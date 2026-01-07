무역 수지는 보고된 달에 대한 싱가포르의 수출 및 수입 상품과 서비스 간의 차이를 반영합니다. 수지 값이 플러스이면 무역 흑자를 나타내고, 마이너스이면 무역 적자를 나타냅니다. 예상보다 높은 수치는 싱가포르 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

"싱가포르 무역 수지 (Singapore Trade Balance)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.