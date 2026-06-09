AI Prop Runner Gold

5
  • Эксперты
  • Sergey Stovpets
    Sergey Stovpets

    Sergey Stovpets

    5 (1)
    Основатель Funded Trader Legends · Разработчик AI PropRunner
    Алготрейдер, специализирующийся на XAUUSD и стратегиях
    прохождения проп-челленджей. Фокус - системы с контролируемым
    риском и верифицированными живыми результатами. Веду публичный
    1 продукт
  • Версия: 1.3
  • Обновлено: 7 августа 2026
  • Активации: 15

Этот робот проигрывает 7 сделок из 10 (Win Rate ~25%) — и всё равно стабильно проходит проп-челленджи и рассчитан на стабильный рост капитала на личных счетах. Причина в математике: при соотношении риск/прибыль 1:6 точка безубыточности системы находится в районе ~15% выигрышных сделок. Всё, что выше — работает на трейдера.

Этот советник не претендует на звание величайшей торговой стратегии. Но по крайней мере в нём нет скрытой сетки ордеров и мартингейла. В основе — простая и проверенная трендовая система на золоте, усиленная AI-фильтром, который анализирует 43+ признака рынка на каждой минутной свече и отсекает слабые входы. Каждая сделка защищена реальным ордером стоп-лосса на сервере брокера.

Один инструмент для двух задач: пройти проп-челлендж и торговать на личном счёте. Разработчик постоянно следит за актуальностью настроек, регулярно калибрует AI-фильтр под текущую волатильность рынка и дорабатывает систему — все обновления входят в лицензию бессрочно.

Реальная просадка, реальный Win Rate — всё открыто на скриншотах бэктестов. Тесты начиная с марта 2026 года — это out-of-sample: робот этих данных при обучении не видел.

В комплекте — 5 готовых сет-файлов под любой сценарий:
Aggressive (разгон от $500) · Challenge Stage 1 · Challenge Stage 2 · FUNDED · Regular Accounts (от $5 000).

Все пять сетов с подробной бэктест-статистикой по каждому (Profit Factor, Max DD, Win Rate, кривые equity с разметкой In-Sample / Out-of-Sample) опубликованы здесь: сет-файлы и результаты тестов →
ПЕРЕД ТЕСТИРОВАНИЕМ — ВАЖНО
Робот работает только на XAUUSD (золото), таймфрейм M1.

В новом терминале история котировок пуста — первый запуск тестера докачивает данные и может занять время. Некорректный результат или мало сделок = проблема данных, не робота.

Рекомендуемые брокеры: FTMO, ICMarkets, RoboForex (ECN-счета). В тестере выбирай режим "Every tick".
Live Signal: в процессе подготовки.

Текущая цена: $399. Цена повышается на $50 каждые 10 продаж. Покупка на текущем этапе фиксирует минимальную цену лицензии навсегда.

После покупки напишите мне личное сообщение — добавлю в приватную группу поддержки.

Кому подходит

AI PropRunner работает на двух типах счетов одновременно:

Проп-трейдеры (Prop Firm Ready). Полная совместимость с правилами FTMO, FundedNext, The5ers и других проп-фирм. Все механизмы защиты — реальные SL на сервере, Daily Loss Limit, Hard News Filter, Weekend Close — встроены и настраиваются под конкретные требования вашей проп-фирмы. Рекомендуется тип счёта Swing.

Личные счета. От $500 на агрессивном сете до $5 000+ на консервативном. Подходит для трейдеров, которые хотят стабильный рост капитала без ежедневного вмешательства и без мартингейла в основе системы.

Математика: почему Risk/Reward 1:6 меняет всё

В алгоритмическом трейдинге существует фундаментальный парадокс: системы с высоким Win Rate (70-80%) — это почти всегда системы с асимметричным риском не в пользу трейдера. Они выигрывают часто, но проигрывают катастрофически. Один неудачный день обнуляет полгода прибыли.

AI PropRunner построен на противоположном принципе — математической асимметрии в пользу трейдера. Среднее соотношение Risk/Reward на сделку: 1:6. На каждый доллар риска система нацеливается на шесть долларов прибыли. Это означает, что точка безубыточности системы по Win Rate находится в районе 14-15%. Всё, что выше — это уже прибыль.

На практике это работает так. Из 10 сделок система выигрывает 3 и проигрывает 7:

  • Прибыль: 3 × 6R = +18R
  • Убыток: 7 × 1R = −7R
  • Чистый результат: +11R

Даже из 10 сделок с 2 победами и 8 поражениями (Win Rate всего 20%) система остаётся в плюсе на +4R.

Что это значит для вас на практике:

  • Серии убытков (в исторических данных встречаются до 15-20 подряд) являются нормальной частью работы системы, а не сигналом к её остановке.
  • Серии прибыли (до 8 побед подряд) компенсируют такие убыточные серии с большим запасом.
  • Робот не должен выигрывать каждый день. Он должен выигрывать на интервале.

Внимательный анализ кривой доходности раскрывает важную деталь: резкие восходящие участки кривой соответствуют не увеличенному объёму позиции, а кластерам сделок с повышенным Win Rate — сериям подтверждённых входов, когда структура рынка совпала с порогами AI-фильтра. Капитал растёт асимметрично, рывками, потому что система ждёт реальную возможность — и забирает её полностью на соотношении 1:6.

Торговая стратегия

AI PropRunner — это трендовая система, работающая на минутном графике XAUUSD. Это не скальпер: средняя частота — 1-2 сделки в торговый день, 20-40 сделок в месяц.

Два режима входа:

Breakout Mode. Вход на пробое ключевых уровней с подтверждением импульса. Используется отложенными ордерами, что снижает задержки исполнения и проскальзывание.

Pullback Mode. Главное преимущество системы. После пробоя уровня робот не входит сразу, а ожидает подтверждённого отката цены к пробитому уровню. Это даёт три преимущества одновременно: меньший стоп-лосс, лучшую точку входа и больший потенциал хода в направлении сделки.

Оба режима работают независимо или совместно. К каждому применяются два источника сигнала с собственной логикой подтверждения. Дополнительно подключаются трендовые фильтры, которые могут работать по отдельности или по системе мажоритарного голосования. Комбинация источников сигнала и режимов входа даёт диверсифицированную систему из нескольких внутренних стратегий, каждая со своей конфигурацией Risk/Reward.

AI Brain — интеллектуальный фильтр

Ядром системы является AI-фильтр, обученный на актуальных данных волатильного рынка золота 2023-2026 годов.

На каждой минутной свече AI-модель анализирует более 43 признаков рынка: волатильность, структуру движения, исторический контекст, силу импульса, паттерны последовательностей. На основе этого анализа модель принимает одно решение: разрешить вход или заблокировать его.

Это не классический индикатор с двумя пороговыми значениями. Это итоговый фильтр качества сделки, который сопоставляется с волатильностью рынка и текущими настройками системы.

Порог фильтра настраивается пользователем. Выше порог — меньше сделок, выше точность. Ниже порог — больше сделок, больше активности. Это позволяет адаптировать систему под личный профиль риска и под требования конкретной проп-фирмы.

Модели обновляются регулярно по мере изменения рыночной волатильности. Разработчик постоянно следит за актуальностью AI-фильтра и калибрует его под текущие рыночные реалии. Все обновления входят в лицензию.

Защита для проп-фирм

Специальный блок параметров, спроектированный под строгие правила проп-компаний:

Real Server-Side Stop Loss. Стоп-лосс каждой сделки выставляется реальным ордером на сервере брокера сразу при открытии позиции. Виртуальные SL не используются — это критично, поскольку часть проп-фирм запрещает торговлю с виртуальной защитой и блокирует счета за её применение.

Daily Loss Limit. Автоматическая остановка торговли при достижении заданного процента или фиксированной суммы убытка за день. Расчёт производится по equity или по balance на выбор пользователя.

Max Total Drawdown Stop. Полная остановка системы при достижении заданного процента просадки от стартового депозита. После активации требует ручного перезапуска.

Target Profit Stop. Автоматическая остановка при достижении целевого процента прибыли. Например, для Phase 1 FTMO задаётся +10%, и при достижении этого значения робот закрывает все позиции и прекращает торговлю — что соответствует механике прохождения челленджа.

Hard News Filter. Поддерживает четыре настраиваемых новостных окна в день. Время важных событий задаётся вручную. Hard Mode не просто блокирует новые входы, но и принудительно закрывает все открытые позиции за заданное количество минут до выхода новости.

