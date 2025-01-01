ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаКоллекции данныхCArrayDoubleShift 

Shift

Перемещает элемент из указанной позиции массива на указанное смещение.

bool  Shift(
   int  pos,       // позиция
   int  shift      // смещение
   )

Параметры

pos

[in]  Позиция перемещаемого элемента массиве

shift

[in]  Значение смещения (как положительное, так и отрицательное значение).

Возвращаемое значение

true в случае успеха, false – если нет возможности переместить элемент.

Пример:

//--- example for CArrayDouble::Shift(int,int)
#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayDouble *array=new CArrayDouble;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- add arrays elements
   //--- . . .
   //--- shift element
   if(!array.Shift(10,-5))
     {
      printf("Shift error");
      delete array;
      return;
     }
   //--- delete array
   delete array;
  }