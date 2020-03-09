Moving Average Multi Currency EA MT4

Представляем вам Moving Average Strategy Multicurrency EA MT4, мощный торговый инструмент, разработанный для трейдеров, которые стремятся использовать стратегию двойной скользящей средней на нескольких валютных парах. Этот EA идеально подходит как для новичков, так и для опытных трейдеров, желающих автоматизировать свои торговые процессы и улучшить анализ рынка.

С его системой пересечения двойной скользящей средней, этот EA предоставляет значительные преимущества, такие как точные сигналы для входа и выхода, функции управления рисками и настраиваемые параметры, которые адаптируются к различным рыночным условиям. Трейдеры могут использовать этот EA, чтобы извлекать выгоду из колебаний рынка, сохраняя контроль над своим рисковым воздействием.

Руководство по установке MQL продуктов | Обновление приобретенных MQL продуктов на MT4 | Общее руководство по устранению неполадок | Общее руководство по настройкам / вводу | Настройки индикатора | Тестирование и файлы настроек

Ключевые особенности

  • Основная торговая стратегия: Эффективная система пересечения двойной скользящей средней для точных торговых сигналов.
  • Поддерживаемые временные рамки: Совместимость с несколькими временными рамками, что позволяет гибкость в торговых стратегиях.
  • Мультивалютные пары: Разработан для торговли по всем основным валютным парам, увеличивая рыночное воздействие.
  • Управление рисками: Включает настройки Стоп-Лосс и Тейк-Профит для защиты капитала.
  • Фильтры входа: Использует spread и фильтры временных сессий для оптимизации входов в сделки.
  • Управление позициями: Имеет опции для стратегий мартингейла и сетки, настраиваемые по предпочтению трейдера.
  • Совместимость с брокерами: Работает без проблем с различными брокерами, обеспечивая надежную производительность.
  • Панель мониторинга в реальном времени: Отображает важные метрики, такие как открытые сделки и собственный капитал для быстрого анализа.
  • Оповещения: Отправляет всплывающие уведомления, push-уведомления и электронные письма, чтобы держать трейдеров в курсе рыночных движений.
  • Совместимость с бэктестингом: Обеспечивает тщательное тестирование для проверки торговых стратегий на исторических данных.

Moving Average Strategy Multicurrency EA MT4 является незаменимым инструментом для трейдеров, которые хотят автоматизировать свою торговлю на платформе MT4 и использовать мощь стратегий скользящей средней.

Нужен многосимвольный сканер? Изучите эти связанные продукты-сканеры:

Я был бы очень признателен за положительный отзыв, если вы довольны своей покупкой. Пожалуйста, свяжитесь со мной, чтобы найти решение, если нет.

Интересует бесплатный 7-дневный пробный период? Не стесняйтесь обращаться ко мне через раздел моего профиля.

Проверьте все мои продукты: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Свяжитесь со мной для поддержки: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

#теги Moving Average Strategy Multicurrency EA MT4 торговля, forex, алгоритмическая торговля, автоматизированная торговля, EA, экспертный советник, валютные пары, управление рисками, торговые сигналы, бэктестинг, анализ рынка, торговые инструменты, торговые стратегии, MT4, финансовые рынки, forex торговля

Рекомендуем также
Gold Coin M5
Andrey Kozak
2.33 (9)
Эксперты
Gold Coin M5 - это автоматизированный торговый робот, разработанный для торговли на рынке золота (XAUUSD) с использованием периода М5. Этот робот предназначен для трейдеров, желающих торговать в автоматическом режиме на краткосрочных временных интервалах (скальпинг).  Особенности: Скальпинг стратегия: Робот использует стратегию скальпинга, основанную на мгновенном входе и выходе из позиций на краткосрочных движениях цены. Оптимизирован для XAUUSD на М5: XAUUSD Скальпер специально настроен для т
Project Maximum Heat MT4
Ruslan Pishun
Эксперты
Project Maximum Heat   - это уникальная полностью автоматизированная система рассчитанная на работу на 28 валютных пар и 5 таймфреймов: М5, М15, М30, Н1, Н4. Стратегия основана на многочисленных стратегий, таких как работа по боковому тренду, нисходящему тренду, восходящему  тренду, пробой треугольных трендов и другие. Для вычисления нужных комбинаций используется такие индикаторы как: Moving Average, MACD, Standard Deviation, Commodity Channel Index, RSI, Momentum, Bollinger Bands. Советник исп
Taranus
Viktor Shpakovskiy
5 (1)
Эксперты
Taranus - многофункциональный советник, универсальный помощник трейдера, предназначен для работы под контролем трейдера. Советник обладает большим набором инструментов и может работать: по индикаторам, по торговым уровням, по трендовым линиям, по стратегии мартингейла, торговать на новостях. Имеет: несколько фильтров для определения тренда, многоуровневую систему управления риском, виртуальный стоп лосс, универсальный трейлинг стоп, может работать с любым типом ордеров. Сет файлы и руководство к
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Cyclone Intraday MT4
Mikhail Mitin
Эксперты
Оптимизирован для EURUSD Запускать на М5 Внутридневная торговля. разработан для работы с движениями цены на TimeFrame Н1 (торговля даже в отсутствие глобальной тенденции цены). Анализирует 2 или 3 TimeFrame-а. На каждом TF ЕА анализирует взаимоположение цены и средних скользящих MovingAvarage (МА) (одна или две на каждом TF). Алгоритм работы показан на скриншоте Сеты в комментах Преимущества хорошо оптимизируется для любого инструмента в любой момент рынка Возможность гибкой настройки конкретн
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
Эксперты
Brexit Breakout (GBPUSD H1) This EA has been developed for GBPUSD H1.  Everything is tested for H1 timeframe . Strategy is based on breakout of the This Bar Open indicator after some time of consolidation. It will very well works on these times, when the pound is moving. It uses Stop pending orders with  FIXED Stop Loss and Take Profit . It also uses PROFIT TRAILING to catch from the moves as much as possible. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust
EA Black Spark
Suparma Suparma
Эксперты
Introducing Black Spark - Your Path to Informed Investing. Investment decisions can often feel overwhelming for investors. However, with Black Spark, you can seize control and make well-informed choices. Our cutting-edge system is designed to provide you with up-to-the-minute information by analyzing vast amounts of real-time market data. Through advanced algorithms, we identify patterns and trends, delivering personalized recommendations that align with your unique investment preferences. Our a
Pirate
Anatoliy Lukanin
3.9 (20)
Эксперты
Депозит:  от 100 единиц депозита Торговые пары: Рекомендую валютные пары: EURAUD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, AUDCHF, CADCHF, USDCHF. Торговый период:  Любой Счета: Следует использовать счета ECN-ECN.Pro с пятизначными котировками с умеренным размером (spread). Параметры: USING -  Выбор, торговли риск или фиксированный лот RISK/LOT -  Значение Риска Лота RESTORING_THE_BALANCE  - Восстановление баланса * HOW_THE_RESET_WINDOW - Сброс Глобальной переменной TAKE_PROFIT -  Устанавливаемая прибыль STOP_L
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Эксперты
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
BreakOut Grid
Catalin Zachiu
Эксперты
This expert is a combination between a grid and a scalper and it uses a grid of ten pending orders , five for long and five for short , with a 500 point spacing between them with a 100 point scalp target. It has three working modes , first , the entry by level , the expert starts operation when the price aproaches an important trade level ( a former resistance or support) , second , the entry by time , launches the expert at a specific time (input by user) and the third type is continuous operat
Gold Bullion
Armin Heshmat
Эксперты
Gold Bullion EA   is   VIP ,   It    was developed by   ENZOFXEA   team in Germany with experienced traders with   more than 15 years   of trading experience.The indicators used in expert have nothing to do with the standard indicators in the market and are completely derived from strategy. All Trade Have StopLoss Always Behind Order An expert based on    (GOLD , XAUUSD   ) This Expert  is Day Trader and  Breakout strategy NOTE Default EA setting is correct    Time Frame :  Daily  D1 first depo
Currency Trailing Gold
Antonio Franco
Эксперты
Currency Trailing Gold — это бесплатная, ограниченная версия Currency Trailing , умного советника для фиксации прибыли, который сопровождает сделки на основе реальной денежной стоимости , а не пунктов или пипсов. Эта бесплатная версия работает исключительно с XAUUSD (Gold) и даёт вам полный опыт трейлинга на одном из самых популярных торговых инструментов в мире, бесплатно. Хотите использовать Currency Trailing на всех символах? Полная версия поддерживает все валютные пары Forex, металлы, инд
FREE
Gold Champions
Maria Julieta Frias Torres
Эксперты
Limited time offer for $59. Launch promotion Price will go up soon.   NO MARTINGALE!!!    LOW DD!!!   GOLD CHAMPIONS is a new EA designed through a new AI system that operates in the Forex market and is designed GOLD/XAUUSD with excellent results. Developed by a team of experienced traders with more than 10 years of trading experience. It uses a powerful algorithm to detect fluctuations in the market and make entries with a high profit ratio and limiting losses. Key Features: Integrated Strat
Reversal Monster Mini
Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
Эксперты
The Most advanced and comprehensive EA to trade Trend Reversals/Pullbacks It is a very profitable EA, to trade trends breakout, and manage trades, takeprofit, stoploss, move to breakeven, and trailing stop. The   “Reversal Monster EA”   trades Reversal/Pullbacks when the current price of the pair pullback to a predefined horizontal level or trendline on the currency chart. The opening of the position can be immediate after pullback to the drawn trendline or after closing the candle below/above
FREE
Suwan Gold Obsidian Edition
Suwan Chanidnok
Эксперты
Special Launch Promotion: $30 (Limited Time Only!) To celebrate our new launch on MQL5, we are offering an exclusive introductory price of $39  for a limited time. Please note that this is a special promotion for our early supporters. The price will be adjusted back to its original retail price of $69  effective from July 31, 2026 . Don’t miss this opportunity to get our professional-grade EA at this special price before it reverts to the standard rate! CAPITAL-BASED TRADING APPROACH When pro
VR Black Box
Vladimir Pastushak
3.67 (3)
Эксперты
VR Black Box — это современный автоматический торговый эксперт, разработанный опытным трейдером программистом. Мощный торговый инструмент, построенный на проверенной стратегии следования за трендовыми движениями рынка. Этот робот прошёл длительный путь развития и усовершенствования, регулярно обновляясь и адаптируясь к меняющимся условиям рынка. За годы эксплуатации на реальных торговых счетах он зарекомендовал себя как надежный помощник как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Файлы нас
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Эксперты
Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
Trade Assistant 8 Analyzer MT4
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Эксперты
