не устанавливается приобретенный советник но удаленный с маркета.активации еще есть

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не устанавливается приобретенный советник но снятый с маркета . активации еще есть
 

Общая информация -

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Не устанавливается купленый в магазине советник

Sergey Golubev, 2020.02.21 09:27

Проверьте -

  • залогинились ли вы во вкладке Сообщество(форумным логином и паролем),
  • подключились ли в Mетатрейдере к торговому счету.
  • желательно последний билд МТ4,
  • зайдите в ваш профиль и посмотрите - может у вас там для продукта активации кончились,
  • и то, что наиболее часто советуют в таких случаях (и помогает в большинстве случаев) - переустановить заново Internet Explorer. У меня на МТ4 и МТ5 были разные ошибки, и все исправилось тогда, когда я заново переустановил Internet Explorer (да, до 11-ой версии как у вас, но переустановил заново, так как вкладки в Метатрейдере используют не только сам Internet Explorer, но и, как отмечали на форуме многие - окружение, которое создается в компьютере при установке Internet Explorer),
  • настройки вашего VPS, файрвол, антивирус, настройки Internet Explorer, ..
  • и проверьте DEP:  Computer - Properties/Свойства (по правой кнопке мыши) - Advanced - Performance Settings - 'settings' затем 'data execution prevention' tab. И добавьте Metatrader file (terminal.exe) (в случае если ву вас несколько копий Метатрейдера - добавляйте все те, которые вы хотите исключить из DEP (Exclude MT4 terminal.exe from DEP) - этот DEP на картинке - 


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Нашел две ветки на форуме (не очень информативные) -


 

А это я перенес из другой ветки (вы там посты делали) -

То есть, что-то из того, что у вас есть в профиле (на скрине выше) - не устанавливается, так?

 
советник с маркета не устанавливается. прямо в маркете пишет что недоступен. свободные активации еще есть.другие советники которые не удалены маркетом устанавливаются без проблем. логин у меня один и в терминале и в маркете.скрины есть. прошу помощи в установке или возврате денег.
Файлы:
noa2is_1.PNG  136 kb
xrmfuh_2.PNG  103 kb
5n8wuw_3.PNG  113 kb
yw9kn5_4.PNG  91 kb
dar3kt_5.PNG  37 kb
43q1cl_6.PNG  55 kb
 
в маркете нажимаю на советник и он выдает что не доступен 
Файлы:
ptyb7k_6.PNG  55 kb
 
певый в скрине дивергентс установился.остальные нет
 
пробывал установить с маркета любой другой продукт устанавливается без проблем 
 

1. Вы залогинились во вкладке Сообщество?

Например, я залогинился во вкладке Сообщество, вот у меня эта вкладка -

а это доказательство, что залогинился успешно (из Журнала) -

а у вас? Скриншотами пожалуйста.

 

2. Журнал терминала.
Приаттачте журнал терминала сюда.
Особенно интересует такая надпись там (это у меня) -


2021.01.16 20:22:49.120    Windows 10 Home Single Language x64, IE 11, UAC, 2 x AMD E2-9000e RADEON R2, 4 COMPUTE CORES 2C+2G , Memory: 1306 / 3981 Mb, Disk: 372 / 450 Gb, GMT+2
2021.01.16 20:22:49.118    MetaTrader 4 build 1313 started (MetaQuotes Software Corp.)

Просто рестартаните терминал (закройте, и опять откройте), и опубликуйте тоже самое что и я, но про себя.

 
скрин по вкладке сообщество -это где мне нужно сделать
 
в терминале залогинился
Файлы:
0t6zw0_7.PNG  95 kb
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