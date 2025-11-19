Red and Green Light Indicators

🚦 Индикатор интеллектуальных торговых сигналов «Red and Green Light»

📋 Описание продукта

Red and Green Light — это профессиональный индикатор торговых сигналов, основанный на многоступенчатом сглаживающем алгоритме T3. Он объединяет визуальную систему «светофора», интеллектуальное распознавание сигналов, оповещения о рисках и многоуровневую систему уведомлений. Независимо от того, являетесь ли вы ручным трейдером или разработчиком советников (EA), этот индикатор поможет вам точнее улавливать рыночные возможности и эффективно избегать рисков торговли против тренда.

✨ Ключевые преимущества

  • 🎯 Точные сигналы: алгоритм T3 фильтрует рыночный шум и выявляет истинные тренды
  • 🚦 Интуитивная визуализация: система «светофора» понятна с первого взгляда
  • ⚠️ Защита от рисков: автоматическое обнаружение сделок против текущего сигнала
  • 🔔 Многоуровневые оповещения: всплывающие окна, звуковые сигналы и push-уведомления
  • 🎨 Высокая степень настройки: полностью регулируемые текст, цвета и расположение элементов
  • Обновление в реальном времени: обновление каждые 5 секунд с синхронизацией состояния

🎯 Основные функции

1. Алгоритм T3: основан на методах Tim Tillson / Fulks-Matulich, 6-ступенчатое сглаживание с динамическими каналами. Параметры: период 6–21, коэффициент Hot 0,5–0,8, поддержка различных типов цен.

2. Распознавание сигналов:

  • Покупка, когда цены закрытия N последовательных баров выше верхней границы канала T3 (T3_1u/2u/3u/5u).
  • Продажа, когда цены закрытия N последовательных баров ниже нижней границы канала T3 (T3_1d/2d/3d/5d).
    Доступны два режима: оперативный и стабильный.

3. Светофор 🚦:

  • Зелёный = покупка (лонг)
  • Жёлтый = ожидание
  • Красный = продажа (шорт)
    Автоматическое обновление каждые 5 секунд, поддержка нескольких таймфреймов, регулируемое положение.

4. Система отображения:
5 режимов текста (по умолчанию / лонг-шорт / покупка-продажа / вход / пользовательский), стрелки для сделок, настраиваемые цвета.

5. Система оповещений 🔔:
Всплывающие окна, звуковые сигналы, push-уведомления. Возможность задать собственные звуки и интервалы между оповещениями.

6. Оповещения о рисках ⚠️:
Мониторинг позиций, открытых вручную или через EA, если они противоречат текущему сигналу. Уведомления через всплывающие окна, звук, push и графические предупреждения на графике.

7. Вертикальные линии:
Временные метки, поддержка нескольких таймфреймов, автоматическая очистка.

📖 Быстрый старт

  1. Установка: скопируйте файл .ex5 в папку MQL5/Indicators и перетащите его на график.
  2. Использование: следите за «светофором» — зелёный для покупки, красный для продажи.
  3. Настройка: измените режим отображения, оповещения, текст и цвета по своему вкусу.

Рекомендации по параметрам

  • Консервативный стиль: период 18–21, проверять 2–3 бара, стабильный режим
  • Агрессивный стиль: период 10–12, проверять 1 бар, оперативный режим
  • Внутридневная торговля: период 8–10, Hot 0,7–0,8
  • Средне- и долгосрочная торговля: период 18–21, Hot 0,5–0,6

Советы по использованию

Подтверждайте сигналы на нескольких таймфреймах (например, H1 + H4), комбинируйте с линиями тренда, включите оповещения о рисках и используйте разные звуки для торговых сигналов и предупреждений.

💡 Часто задаваемые вопросы

В1: Всегда горит жёлтый?
→ Дождитесь чёткого сигнала; уменьшите количество проверяемых баров или скорректируйте период.

В2: Слишком много сигналов?
→ Увеличьте количество проверяемых баров (2–3), используйте стабильный режим и увеличьте период.

В3: Сигналы появляются слишком медленно?
→ Уменьшите количество проверяемых баров (1), переключитесь в оперативный режим, снизьте период и увеличьте коэффициент Hot.

В4: Как отличить ложные сигналы от настоящих?
→ Подтверждайте сигналы на нескольких таймфреймах, учитывайте доминирующий тренд и отдавайте предпочтение стабильному режиму.

В5: Получено предупреждение о сделке против тренда?
→ Временно приостановите торговлю и дождитесь выравнивания позиции с текущим сигналом.

В6: Нагрузка на ресурсы?
→ Кольцевой буфер, инкрементальные вычисления, обновление каждые 5 секунд → крайне низкое потребление CPU/памяти.

🔧 Технические особенности

Кольцевой буфер, инкрементальные вычисления, проверка границ, обработка исключений. Совместим со всеми версиями MT5, всеми торговыми инструментами и всеми таймфреймами.

📊 Сценарии применения

Трейдеры: ручные, разработчики EA, новички и профессионалы.
Рынки: форекс, акции, фьючерсы, криптовалюты.
Таймфреймы:

  • M5–M30 (краткосрочная торговля)
  • H1–H4 (внутридневная)
  • D1–W1 (средне- и долгосрочная)

🎁 Причины для покупки

  1. Отработанный алгоритм T3, проверенный рынком
  2. Комплексная функциональность: сигналы, оповещения, управление рисками
  3. Простота использования: интуитивная система «светофора»
  4. Гибкая настройка под любой стиль торговли
  5. Постоянные обновления
  6. Отличное соотношение цены и качества: единоразовая покупка — пожизненное использование

Окупаемость инвестиций: снижение убытков, повышение процента прибыльных сделок, экономия времени, лучший контроль эмоций.

📞 Техническая поддержка

Электронная почта: ivx@ivx.wang
Версия: 1.3
Обновления: постоянные
История изменений:

  • v1.3 – исправлены некоторые проблемы отображения
  • v1.2 – оптимизация производительности
  • v1.1 – добавлен мониторинг EA
  • v1.0 – первая версия

⚠️ Отказ от ответственности

Данный индикатор предоставляется исключительно в информационных целях и не является инвестиционной рекомендацией. Торговля сопряжена с рисками. Разработчик не несёт ответственности за результаты торговли. Используйте инструмент разумно в соответствии с вашей толерантностью к риску.

Red and Green Light — ваш интеллектуальный помощник в торговле. Начните использовать его уже сегодня и упростите свою торговлю! 🚀

© 2025 Red and Green Light Indicator. Все права защищены.