Weekend Close. Автоматическое закрытие всех сделок в конце пятницы за настраиваемое количество секунд до окончания торговой сессии. Защищает от воскресных гэпов и от нарушения правил проп-фирм, запрещающих перенос позиций через выходные.

Lunch Pause + Time Management. Гибкая настройка торговых часов и пауз внутри рабочего интервала.

Управление капиталом и Dynamic Risk

Размер позиции рассчитывается либо как процент риска на сделку, либо как фиксированная сумма в валюте депозита. Стоп-лосс рассчитывается индивидуально под каждую конкретную ситуацию и привязан напрямую к выбранному уровню риска.

Система управления стоп-лоссами включает три режима: статичный SL, перевод в безубыток после прохождения заданного уровня прибыли и трейлинг-стоп с настраиваемым шагом. Каждый режим конфигурируется отдельно для обычных сделок и для сделок системы восстановления убытков.

Recovery System (не мартингейл). При получении серии убытков система может включить механизм восстановления. Принципиальное отличие от мартингейла: лот не увеличивается, риск не растёт. AI-модуль разделяет восстановление на части и распределяет его по нескольким сделкам с тем же исходным риском. Это политика продукта, прописанная архитектурно.

AI Dynamic Risk. Робот автоматически переключается между четырьмя фазами агрессивности торговли в зависимости от состояния депозита:

  • Phase Defensive (коэффициент 0.5): фаза набора финансовой подушки. Включается по умолчанию на старте.
  • Phase Normal (коэффициент 1.0): стандартный режим после прохождения заданного порога прибыли.
  • Phase Aggressive (коэффициент 1.5): включается после достижения второго порога прибыли.
  • Phase Protection (коэффициент 0.3): автоматически активируется при откате от максимума equity.

Все пороги переключения фаз задаются в процентах от стартового депозита.

AI Confidence Lot Sizing. Опциональный режим, в котором размер позиции масштабируется пропорционально уровню уверенности AI-модели в конкретной сделке.

Готовые сет-файлы

С продуктом поставляются оптимизированные сет-файлы под разные типы счетов и торговые задачи. Подключение к графику требует одного действия: загрузить сет, нажать OK, робот запущен.

Aggressive (от $500). Для разгона малых счетов и пользователей с высокой толерантностью к просадкам. Максимальная просадка до 30%. Оптимизирован под депозит от $500.

Challenge — Stage 1. Для прохождения первого этапа проп-челленджа. Останавливается при достижении цели по прибыли. Дневной лимит убытка ограничен.

Challenge — Stage 2. Для прохождения второго этапа. Более консервативный, чем Stage 1.

FUNDED. Для работы на реальном капитале проп-фирмы после прохождения челленджа. Консервативный риск с дневным лимитом убытка для защиты funded-статуса.

Regular Accounts (от $5 000). Для личных брокерских счетов без ограничений проп-фирм. Консервативный и стабильный режим, без дневного лимита убытка.

Обновлённые сет-файлы версии 1.2 — откалиброванные под текущие реалии рынка после дополнительной оптимизации — вместе с подробной бэктест-статистикой по каждому сету (Profit Factor, Max DD, Win Rate, кривые equity с разметкой In-Sample / Out-of-Sample) опубликованы в обсуждении продукта. Новые сеты публикуются там же параллельно с обновлениями AI-моделей.

Результаты бэктеста и статистика

Тестирование проводилось на исторических данных XAUUSD за период 2023-2026 годов с использованием режима Every tick based on real ticks (качество моделирования 99%).

Методология In-Sample / Out-of-Sample: период калибровки модели (In-Sample) охватывает данные по февраль 2026 года включительно. Период с марта 2026 года используется как Out-of-Sample окно — робот этих данных при обучении не видел. Это проверка на отсутствие эффекта подгонки под кривую.

Скриншоты бэктеста в галерее продукта — базовые, на стандартных настройках. Обновлённая статистика по актуальным сет-файлам версии 1.2 опубликована в обсуждении продукта (ссылка выше).

Результаты бэктеста демонстрируют поведение системы при заданных условиях исполнения. В реальной торговле фактические показатели зависят от брокера, спреда, проскальзывания и общих рыночных условий.

