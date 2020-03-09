Moving Average Multi Currency EA MT4

Представляем вам Moving Average Strategy Multicurrency EA MT4, мощный торговый инструмент, разработанный для трейдеров, которые стремятся использовать стратегию двойной скользящей средней на нескольких валютных парах. Этот EA идеально подходит как для новичков, так и для опытных трейдеров, желающих автоматизировать свои торговые процессы и улучшить анализ рынка.

С его системой пересечения двойной скользящей средней, этот EA предоставляет значительные преимущества, такие как точные сигналы для входа и выхода, функции управления рисками и настраиваемые параметры, которые адаптируются к различным рыночным условиям. Трейдеры могут использовать этот EA, чтобы извлекать выгоду из колебаний рынка, сохраняя контроль над своим рисковым воздействием.

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Ключевые особенности

Основная торговая стратегия: Эффективная система пересечения двойной скользящей средней для точных торговых сигналов.

Поддерживаемые временные рамки: Совместимость с несколькими временными рамками, что позволяет гибкость в торговых стратегиях.

Мультивалютные пары: Разработан для торговли по всем основным валютным парам, увеличивая рыночное воздействие.

Управление рисками: Включает настройки Стоп-Лосс и Тейк-Профит для защиты капитала.

Фильтры входа: Использует spread и фильтры временных сессий для оптимизации входов в сделки.

Управление позициями: Имеет опции для стратегий мартингейла и сетки, настраиваемые по предпочтению трейдера.

Совместимость с брокерами: Работает без проблем с различными брокерами, обеспечивая надежную производительность.

Панель мониторинга в реальном времени: Отображает важные метрики, такие как открытые сделки и собственный капитал для быстрого анализа.

Оповещения: Отправляет всплывающие уведомления, push-уведомления и электронные письма, чтобы держать трейдеров в курсе рыночных движений.

Совместимость с бэктестингом: Обеспечивает тщательное тестирование для проверки торговых стратегий на исторических данных.

Moving Average Strategy Multicurrency EA MT4 является незаменимым инструментом для трейдеров, которые хотят автоматизировать свою торговлю на платформе MT4 и использовать мощь стратегий скользящей средней.

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