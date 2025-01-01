ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаOpenCLKernelFree 

KernelFree

Удаляет функцию запуска OpenCL по указанному индексу.

bool  KernelFree(
   const int  kernel_index      // индекс кернела
   );

Параметры

kernel_index

[in]  Индекс объекта кернел.

Возвращаемое значение

В случае успешного выполнения возвращает true, в противном случае false.