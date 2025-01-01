ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаOpenCLBufferWrite 

BufferWrite

Записывает массив данных в буфер по указанному индексу.

template<typename T>
bool  BufferWrite(
   const int   buffer_index,          // индекс буфера
   T           &data[],               // массив значений
   const uint  cl_buffer_offset,      // смещение в OpenCL буфере в байтах
   const uint  data_array_offset,     // смещение в массиве в элементах
   const uint  data_array_count       // количество значений из массива для записи
   );

Параметры

buffer_index

[in]  Индекс буфера.

&data[]

[in]  Массив значений, которые необходимо записать в буфер OpenCL.

cl_buffer_offset

[in]  Смещение в OpenCL буфере в байтах, с которого начинается запись.

data_array_offset

[in]  Индекс первого элемента массива, начиная с которого берутся значения из массива для записи в OpenCL буфер.

data_array_count

[in]  Количество значений, которые нужно записать.

Возвращаемое значение

В случае успешного выполнения возвращает true, в противном случае false.