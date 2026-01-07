싱가포르 무역 수지 (Singapore Trade Balance)
국가:
싱가포르
SGD, 싱가포르 달러
분야:
무역
|낮음
|S$7.669 B
|S$6.592 B
|
S$7.168 B
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|S$10.679 B
|
S$7.669 B
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
무역 수지는 보고된 달에 대한 싱가포르의 수출 및 수입 상품과 서비스 간의 차이를 반영합니다. 수지 값이 플러스이면 무역 흑자를 나타내고, 마이너스이면 무역 적자를 나타냅니다. 예상보다 높은 수치는 싱가포르 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"싱가포르 무역 수지 (Singapore Trade Balance)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
S$7.669 B
S$6.592 B
S$7.168 B
10월 2025
S$7.219 B
S$5.501 B
S$5.690 B
9월 2025
S$5.948 B
S$5.792 B
S$4.990 B
8월 2025
S$5.078 B
S$1.761 B
S$6.351 B
7월 2025
S$6.302 B
S$9.580 B
S$9.639 B
6월 2025
S$9.708 B
S$9.235 B
S$7.264 B
5월 2025
S$7.241 B
S$14.963 B
S$14.219 B
4월 2025
S$14.200 B
S$3.960 B
S$5.346 B
3월 2025
S$5.242 B
S$4.365 B
S$6.182 B
2월 2025
S$6.159 B
S$5.192 B
S$3.040 B
1월 2025
S$2.936 B
S$4.120 B
S$3.801 B
12월 2024
S$3.854 B
S$4.321 B
S$6.490 B
11월 2024
S$6.519 B
S$4.682 B
S$4.292 B
10월 2024
S$4.414 B
S$6.888 B
S$5.207 B
9월 2024
S$5.267 B
S$6.344 B
S$6.020 B
8월 2024
S$5.901 B
S$5.999 B
S$6.545 B
7월 2024
S$6.486 B
S$4.872 B
S$3.060 B
6월 2024
S$3.078 B
S$4.422 B
S$4.283 B
5월 2024
S$4.563 B
S$4.375 B
S$4.517 B
4월 2024
S$4.526 B
S$6.025 B
S$4.685 B
3월 2024
S$4.657 B
S$6.092 B
S$5.960 B
2월 2024
S$5.968 B
S$7.357 B
S$7.424 B
1월 2024
S$7.563 B
S$6.657 B
S$7.068 B
12월 2023
S$7.778 B
S$5.727 B
S$6.154 B
11월 2023
S$6.271 B
S$5.018 B
S$6.507 B
10월 2023
S$6.525 B
S$5.053 B
S$5.118 B
9월 2023
S$4.943 B
S$5.423 B
S$3.215 B
8월 2023
S$3.585 B
S$5.787 B
S$6.509 B
7월 2023
S$6.490 B
S$5.360 B
S$5.851 B
6월 2023
S$5.788 B
S$5.546 B
S$5.486 B
5월 2023
S$5.491 B
S$5.982 B
S$4.762 B
4월 2023
S$4.714 B
S$6.346 B
S$6.207 B
3월 2023
S$6.166 B
S$5.881 B
S$6.687 B
2월 2023
S$6.708 B
S$4.865 B
S$6.276 B
1월 2023
S$6.303 B
S$4.316 B
S$5.510 B
12월 2022
S$5.368 B
S$4.419 B
S$3.345 B
11월 2022
S$3.471 B
S$4.451 B
S$4.024 B
10월 2022
S$4.071 B
S$4.194 B
S$5.783 B
9월 2022
S$5.751 B
S$3.763 B
S$3.739 B
8월 2022
S$3.755 B
S$3.763 B
S$3.539 B
7월 2022
S$3.435 B
S$3.950 B
S$4.429 B
6월 2022
S$4.494 B
S$2.931 B
S$3.013 B
5월 2022
S$3.243 B
S$7.026 B
S$4.209 B
4월 2022
S$4.281 B
S$6.198 B
S$4.192 B
3월 2022
S$4.172 B
S$6.727 B
S$8.286 B
2월 2022
S$8.325 B
S$4.797 B
S$5.069 B
1월 2022
S$5.022 B
S$5.400 B
S$4.993 B
12월 2021
S$4.639 B
S$6.063 B
S$6.193 B
11월 2021
S$6.246 B
S$5.433 B
S$5.878 B
10월 2021
S$5.909 B
S$5.587 B
S$4.955 B
