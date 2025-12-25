Экономический календарь
Индекс закупочных цен производителей в Великобритании г/г (United Kingdom Producer Price Index (PPI) Input y/y)
|Низкая
|0.8%
|-1.4%
|
-1.5%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|0.9%
|
0.8%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс закупочных цен производителей, г/г (Producer Price Index (PPI) Input y/y) отражает изменение цен на материалы и топливо, закупленные британскими промышленными предприятиями, в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. В расчет индекса включены как импортные материалы и топливо, так и произведенные внутри страны. Имеются в виду не только закупки, которые идут непосредственно на производство конечной продукции, но и те, которые обеспечивают ежедневную деятельность предприятия (к примеру, закупки продуктов питания для сотрудников, канцтоваров, бензина для служебных автомобилей и т.д.).
Индекс рассчитывается по отношению к базисному периоду, в качестве которого выбран 2010 год. Значение индекса в 2010 году принимается за 100.
Данные для расчета индекса собраны путем опроса выборки промышленных предприятий страны. Товарным позициям при вычислении присваиваются определенные веса, в зависимости от их влияния на общие затраты. Индексы сезонно корректируются.
Индекс отражает затраты предприятий на производство и служит опережающим показателем потребительской инфляции. Рост индикатора может положительно повлиять на котировки фунта стерлингов.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс закупочных цен производителей в Великобритании г/г (United Kingdom Producer Price Index (PPI) Input y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress