Maximum

Получает индекс максимального элемента массива в указанном интервале.

int  Maximum(
   int  start,     // стартовый индекс
   int  count      // количество
   ) const

Параметры

start

[in]  Стартовый индекс интервала поиска.

count

[in]  Размер интервала поиска (количество элементов).

Возвращаемое значение

Индекс максимального элемента в указанном интервале.