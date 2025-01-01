ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаКоллекции данныхCArrayDoubleDelta 

Delta

Устанавливает допуск сравнения.

void  Delta(
   double  delta      // допуск
   )

Параметры

delta

[in]  новое значение допуска сравнения.

Возвращаемое значение

Нет

Примечание

Допуск сравнения используется при поисках. Значения считаются равными, если их разница меньше или равна допуску. По умолчанию допуск равен 0.0.

Пример:

//--- example for CArrayDouble::Delta(double)
#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayDouble *array=new CArrayDouble;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- set compare variation
   array.Delta(0.001);
   //--- use array
   //--- . . .
   //--- delete array
   delete array;
  }