PPI(Input Producer Price Index) y/y는 영국 제조업체가 해당 달에 구입한 원자재 및 연료의 가격이 전년도 같은 달에 비해 변동된 것을 나타냅니다. 지수 계산에는 수입 및 국내 원료와 연료가 포함됩니다. 또한 최종 제품에 사용되는 재료에 한정되지 않고, 일상적인 운영에서 기업이 요구하는 사항(직원 식사, 사무용품, 회사 자동차 연료 등)을 포함합니다.

지수는 현재 2010으로 설정된 기준 기간을 기준으로 계산됩니다. 2010년 기준 수준은 100으로 설정되어 있습니다.

이 지표는 전국 제조업체를 대상으로 한 설문조사에서 나온 데이터를 바탕으로 한 것입니다. 총 비용에 미치는 영향에 따라 지수 구성요소에 가중치가 부여됩니다. 지수는 계절에 따라 조정됩니다.

이 지수는 영국 제조업체들의 운영비를 반영하고 있으며 소비자 물가상승률을 보여주는 주요 지표입니다. 지표 증가는 파운드화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값: