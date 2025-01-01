- BufferCreate
- BufferFree
- BufferFromArray
- BufferRead
- BufferWrite
- Execute
- GetContext
- GetKernel
- GetKernelName
- GetProgram
- Initialize
- KernelCreate
- KernelFree
- SetArgument
- SetArgumentBuffer
- SetArgumentLocalMemory
- SetBuffersCount
- SetKernelsCount
- Shutdown
- SupportDouble
Initialize
Инициализирует программу OpenCL.
|
bool Initialize(
Параметры
program
[in] Хендл программы OpenCL.
show_log=true
[in] Включить запись сообщений в журнал.
Возвращаемое значение
Возвращает true, если инициализация прошла успешно. В противном случае возвращает false.