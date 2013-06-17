Реальный автор:

Kalenzo

Пивот с Фибо-уровнями, построенными на дневных свечках.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 28.03.2008.

Рис.1 Индикатор FiboPivot_V2