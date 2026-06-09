AI Prop Runner Gold

Этот робот проигрывает 7 сделок из 10 (Win Rate ~25%) — и всё равно стабильно проходит проп-челленджи и рассчитан на стабильный рост капитала на личных счетах. Причина в математике: при соотношении риск/прибыль 1:6 точка безубыточности системы находится в районе ~15% выигрышных сделок. Всё, что выше — работает на трейдера.

Этот советник не претендует на звание величайшей торговой стратегии. Но по крайней мере в нём нет скрытой сетки ордеров и мартингейла. В основе — простая и проверенная трендовая система на золоте, усиленная AI-фильтром, который анализирует 43+ признака рынка на каждой минутной свече и отсекает слабые входы. Каждая сделка защищена реальным ордером стоп-лосса на сервере брокера.

Один инструмент для двух задач: пройти проп-челлендж и торговать на личном счёте. Разработчик постоянно следит за актуальностью настроек, регулярно калибрует AI-фильтр под текущую волатильность рынка и дорабатывает систему — все обновления входят в лицензию бессрочно.

Реальная просадка, реальный Win Rate — всё открыто на скриншотах бэктестов. Тесты начиная с марта 2026 года — это out-of-sample: робот этих данных при обучении не видел.

В комплекте — 5 готовых сет-файлов под любой сценарий:

Aggressive (разгон от $500) · Challenge Stage 1 · Challenge Stage 2 · FUNDED · Regular Accounts (от $5 000).



Все пять сетов с подробной бэктест-статистикой по каждому (Profit Factor, Max DD, Win Rate, кривые equity с разметкой In-Sample / Out-of-Sample) опубликованы здесь: (разгон от $500) ·(от $5 000).Все пять сетов с подробной бэктест-статистикой по каждому (Profit Factor, Max DD, Win Rate, кривые equity с разметкой In-Sample / Out-of-Sample) опубликованы здесь: сет-файлы и результаты тестов →

ПЕРЕД ТЕСТИРОВАНИЕМ — ВАЖНО

Робот работает только на XAUUSD (золото), таймфрейм M1.



В новом терминале история котировок пуста — первый запуск тестера докачивает данные и может занять время. Некорректный результат или мало сделок = проблема данных, не робота.



Рекомендуемые брокеры: FTMO, ICMarkets, RoboForex (ECN-счета). В тестере выбирай режим "Every tick".

Live Signal: в процессе подготовки.



Текущая цена: $399. Цена повышается на $50 каждые 10 продаж. Покупка на текущем этапе фиксирует минимальную цену лицензии навсегда.



После покупки напишите мне личное сообщение — добавлю в приватную группу поддержки.

Кому подходит

AI PropRunner работает на двух типах счетов одновременно:

Проп-трейдеры (Prop Firm Ready). Полная совместимость с правилами FTMO, FundedNext, The5ers и других проп-фирм. Все механизмы защиты — реальные SL на сервере, Daily Loss Limit, Hard News Filter, Weekend Close — встроены и настраиваются под конкретные требования вашей проп-фирмы. Рекомендуется тип счёта Swing.

Личные счета. От $500 на агрессивном сете до $5 000+ на консервативном. Подходит для трейдеров, которые хотят стабильный рост капитала без ежедневного вмешательства и без мартингейла в основе системы.

Математика: почему Risk/Reward 1:6 меняет всё

В алгоритмическом трейдинге существует фундаментальный парадокс: системы с высоким Win Rate (70-80%) — это почти всегда системы с асимметричным риском не в пользу трейдера. Они выигрывают часто, но проигрывают катастрофически. Один неудачный день обнуляет полгода прибыли.

AI PropRunner построен на противоположном принципе — математической асимметрии в пользу трейдера. Среднее соотношение Risk/Reward на сделку: 1:6. На каждый доллар риска система нацеливается на шесть долларов прибыли. Это означает, что точка безубыточности системы по Win Rate находится в районе 14-15%. Всё, что выше — это уже прибыль.

На практике это работает так. Из 10 сделок система выигрывает 3 и проигрывает 7:

Прибыль: 3 × 6R = +18R

Убыток: 7 × 1R = −7R

Чистый результат: +11R

Даже из 10 сделок с 2 победами и 8 поражениями (Win Rate всего 20%) система остаётся в плюсе на +4R.

Что это значит для вас на практике:

Серии убытков (в исторических данных встречаются до 15-20 подряд) являются нормальной частью работы системы, а не сигналом к её остановке.

Серии прибыли (до 8 побед подряд) компенсируют такие убыточные серии с большим запасом.

Робот не должен выигрывать каждый день. Он должен выигрывать на интервале.

Внимательный анализ кривой доходности раскрывает важную деталь: резкие восходящие участки кривой соответствуют не увеличенному объёму позиции, а кластерам сделок с повышенным Win Rate — сериям подтверждённых входов, когда структура рынка совпала с порогами AI-фильтра. Капитал растёт асимметрично, рывками, потому что система ждёт реальную возможность — и забирает её полностью на соотношении 1:6.

Торговая стратегия

AI PropRunner — это трендовая система, работающая на минутном графике XAUUSD. Это не скальпер: средняя частота — 1-2 сделки в торговый день, 20-40 сделок в месяц.

Два режима входа:

Breakout Mode. Вход на пробое ключевых уровней с подтверждением импульса. Используется отложенными ордерами, что снижает задержки исполнения и проскальзывание.

Pullback Mode. Главное преимущество системы. После пробоя уровня робот не входит сразу, а ожидает подтверждённого отката цены к пробитому уровню. Это даёт три преимущества одновременно: меньший стоп-лосс, лучшую точку входа и больший потенциал хода в направлении сделки.

Оба режима работают независимо или совместно. К каждому применяются два источника сигнала с собственной логикой подтверждения. Дополнительно подключаются трендовые фильтры, которые могут работать по отдельности или по системе мажоритарного голосования. Комбинация источников сигнала и режимов входа даёт диверсифицированную систему из нескольких внутренних стратегий, каждая со своей конфигурацией Risk/Reward.

AI Brain — интеллектуальный фильтр

Ядром системы является AI-фильтр, обученный на актуальных данных волатильного рынка золота 2023-2026 годов.

На каждой минутной свече AI-модель анализирует более 43 признаков рынка: волатильность, структуру движения, исторический контекст, силу импульса, паттерны последовательностей. На основе этого анализа модель принимает одно решение: разрешить вход или заблокировать его.

Это не классический индикатор с двумя пороговыми значениями. Это итоговый фильтр качества сделки, который сопоставляется с волатильностью рынка и текущими настройками системы.

Порог фильтра настраивается пользователем. Выше порог — меньше сделок, выше точность. Ниже порог — больше сделок, больше активности. Это позволяет адаптировать систему под личный профиль риска и под требования конкретной проп-фирмы.

Модели обновляются регулярно по мере изменения рыночной волатильности. Разработчик постоянно следит за актуальностью AI-фильтра и калибрует его под текущие рыночные реалии. Все обновления входят в лицензию.

Защита для проп-фирм

Специальный блок параметров, спроектированный под строгие правила проп-компаний:

Real Server-Side Stop Loss. Стоп-лосс каждой сделки выставляется реальным ордером на сервере брокера сразу при открытии позиции. Виртуальные SL не используются — это критично, поскольку часть проп-фирм запрещает торговлю с виртуальной защитой и блокирует счета за её применение.

Daily Loss Limit. Автоматическая остановка торговли при достижении заданного процента или фиксированной суммы убытка за день. Расчёт производится по equity или по balance на выбор пользователя.

Max Total Drawdown Stop. Полная остановка системы при достижении заданного процента просадки от стартового депозита. После активации требует ручного перезапуска.

Target Profit Stop. Автоматическая остановка при достижении целевого процента прибыли. Например, для Phase 1 FTMO задаётся +10%, и при достижении этого значения робот закрывает все позиции и прекращает торговлю — что соответствует механике прохождения челленджа.

Hard News Filter. Поддерживает четыре настраиваемых новостных окна в день. Время важных событий задаётся вручную. Hard Mode не просто блокирует новые входы, но и принудительно закрывает все открытые позиции за заданное количество минут до выхода новости.

Weekend Close. Автоматическое закрытие всех сделок в конце пятницы за настраиваемое количество секунд до окончания торговой сессии. Защищает от воскресных гэпов и от нарушения правил проп-фирм, запрещающих перенос позиций через выходные.

Lunch Pause + Time Management. Гибкая настройка торговых часов и пауз внутри рабочего интервала.

Управление капиталом и Dynamic Risk

Размер позиции рассчитывается либо как процент риска на сделку, либо как фиксированная сумма в валюте депозита. Стоп-лосс рассчитывается индивидуально под каждую конкретную ситуацию и привязан напрямую к выбранному уровню риска.

Система управления стоп-лоссами включает три режима: статичный SL, перевод в безубыток после прохождения заданного уровня прибыли и трейлинг-стоп с настраиваемым шагом. Каждый режим конфигурируется отдельно для обычных сделок и для сделок системы восстановления убытков.

Recovery System (не мартингейл). При получении серии убытков система может включить механизм восстановления. Принципиальное отличие от мартингейла: лот не увеличивается, риск не растёт. AI-модуль разделяет восстановление на части и распределяет его по нескольким сделкам с тем же исходным риском. Это политика продукта, прописанная архитектурно.

AI Dynamic Risk. Робот автоматически переключается между четырьмя фазами агрессивности торговли в зависимости от состояния депозита:

Phase Defensive (коэффициент 0.5): фаза набора финансовой подушки. Включается по умолчанию на старте.

Phase Normal (коэффициент 1.0): стандартный режим после прохождения заданного порога прибыли.

Phase Aggressive (коэффициент 1.5): включается после достижения второго порога прибыли.

Phase Protection (коэффициент 0.3): автоматически активируется при откате от максимума equity.

Все пороги переключения фаз задаются в процентах от стартового депозита.

AI Confidence Lot Sizing. Опциональный режим, в котором размер позиции масштабируется пропорционально уровню уверенности AI-модели в конкретной сделке.

Готовые сет-файлы

С продуктом поставляются оптимизированные сет-файлы под разные типы счетов и торговые задачи. Подключение к графику требует одного действия: загрузить сет, нажать OK, робот запущен.

Aggressive (от $500). Для разгона малых счетов и пользователей с высокой толерантностью к просадкам. Максимальная просадка до 30%. Оптимизирован под депозит от $500.

Challenge — Stage 1. Для прохождения первого этапа проп-челленджа. Останавливается при достижении цели по прибыли. Дневной лимит убытка ограничен.

Challenge — Stage 2. Для прохождения второго этапа. Более консервативный, чем Stage 1.

FUNDED. Для работы на реальном капитале проп-фирмы после прохождения челленджа. Консервативный риск с дневным лимитом убытка для защиты funded-статуса.

Regular Accounts (от $5 000). Для личных брокерских счетов без ограничений проп-фирм. Консервативный и стабильный режим, без дневного лимита убытка.

Обновлённые сет-файлы версии 1.2 — откалиброванные под текущие реалии рынка после дополнительной оптимизации — вместе с подробной бэктест-статистикой по каждому сету (Profit Factor, Max DD, Win Rate, кривые equity с разметкой In-Sample / Out-of-Sample) опубликованы в обсуждении продукта. Новые сеты публикуются там же параллельно с обновлениями AI-моделей.

Результаты бэктеста и статистика

Тестирование проводилось на исторических данных XAUUSD за период 2023-2026 годов с использованием режима Every tick based on real ticks (качество моделирования 99%).

Методология In-Sample / Out-of-Sample: период калибровки модели (In-Sample) охватывает данные по февраль 2026 года включительно. Период с марта 2026 года используется как Out-of-Sample окно — робот этих данных при обучении не видел. Это проверка на отсутствие эффекта подгонки под кривую.

Скриншоты бэктеста в галерее продукта — базовые, на стандартных настройках. Обновлённая статистика по актуальным сет-файлам версии 1.2 опубликована в обсуждении продукта (ссылка выше).

Результаты бэктеста демонстрируют поведение системы при заданных условиях исполнения. В реальной торговле фактические показатели зависят от брокера, спреда, проскальзывания и общих рыночных условий.

Технические характеристики

Терминал: MetaTrader 5

Инструмент: XAUUSD (Gold), один символ

Таймфрейм: M1

Тип счёта: ECN, Raw Spread, Standard, Swing — все типы поддерживаются

Оптимальное кредитное плечо: 1:30

Минимальный депозит: от $500 (Aggressive Set) / от $5 000 (Prop Sets)

Активаций: 15

Рекомендованные брокеры: FTMO Swing Account, RoboForex ECN. IC Markets — в процессе тестирования.

VPS. Рекомендуется для круглосуточной работы. Совместим с MQL5 VPS — активации в этом случае не расходуются.

Demo версия. Доступна бесплатно через MQL5 Market и работает в Strategy Tester.

Процесс настройки

Шаг 1: Скачать робот из MQL5 Market.

Шаг 2: Скачать нужный сет-файл из обсуждения продукта.

Шаг 3: Прикрепить робот к графику XAUUSD M1, загрузить сет, нажать OK.

Видео-гайд по установке и настройке доступен через ссылку в карточке продукта.

Цена

Стартовая цена: $399. Цена увеличивается на $50 за каждые 10 продаж. Покупка на текущем этапе фиксирует минимальную цену лицензии навсегда — все обновления продукта включены бессрочно.

Доступна аренда через сервис MQL5 для пользователей, которые предпочитают подписочную модель оплаты.

Поддержка и обновления

Техническая поддержка осуществляется через систему MQL5: комментарии к продукту и личные сообщения. AI-модели и сет-файлы обновляются регулярно по мере изменения рыночной волатильности. Разработчик постоянно следит за актуальностью настроек, калибрует советник и дорабатывает систему.

Предупреждение о рисках

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким риском потери капитала. Результаты тестирования на исторических данных и результаты прошлых периодов реальной торговли не гарантируют аналогичных результатов в будущем. AI PropRunner является торговым инструментом, а не финансовой гарантией. Перед использованием рекомендуется протестировать систему в Strategy Tester на собственных условиях и начинать с минимального риска.

Входные параметры

AI Brain

Parameter Description UseAI_Filter Master switch for the AI filter Inp_AI_Threshold_BUY Minimum AI confidence for BUY entries (Pullback) Inp_AI_Threshold_SELL Minimum AI confidence for SELL entries (Pullback) Inp_AI_Threshold_BUY_BRK Minimum AI confidence for BUY entries (Breakout) Inp_AI_Threshold_SELL_BRK Minimum AI confidence for SELL entries (Breakout) InpAI_ConfidenceLots Scale lot size proportionally to AI confidence score

Risk Management

Parameter Description RiskMode Risk mode: % of account balance / Fixed dollar amount RiskPercent_Inp Risk per trade as % of balance RiskAmount_Inp Fixed risk per trade ($) RR Risk/Reward ratio for Pullback trades (TP = SL x RR) RR_Brk Risk/Reward ratio for Breakout trades

Dynamic Risk

Parameter Description InpDynamicRisk Enable 4-phase Dynamic Risk Management system InpRisk_Normal Risk multiplier in Normal phase (startup default) InpRisk_Aggressive Risk multiplier in Aggressive phase (after profit cushion) InpRisk_Defensive Risk multiplier in Defensive phase (during drawdown) InpCushion_Pct Profit % from initial deposit to activate Aggressive phase InpDD_Defensive Drawdown % from initial deposit to activate Defensive phase InpDD_Stop Hard drawdown limit: close all positions and stop EA for the session Profit target % from Initial Deposit Total profit target % to stop EA automatically (0 = disabled)

Entry & Strategy

Parameter Description InpEntryMethod Entry mode: Breakout / Pullback / Both simultaneously InpSignalSource Signal level source: Standard Fractals / Bollinger Bands Stop StrategyMode Breakout direction: trade with the trend / against the trend TrendFilterMode Trend filter: Off / Single indicator / All indicators combined

Prop Firm Protection

Parameter Description DailyBaselineCalc Daily baseline update method: Standard (resets daily) / Maximum (never decreases) DailyBaselineMode Calculation basis for daily limits: Balance / Equity (recommended for prop firms) UseDailyLossLimit Enable daily loss limit DailyLossLimitMode Daily loss limit mode: % of daily baseline / Fixed dollar amount If percentLoss, then % of the basis Daily loss limit value (% of daily baseline) UseDailyProfitTarget Enable daily profit target DailyProfitTargetMode Daily profit target mode: % of daily baseline / Fixed dollar amount DailyProfitTargetValue Daily profit target value (% or $, depending on mode) UseWeeklyClose Automatically close all positions before the weekend WeeklyCloseBufferSec Safety margin before Friday session close in seconds (default: 300 = 5 min)

Time Management & News