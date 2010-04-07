Lovec Color Direction MT5

Индикатор для лучшего восприятия и распознавания текущего направления тренда, начала и окончания коррекций. Рекомендован для ручной торговли, однако есть возможность встроить в советник для автоматизированной торговли. Точки вокруг цены указывают на текущее направление тренда, цвет самих свечей указывает на наличие коррекции или ее отсутствие. Рекомендован вход в позицию по направлению текущего тренда после окончания коррекций.