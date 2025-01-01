- BufferCreate
- BufferFree
- BufferFromArray
- BufferRead
- BufferWrite
- Execute
- GetContext
- GetKernel
- GetKernelName
- GetProgram
- Initialize
- KernelCreate
- KernelFree
- SetArgument
- SetArgumentBuffer
- SetArgumentLocalMemory
- SetBuffersCount
- SetKernelsCount
- Shutdown
- SupportDouble
BufferWrite
Записывает массив данных в буфер по указанному индексу.
|
template<typename T>
Параметры
buffer_index
[in] Индекс буфера.
&data[]
[in] Массив значений, которые необходимо записать в буфер OpenCL.
cl_buffer_offset
[in] Смещение в OpenCL буфере в байтах, с которого начинается запись.
data_array_offset
[in] Индекс первого элемента массива, начиная с которого берутся значения из массива для записи в OpenCL буфер.
data_array_count
[in] Количество значений, которые нужно записать.
Возвращаемое значение
В случае успешного выполнения возвращает true, в противном случае false.