Технические характеристики

  • Терминал: MetaTrader 5
  • Инструмент: XAUUSD (Gold), один символ
  • Таймфрейм: M1
  • Тип счёта: ECN, Raw Spread, Standard, Swing — все типы поддерживаются
  • Оптимальное кредитное плечо: 1:30
  • Минимальный депозит: от $500 (Aggressive Set) / от $5 000 (Prop Sets)
  • Активаций: 15

Рекомендованные брокеры: FTMO Swing Account, RoboForex ECN. IC Markets — в процессе тестирования.

VPS. Рекомендуется для круглосуточной работы. Совместим с MQL5 VPS — активации в этом случае не расходуются.

Demo версия. Доступна бесплатно через MQL5 Market и работает в Strategy Tester.

Процесс настройки

  • Шаг 1: Скачать робот из MQL5 Market.
  • Шаг 2: Скачать нужный сет-файл из обсуждения продукта.
  • Шаг 3: Прикрепить робот к графику XAUUSD M1, загрузить сет, нажать OK.

Видео-гайд по установке и настройке доступен через ссылку в карточке продукта.

Цена

Стартовая цена: $399. Цена увеличивается на $50 за каждые 10 продаж. Покупка на текущем этапе фиксирует минимальную цену лицензии навсегда — все обновления продукта включены бессрочно.

Доступна аренда через сервис MQL5 для пользователей, которые предпочитают подписочную модель оплаты.

Поддержка и обновления

Техническая поддержка осуществляется через систему MQL5: комментарии к продукту и личные сообщения. AI-модели и сет-файлы обновляются регулярно по мере изменения рыночной волатильности. Разработчик постоянно следит за актуальностью настроек, калибрует советник и дорабатывает систему.

Предупреждение о рисках

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким риском потери капитала. Результаты тестирования на исторических данных и результаты прошлых периодов реальной торговли не гарантируют аналогичных результатов в будущем. AI PropRunner является торговым инструментом, а не финансовой гарантией. Перед использованием рекомендуется протестировать систему в Strategy Tester на собственных условиях и начинать с минимального риска.

Входные параметры

AI Brain

Parameter Description
UseAI_Filter Master switch for the AI filter
Inp_AI_Threshold_BUY Minimum AI confidence for BUY entries (Pullback)
Inp_AI_Threshold_SELL Minimum AI confidence for SELL entries (Pullback)
Inp_AI_Threshold_BUY_BRK Minimum AI confidence for BUY entries (Breakout)
Inp_AI_Threshold_SELL_BRK Minimum AI confidence for SELL entries (Breakout)
InpAI_ConfidenceLots Scale lot size proportionally to AI confidence score

 

Risk Management

Parameter Description
RiskMode Risk mode: % of account balance / Fixed dollar amount
RiskPercent_Inp Risk per trade as % of balance
RiskAmount_Inp Fixed risk per trade ($)
RR Risk/Reward ratio for Pullback trades (TP = SL x RR)
RR_Brk Risk/Reward ratio for Breakout trades

 

Dynamic Risk

Parameter Description
InpDynamicRisk Enable 4-phase Dynamic Risk Management system
InpRisk_Normal Risk multiplier in Normal phase (startup default)
InpRisk_Aggressive Risk multiplier in Aggressive phase (after profit cushion)
InpRisk_Defensive Risk multiplier in Defensive phase (during drawdown)
InpCushion_Pct Profit % from initial deposit to activate Aggressive phase
InpDD_Defensive Drawdown % from initial deposit to activate Defensive phase
InpDD_Stop Hard drawdown limit: close all positions and stop EA for the session
Profit target % from Initial Deposit Total profit target % to stop EA automatically (0 = disabled)

 

Entry & Strategy

Parameter Description
InpEntryMethod Entry mode: Breakout / Pullback / Both simultaneously
InpSignalSource Signal level source: Standard Fractals / Bollinger Bands Stop
StrategyMode Breakout direction: trade with the trend / against the trend
TrendFilterMode Trend filter: Off / Single indicator / All indicators combined

 

Prop Firm Protection

Parameter Description
DailyBaselineCalc Daily baseline update method: Standard (resets daily) / Maximum (never decreases)
DailyBaselineMode Calculation basis for daily limits: Balance / Equity (recommended for prop firms)
UseDailyLossLimit Enable daily loss limit
DailyLossLimitMode Daily loss limit mode: % of daily baseline / Fixed dollar amount
If percentLoss, then % of the basis Daily loss limit value (% of daily baseline)
UseDailyProfitTarget Enable daily profit target
DailyProfitTargetMode Daily profit target mode: % of daily baseline / Fixed dollar amount
DailyProfitTargetValue Daily profit target value (% or $, depending on mode)
UseWeeklyClose Automatically close all positions before the weekend
WeeklyCloseBufferSec Safety margin before Friday session close in seconds (default: 300 = 5 min)

 

Time Management & News

Parameter Description
TimeManagementMode Behavior outside trading window: stop new orders / close all open trades
InpStartHour / InpEndHour Active trading window: start and end hours (server time)
LunchBreakMode Lunch break pause: On / Off
InpNewsTradingMode News filter: Off / Hard block (force-close before news) / Hold market
NewsPauseCount / PauseTime1–4 Number of daily news pauses (0-4) and their times in HH:MM format
PauseDelay No-trading window around each news event (minutes before and after). Set according to your prop firm requirements.
Отзывы 1
Евгений Астапов
24
Евгений Астапов 2026.07.01 09:33 
 

Great EA, works like clockwork. I ran it on a demo account for a while to test all the critical features for prop trading: proper weekend closing, strict daily drawdown limits, and profit targets. The robot handles everything perfectly. I've already moved it to a live prop account and got my first profit. As stated by the developer, the 1:6 risk-to-reward ratio works really well. Solid tool, feeling highly optimistic about it.

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This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
Aurum Vector Pro
Mujib Ramdan Hidayatulloh
Эксперты
️ Aurum Vector Pro EA - The XAUUSD (Gold) M5 Timeframe Scalping Specialist!   Are you an intraday trader frustrated by the rapid movements and market noise on the XAUUSD M5 chart? Do you struggle to make split-second decisions amidst volatile spikes, often leading to losses? Stop trading on guesswork. It's time to use a tool built by specialists, for specialists. Introducing the Aurum Vector Pro EA , an Expert Advisor created and optimized exclusively for scalping the Gold (XAUUSD) market on t
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (57)
Эксперты
Это последняя итерация моего известного скальпера, Goldfinch EA, впервые опубликованная почти десять лет назад. Он скальпирует рынок при внезапном увеличении волатильности, которое происходит в короткие промежутки времени: он предполагает и пытается извлечь выгоду из инерции движения цены после внезапного ускорения цены. Эта новая версия была упрощена, чтобы позволить трейдеру легко использовать функцию оптимизации тестера, чтобы найти лучшие торговые параметры. [ Руководство по установке | Руко
FREE
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“Два эксперта по одной цене: залог Вашего успеха!” Brent Oil Scalping Expert + Brent Oil Swingy Expert в одном EA.   Live signal Текущая цена является временной, пока действует акция, вскоре цена будет повышена. Окончательная цена: 5000$ По текущей цене осталось всего несколько экземпляров, следующая цена -->> 1120 $ Добро пожаловать на рынок нефти марки Brent Советник Brent Oil разработан для точной и гибкой работы на волатильных энергетических рынках. Brent Oil - это не просто система, это
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Diamond DE40 MT5
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Aegis DAX Scalper EA
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Lizard
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4.24 (38)
Эксперты
ЧТО ТАКОЕ LIZARD? Lizard - это полностью автоматический советник (Expert Advisor), разработанный исключительно для XAUUSD (золото) на MetaTrader 5. Он использует мультистратегическую систему пробоя на основе свингов, которая определяет ключевые структурные уровни на графике и размещает отложенные стоп-ордера в точно рассчитанных точках входа. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Каждая сделка имеет заданный Stop Loss и Take Profit и активно управляется многоуровневой системой выхода, авто
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.65 (23)
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
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4.96 (213)
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Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
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Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
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Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
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4 (36)
Эксперты
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Эксперты
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Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
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4.5 (20)
Эксперты
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Фильтр:
Евгений Астапов
24
Евгений Астапов 2026.07.01 09:33 
 

Great EA, works like clockwork. I ran it on a demo account for a while to test all the critical features for prop trading: proper weekend closing, strict daily drawdown limits, and profit targets. The robot handles everything perfectly. I've already moved it to a live prop account and got my first profit. As stated by the developer, the 1:6 risk-to-reward ratio works really well. Solid tool, feeling highly optimistic about it.

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