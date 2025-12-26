游客到访人数月率m/m (New Zealand Visitor Arrivals m/m)
国家：
新西兰
NZD, 新西兰元
部门：
劳动力
|低级别
|0.6%
|2.8%
|
2.9%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|1.9%
|
0.6%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
游客到访人数月率m/m数据显示了海外游客到新西兰短期旅游的人数的月度同比变化。旅游业是新西兰经济的重要组成部分，因此较高的数值被视为对新西兰元有利。
最后值:
真实值
预测值
"游客到访人数月率m/m (New Zealand Visitor Arrivals m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
0.6%
2.8%
2.9%
9月 2025
2.9%
2.6%
2.4%
8月 2025
2.2%
1.2%
2.7%
7月 2025
2.6%
-0.3%
-2.2%
6月 2025
-2.5%
-1.5%
-0.5%
5月 2025
-0.9%
1.4%
2.2%
4月 2025
2.3%
-0.3%
-1.9%
3月 2025
-1.9%
-0.1%
-4.7%
2月 2025
-3.7%
0.3%
1.5%
1月 2025
1.9%
0.5%
3.8%
12月 2024
3.5%
-0.1%
1.3%
11月 2024
1.0%
-0.5%
0.0%
10月 2024
0.6%
0.2%
1.3%
9月 2024
1.1%
1.9%
-2.1%
8月 2024
-4.3%
4.4%
2.2%
7月 2024
2.2%
1.2%
0.5%
6月 2024
-0.2%
-2.4%
4.0%
5月 2024
4.0%
0.1%
-8.8%
4月 2024
-9.4%
0.4%
9.7%
3月 2024
9.1%
0.6%
1.6%
2月 2024
0.9%
3.3%
7.6%
1月 2024
8.2%
3.7%
-2.3%
12月 2023
-2.2%
6.4%
-1.6%
11月 2023
-1.5%
15.9%
-6.7%
10月 2023
-8.0%
17.3%
2.3%
9月 2023
2.4%
19.0%
-3.0%
8月 2023
-4.1%
21.8%
1.8%
7月 2023
19.8%
27.5%
11.3%
6月 2023
11.3%
37.6%
-27.5%
5月 2023
-27.5%
60.5%
-16.9%
4月 2023
-16.9%
84.9%
-1.0%
3月 2023
-2.9%
106.2%
0.6%
2月 2023
0.6%
59.3%
-26.3%
1月 2023
-26.3%
46.8%
55.6%
12月 2022
55.6%
38.6%
43.1%
11月 2022
43.1%
61.4%
6.8%
10月 2022
6.8%
97.1%
16.6%
9月 2022
16.6%
21.3%
-3.3%
8月 2022
-3.3%
30.1%
41.8%
7月 2022
41.8%
57.2%
30.1%
6月 2022
30.1%
103.5%
34.0%
5月 2022
34.0%
188.7%
89.7%
4月 2022
89.7%
205.6%
446.8%
3月 2022
446.8%
-0.6%
29.8%
2月 2022
29.8%
25.0%
-34.5%
1月 2022
-34.5%
63.5%
16.0%
12月 2021
16.0%
80.4%
44.0%
11月 2021
44.0%
-23.6%
59.6%
10月 2021
59.6%
-83.9%
-13.7%
9月 2021
-13.7%
-128.9%
-91.1%
