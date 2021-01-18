не устанавливается приобретенный советник но удаленный с маркета.активации еще есть - страница 6
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спасибо за помощь . буду ждать ответа от сервиса
Сообщите номер вашего тикета в сервисдеске, не видим от вас ничего
Сообщите номер вашего тикета в сервисдеске, не видим от вас ничего/
что значит номер тикета ? номер 33 и номер 37
Сообщите номер вашего тикета в сервисдеске, не видим от вас ничего/
что значит номер тикета ? номер 33 и номер 37
Они вас спрашивают номер вашего обращения к ним.
Если еще не обращались, то обратитесь (см "Контакты и обращения" внизу страницы), указав линк этой ветки.
обратился в сервисдеск. пока ответил робот.буду ждать ответа
попробую так сделать
попробую так сделать
Где-нибудь себе сохраню этот способ от сервис деска (для англ части форума).
Не знал, что так просто.