CyberBot – Ваш профессиональный помощник управляющего инвестициями «8 в 1». Анализатор Panel 8 Manager Analyzer   — это сложный торговый инструмент, разработанный как надежный   CyberBot   — продвинутый торговый помощник, объединяющий восемь мощных инвестиционных менеджеров, работающих одновременно. Эта система создана для выявления рыночных возможностей и предоставления высокоточного анализа, который трейдеры могут уверенно использовать в качестве основного ориентира для принятия решений. Этот
FREE
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Эксперты
GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.54 (28)
Эксперты
Magic Grid   - безындикаторный советник, использующий сеточную стратегию. Стратегия основана на автоматическом переоткрытии сетевых отложенных ордеров, после закрытия их рыночных позиций (по тейк-профит, стоп-лосс или вручную). Отложенные ордера размещаются с заданным шагом от исходных цен, которые могут вводиться вручную или генерироваться автоматически (1 раз в начале торговли) . Робот может торговать на любом тайм-фрейме, на любой валютной паре, на нескольких валютных парах, на любом количес
FREE
Ea Tw79 Macd Grid Scalping
Tufan Gocmen
Эксперты
This automated trading robot uses the capabilities of the macd indicator to create a grid strategy. The algorithm creates a grid strategy at overbought and oversold levels and in times of high volatility. This makes it susceptible to all price fluctuations. The Close Money input is the total amount of earnings in the cycle. We define it as the total take profit amount in the cycle. It has the ability to open more cycles in short periods. However, you can use the robot in medium-term trading. Rea
Alize EA
Viktor Barilko
Эксперты
Alize EA — это передовой торговый советник, специально разработанный для торговли на рынке Форекс.Он использует сложные математические алгоритмы для анализа рынка и принятия торговых решений на основе модифицированных стандартных индикаторов и анализа ценового действия. Этот робот прост в использовании и полностью автоматизирован: достаточно просто установить его на график валютной пары AUDCAD и задать желаемый уровень риска. Одной из ключевых особенностей Alize EA является продвинутая систем
Lock balancer
Vadim Zotov
5 (5)
Эксперты
Используется в ручной торговле для блокировки убытков при любом движении цены против трейдера. Позволяет прибыли расти при движении цены в нужном направлении. Может локировать одну позицию или сетку. Помогает другим роботам уменьшить просадку путем локирования. Принцип работы Вместо традиционного стоп-лосса трейдер вручную устанавливает линию начального локирования этого робота. Робот следит за поведением цены относительно этой линии. Если цена идет против трейдера, то робот производит локиро
DracoAI
Hua Manh Hung
Эксперты
DracoAI is a revolutionary automated forex trading robot based on neural network.  Loss coverage is our premium exclusive feature. DracoAI IS: THE BEST MONEY MAKING SERVICE & STABLE PASSIVE INCOME PROFIT, EVEN IF YOU DO NOT PARTICIPATE IN BIDDING FINANCIAL INDEPENDENCE AND STABILITY DracoAI IS SAFE, BECAUSE: WE GUARANTEE THE SAFETY OF YOUR FUNDS NEGATIVE RESULTS OF TRADING ARE COVERED BY OUR RESERVE FUND 100% CONFIDENTIALITY Monitoring  - most popular signal at MQL5 :  https://www.mql5.com/en/s
Exotic Adv
Ivan Simonika
Эксперты
Exotic Bot   - это мультивалютный многофункциональный советник, работающий на любом тайм-фрейме и в любых рыночных условиях. За основу работы робота взята система усреднения с негеометрической прогрессией построения торговой сетки. Встроенные системы защиты: специальные фильтры, контроль спреда, внутреннее ограничение времени торговли. Построение торговой сетки с учетом важных внутренних уровней. Возможность настройки агрессивности торговли. Работа отложенными ордерами с трейлингом ордеров. Сов
Expert Grid rsi Pro
Mykhailo Zakervashevych
Эксперты
Общее описание Grid RSI Pro v3.1 — это продвинутый торговый советник для MetaTrader 4, использующий сеточную стратегию с фильтрацией по индикатору RSI. Советник автоматически открывает ордера по заданным уровням, создавая сетку ордеров для захвата колебаний рынка. Версия 3.1 включает расширенные функции управления рисками и улучшенную систему фильтрации сигналов. Основные возможности 1. Стратегии торговли RSI стратегия : Открытие позиций при достижении индикатором RSI уровней перекупленности (80
William Percent Range with Simple Moving Average
Victor Manuel Valderrama Zamora
Эксперты
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when the SMAs cross and when the WPR has left overbought/oversold areas. The SMAs are also programmed to close the trades if the trend changes. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is NZDUSD and the recommended timeframe to operat
FREE
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
MM Pending by iBots Smart Trade MT4
Charin Seetao
Эксперты
MM Pending by iBots Smart Trade : The Ultimate Semi-Auto Trading Assistant Ever missed a perfect trade setup because you weren't fast enough ? Or miscalculated your lot size and risk distance ? iBots Smart Trade   is here to eliminate those problems! This powerful semi-automated EA is meticulously designed to adapt to your fast-paced trading style. MM Pending (For Planners & Strategic Entries) Ideal for strategic planners or traders who don't have the time to watch the screen all day. How i
PassPropFirm mt4
Yana Korchevska
Эксперты
Pass Prop Firm is a high-frequency trading Expert Advisor specifically designed to help traders pass the prop firm evaluation phase (such as the HFT Challenge). With powerful scalping and smart order management logic, this EA aims to hit profit targets quickly and efficiently—ideal for traders seeking to meet demo account goals in record time. MT5 version myfxbook.com/portfolio/pass-prop-firm-mt5/11625306 myfxbook.com/portfolio/pass-prop-firm-mt4/11622480 Currency Pair : Optimized for DE40 (DAX
С этим продуктом покупают
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.62 (34)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) ЗАПУСК ПРОМО: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal LATEST MANUAL Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет во
Scalping Robot Pro MT4
MQL TOOLS SL
5 (11)
Эксперты
Scalping Robot Pro is a  professional trading system  designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability  trading opportunities  in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for tra
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.72 (43)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (6)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT5:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT4, и вы сможете получить Quantum StarMan бесплатно!*** За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Правило  
Boring Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
4.6 (15)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
Fortune MT4
Shane Lee
5 (3)
Эксперты
Real Trading Account  LIVE SIGNAL VT MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2363526 Join SmiteFX Algos MQL5 Public Chat :   https://www.mql5.com/en/messages/03e4dab0b20bdd01 Fortune is an automated breakout Expert Advisor for MetaTrader 4 & 5, developed primarily for XAUUSD. The EA identifies potential breakout and breakdown zones based on recent market structure, then manages each trade according to the risk percentage set by the user. Every position is opened with predefined Stop Loss and
XGen Scalper MT4
Burak Baltaci
3 (2)
Эксперты
XGen Scalper MT4 — профессиональная автоматическая торговая система XGen Scalper — это передовой экспертный советник, который сочетает в себе передовую алгоритмическую структуру и проверенный технический анализ, обеспечивая стабильные результаты на всех рынках. Эта мощная торговая система бесперебойно работает с валютными парами, драгоценными металлами, такими как золото и серебро, криптовалютами и индексами сырьевых товаров. Передовая алгоритмическая технология Запатентованный алгоритм скан
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Эксперты
Запустить промо! Осталось всего несколько экземпляров по 449$! Следующая цена: 599$ Окончательная цена: 999$ Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro присоединяется к клубу советников по т
Kenni Trades Gold Breakout MT4
Ken Rmah
Эксперты
Limited-time 30-day promotion: Get Kenni Trades Gold Breakout for only $499.99 —regularly $799.99 —and receive Kenni Daily Scalp Breakout Gold FREE with your purchase. This exclusive offer is available for 30 days only. Kenni Trades Gold Breakout  now includes three selectable trading modes:   Kenni Gold Breakout ,   Kenni Daily Scalp Breakout Gold , and   Kenni Prop Firms . Kenni Trades Gold Breakout  is an automated trading system developed specifically for Gold on MetaTrader 4 hedging account
Gold Hunter Pro MT4
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Gold Hunter Pro — автоматизированная торговая система для XAUUSD, разработанная для MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Советник использует модель исполнения на основе пробоя. Он анализирует структурные ценовые уровни и размещает отложенные ордера только при выполнении заранее заданных рыночных условий. Система предназначена для внутридневной торговли и не использует мартингейл, сетку, усреднение, прогрессивное увеличение лота или скрытую recovery-логику. Ценовая политика Цена будет увеличиваться на 5
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (84)
Эксперты
Советник является системой, предназначенной для восстановления убыточных позиций. Авторский алгоритм локирует убыточную позицию, дробит ее на множество отдельных частей, и закрывает каждую из них отдельно. Простая настройка, отложенный запуск при просадке, локирование, отключение других советников, усреднение с фильтрацией тренда и частичное закрытие убыточной позиции встроенные в один инструмент Именно использование закрытия убытков частями позволяет уменьшать убытки с меньшей загрузкой депозит
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (4)
Эксперты
Советник MULTI SNIPER — это точная автоматическая торговая система с точностью около 90% для платформы MT4. Этот прибыльный скальпинговый советник — одна из самых стабильных систем на рынке в настоящее время.   No grid! No martingale! Это оригинальный продукт, представленный только на этом сайте MQL5. Загрузите EA Set_files для тестирования и торговли:   GBPAUD Set_file   GBPCAD Set_file - Реализован метод сложных процентов и методы скальпинга. - Система автоматически устанавливает динамическ
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.67 (15)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.93 (43)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Xyron Edge MT4
Ahmad Sidik
Эксперты
Xyron Edge is a Professional breakout Expert Advisor (EA) designed to trade market structures by utilizing swing high and swing low levels. The EA places pending orders above resistance areas and below support areas to capture breakout movements while maintaining controlled risk management. --------- EA Setting & Preset :  EA Input Settings Guide Live Performance :  https://www.mql5.com/en/signals/2380162 FBS Performance :  https://www.mql5.com/en/signals/2385451 Eightcap Performance :  htt
Mirror EA mt4
Vasiliy Strukov
5 (1)
Эксперты
Mirror EA — это автоматизированная торговая система, разработанная для исполнения сделок на основе индикатора SmaSRS196, представляющего собой комбинацию простой скользящей средней (SMA) и индекса относительной силы (RSI), с использованием 96-периодной оптимизационной модели. Советник постоянно анализирует рыночные условия для выявления высоковероятных торговых возможностей, подтверждая направление тренда с помощью SMA и используя RSI для определения силы импульса и потенциальных условий переку
Vortex Turbo EA MT4
Stanislav Tomilov
5 (10)
Эксперты
Vortex Turbo — « управляйте вихрем» Vortex Turbo представляет собой следующий этап эволюции интеллектуальной торговли — уникальную разработку, объединяющую передовую архитектуру ИИ, адаптивную рыночную логику и точный контроль рисков. Основанный на проверенных алгоритмических принципах, он интегрирует множество стратегий в единую высокоскоростную экосистему, работающую на основе нового уровня прогнозного интеллекта. Разработанный как эксперт по скальпингу для золота XAUUSD (GOLD), Vortex Turbo
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.7 (1091)
Эксперты
EA Gold Stuff - советник, разработанный специально для торговли золотом. В основе работы лежит открытие ордеров по индикатору  Gold Stuf f , таким образом советник работает по стратегии "Trend Follow", что означает следование за трендом. Свяжитесь со мной сразу после покупки для получения   персонального бонуса!   Вы можете получить бесплатную копию нашего индикатора Strong Support and Trend Scanner, пожалуйста, в личку. мне! Настройки и мануал  здесь  ПАРАМЕТРЫ Open new series - вкл./выкл. на
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Эксперты
Cоветник AW Double Grids MT4 - это агрессивный, полностью автоматизированный сеточный советник, с информационно торговой панелью и простой настройкой. Стратегия заключается в одновременной двухсторонней работе, мультиплицируя объем одного направления. Встроенный автоматический расчет лота, реализованы разные вариации увеличения объема позиций, и другие функции.  Инструкция ->   ЗДЕСЬ   /  Решение проблем - >  ЗДЕСЬ  /  МТ5 версия  - >   ЗДЕСЬ   Как торгует советник: AW Double Grids ведет двухст
Trend Catcher Exp
Ramil Minniakhmetov
5 (2)
Эксперты
Советник Trend Catcher анализирует движения рыночных цен, используя собственные адаптивные индикаторы анализа тренда, разработанные автором. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Благодаря сочетанию возможностей сглаживания и фильтрации тренда специальных настраиваемых индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности, советник может автоматически со
Golden Moon Scalper
Nguyen Hang Hai Ha
2.8 (5)
Эксперты
Expert Gold Moon Scalper is a fully automated Expert Advisor designed specifically for the Gold market (XAUUSD). The EA combines price action analysis, tick-based market behavior, and technical indicator confirmation to identify high-probability trading opportunities. The strategy uses Stop Orders to capture momentum during Gold's fast price movements, helping reduce premature entries in volatile conditions. Positions are managed with a combination of scalping logic, dynamic trailing, and predef
Bypass Generator MT4
Connor Michael Woodson
1 (1)
Эксперты
Bypass Generator — это детерминированная скальпинговая система для XAUUSD, основанная на алгоритмах институционального уровня. Текущий сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Это не типичный советник (EA), который бездумно открывает сделку за сделкой, уничтожая вашу маржу и подвергая депозит ненужному риску. Каждая точка входа проходит через 16 независимых уровней проверки перед открытием единственной позиции. Здесь нет сеток, и каждая сделка имеет виртуальные Take Profit и Stop Loss. Кривая результатов бэктеста
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана.   Global   update   on   June   14th   Принципы торговли — в торговле не испо
HFT Prop EA
Manpreet Singh
4.93 (257)
Эксперты
HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
Scalp On Scalp Off MT4
Connor Michael Woodson
Эксперты
Настроение рынка FastBull — это поток данных, который агрегирует тысячи позиций с общей стоимостью счетов более 500 миллионов долларов США. Scalp On Scalp Off может мгновенно получать эти данные через прямую интеграцию API и использовать их при совершении сделок. Настроение рынка отображается непосредственно на вашем графике в настраиваемой и удобной панели. Живой сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Одиночные сделки управляются без использования сетки или мартингейла. Адаптивный, динамический трейлинг-стоп и
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Live Signal (launch April 14, 2026) Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновлен
BF Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.05 (56)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy BF Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! For Settings, Instructions and LIVE Results Click Here! BF Scalper PRO is the professional version of the very popular EA - BF Scalper EA. We have implemented a lot of new additional features and systems in this PRO v
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Quantum Nexus — это инновационный экспертный советник, который объединяет количественный анализ, многоуровневую валидацию, алгоритмы следования за трендом, механизмы отслеживания позиций и статистический мониторинг в единой автоматизированной торговой системе. Для воплощения этого продукта в реальность потребовались десятилетия опыта разработки и год подготовки, чтобы создать Quant v5 — инструмент количественного анализа уровня хедж-фондов с непрерывными скользящими OOS-тестами, используемыми дл
Poison Ivy
Janet Abu Khalil
5 (1)
Эксперты
Info: Working trading pairs :  XAUUSD, GOLD  Timeframe: H1 Min deposit: $100 Min leverage 1:20  Works with any broker, though an ECN broker is recommended Features: No martingale No grid trading No averaging No dangerous money management techniques Hard stop loss and take profit for every trade Stable results since 1999 with 99.9% quality quotes Not sensitive to broker conditions Easy to install and use FTMO and Prop firm ready Complies with FIFO rules (Need to disable Hedging in EA settings)
