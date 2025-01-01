ДокументацияРазделы
SetKernelsCount

Устанавливает количество объектов кернел.

bool  SetKernelsCount(
   const int  total_kernels      // количество кернелов
   );

Параметры

total_kernels

[in]  Общее количество кернелов.

Возвращаемое значение

В случае успешного выполнения возвращает true, в противном случае false.