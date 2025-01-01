ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаOpenCLInitialize 

Initialize

Инициализирует программу OpenCL.

bool  Initialize(
   const string  program,           // хендл программы OpenCL
   const bool    show_log=true      // вести запись в лог
   );

Параметры

program

[in]  Хендл программы OpenCL.

show_log=true

[in]  Включить запись сообщений в журнал.

Возвращаемое значение

Возвращает true, если инициализация прошла успешно. В противном случае возвращает false.