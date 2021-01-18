не устанавливается приобретенный советник но удаленный с маркета.активации еще есть
Общая информация -
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Не устанавливается купленый в магазине советник
Sergey Golubev, 2020.02.21 09:27
Проверьте -
- залогинились ли вы во вкладке Сообщество(форумным логином и паролем),
- подключились ли в Mетатрейдере к торговому счету.
- желательно последний билд МТ4,
- зайдите в ваш профиль и посмотрите - может у вас там для продукта активации кончились,
- и то, что наиболее часто советуют в таких случаях (и помогает в большинстве случаев) - переустановить заново Internet Explorer. У меня на МТ4 и МТ5 были разные ошибки, и все исправилось тогда, когда я заново переустановил Internet Explorer (да, до 11-ой версии как у вас, но переустановил заново, так как вкладки в Метатрейдере используют не только сам Internet Explorer, но и, как отмечали на форуме многие - окружение, которое создается в компьютере при установке Internet Explorer),
- настройки вашего VPS, файрвол, антивирус, настройки Internet Explorer, ..
- и проверьте DEP: Computer - Properties/Свойства (по правой кнопке мыши) - Advanced - Performance Settings - 'settings' затем 'data execution prevention' tab. И добавьте Metatrader file (terminal.exe) (в случае если ву вас несколько копий Метатрейдера - добавляйте все те, которые вы хотите исключить из DEP (Exclude MT4 terminal.exe from DEP) - этот DEP на картинке -
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Нашел две ветки на форуме (не очень информативные) -
- Не могу (впервые!) загрузить купленный индикатор на МТ4
- не устанавливается в терминал купленный продукт
- пост о необходимости переустановить Internet Explorer последней версии - пост #52
А это я перенес из другой ветки (вы там посты делали) -
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Перенос купленных советников и индикаторов
qweas, 2021.01.16 12:04
То есть, что-то из того, что у вас есть в профиле (на скрине выше) - не устанавливается, так?
2. Журнал терминала.
Приаттачте журнал терминала сюда.
Особенно интересует такая надпись там (это у меня) -
2021.01.16 20:22:49.120 Windows 10 Home Single Language x64, IE 11, UAC, 2 x AMD E2-9000e RADEON R2, 4 COMPUTE CORES 2C+2G , Memory: 1306 / 3981 Mb, Disk: 372 / 450 Gb, GMT+2
2021.01.16 20:22:49.118 MetaTrader 4 build 1313 started (MetaQuotes Software Corp.)
Просто рестартаните терминал (закройте, и опять откройте), и опубликуйте тоже самое что и я, но про себя.
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