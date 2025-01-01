ДокументацияРазделы
BufferFree

Удаляет буфер по указанному индексу.

bool  BufferFree(
   const int  buffer_index      // индекс буфера
   );

Параметры

buffer_index

[in]  Индекс буфера.

Возвращаемое значение

В случае успешного выполнения возвращает true, в противном случае false.