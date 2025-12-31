В чём смысл продажи торговых роботов?
Всех приветствую,
Как то вскользь задавал этот вопрос, но вот не так давно открыл раздел Маркет, и этот вопрос снова повис надо мной )
Профи алого-трейдинга, объясните пожалуйста, зачем продавать прибыльного торгового робота?
Если он реально прям "косит капусту", ну можно же использовать его самим, без всяких продаж.
что не посмотри - на многих конячие проценты доходности.
Если всё так радужно - то любой кредит, на условно "любую сумму" отобьётся очень быстро...
Мои предположения:
- продают т.к. нет уверенности что робот будет давать в прибыль в долгосроке, по этому нужно отжать идею максимально быстро.
- не хотят рисковать своими деньгами - по той же причине (может начать сливать)
- заведомо развод (показывают красивые картинки из истории, продают как "рабочее решение")
Аргумент в сторону продажи (пока что только один что приходит):
- хотят быстро получить деньги, для своих целей (или от безвыходности).
В общем хотелось бы услышать кто что думает на счёт таких продаж...
Если робот "вот прям косит капусту" (и даже если не сильно, или вообще не косит), то если продавать то ещё и плюсик с продаж..а если сигналить то и с сигналов, когда ПАМы-фонды то и с них тоже
Максимизация прибыль/время, минимизация рисков..просто бизнес
В Маркете напрямую правилами запрещено указывать в описании обещание будущих прибылей. Да и чисто логически такое тоже нельзя делать, баб Ванг тут нет. Поэтому любой робот в Маркете - это просто инструмент для автоматизации торговли. А вот выбрать такой продукт, который принесет прибыль - это уже интуиция покупателя. Ведь робот вовсе не обязательно использовать в полностью автоматическом режиме. В таком режиме точно ничего хорошего не получится. А вот в полуавтоматическом режиме - интересная история.
К примеру, можно отдать на откуп роботу открытие позиций, а закрывать уже вручную, чувствуя, туда идет цена или нет. А можно наоборот - открывать вручную, а сопровождение отдавать роботу. Или комбинировать эти подходы время от времени. Также не стоит забывать, что робот не обязательно должен работать круглосуточно. Так, если на рынке ситуация, которая непонятна трейдеру, робот отключается на день-другой.
Такие вот нюансы невозможно запрограммировать. Поэтому даже при покупке робота нужно оставаться трейдером. Робот - это помощник, а ответственность за все принимаемые решения все равно лежит на человеке.
На счёт "плюсика" к профиту от работы - Ну так на фоне собственного депозита и собственной прибыли, не кажется ли вам что этот "плюсик" - нафиг не нужен?)
По другому спрошу - у вас есть Робот, который "тащит", в котором вы уверены. Вы будете тратить время на организацию таких "плюскиков" ? или займётесь вопросом увеличение своего депозита?
Пошли в Банк, взяли кредит, сразу на 5 млн. руб. Отбили его за пол года год. Удвоились. Повторили.
По торговле сигналами - тут я могу согласиться с вами, это похоже на поиск инвесторов. Всё логично, особенно на начале, когда нет возможности достать денег для ДЕПО, но опять же, главный смысл не переложить ответственность, а получить доп.профит за свой труд.
А на счёт именно продажи роботов,
Не знаю, по мне - так такие продажи похожи на эти "курсы от ГУРУ", которые учат как зарабатывать миллионы, и гордятся тем что "уже обучили по своей системе 10 тысяч учеников по всему миру" ))
Я же хочу понять мотивацию Продавцов.
И на счёт "интуиции" - очень спорно. Думаю что тут решает количество попыток. (купил 5, стрельнуло 2 из 5, остался в плюсе и возможно заработал)
Но опять же, это сторона покупателей
любой плюсик это плюсик..увидел монетку - подними. Основы бизнеса - побочная прибыль она тоже прибыль.
Если помимо торговли (где не всё определяется роботом) можешь продать и робота, почему нет-то ? боишься что покупатель станет конкурентом за "все деньги форекса" ?? ;-)
... А можно наоборот - открывать вручную, а сопровождение отдавать роботу. Или комбинировать эти подходы время от времени. Также не стоит забывать, что робот не обязательно должен работать круглосуточно. Так, если на рынке ситуация, которая непонятна трейдеру, робот отключается на день-другой.
Я бы не рискнул доверять сопровождение открытых вручную позиций неизвестному роботу. Во-первых, для того чтобы он их смог сопровождать, нужно открывать из скриптом с определенным магическим номером. Это уже уровень продвинутого пользователя. Во-вторых, неизвестно что у робота в голове / коде. Вот открыл ты позицию и дал роботу сопровождать, а он посчитал что нужно она не соответствует его видению рынка, закрыл ее и тут же открыл противоположную, т.е. перевернулся. В итоге убытки и нервы.
Имхо вряд ли в маркете кто-то выложит достойного робота, в основном это различных отходы производства. Нормальный робот должен стоить сумму в валюте с 5-6 нулями или (скорее всего) сдаваться в аренду за % прибыли.
