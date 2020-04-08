AlphaTrend AM

Представленный индикатор основываясь на показаниях волатильности финансового инструмента строит на графике цены динамические уровни S/R.

Индикатор определяет тренд и указывает на точки возможного входа, формируемые локальными максимумами/минимумами.

Индикатор позволяет оповещать пользователя о своих сигналах отправляя сообщения на терминал и электронную почту.

Индикатор не перерисовывается и не пересчитывается.

Сигналы при работе с индикатором:

  • Появление красной стрелки над графиком цены – возможное начало нисходящего тренда;
  • Появление зеленой стрелки под графиком цены – возможное начало восходящего тренда;
  • Линия - S/R уровни.
Настраиваемые параметры индикатора:
  • Period_ATR - период графика за который берется волатильность финансового инструмента для установки фильтра индикатора;
  • Factor_ATR - чувствительность индикатора к волатильности финансового инструмента;
  • Number_of_bars_calculated - количество баров на которых будет рассчитан и отображен индикатор ( > 300 );   
  • Alerts - индикатор отображает диалоговое окно, содержащее информацию о сигнале индикатора;
  • Send_Notification - индикатор посылает уведомление на мобильные терминалы, чьи MetaQuotes ID указаны в окне настроек на закладке "Уведомления";
  • Send_Mail - индикатор посылает электронное письмо по адресу, указанному в окне настроек на закладке "Почта".
    Внимание:

    Следует учитывать, что любой рынок постоянно изменяется и нет никаких гарантий того, что методы, эффективные в прошлом, будут показывать такой же результат в будущем.

    Для минимизации потенциальных убытков следует проводить регулярную оптимизацию параметров продукта, изучать результаты его работы и выводить часть полученной прибыли.

    Рекомендуется перед использованием продукта на реальном счете протестировать его работу на демо счете на том же рынке и у того же брокера, где предполагается торговля.

    С уважением и наилучшими пожеланиями,

    Andriy Matviyevs'kyy


    P.S.

    Если Вам понравился данный продукт буду благодарен за справедливую оценку - положительные отзывы пользователей мотивируют автора, а обоснованная критика позволяет делать продукты лучше.

    Предлагаю посетить мою страницу где Вы найдете множество уникальных авторских работ являющихся результатом многолетнего изучения биржевой торговли и торговли на FOREX.