Другие продукты этого автора
Brilliant Reversals Alert MT5
Biswarup Banerjee
5 (3)
Индикаторы
Представляем вам Brilliant Reversals MT5, продвинутый торговый индикатор, разработанный для определения потенциальных точек разворота тренда на рынке. Этот мощный инструмент идеально подходит для трейдеров, стремящихся улучшить процесс принятия решений, точно определяя критические моменты для входа или выхода из сделок. Brilliant Reversals MT5 использует сложные алгоритмы для предоставления точных сигналов, помогая трейдерам извлекать выгоду из волатильности рынка. Благодаря своей природе без пе
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
Эксперты
Представляем вам Moving Average Strategy EA MT5, мощное автоматизированное торговое решение, разработанное для трейдеров, стремящихся использовать пересечения скользящих средних для повышения своей торговой эффективности. Этот экспертный советник идеально подходит как для новичков, так и для опытных трейдеров, желающих оптимизировать свой торговый процесс и эффективно использовать рыночные тренды. С помощью своих сложных алгоритмов Moving Average Strategy EA MT5 обеспечивает точные точки входа и
Super Trend Alert
Biswarup Banerjee
4.33 (3)
Индикаторы
Представляем SuperTrend MT5, современный индикатор, разработанный для помощи трейдерам в точном определении рыночных трендов. Независимо от того, являетесь ли вы forex, трейдером акций, криптовалют или товаров, этот мощный инструмент предоставляет четкие сигналы на покупку и продажу, позволяя вам принимать обоснованные решения и максимизировать ваш торговый успех. С SuperTrend MT5 вы получаете значительное преимущество в вашей торговой стратегии. Пользователи сообщают о повышенной точности в опр
FREE
Hedge Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (4)
Утилиты
Представляем вам EA HedgeTradeManager MT5, мощный Expert Advisor, разработанный для автоматизации хеджирования, предоставляя трейдерам надежный инструмент для управления неблагоприятными ценовыми движениями. Этот EA идеально подходит как для начинающих трейдеров, изучающих техники хеджирования, так и для опытных профессионалов, стремящихся улучшить свои торговые настройки. С его сложными функциями управления рисками, EA HedgeTradeManager MT5 выделяется тем, что значительно снижает потенциальные
FREE
Keltner Channel Indicator Alert
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Улучшите свой торговый опыт с Keltner Channel MT5, мощным индикатором, разработанным для помощи трейдерам в определении рыночной волатильности и потенциальных разворотов тренда. Этот инструмент идеально подходит как для новичков, так и для опытных трейдеров, стремящихся улучшить свои стратегии на различных активах. Keltner Channel MT5 использует экспоненциальные скользящие средние и средний истинный диапазон для создания динамических ценовых диапазонов, которые помогают выявлять прорывы и оценив
SuperTrend Alert
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Представляем SuperTrend MT4, современный индикатор, разработанный для помощи трейдерам в точном определении рыночных трендов. Независимо от того, являетесь ли вы forex, трейдером акций, криптовалют или товаров, этот мощный инструмент предоставляет четкие сигналы на покупку и продажу, позволяя вам принимать обоснованные решения и максимизировать ваш торговый успех. С SuperTrend MT4 вы получаете значительное преимущество в вашей торговой стратегии. Пользователи сообщают о повышенной точности в опр
FREE
Grid Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
4 (2)
Утилиты
Представляем вам EA GridTradeManager MT4, мощного торгового советника, разработанного для оптимизации ваших стратегий сетевой торговли на платформе MetaTrader 4. Этот инструмент идеально подходит как для новичков, так и для опытных трейдеров, стремящихся автоматизировать размещение и управление сетевыми ордерами, эффективно используя колебания рынка. Руководство по установке MQL продуктов | Обновление приобретенных MQL продуктов на MT4/MT5 | Общее руководство по устранению неполадок | Общее руко
FREE
Higher High and Lows
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Higher High and Lower Low Scanner MT4 — это продвинутый торговый индикатор, разработанный для пользователей MetaTrader 4, которые стремятся улучшить свои стратегии торговли на основе ценового действия. Этот инструмент использует фрактальный анализ для эффективного определения ключевых точек разворота и паттернов, определяющих тренды, что делает его незаменимым активом для трейдеров на различных рынках, включая forex, акции и криптовалюты. Этот индикатор предлагает значительные преимущества, точн
FREE
Trailing Stop and Breakeven Manager
Biswarup Banerjee
5 (1)
Утилиты
Представляем вам Ea TrailingStop BreakEven MT5, мощный Expert Advisor, разработанный для повышения вашей торговой эффективности за счет автоматизации управления уровнями стоп-лосса. Идеально подходит как для новичков, так и для опытных трейдеров, этот EA гарантирует максимизацию ваших прибылей при минимизации рисков благодаря динамическим корректировкам уровней безубыточности и трейлинг-стопов. С Ea TrailingStop BreakEven MT5 трейдеры могут наслаждаться значительными преимуществами оптимизирован
FREE
MT4 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
3.82 (11)
Утилиты
Представляем Local Trade Copier Pro MT4, идеальный инструмент для трейдеров, которые хотят эффективно копировать сделки между различными MT4 аккаунтами. Этот мощный инструмент разработан для трейдеров, желающих автоматизировать свою торговую стратегию и повысить свою эффективность, используя несколько аккаунтов без усилий. Испытайте преимущества копирования сделок в реальном времени с минимальной задержкой, что гарантирует, что вы никогда не упустите прибыльную возможность. Независимо от того, у
