GetKernelName

Возвращает имя объекта кернел по указанному индексу.

string  GetKernelName(
   const int  kernel_index      // индекс кернела
   );

Параметры

kernel_index

[in]  Индекс объекта кернел.

Возвращаемое значение

Имя объекта кернел.