период.

В3: Сигналы появляются слишком медленно?

→ Уменьшите количество проверяемых баров (1), переключитесь в оперативный режим, снизьте период и увеличьте коэффициент Hot.

В4: Как отличить ложные сигналы от настоящих?

→ Подтверждайте сигналы на нескольких таймфреймах, учитывайте доминирующий тренд и отдавайте предпочтение стабильному режиму.

В5: Получено предупреждение о сделке против тренда?

→ Временно приостановите торговлю и дождитесь выравнивания позиции с текущим сигналом.

В6: Нагрузка на ресурсы?

→ Кольцевой буфер, инкрементальные вычисления, обновление каждые 5 секунд → крайне низкое потребление CPU/памяти.

🔧 Технические особенности

Кольцевой буфер, инкрементальные вычисления, проверка границ, обработка исключений. Совместим со всеми версиями MT5, всеми торговыми инструментами и всеми таймфреймами.

📊 Сценарии применения

Трейдеры: ручные, разработчики EA, новички и профессионалы.

Рынки: форекс, акции, фьючерсы, криптовалюты.

Таймфреймы:

M5–M30 (краткосрочная торговля)

H1–H4 (внутридневная)

D1–W1 (средне- и долгосрочная)

🎁 Причины для покупки

Отработанный алгоритм T3, проверенный рынком Комплексная функциональность: сигналы, оповещения, управление рисками Простота использования: интуитивная система «светофора» Гибкая настройка под любой стиль торговли Постоянные обновления Отличное соотношение цены и качества: единоразовая покупка — пожизненное использование

Окупаемость инвестиций: снижение убытков, повышение процента прибыльных сделок, экономия времени, лучший контроль эмоций.

📞 Техническая поддержка

Электронная почта: ivx@ivx.wang

Версия: 1.3

Обновления: постоянные

История изменений:

v1.3 – исправлены некоторые проблемы отображения

v1.2 – оптимизация производительности

v1.1 – добавлен мониторинг EA

v1.0 – первая версия

⚠️ Отказ от ответственности

Данный индикатор предоставляется исключительно в информационных целях и не является инвестиционной рекомендацией. Торговля сопряжена с рисками. Разработчик не несёт ответственности за результаты торговли. Используйте инструмент разумно в соответствии с вашей толерантностью к риску.

Red and Green Light — ваш интеллектуальный помощник в торговле. Начните использовать его уже сегодня и упростите свою торговлю! 🚀

© 2025 Red and Green Light Indicator. Все права защищены.