Rsi Divergence Pro Indicator
Biswarup Banerjee
5 (1)
Индикаторы
Представляем вам RSI Divergence MT4, мощный индикатор, разработанный для выявления разворотов тренда путем анализа взаимосвязи между движениями цен и RSI (Индекс относительной силы). Идеален для трейдеров, стремящихся улучшить свой процесс принятия решений, этот инструмент предлагает идеи о потенциальных сигналах на покупку и продажу на основе паттернов дивергенции. С его способностью обнаруживать как бычьи, так и медвежьи дивергенции, RSI Divergence MT4 дает трейдерам возможность замечать ослаб
FREE
Double Top And Bottom Indicator
Biswarup Banerjee
Индикаторы
DPO Histogram MT4 — это продвинутый торговый индикатор, предназначенный для отображения Детрендированного Ценового Осциллятора в виде гистограммы. Этот мощный инструмент помогает трейдерам выявлять циклические ценовые движения и потенциальные изменения тренда, что делает его идеальным как для новичков, так и для опытных трейдеров. С его оповещениями в реальном времени и удобным интерфейсом DPO Histogram MT4 позволяет трейдерам быстро реагировать на изменения на рынке, улучшая их торговые стратег
FREE
Nadaraya Watson Envelope EA
Biswarup Banerjee
Эксперты
Nadaraya Watson Envelope Strategy EA MT4 — это мощный экспертный советник, разработанный для трейдеров, которые хотят извлечь выгоду из разворотов тренда на валютном рынке. Этот EA использует индикатор Nadaraya-Watson Envelope для определения потенциальных разворотов цен на границах конверта, предоставляя простую, но эффективную торговую стратегию, специально адаптированную для пользователей MetaTrader 4. С его надежными возможностями обратного тестирования Nadaraya Watson Envelope Strategy EA M
Close Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Утилиты
Представляем вам Ea CloseManager MT5, специализированный Expert Advisor (EA), разработанный для MetaTrader 5, предназначенный для упрощения и автоматизации процесса закрытия сделок. Этот мощный инструмент приносит пользу как для ручных, так и для автоматизированных торговых стратегий, обеспечивая точный контроль над критериями выхода, что делает его идеальным для трейдеров с различным уровнем опыта. С Ea CloseManager MT5 пользователи получают значительную экономию времени в управлении сделками и
FREE
Fibonacci Levels Alert
Biswarup Banerjee
5 (2)
Индикаторы
Fibonacci Alert MT4 — это продвинутый торговый индикатор, разработанный для помощи трейдерам в определении ключевых Fibonacci уровней в реальном времени. Предоставляя своевременные уведомления, когда цена приближается к этим критическим уровням или пробивает их, он позволяет трейдерам принимать обоснованные решения и оптимизировать свои торговые стратегии. Этот индикатор полезен как для новичков, так и для опытных трейдеров, так как упрощает сложную задачу отслеживания Fibonacci уровней, предлаг
FREE
Consecutive Candle Indicator MT5
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Представляем вам Consecutive Candle MT5, инновационный индикатор, разработанный для улучшения вашей торговой стратегии путем выявления последовательностей бычьих или медвежьих свечей. Этот инструмент идеально подходит для трейдеров в forex, акциях, криптовалюте и товарных рынках, предоставляя четкие сигналы и оповещения, которые помогут вам принимать обоснованные решения. Благодаря своей способности предоставлять своевременные оповещения для подтверждения трендов и потенциальных разворотов, Cons
FREE
Nadaraya Watson Envelop Alerts
Biswarup Banerjee
2 (2)
Индикаторы
Повысьте свою торговую стратегию с помощью Nadaraya Watson Envelope Alert MT4 , передового индикатора, использующего непараметрическую ядерную регрессию для обеспечения плавного, адаптивного анализа тенденций. Вдохновленный оценщиком Надрая-Ватсона, этот инструмент применяет гауссово сглаживание ядра к ценовым данным, создавая динамические оболочки, которые адаптируются к волатильности рынка без чрезмерного запаздывания традиционных скользящих средних. Широко признанный на платформах вроде Tradi
ADX Multicurrency Scanner MT5
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Мультивалютный сканер Среднего Направленного Индекса(ADX) MT5 — это продвинутый торговый индикатор, предназначенный для одновременного анализа нескольких валютных пар. Он приносит пользу трейдерам, стремящимся улучшить процесс принятия решений, предоставляя сигналы в реальном времени на основе Среднего Направленного Индекса, что позволяет эффективно анализировать рыночные тренды. Этот инструмент упрощает торговый опыт, облегчая определение силы тренда и направленного движения, что делает его нез
Balance Martingale MT5
Biswarup Banerjee
Эксперты
Представляем вам Balanced Martingale EA MT5, сложное торговое решение, разработанное специально для платформы MetaTrader 5. Этот экспертный советник использует уникальную стратегию мартингейла и обратного мартингейла, позволяя трейдерам эффективно использовать ежедневные тренды. С помощью своих передовых алгоритмов Balanced Martingale EA MT5 предоставляет трейдерам конкурентное преимущество, управляя сделками разумно, максимизируя прибыль и минимизируя риски. Идеально подходит как для новичков,
Nadaraya Watson Envelop Alert
Biswarup Banerjee
4.75 (4)
Индикаторы
Разблокируйте потенциал вашей торговой стратегии с Nadaraya Watson Envelope MT5, инновационным индикатором, разработанным для предоставления трейдерам точного анализа трендов и динамических уровней поддержки и сопротивления. Идеален для forex, товарных рынков и криптовалютных трейдеров, этот инструмент улучшает принятие решений и точность в определении разворотов рынка и продолжений трендов. Nadaraya Watson Envelope MT5 выделяется использованием переднего края гауссовского сглаживания для создан
