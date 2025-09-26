L’indice des prix à la production (IPP) des intrants a/a montre la variation du prix des matières premières et du carburant achetés par les fabricants britanniques au cours du mois donné par rapport au même mois de l’année précédente. Le calcul de l’indice comprend les matières et le carburant importés et nationaux. Il ne se limite pas non plus aux matériaux utilisés dans le produit final, mais comprend ce qui est exigé par les entreprises dans leur fonctionnement quotidien normal (comme les repas pour les salariés, les fournitures de bureau, les carburants pour les voitures de société, etc.).

L’indice est calculé par rapport à la période de base actuellement fixée à 2010. Le niveau de référence de 2010 est fixé à 100.

L’indicateur est basé sur les données d’une enquêté auprès des fabricants de partout au pays. Des pondérations sont données aux éléments de l’indice, en fonction de leur impact sur les coûts totaux. Les indices sont désaisonnalisés

L’indice traduit les dépenses d’exploitation des fabricants britanniques et constitue un indicateur de premier plan de l’inflation à la consommation. La croissance de l’indicateur peut avoir un impact positif sur les cours de la livre.

Dernières valeurs: