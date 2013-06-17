Смотри, как бесплатно скачать роботов
FiboPivot_V2 - индикатор для MetaTrader 5
- 5698
Реальный автор:
Kalenzo
Пивот с Фибо-уровнями, построенными на дневных свечках.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 28.03.2008.
Рис.1 Индикатор FiboPivot_V2
