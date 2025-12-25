КалендарьРазделы

Индекс закупочных цен производителей в Великобритании г/г (United Kingdom Producer Price Index (PPI) Input y/y)

Страна:
Великобритания
GBP, Фунт стерлингов
Источник:
Офис национальной статистики (Office for National Statistics)
Сектор:
Цены
Низкая 0.8% -1.4%
-1.5%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
0.9%
0.8%
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Индекс закупочных цен производителей, г/г (Producer Price Index (PPI) Input y/y) отражает изменение цен на материалы и топливо, закупленные британскими промышленными предприятиями, в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. В расчет индекса включены как импортные материалы и топливо, так и произведенные внутри страны. Имеются в виду не только закупки, которые идут непосредственно на производство конечной продукции, но и те, которые обеспечивают ежедневную деятельность предприятия (к примеру, закупки продуктов питания для сотрудников, канцтоваров, бензина для служебных автомобилей и т.д.).

Индекс рассчитывается по отношению к базисному периоду, в качестве которого выбран 2010 год. Значение индекса в 2010 году принимается за 100.

Данные для расчета индекса собраны путем опроса выборки промышленных предприятий страны. Товарным позициям при вычислении присваиваются определенные веса, в зависимости от их влияния на общие затраты. Индексы сезонно корректируются.

Индекс отражает затраты предприятий на производство и служит опережающим показателем потребительской инфляции. Рост индикатора может положительно повлиять на котировки фунта стерлингов.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс закупочных цен производителей в Великобритании г/г (United Kingdom Producer Price Index (PPI) Input y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
сент. 2025
0.8%
-1.4%
-1.5%
дек. 2024
-1.5%
-2.5%
-2.1%
нояб. 2024
-1.9%
-2.9%
-2.4%
окт. 2024
-2.3%
-2.6%
-2.3%
сент. 2024
-2.3%
-1.0%
-1.0%
авг. 2024
-1.2%
0.2%
июль 2024
0.4%
-0.4%
июнь 2024
-0.4%
1.3%
-0.7%
май 2024
-0.1%
-1.6%
-1.4%
апр. 2024
-1.6%
-2.5%
март 2024
-2.5%
-1.2%
-2.2%
февр. 2024
-2.7%
-2.3%
-2.8%
янв. 2024
-3.3%
-3.1%
-2.1%
дек. 2023
-2.8%
-3.1%
-2.7%
нояб. 2023
-2.6%
-3.3%
-2.6%
окт. 2023
-2.6%
-2.1%
-2.1%
сент. 2023
-2.6%
-0.8%
-2.0%
авг. 2023
-2.3%
-3.2%
-3.2%
июль 2023
-3.3%
-5.1%
-2.9%
июнь 2023
-2.7%
-3.3%
0.4%
май 2023
0.5%
2.4%
4.2%
апр. 2023
3.9%
3.8%
7.3%
март 2023
7.6%
9.8%
12.8%
февр. 2023
12.7%
10.8%
14.7%
янв. 2023
14.1%
15.4%
16.2%
дек. 2022
16.5%
19.2%
18.0%
окт. 2022
19.2%
17.7%
20.8%
сент. 2022
20.0%
17.2%
20.9%
авг. 2022
20.5%
21.0%
22.6%
июль 2022
22.6%
24.8%
24.1%
июнь 2022
24.0%
23.5%
22.4%
май 2022
22.1%
19.9%
20.9%
апр. 2022
18.6%
20.7%
18.6%
март 2022
19.2%
13.4%
15.1%
февр. 2022
14.7%
12.6%
14.2%
янв. 2022
13.6%
14.2%
13.8%
дек. 2021
13.5%
14.6%
15.2%
нояб. 2021
14.3%
11.0%
13.7%
окт. 2021
13.0%
11.5%
11.9%
сент. 2021
11.4%
13.6%
11.2%
авг. 2021
11.0%
10.3%
10.4%
июль 2021
9.9%
6.3%
9.7%
июнь 2021
9.1%
8.0%
10.4%
май 2021
10.7%
11.3%
10.0%
апр. 2021
9.9%
10.0%
6.4%
март 2021
5.9%
6.2%
3.3%
февр. 2021
2.6%
2.1%
1.6%
янв. 2021
1.3%
-1.3%
0.6%
дек. 2020
0.2%
0.0%
-0.3%
нояб. 2020
-0.5%
1.7%
-1.2%
