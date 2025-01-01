ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаOpenCLSetArgumentBuffer 

SetArgumentBuffer

Выставляет буфер OpenCL в качестве параметра функции OpenCL по указанному индексу.

bool  SetArgumentBuffer(
   const int  kernel_index,     // индекс кернела
   const int  arg_index,        // индекс аргумента функции
   const int  buffer_index      // индекс буфера
   );

Параметры

kernel_index

[in]  Индекс объекта кернел.

arg_index

[in]  Индекс аргумента функции.

buffer_index

[in]  Индекс буфера.

Возвращаемое значение

В случае успешного выполнения возвращает true, в противном случае false.