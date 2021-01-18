не устанавливается приобретенный советник но удаленный с маркета.активации еще есть - страница 6

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зарегистрирован в сообществе. другие продукты устанавливаются в терминал без проблем.Future Volume не устанавливается потому что маркет его удалил.
Файлы:
q40v7v_19.PNG  105 kb
 
qweas:
спасибо за помощь . буду ждать ответа от сервиса

Сообщите номер вашего тикета в сервисдеске, не видим от вас ничего

 

Сообщите номер вашего тикета в сервисдеске, не видим от вас ничего/

что значит номер тикета ? номер 33 и номер 37

 
Тоже есть продукт, который не устанавливается.
Мне кажется это из-за того, что язык много раз уже обновлялся,
 а апгрейта продукта не было.
 
qweas:

Сообщите номер вашего тикета в сервисдеске, не видим от вас ничего/

что значит номер тикета ? номер 33 и номер 37

Вы создали заявку/тикет в сервис деск (обращались в сервис деск)?
Они вас спрашивают номер вашего обращения к ним.
Если еще не обращались, то обратитесь (см "Контакты и обращения" внизу страницы), указав линк этой ветки.
 

обратился в сервисдеск. пока ответил робот.буду ждать ответа

 

попробую так сделать


Файлы:
jgto6v_23.PNG  15 kb
 
спасибо все получилось.молодцы мне помогли
Файлы:
9jk38p_27.PNG  77 kb
 
надо как-то эту ветку сохранить.
 
qweas:

попробую так сделать


Где-нибудь себе сохраню этот способ от сервис деска (для англ части форума).
Не знал, что так просто.

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