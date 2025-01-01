ДокументацияРазделы
SearchLinear

Ищет элемент равный образцу в массиве.

int  SearchLinear(
   double  element      // образец
   ) const

Параметры

element

[in]  Образец элемента для поиска в массиве.

Возвращаемое значение

Позиция найденного элемента в случае успеха, -1 – если элемент не найден.

Примечание

Поиск производится последовательным перебором элементов массива (линейный поиск для несортированных массивов).

Пример:

//--- example for CArrayDouble::SearchLinear(double)
#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayDouble *array=new CArrayDouble;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- add arrays elements
   //--- . . .
   //--- search element
   if(array.SearchLinear(100.0)!=-1) printf("Element found");
   else                              printf("Element not found");
   //--- delete array
   delete array;
  }