Ultimate Trade Panel MT5
Biswarup Banerjee
3.67 (3)
Утилиты
Ultimate Trade Panel MT5 — это мощная утилита, разработанная исключительно для MetaTrader 5, направленная на улучшение торгового опыта как для новичков, так и для опытных трейдеров. Предлагая интуитивно понятный интерфейс и мощные функции, она помогает пользователям более эффективно управлять сделками и с большей точностью. Эта утилита упрощает торговые задачи, позволяя пользователям сосредоточиться на стратегии, а не на ручных процессах. С такими функциями, как торговля в один клик и настраивае
Pip Movement Alert
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Представляем вам STC MT4, продвинутый торговый индикатор, разработанный для эффективного анализа рыночных трендов и циклов, что делает его незаменимым инструментом для трейдеров, стремящихся улучшить процесс принятия решений. Этот индикатор полезен как для новичков, так и для опытных трейдеров, которые ищут оптимальные точки входа и выхода на основе циклических ценовых движений и изменений импульса. STC MT4 предлагает значительные преимущества, предоставляя своевременные сигналы, которые помогаю
FREE
Account Trailing Stop Manager MT5
Biswarup Banerjee
Утилиты
Представляем вам EA AccountTrailingStop MT5, продвинутый Expert Advisor, разработанный для улучшения вашей торговой стратегии за счет автоматического управления и защиты ваших прибылей на MetaTrader 5. Этот инструмент идеально подходит как для новичков, так и для профессиональных трейдеров, предлагая надежное решение для динамического блокирования прибыли в различных торговых условиях. С EA AccountTrailingStop MT5 пользователи получают значительные преимущества, такие как улучшенное удержание пр
FREE
Volume Oscilator Indicator
Biswarup Banerjee
5 (1)
Индикаторы
Volume Oscilator is a popular indicator available in trading view which is very popular among traders Definition The Volume Oscillator is an indicator made up of two Moving Averages (MA) surrounding volume, one being fast and the other slow. The slow volume MA value is then subtracted from the value of the fastlow Moving Average. The Volume Oscillator measures volume by analyzing the relationship between the two Moving Averages mentioned. When combined with other indicators it provides a very st
FREE
Day and Week Separator
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Улучшите свой торговый опыт с Day and Week Separator MT5, мощным индикатором, предназначенным для plot настраиваемых разделительных линий для дней и недель. Этот инструмент идеально подходит для трейдеров, стремящихся ориентироваться в сложностях различных часовых поясов брокеров, обеспечивая ясность и точность в их анализе графиков. Четко обозначая торговые сессии и переходы между днями и неделями, Day and Week Separator MT5 значительно улучшает способность трейдеров планировать и реализовывать
FREE
STM Trade Panel
Biswarup Banerjee
5 (1)
Утилиты
Представляем STM Trade Panel MT4, необходимую утилиту, разработанную специально для трейдеров, использующих MetaTrader 4. Этот мощный инструмент упрощает выполнение и управление сделками, обеспечивая оптимизированный опыт как для новичков, так и для опытных трейдеров, стремящихся повысить свою торговую эффективность. STM Trade Panel MT4 предлагает ключевые преимущества, такие как размещение заказов в один клик и настраиваемые параметры торговли, что позволяет пользователям быстро реагировать на
FREE
Risk Management Panel
Biswarup Banerjee
Утилиты
Risk Management Panel is unique to tool calculate your risk quickly and place trades based on your account money. There are two options for the user  Account Equity Account Balance Tools like these is specially useful when you have to take a quickly decision about your trade but dont have the time to calculate the risk. It works with magic number. So the advantage is a trade placed by this panel could be manipulated by the other expert advisors as well
FREE
Angle Of Price
Biswarup Banerjee
1 (1)
Индикаторы
Angle of Price It is a trend following indicator. The idea behind this indicator is very simple. it calculates the angle of certain price type with its N candle back price type. When the price is moving toward upward direction positive angle histograms will be created and vice versa for downward direction. There are couple of price type supported in this indicator. Which is as follows Close Open High Low Median Typical Weighted When combined with other indicators it could be used as a very power
FREE
Angle of Averages
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Повысьте точность своих торговых решений с помощью   Angle of Moving Average MT4 , инновационного индикатора, который измеряет угол наклона скользящих средних, предоставляя ясное понимание направления и силы тренда. Основанный на принципе измерения углового наклона скользящих средних за определенное количество баров, этот инструмент стал основой технического анализа с момента его появления в торговых сообществах около 2010 года. Широко обсуждаемый на форумах, таких как Forex Factory, и высоко о
Hedge Range Breakout
Biswarup Banerjee
Эксперты
Description This Expert Advisor mainly works on range breakout on a particular timeframe. The logic behind the this pretty simple. When a range is formed in any time frame (e.g. the range should be less than 20 pips and there must be atleast 30 candle in that range), this ea will wait for the range to be broken out on any direction. If the range is broken on the upper side it will enter into the buy position and hedge the lower ragne with sell position(Could be martingale multiplied lots). If i
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв