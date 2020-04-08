AlphaTrend AM
- Индикаторы
- Andrii Matviievskyi
- Версия: 30.67
- Обновлено: 20 октября 2025
- Активации: 10
Представленный индикатор основываясь на показаниях волатильности финансового инструмента строит на графике цены динамические уровни S/R.
Индикатор определяет тренд и указывает на точки возможного входа, формируемые локальными максимумами/минимумами.
Индикатор позволяет оповещать пользователя о своих сигналах отправляя сообщения на терминал и электронную почту.
Индикатор не перерисовывается и не пересчитывается.
Сигналы при работе с индикатором:
- Появление красной стрелки над графиком цены – возможное начало нисходящего тренда;
- Появление зеленой стрелки под графиком цены – возможное начало восходящего тренда;
- Линия - S/R уровни.
- Period_ATR - период графика за который берется волатильность финансового инструмента для установки фильтра индикатора;
- Factor_ATR - чувствительность индикатора к волатильности финансового инструмента;
- Number_of_bars_calculated - количество баров на которых будет рассчитан и отображен индикатор ( > 300 );
- Alerts - индикатор отображает диалоговое окно, содержащее информацию о сигнале индикатора;
- Send_Notification - индикатор посылает уведомление на мобильные терминалы, чьи MetaQuotes ID указаны в окне настроек на закладке "Уведомления";
- Send_Mail - индикатор посылает электронное письмо по адресу, указанному в окне настроек на закладке "Почта".
Следует учитывать, что любой рынок постоянно изменяется и нет никаких гарантий того, что методы, эффективные в прошлом, будут показывать такой же результат в будущем.
Для минимизации потенциальных убытков следует проводить регулярную оптимизацию параметров продукта, изучать результаты его работы и выводить часть полученной прибыли.
Рекомендуется перед использованием продукта на реальном счете протестировать его работу на демо счете на том же рынке и у того же брокера, где предполагается торговля.
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Andriy Matviyevs'kyy
P.S.
Если Вам понравился данный продукт буду благодарен за справедливую оценку - положительные отзывы пользователей мотивируют автора, а обоснованная критика позволяет делать продукты лучше.
Предлагаю посетить мою страницу где Вы найдете множество уникальных авторских работ являющихся результатом многолетнего изучения биржевой торговли и торговли на FOREX.