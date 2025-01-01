ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаИндикаторыТаймсерииCiOpenGetData 

GetData

Получает данные из буфера таймсерии по стартовой позиции и количеству.

int  GetData(
   int      start_pos,     // позиция
   int      count,         // количество
   double&  buffer         // массив
   ) const

Параметры

start_pos

[in]  Стартовая позиция буфера таймсерии.

count

[in]  Количество элементов буфера таймсерии.

buffer

[in]  Ссылка на массив для размещения данных.

Возвращаемое значение

>=0 – в случае удачи, -1 – если не удалось получить данные.

GetData

Получает данные из буфера таймсерии по начальному времени и количеству.

int  GetData(
   datetime  start_time,     // начальное время
   int       count,          // количество
   double&   buffer          // массив
   ) const

Параметры

start_time

[in]  Время начального элемента буфера таймсерии.

count

[in]  Количество элементов буфера таймсерии.

buffer

[in]  Ссылка на массив для размещения данных.

Возвращаемое значение

>=0 – в случае удачи, -1 – если не удалось получить данные.

GetData

Получает данные из буфера таймсерии по начальному и конечному времени.

int  GetData(
   datetime  start_time,     // начальное время
   datetime  stop_time,      // конечное время
   double&   buffer          // массив
   ) const

Параметры

start_time

[in]  Время начального элемента буфера таймсерии.

stop_time

[in]  Время конечного элемента буфера таймсерии.

buffer

[in]  Ссылка на массив для размещения данных.

Возвращаемое значение

>=0 – в случае удачи, -1 – если не удалось получить данные.